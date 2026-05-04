Чешкият премиер Андрей Бабиш заяви, че служители на Министерството на външните работи са го призовали да води антируска политика и да поиска Казахстан да ограничи връзките си с Москва и Пекин.

„Връчиха ми меморандум, изготвен от Министерството на външните работи, в който пишеха, че трябва да призова Казахстан да ограничи отношенията си с Русия и Китай. Удивително“, каза чешкият премиер по телевизия Нова.

На въпроса кой е изготвил документа, Бабиш отговори, че това са „някои служители“. След това предположи, че това може да е бил бившият чешки външен министър Ян Липавски.

Бабиш също така критикува външната политика на предишното правителство, твърдейки, че тя е навредила на интересите на страната. Той твърди, че отношенията със световните сили, включително Китай, са в най-лошото си състояние досега, което се отразява негативно на чешките компании.

Изявлението на чешкия премиер дойде малко след посещението му в Астана на 28-29 април, където темите на разговор бяха икономическото сътрудничество и енергийните доставки. Бабиш се срещна с казахстанския президент Касим-Жомарт Токаев и премиера Олжас Бектенов.

Чешката делегация изрази интерес към дългосрочни договори за доставка на казахстански петрол и уран, както и към закупуването на 12 учебни бойни самолета L-39NG, произведени от Aero Vodochody. Бабиш нарече Казахстан „важен стратегически партньор“, подчертавайки необходимостта от разширяване на търговското и икономическото сътрудничество.

Според уебсайта на чешкото правителство, търговията между двете страни ще достигне 35 милиарда чешки крони през 2025 г. Близо 200 компании с чешки капитал работят в Казахстан, включително Škoda, Omnipol, Tatra и Excalibur Army.