Русия и Украйна продължават взаимните нощни атаки

Тази нощ бяха регистрирани нови въздушни удари в Украйна и Русия, като част от рязкото ескалиране на конфликта след провала на майското примирие.

И двете страни съобщават за изстрелване на дронове и ракети, насочени към инфраструктурни, промишлени и градски зони.

В ранните часове на 21 май в редица украински области бе обявена въздушна тревога поради масирано навлизане на безпилотни апарати и изстрелване на крилати ракети (включително от тактически самолети Су-34). Взривове и задействане на противовъздушната отбрана бяха докладвани в ключови градове, сред които Одеса и логистични центрове в Южна и Централна Украйна.

Тези удари следват поредица от тежки бомбардировки през последните дни, довели до значителни разрушения в жилищни райони и жертви сред цивилното население в Конотоп и Днепър.

Украйна продължава офанзивата си с дронове с голям обсег. Основен фокус на атаките остават руските петролни рафинерии и химически заводи. Продължават опитите за поразяване на обекти в централните руски региони.

Според данни на руското Министерство на отбраната и местните власти, през изминалото денонощие са прихванати стотици украински безпилотни летателни апарата над редица области (включително Белгородска, Брянска, Курска и района на Москва).

В Белгород и пограничните села се съобщава за нанесени материални щети по покриви и остъклявания на жилищни сгради в резултат на ракетен обстрел и падащи отломки от ПВО.