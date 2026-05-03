Украйна опроверга твърденията на Министерството на отбраната на Русия обяви за превземането на село Мирополие в Сумска област, предаде УНИАН.
„За пореден път опровергаваме руските фантазии. Този път вражеското Министерство на отбраната обяви превземането на село Мирополе в Сумска област. Официално заявяваме, че това е откровена лъжа. Курската групировка войски съобщава: нашите части контролират района; няма напредък на противника, нито е имало щурмови операции в този район през последните няколко дни“, се казва в изявление от комуникационния център на Курската групировка войски
Военните добавят, че „информационните конвулсии“ отново се появяват с наближаването на „свещената дата“ 9 май.
„Показателно е, че тяхната така наречена „СВО“ вече е продължила по-дълго от войната, която руснаците празнуват. Но ордени и медали са необходими всяка година, така че селища се „превземат“, поне в новинарските репортажи. Подозираме, че с тези темпове до 9 май руското Министерство на отбраната ще докладва за превземането на цялата Сумска област“, се казва в групировката войски. вицове.
Според Генералния щаб на украинските въоръжени сили, в събота на фронта са се случили 116 бойни сблъсъка с руснаците, които са били най-активен в направленията Покровск, Константиновка и Гуляй-Поле.
Междувременно Ройтерс съобщава, че руснаците постепенно се приближават към Константиновка в Донецка област. В статията се посочва, че в града продължават контрадиверсионните операции.
