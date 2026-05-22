Израел съобщи за ликвидирани въоръжени мъже край границата с Ливан

Израелската армия съобщи рано тази сутрин, че е ликвидирала двама въоръжени мъже в южен Ливан, близо до границата между двете държави, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Според информация, публикувана в официалния канал на армията в Телеграм, мъжете са се придвижвали „по подозрителен начин“ на няколкостотин метра от израелската територия. Те са били поразени при въздушен удар.

Въпреки примирието, влязло в сила на 17 април, израелските сили продължават операциите си в Ливан, като заявяват, че действията им са насочени срещу подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“.

Междувременно ливанската агенция ННА съобщи, че четирима здравни работници са загинали при нощен израелски удар в района на Ханавия край град Тир.

По данни на ливанското министерство на здравеопазването от началото на бойните действия на 2 март са загинали 3089 души, сред които 116 спасители и медицински служители.

От израелска страна се съобщава за 22 загинали военнослужещи.

Според ливанските власти конфликтът е започнал на 2 март, когато „Хизбула“ е атакувала Израел в отговор на смъртта на иранския върховен лидер Али Хаменей.