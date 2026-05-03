Великобритания съобщи за нападение над товарен кораб край бреговете на Иран

3 Май, 2026 19:45 637 3

В нападението са участвали няколко малки кораба

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Кораб за насипни товари е бил обстрелван край бреговете на Иран, според Центъра за морски търговски операции (UKMTO) на Кралския флот.

„UKMTO получи сигнал за инцидент на 11 морски мили (20,4 км – ТАСС) западно от Сирик, Иран. Капитанът на кораба за насипни товари, плаващ на север, съобщи, че е бил нападнат от няколко малки кораба. Съобщава се, че целият екипаж е в безопасност и не се съобщава за щети върху околната среда“, се казва в съобщението.

Не бяха предоставени допълнителни подробности за инцидента, включително името на кораба.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АКО КОРАБА Е БИЛ БРИТАНСКИ

    10 2 Отговор
    ЕДНО ГОЛЯМО БРАВО ЗА ИРАНЦИТЕ.ДАЙ БОЖЕ ПО ЧЕСТИЧКО.

    19:47 03.05.2026

  • 2 Едуард Сноудън

    4 0 Отговор
    и Джулиан Асандж съобщиха че военните системи на САЩ и Англия са хакнати и са под контрола на хакерската група " Освобождение на планетата" Бомбите ще бъдат насочени към техните господари и филма ще приключи за няколко часа..!

    19:57 03.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

