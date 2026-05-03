Украинските военни се присмяха на руснаците: Тяхната "СВО" продължава по-дълго от войната, която празнуват на 9 май
  Тема: Украйна

Украинските военни се присмяха на руснаците: Тяхната "СВО" продължава по-дълго от войната, която празнуват на 9 май

3 Май, 2026 06:17, обновена 3 Май, 2026 06:26 1 305 71

Украинците твърдят, че „информационните конвулсии“ отново се появяват с наближаването на „свещената дата“

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна опроверга твърденията на Министерството на отбраната на Русия обяви за превземането на село Мирополие в Сумска област, предаде УНИАН.

„За пореден път опровергаваме руските фантазии. Този път вражеското Министерство на отбраната обяви превземането на село Мирополе в Сумска област. Официално заявяваме, че това е откровена лъжа. Курската групировка войски съобщава: нашите части контролират района; няма напредък на противника, нито е имало щурмови операции в този район през последните няколко дни“, се казва в изявление от комуникационния център на Курската групировка войски

Военните добавят, че „информационните конвулсии“ отново се появяват с наближаването на „свещената дата“ 9 май.

„Показателно е, че тяхната така наречена „СВО“ вече е продължила по-дълго от войната, която руснаците празнуват. Но ордени и медали са необходими всяка година, така че селища се „превземат“, поне в новинарските репортажи. Подозираме, че с тези темпове до 9 май руското Министерство на отбраната ще докладва за превземането на цялата Сумска област“, се казва в групировката войски. вицове.

Според Генералния щаб на украинските въоръжени сили, в събота на фронта са се случили 116 бойни сблъсъка с руснаците, които са били най-активен в направленията Покровск, Константиновка и Гуляй-Поле.

Междувременно Ройтерс съобщава, че руснаците постепенно се приближават към Константиновка в Донецка област. В статията се посочва, че в града продължават контрадиверсионните операции.


Оценка 2.2 от 24 гласа.
  • 1 Защото

    41 18 Отговор
    Украина е Русия.

    Коментиран от #35, #62

    06:27 03.05.2026

  • 2 Страхове от бункера

    15 30 Отговор
    Путин ще прати двойника на парада.

    Коментиран от #51

    06:28 03.05.2026

  • 3 Последен

    42 16 Отговор
    Се смее победителя!
    Украйна е погребана!

    Коментиран от #5, #37

    06:30 03.05.2026

  • 4 Последният

    21 6 Отговор
    Се смее най-добре!

    06:32 03.05.2026

  • 5 Румен Решетников

    15 13 Отговор

    До коментар #3 от "Последен":

    Знаем. Погребахте я още през 2022-ра...
    😀

    Коментиран от #8

    06:34 03.05.2026

  • 6 Швейк

    15 2 Отговор
    Можеме да се осереме , ама нема да се изложиме.

    06:35 03.05.2026

  • 7 Zaxaрова

    14 26 Отговор
    Няма край руският позор!

    06:36 03.05.2026

  • 8 Опааа

    27 10 Отговор

    До коментар #5 от "Румен Решетников":

    Абе не свършват нещо тези перални.
    А виж ракетите на Тръмп ... свършихаааа...

    Коментиран от #16

    06:39 03.05.2026

  • 9 Копейкин Костя

    12 24 Отговор
    Рашибозука, на парада на пабедата ватенките ще показват ли безаналоговите Циркони, Орешници, Сармати, Тополи, Фиданки, Буратинота, Малки Муковци, и т.н,а? 😀

    06:39 03.05.2026

  • 10 Съдията

    33 14 Отговор
    Страшно смешно. 20% по-малко територия и над 50% по-малко население, обаче на украинците им е смешно. Не знаех, че са чак такива мазохисти.😂

    Коментиран от #64

    06:39 03.05.2026

  • 11 Само питам

    28 12 Отговор
    На какво се смеят след като най-богатите им райони вече са в руски ръце??

    Коментиран от #12, #14

    06:41 03.05.2026

  • 12 Кухоглава копейка

    8 19 Отговор

    До коментар #11 от "Само питам":

    А на теб какъв ти е кяра?Или си. мало.умен?

    Коментиран от #13, #30, #36

    06:42 03.05.2026

  • 13 Само питам

    18 5 Отговор

    До коментар #12 от "Кухоглава копейка":

    Нямам кяр. А ти?
    А те? Щото се смеят горките .

    06:43 03.05.2026

  • 14 Ол1гофрен,

    6 8 Отговор

    До коментар #11 от "Само питам":

    Това кой ти го каза?

    Коментиран от #17, #19

    06:44 03.05.2026

  • 15 То и ние, дето

    21 6 Отговор
    Ги подкрепяме, вече не издържаме - хайде, засипвайте ги с бомби и да се приключва! Тия не само не разбират от пощада, ами и наглеят!
    Не напразно е казано - бий, за да те уважават!

    06:45 03.05.2026

  • 16 Румен Решетников

    10 6 Отговор

    До коментар #8 от "Опааа":

    Свършиха още през 2023-та. Сега са подкарали телевизорите "Темп" , "Електрон " "Рубин " , щото Рассия е пълна с тях...

    Коментиран от #20

    06:45 03.05.2026

  • 17 Само казвам

    10 2 Отговор

    До коментар #14 от "Ол1гофрен,":

    Има една наука - казва се География...

    06:45 03.05.2026

  • 18 Дон Корлеоне

    8 9 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #23

    06:46 03.05.2026

  • 19 Хаха

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ол1гофрен,":

    Донълд Тръмп го каьс на целуя свят.
    Познаваш ли го?

    Коментиран от #21

    06:46 03.05.2026

  • 20 Опааа

    11 7 Отговор

    До коментар #16 от "Румен Решетников":

    Ами щом е пълна с тях ... още 5 години няма да имат проблем с ракетите.
    А виж САЩ имат...

    Коментиран от #43

    06:48 03.05.2026

  • 21 Доналд Тръмп :

    8 15 Отговор

    До коментар #19 от "Хаха":

    Русия е книжен тигър.5 000 руснаци загиват на седмица.
    Познаваш ли го?

    Коментиран от #24

    06:49 03.05.2026

  • 22 Българка 😺-Маца

    11 9 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански ,а пък те нека се присмиват !

    06:50 03.05.2026

  • 23 Пиночет

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "Дон Корлеоне":

    А ти отново пускаш ли скъпи гости в най милото си ?

    06:51 03.05.2026

  • 24 Само питам

    8 5 Отговор

    До коментар #21 от "Доналд Тръмп :":

    Извърташ темата - нормално за трол когато няма отговор.

    А то се видя в Иран кой е книжен тигър...

    Коментиран от #28

    06:53 03.05.2026

  • 25 Жик так

    8 13 Отговор
    Русия е срам за човечеството,а руснакът е срам за човешкият род.

    Коментиран от #29

    06:53 03.05.2026

  • 26 Димитър Георгиев

    11 7 Отговор
    Най хубавото е че много от тези които се присмиваха на руснаците вече го правят в отвъдното .

    06:53 03.05.2026

  • 27 Даа!

    14 2 Отговор
    Тотално изтрещяло човечество.Техните деди,баби със сигурност са воювали ,рамо до рамо,в един окоп,танк,или кораб срещу кафявата чума.Умира ли са,за да прикрият или спасят другия.А техните деца,племенници в мирният живот са строили заедно,създавали са семейства,а днес техните потомци се избиват помежду си.

    Коментиран от #68

    06:54 03.05.2026

  • 28 Не ги оправдавам краварите

    8 7 Отговор

    До коментар #24 от "Само питам":

    Но Иран е свършен.

    Коментиран от #32, #34

    06:54 03.05.2026

  • 29 Абре

    5 2 Отговор

    До коментар #25 от "Жик так":

    Вашите още ли те крият по празниците когато ви идват гости 😂😂😂 ?

    06:55 03.05.2026

  • 30 Дивергент

    8 4 Отговор

    До коментар #12 от "Кухоглава копейка":

    Такива като тебе трябва да четат Макиавели. Ето ти един цитат от него :” Една от големите тайни на деня е , да се знае как се овладеят популярните предразсъдъци и страсти по такъв начин,че да се въведе объркване на принципи, което прави невъзможно всякакво разбирателство между тези, които говорят един и същи език и имат едни и същи интереси.”

    06:56 03.05.2026

  • 31 баба Меца

    8 3 Отговор
    "Присмяването" над общите им предци е предплатено от Пентагона

    06:56 03.05.2026

  • 32 Донълд Тръмп:

    9 7 Отговор

    До коментар #28 от "Не ги оправдавам краварите":

    Украйна е свършена.

    А Иран искат репарации защото са "свършени"...
    А Европа няма гориво за самолетите - ще връщат файтоните

    06:57 03.05.2026

  • 33 Гринго

    10 7 Отговор
    Нека се смеят,от 42 млн сега така наречените украинци са 20 млн,скоро нема да има кой да се смее

    06:58 03.05.2026

  • 34 Янко Виа

    7 5 Отговор

    До коментар #28 от "Не ги оправдавам краварите":

    Поредната война която янките ще загубят и по техните медии ще я определят като победа,нищо ново под слънцето .

    06:58 03.05.2026

  • 35 Дж. Борн

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Защото":

    За това дроновете на ВСУ ще дефилират на парада.

    Коментиран от #39, #57

    06:59 03.05.2026

  • 36 Гресиран козяк

    4 4 Отговор

    До коментар #12 от "Кухоглава копейка":

    А на теб къв ти е кяра ?

    Коментиран от #40

    07:01 03.05.2026

  • 37 койдазнай

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последен":

    На времето Хрушчов бил казал, ще ще погребе запада. Но който копае гроб другиму, сам пада в него! Съдбата на СССР, всеки я знае. Сега руснаците тая народна мъдрост ще си я припомнят по трудния начин.

    Коментиран от #41

    07:02 03.05.2026

  • 38 жоро

    7 6 Отговор
    странно е ходещи мъртъвци да се смеят.
    Те са нещо като веселия Роджър...

    07:03 03.05.2026

  • 39 КОТ.ар.АК 😼

    6 8 Отговор

    До коментар #35 от "Дж. Борн":

    Небинарно мило коте🙀,ако война се печелеше само с дронове хохохолите нямаше да имат досега 2.2млн загуби .

    Коментиран от #54

    07:03 03.05.2026

  • 40 Ами..

    3 2 Отговор

    До коментар #36 от "Гресиран козяк":

    Няма кяр. Просто няма какво да каже..
    Така е с троловете...

    07:03 03.05.2026

  • 41 Дядо Ванго

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "койдазнай":

    Мечти,ееех мечти ,най хубавото им е че са безплатни !

    07:04 03.05.2026

  • 42 Архимандрисандрит Бибиян

    5 1 Отговор
    По дълго продължило СВОто ма путилифонът бае Пунде сказа лани каде требе да се изпълнат целите а именно да не остане ненаказан ни един пиенец прекрачил границата с оръжие у себе си,за да убива трезвеници у Окраина! Внетен ли е?

    Коментиран от #44

    07:05 03.05.2026

  • 43 Румен Решетников

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "Опааа":

    Какви пет години? Ще съкратят петилетката на две години и край! А американците за това време ще са произвели повече ракети от преди!

    Коментиран от #46, #52

    07:06 03.05.2026

  • 44 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Лапуркай бе дупнишки тръбар кво ми пелтечиш на развален български !

    07:08 03.05.2026

  • 45 Медведев

    2 2 Отговор
    Ние сме самото съвършенство!

    Коментиран от #50

    07:10 03.05.2026

  • 46 Култура Миянко

    3 4 Отговор

    До коментар #43 от "Румен Решетников":

    Цуцци американците достигнаха критичния запас от ракети ,а не могат да ги произведат заради липсата на 3 редко земни елемента които са само внос от Китай ,а Си не дава .Затова патока Доналд Дък иска да ходи при Си на килимчето и да се моли .

    07:12 03.05.2026

  • 47 аз СВО истина

    6 6 Отговор
    СВО започна с разстрела на протестиращи в Киев през 2014та, когато ФСБ прати снайперисти да убиват мирни хора по улиците. Тогава дори съпартийците на Янукович се отвърнаха от него след позорното му самоотлъчване от поста си.
    Продължи с акцията на ФСБ, където пак стреляха по хората и запалиха Профсъюзния дом, където изгоряха техни хора. И премина във военна фаза с окупацията на Крим.

    Това СВО което трябваше да върне СССР на картата и да повтори Втората световна война продължава три пъти по-дълго от нея вече 12 години.

    07:12 03.05.2026

  • 48 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    3 1 Отговор
    Кремълската Пропаганда

    Започна да лансира

    Фейкът че МАРИЯ ВОРОНЦОВА

    ДЪЩЕРЯТА на

    ПУТИН

    Била на фронта и
    Помагала във Някаква Полева
    Болница
    Да се лекуват Ранените Путинари.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ДОКЪДЕ Я ДОКАРА

    БУНКЕРНИЯ КАШИК

    За да заблуждарат Руския Пияндурник
    Че във Войната
    Вземат участие
    Децата
    И на Кремълските Циреи .

    07:15 03.05.2026

  • 49 Пръч

    3 1 Отговор
    Нека изчакаме 9 май! До тогава ни съ знай кво шъ решат! Путин е в депресия!

    07:15 03.05.2026

  • 50 Да както вика

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Медведев":

    Един Кремълски Ашлак

    Руснаците имат Една Хромозома

    В Повече .

    07:16 03.05.2026

  • 51 Страхове от златния кенеф

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Страхове от бункера":

    Зеления мухъл ще гледа парада по телевизията.

    Коментиран от #56

    07:17 03.05.2026

  • 52 Ами..

    2 2 Отговор

    До коментар #43 от "Румен Решетников":

    И къде и как ще ги произведат тези ракети???
    В Китай ли, душице?
    Щото ако американците още мижеха да произвеждат нещо в Америка нямаше да им се налага да крадат от целия свят...
    Душица - живее в миналото

    Коментиран от #55

    07:19 03.05.2026

  • 53 Една рускиня за СВО

    0 3 Отговор
    "Мястото е Пулково (или нещо такова) в Пермска област, през есента тук беше голо поле, а сега е гробища, докъдето ти стига погледа."

    Следват хиляди коментари "И в нашия край е така".

    Някои по-забележителни коментари: " Гробът на майка ми се намираше до една горичка. Сега като го посетихме, горичката изсечена и на нейно място безброй гробове от 2023, 2024, 2025."
    От тоя последния коментар става ясно, че руските власти задържат погребенията с години. И сега наведнъж го погребват накуп.

    А на нас тук ни обясняват, че заменили 7000 украински трупа за 40 руски. И че напредвали и скоро щели да са на Дунава.

    Коментиран от #71

    07:19 03.05.2026

  • 54 Как е бизнесът на Кобзон?

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "КОТ.ар.АК 😼":

    Има ли оборот?Колко станаха е?

    07:21 03.05.2026

  • 55 Дон Корлеоне

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Ами..":

    А Хаяско що краде жито?

    Коментиран от #59, #61

    07:22 03.05.2026

  • 56 Унгареца Мадяр

    1 2 Отговор

    До коментар #51 от "Страхове от златния кенеф":

    Ще гледа парада на телевизора, докато насочва дроновете по двойника на Путин.

    Жалкият Фицо ще ходи в Москва да се среща с фалшификата на Путин.

    Ха ха ха ха. Жалко, че Радев е никой, и не го канят да стане за смях, че се среща да прави поклони на имитация.

    Коментиран от #67

    07:23 03.05.2026

  • 57 Сигурно

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Дж. Борн":

    в шестък !

    07:23 03.05.2026

  • 58 Гражданин от Звъничево

    1 2 Отговор
    След СВO то Украйна и тя ще прави парад ежегодно!

    Коментиран от #65

    07:23 03.05.2026

  • 59 Венецуела

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Дон Корлеоне":

    Не знам кой краде жито, но целия свят видя кой краде петрол...

    07:25 03.05.2026

  • 60 Деций

    1 1 Отговор
    Украински въшки,имате късмет с този мекушав идиот Путин.Аз на негово място нямаше да си играя на война.С два три стратегически удара щях да приключа с гнусната ви държавника ,на територията на която нямаше да има и мухи следващите 100 години.Ама сте били 48 милиона,окото ми няма да мигне,това е само статистика!И всяка друга държава и жалко образувание ще получи същото само ако си отвори устата.Ще бия със стратегически ядрени удари просто така,за да прогоня следобедната скука.Но първа ще е Англия ,един от трите центъра на световното зло,там остров няма да има .Въпреки ,че с две три ракети ЯРС няма да има какво да мърда,за там ще отделя 30 и два посейдона.Мишки ,ще треперите за жалкият си живот,който бих отнел когато пожелая,просто за разнообразие.При вас когато и да се случи това ,винаги ще е късно.

    Коментиран от #63

    07:25 03.05.2026

  • 61 Пиночет

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Дон Корлеоне":

    А на теб кога ще ти ядем житото ?

    07:25 03.05.2026

  • 62 55555

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Защото":

    Русия ама друг път!!!Украйна е цивилизация а Русия средновековна сатрапия.!!!

    07:25 03.05.2026

  • 63 Тодоров

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Деций":

    Подкрепям на 100% казаното !

    07:27 03.05.2026

  • 65 Град Дуп Ница

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Гражданин от Звъничево":

    Там не сте ли все помачуги бре гражданино ?

    07:28 03.05.2026

  • 66 Дон Корлеоне

    1 0 Отговор
    Палячовската ГомноУкрайна отново става Новорусия ,а в момента цената на живота на хохохола е на цената на два нови гумени царвула .

    07:30 03.05.2026

  • 67 Джок Съдбата

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Унгареца Мадяр":

    Унгареца Мадяр е въпрос на време да стане история като Призрака от Куев ,ако вече не е и станал !

    07:33 03.05.2026

  • 68 точка

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Даа!":

    Даа. И най добре е показано в ,,лучшие в аду,, Има епизод в които украта целува икона и я поставя на шкафа. Тръгва си , влиза руснака и той я целува. и се кръсти. А ингилизите толкова ловко ги направиха Врагове!!!!

    07:34 03.05.2026

  • 69 Гост

    0 0 Отговор
    Те го плю....ат във всяка пози, То вика ...., малък ви е, не се усеща, това не е...., онова!

    07:34 03.05.2026

  • 70 Гост

    0 0 Отговор
    Те го плю....ат във всяка пози, То вика ...., малък ви е, не се усеща, това не е...., онова!

    07:35 03.05.2026

  • 71 Бизнес Инсайдър

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Една рускиня за СВО":

    През септември 2025 Зеленски откри мегаструктурен проект край Киев ,военно гробище с капацитет 250000 ,да си го запълват с кеф !

    07:36 03.05.2026

