Русия и Украйна продължават взаимните нощни атаки

Тази нощ бяха регистрирани нови въздушни удари в Украйна и Русия, като част от рязкото ескалиране на конфликта след провала на майското примирие.
И двете страни съобщават за изстрелване на дронове и ракети, насочени към инфраструктурни, промишлени и градски зони.
В ранните часове на 21 май в редица украински области бе обявена въздушна тревога поради масирано навлизане на безпилотни апарати и изстрелване на крилати ракети (включително от тактически самолети Су-34). Взривове и задействане на противовъздушната отбрана бяха докладвани в ключови градове, сред които Одеса и логистични центрове в Южна и Централна Украйна.
Тези удари следват поредица от тежки бомбардировки през последните дни, довели до значителни разрушения в жилищни райони и жертви сред цивилното население в Конотоп и Днепър.
Украйна продължава офанзивата си с дронове с голям обсег. Основен фокус на атаките остават руските петролни рафинерии и химически заводи. Продължават опитите за поразяване на обекти в централните руски региони.
Според данни на руското Министерство на отбраната и местните власти, през изминалото денонощие са прихванати стотици украински безпилотни летателни апарата над редица области (включително Белгородска, Брянска, Курска и района на Москва).
В Белгород и пограничните села се съобщава за нанесени материални щети по покриви и остъклявания на жилищни сгради в резултат на ракетен обстрел и падащи отломки от ПВО.
“ Лавров заяви, че до 2026 г. са превзети приблизително 80 селища, включително 35 през март и април тази година. Процесът продължава.
07:06 21.05.2026
3 Миролюб Войнов, историк
Само вметна за рускоезична аудитория, че падащи отломки от американските ВВС донесоха победата над фашистка Германия. Днес американските бомби и ракети побеждават руския фашизъм. Фашизмът на една самозабравила се руска нация, поставила се над останалите, опитваща се да решава съдбата им ☝️
07:12 21.05.2026
07:14 21.05.2026
5 Баба Ванка от руската разведка
07:17 21.05.2026
6 Европееца
До коментар #4 от "А Мала Токмачка?":Поне 4 пъти,сега атакуват за петото превземане.
07:20 21.05.2026
10 россиян..
До коментар #5 от "Баба Ванка от руската разведка":Давайте бандерци,красний флаг уже вече е над 4 години над запорожкио аец,юръпидиотите ви дадоха сега още сто млрда,хайде пробвайте стях да си върнете поне едно реакторче хи хи
08:25 21.05.2026