Новини
Свят »
Русия »
Русия и Украйна продължават взаимните нощни атаки
  Тема: Украйна

Русия и Украйна продължават взаимните нощни атаки

21 Май, 2026 06:55, обновена 21 Май, 2026 06:59 913 10

  • русия-
  • украйна-
  • дронове-
  • атаки

В ранните часове на 21 май в редица украински области бе обявена въздушна тревога

Русия и Украйна продължават взаимните нощни атаки - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тази нощ бяха регистрирани нови въздушни удари в Украйна и Русия, като част от рязкото ескалиране на конфликта след провала на майското примирие.

И двете страни съобщават за изстрелване на дронове и ракети, насочени към инфраструктурни, промишлени и градски зони.

Още новини от Украйна

В ранните часове на 21 май в редица украински области бе обявена въздушна тревога поради масирано навлизане на безпилотни апарати и изстрелване на крилати ракети (включително от тактически самолети Су-34). Взривове и задействане на противовъздушната отбрана бяха докладвани в ключови градове, сред които Одеса и логистични центрове в Южна и Централна Украйна.

Тези удари следват поредица от тежки бомбардировки през последните дни, довели до значителни разрушения в жилищни райони и жертви сред цивилното население в Конотоп и Днепър.

Украйна продължава офанзивата си с дронове с голям обсег. Основен фокус на атаките остават руските петролни рафинерии и химически заводи. Продължават опитите за поразяване на обекти в централните руски региони.

Според данни на руското Министерство на отбраната и местните власти, през изминалото денонощие са прихванати стотици украински безпилотни летателни апарата над редица области (включително Белгородска, Брянска, Курска и района на Москва).

В Белгород и пограничните села се съобщава за нанесени материални щети по покриви и остъклявания на жилищни сгради в резултат на ракетен обстрел и падащи отломки от ПВО.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахахахаха

    3 6 Отговор
    Руският президент Владимир Путин многократно е заявявал, че не използваме средствата, които бихме могли, защото не искаме да причиняваме прекомерни щети на територии, населени предимно с нашия народ, който нацистите се опитват да потиснат.

    “ Лавров заяви, че до 2026 г. са превзети приблизително 80 селища, включително 35 през март и април тази година. Процесът продължава.

    Това е проблема, аз нямаше да пазя никого

    07:06 21.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Миролюб Войнов, историк

    6 9 Отговор
    "...падащи отломки..."

    Само вметна за рускоезична аудитория, че падащи отломки от американските ВВС донесоха победата над фашистка Германия. Днес американските бомби и ракети побеждават руския фашизъм. Фашизмът на една самозабравила се руска нация, поставила се над останалите, опитваща се да решава съдбата им ☝️

    07:12 21.05.2026

  • 4 А Мала Токмачка?

    6 6 Отговор
    Пияниците превзеха ли Мала Токмачка?

    Коментиран от #6

    07:14 21.05.2026

  • 5 Баба Ванка от руската разведка

    5 6 Отговор
    Ако снимката е от Москва, с пабедой таваришчи !!! С паБедой и все така паБеждавате още ПЯТЬ года 😆

    Коментиран от #10

    07:17 21.05.2026

  • 6 Европееца

    5 5 Отговор

    До коментар #4 от "А Мала Токмачка?":

    Поне 4 пъти,сега атакуват за петото превземане.

    07:20 21.05.2026

  • 7 ПО ЛВИВ

    5 3 Отговор
    Трябва да се работи по-интензивно. И по Иванофранкофск.

    07:22 21.05.2026

  • 8 ЗЕЛЕНСКИ

    4 4 Отговор
    По ли вече кафе в Крим.

    07:22 21.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 россиян..

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Баба Ванка от руската разведка":

    Давайте бандерци,красний флаг уже вече е над 4 години над запорожкио аец,юръпидиотите ви дадоха сега още сто млрда,хайде пробвайте стях да си върнете поне едно реакторче хи хи

    08:25 21.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания