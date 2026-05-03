Президентът Илияна Йотова посети училище "Пейо Яворов" в Ереван

Държавният глава Илияна Йотова беше посрещната с музикални и танцови изпълнения в 131-во Основно училище "Пейо Яворов" в Ереван, където ученици изпълниха "Моя страна, моя България" и български народни танци. Училището, което от 1966 г. носи името на българския поет Пейо Яворов, изучава български фолклор.



"Един от най-великите български поети Яворов написа най-хубавите любовни стихове, но и поемата "Арменци", посветена на арменското мъченичество в Османската империя. Няма сърце, което да не се трогне от силата на стиховете му", посочи президентът в приветствието си към учители и ученици. Тя подчерта общите исторически преживявания на българския и арменския народ, свързани с борбата за свобода и мъченичество.



"Най-ценното е, че през това училище минават толкова деца, млади хора, които са закърмени с идеите на Яворов, които знаят кой е Пейо Яворов, знаят коя е България", подчерта Илияна Йотова.



Президентът поздрави преподавателите за това, че учениците говорят български език без акцент и изрази благодарност за възпитаването на любов към България. "Децата пеят със същия ентусиазъм, със същото чувство, както и своите български приятели", изтъкна тя.



Йотова отбеляза, че в България предстои откриването на шесто арменско училище, в които се изучават арменски език, история и култура с цел съхраняване на традициите и връзката с "прародината". Тя предложи ученици и преподаватели от Ереван да посетят България, да се срещнат със свои връстници от арменски произход и да посетят Чирпан - родния град на Яворов.



В рамките на визитата президентът разгледа инженерната лаборатория АРМАТ, открита през 2023 г. със съдействието на българското посолство в Ереван. През 2018 г. със средства по Българска помощ за развитие беше финансиран кабинет за интерактивно обучение, открит от президента Румен Радев по време на посещение в Армения.

