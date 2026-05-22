Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Ливан »
Израел съобщи за ликвидирани въоръжени мъже край границата с Ливан

Израел съобщи за ликвидирани въоръжени мъже край границата с Ливан

22 Май, 2026 07:59 795 4

  • ливан-
  • израел-
  • въоръжени мъже-
  • граница

Ливански медии съобщават и за жертви сред медицински служители след нощни удари в района на Тир

Израел съобщи за ликвидирани въоръжени мъже край границата с Ливан - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелската армия съобщи рано тази сутрин, че е ликвидирала двама въоръжени мъже в южен Ливан, близо до границата между двете държави, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Според информация, публикувана в официалния канал на армията в Телеграм, мъжете са се придвижвали „по подозрителен начин“ на няколкостотин метра от израелската територия. Те са били поразени при въздушен удар.

Въпреки примирието, влязло в сила на 17 април, израелските сили продължават операциите си в Ливан, като заявяват, че действията им са насочени срещу подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“.

Междувременно ливанската агенция ННА съобщи, че четирима здравни работници са загинали при нощен израелски удар в района на Ханавия край град Тир.

По данни на ливанското министерство на здравеопазването от началото на бойните действия на 2 март са загинали 3089 души, сред които 116 спасители и медицински служители.

От израелска страна се съобщава за 22 загинали военнослужещи.

Според ливанските власти конфликтът е започнал на 2 март, когато „Хизбула“ е атакувала Израел в отговор на смъртта на иранския върховен лидер Али Хаменей.


Ливан
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    4 2 Отговор
    Руско приложение може да отклонява дронове и да ги връща на изпращача ...!

    08:03 22.05.2026

  • 2 Миролюб Войнов,аналитик

    4 2 Отговор
    Що никой не съобщава за експлодиралия и унищожен напълно военно изследователски център на компания Рафаел на цена около$ 2.3милиарда ?

    Коментиран от #4

    08:26 22.05.2026

  • 3 Бай Хасан

    1 2 Отговор
    Ден ще дойде Израел ще остане без войска и еврейските ще се чифтосат с когото намерят както стана с Германия 80 процента немците са с турски ген така ще стане и с евреите ще са с арабски ген и ще се родят изродите

    08:49 22.05.2026

  • 4 Войник Миролюбов, отговоряч

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Миролюб Войнов,аналитик":

    Хахах, доста смешно. Живея там и тази новина е меко казана опорка :)
    Също така и никой не съобщава освен ИТАР ТАСС за унищожените натовкси генерали и биолаборатории за комари в Украйна, нали?

    09:38 22.05.2026