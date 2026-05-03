Великобритания съобщи за нападение над товарен кораб край бреговете на Иран

Кораб за насипни товари е бил обстрелван край бреговете на Иран, според Центъра за морски търговски операции (UKMTO) на Кралския флот.

„UKMTO получи сигнал за инцидент на 11 морски мили (20,4 км – ТАСС) западно от Сирик, Иран. Капитанът на кораба за насипни товари, плаващ на север, съобщи, че е бил нападнат от няколко малки кораба. Съобщава се, че целият екипаж е в безопасност и не се съобщава за щети върху околната среда“, се казва в съобщението.

Не бяха предоставени допълнителни подробности за инцидента, включително името на кораба.