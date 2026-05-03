Държавният глава Илияна Йотова беше посрещната с музикални и танцови изпълнения в 131-во Основно училище "Пейо Яворов" в Ереван, където ученици изпълниха "Моя страна, моя България" и български народни танци. Училището, което от 1966 г. носи името на българския поет Пейо Яворов, изучава български фолклор.
"Един от най-великите български поети Яворов написа най-хубавите любовни стихове, но и поемата "Арменци", посветена на арменското мъченичество в Османската империя. Няма сърце, което да не се трогне от силата на стиховете му", посочи президентът в приветствието си към учители и ученици. Тя подчерта общите исторически преживявания на българския и арменския народ, свързани с борбата за свобода и мъченичество.
"Най-ценното е, че през това училище минават толкова деца, млади хора, които са закърмени с идеите на Яворов, които знаят кой е Пейо Яворов, знаят коя е България", подчерта Илияна Йотова.
Президентът поздрави преподавателите за това, че учениците говорят български език без акцент и изрази благодарност за възпитаването на любов към България. "Децата пеят със същия ентусиазъм, със същото чувство, както и своите български приятели", изтъкна тя.
Йотова отбеляза, че в България предстои откриването на шесто арменско училище, в които се изучават арменски език, история и култура с цел съхраняване на традициите и връзката с "прародината". Тя предложи ученици и преподаватели от Ереван да посетят България, да се срещнат със свои връстници от арменски произход и да посетят Чирпан - родния град на Яворов.
В рамките на визитата президентът разгледа инженерната лаборатория АРМАТ, открита през 2023 г. със съдействието на българското посолство в Ереван. През 2018 г. със средства по Българска помощ за развитие беше финансиран кабинет за интерактивно обучение, открит от президента Румен Радев по време на посещение в Армения.
Президентът Илияна Йотова посети училище "Пейо Яворов" в Ереван
3 Май, 2026 18:16, обновена 3 Май, 2026 18:19
Държавният ни глава е на посещение в Армения
2 Малко факти
Скорошни събития (2025-2026 г.): В началото на месец март 2026 г. се появяват публикации, цитиращи Бойко Борисов, че "ще издири кой му е предложил" Симеон Дянков, изразявайки дистанциране от него. Борисов заявява че Дянков " не спря да ни плюе и без това заради него още ме подиграват за постната пица." В отговор на това, Симеон Дянков коментира публично действията на Борисов и неговите правителства, като например наскоро (към края на месец март 2026 г.) разкрива че в първия мандат на Борисов е заявил за постната пица за да не се теглят нови милиарди заеми ,които след време ще фалират държавата и ще сринат икономиката ни. Дянков заяви също че като финансов министър е предложил да се премахне привилегията на полицаите от 20 брутни работни заплати и да внасят осигуровки, но Борисов е взел думата и заявил " Тази привилегия е още от Тодор Живково време, нека не сме ние които ще направим това ,а да оставим другите след нас да го направят". Дянков заяви още че след тези милиардни заеми през 2025 г. едва ли някога страната ще се изправи финансово. Симеон Дянков в момента е председател на фискалния съвет на България.
18:24 03.05.2026
До коментар #2 от "Малко факти":Дянков не беше ли онзи глу пак който каза, че Агенция “Митници” трябва да се премести в Русе, като се аргументира цитирам:”Щом конституционния съд на Германия може да.бъде изнесен в Карлсруе, защо Агенция Митници” да не бъде изнесена в Русе…. По монументална глупост, особено на фона на Шенген досега не съм чувал…
