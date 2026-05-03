Президентът Илияна Йотова пристигна в арменската столица Ереван

3 Май, 2026 13:15 904 30

Тя ще участва в Осмата среща на върха на Европейската политическа общност

Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова пристигна в Ереван за участие в Осмата среща на върха на Европейската политическа общност (ЕПО), предаде арменската агенция АРМЕНПРЕС.

Заместник министър-председателят на Армения Тигран Хачатрян посрещна президента Йотова на летище Звартноц, пише БТА.

Форумът, в който ще участват близо 50 държавни и правителствени ръководители, ще се състои утре под надслов "Изграждане на бъдещето: единство и стабилност в Европа".

Държавният глава ще се срещне днес с арменския президент Вахагн Хачатурян и министър-председателя Никол Пашинян.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    6 15 Отговор
    Дано г-жа Йотова твърдо подкрепи Санкциите срещу Русия и военната помащ за Украйна !!!
    Спасибо ☝️

    Коментиран от #5

    13:20 03.05.2026

  • 2 И кво

    6 5 Отговор
    ще прави там? Тази вече няма пратия... Народът на БГ не я избира повече!

    Коментиран от #6, #30

    13:21 03.05.2026

  • 3 рая свирканян

    7 1 Отговор
    добре дошла госпожо президент

    13:22 03.05.2026

  • 4 Халкатурям

    4 2 Отговор
    на йот.

    13:22 03.05.2026

  • 5 Укра е

    9 7 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    фашистка страна. А всеки, който подкрепя фашизма също е такъв...

    Коментиран от #11, #12

    13:22 03.05.2026

  • 6 Майор Деянов, на всеки километър

    5 10 Отговор

    До коментар #2 от "И кво":

    Г-жа Йотова ще осъди руските престъпления и обяви безрезервна подкрепа за Украйна !!! ☝️

    Коментиран от #10

    13:23 03.05.2026

  • 7 Кочо

    5 1 Отговор
    Това дете го утрепахте от мероприятия! Нормалните даскалици си карат почивните дни, а нея я разсипахте да държи реч в новия парламент, да връчва мандати и Руди Гела да и се подиграва, като избяга насред процедурата, сетне в Оборище на заря, сега в Ереван, като се върне консултации с партиите, укази и досадности! Едно време царете лежаха, а останалите работеха!

    13:27 03.05.2026

  • 8 Ххх

    11 0 Отговор
    Грузинец спасил арменец от удавяне.
    За благодарност арменеца извадил спестовна книжка и я дал на грузинеца.
    Грузинеца:
    - За какво ми е, аз не мога да тегля от нея?!
    Арменеца:
    - Нищо, ще внасяш!

    13:27 03.05.2026

  • 9 Архимандрисандрит Бибиян

    0 2 Отговор
    Само с каталикоса на ерменците да не я срещат,шо видили го на петстотин метра че почне да мо припада на колено на сека крачка до ка го добара за кункята и почне да я приблизва! Я като я срешнеме фърламе килимавката и дигаме расото да им си покажеме кожената сурвакница.

    13:28 03.05.2026

  • 10 Смех с копейки

    2 8 Отговор

    До коментар #6 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Копейките си мислеха,че първата посетена столица от президентката,че ще е Москва 😂🤣😅

    13:30 03.05.2026

  • 11 Гресирана ватенка

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "Укра е":

    Което не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в газундера 😁

    13:31 03.05.2026

  • 12 Владимир Путин, президент

    4 9 Отговор

    До коментар #5 от "Укра е":

    "...Укра е фашистка страна.."

    Твърдиш, че всяка една страна която побеждава Русия е фашистка ? Ай-ай как нехорошо 😁

    Коментиран от #18, #19, #22

    13:32 03.05.2026

  • 13 Шляп шляп

    2 2 Отговор
    ай на каката мекицата.

    13:34 03.05.2026

  • 14 Читател

    3 2 Отговор
    Екскурзии на държавни разноски.

    13:34 03.05.2026

  • 15 Рублевка

    5 4 Отговор
    С това посещение Президентът Илияна Йотова дразни Азербайджан, Турция и РФ. България нищо не печели от него а само губи.

    13:38 03.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гошо

    3 3 Отговор
    Кво ше праи при тез с.игани?

    Коментиран от #21

    13:39 03.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Казанлъшкия

    9 1 Отговор

    До коментар #12 от "Владимир Путин, президент":

    Как я е победила точно като Русия е в 20% от територията на Украйна? Да не би украинците да са в територията на Русия? Интересна победа. Хахаха. Използвай малко тая глава ,бре.

    13:41 03.05.2026

  • 20 Хахаха!🎺🥳😀

    1 1 Отговор
    Бандеровците са безумни маниаци, или с други думи, озверели животни. Но именно такива са ни нужни в дадения период от време, за да унищожим непокорните славяни. А след това те самите трябва да бъдат унищожени, защото мястото на зверовете не е сред хората.
    Паул Гьобелс

    13:45 03.05.2026

  • 21 Европеец

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Гошо":

    Ще учи да играе Ярхушта...... А може да каже, че Азербайджан са агресори, знае ли човек какво ще измисли госпожата, която не умее да използва думата агресор....

    13:49 03.05.2026

  • 22 Има точни

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Владимир Путин, президент":

    доказателства:
    1. Вземане на вастта с въоръжен преврат.
    2. Някои от областите на страната, естествено НЕ признаха такава власт за легитимна. И тези започнаха война на унищожение на тези цивилни хора...
    3. Военните изпозват фшистки символи от фашистка Германия. Правят си снимки със знамето с пречупеният кръст, с натовското и украинското знаме заедно... И какво означава това за Натото тогава?
    4. В германският Бундестаг след "победата на Майдана" казаха, че "това са фашисти там на власт и Германия НЕ може да работи с тях..."
    5. От Майдана, 2014 г до началото на руската СВО 2022 г. фашистите на васт в Укра убиха над 14 000 цивилно руско население в укра... Даже има и "Град на ангелите" убити русначета от фашистите на васт в Киев
    И сега хубавият въпрос: Който помага на фашисти, какъв е? Хайде 90 милиарда, хайде оръжия, хайде договори за военно сътрудничество с тези...??? Май ще има и нов Нюрнбергски процес?

    14:01 03.05.2026

  • 23 Напълно

    2 2 Отговор
    излишно и скъпоструващо пътешествие ! Свикнали да суче постоянно от държавата , няма отбиване .

    14:07 03.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Обидно

    1 2 Отговор
    Президент посрещнат от заместник мин.председател. Слугувайте още на ЕС и ще ни посрещат чистачките.

    14:46 03.05.2026

  • 26 Ха ха ха

    0 2 Отговор
    С прическата гнездо на гарги ще плаши хората там

    14:49 03.05.2026

  • 27 Цвете

    1 0 Отговор
    МОЖЕ ДА Е ПОКАНЯТ И В НЯКОЯ ЗАПАДНА СТРАНА. ДА " ИЗМИЕ " ЛИЦЕТО НА ЕКС ПРЕЗИДЕНТА. ДЪЛГО ВРЕМЕ НЯМАШЕ ПОКАНА. ПОЖЕЛАВАМ Й ГО. 🇧🇬👍❤️

    14:52 03.05.2026

  • 30 Радев

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "И кво":

    Аз я избирам!

    14:55 03.05.2026