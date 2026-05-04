Чешкият премиер Бабиш: МВнР ме призова да водя антируска политика. Това е удивително!

4 Май, 2026 05:26, обновена 4 Май, 2026 05:33

Политикът обясни, че трябвало да поиска Казахстан да ограничи връзките си Москва и Пекин

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Чешкият премиер Андрей Бабиш заяви, че служители на Министерството на външните работи са го призовали да води антируска политика и да поиска Казахстан да ограничи връзките си с Москва и Пекин.

„Връчиха ми меморандум, изготвен от Министерството на външните работи, в който пишеха, че трябва да призова Казахстан да ограничи отношенията си с Русия и Китай. Удивително“, каза чешкият премиер по телевизия Нова.

На въпроса кой е изготвил документа, Бабиш отговори, че това са „някои служители“. След това предположи, че това може да е бил бившият чешки външен министър Ян Липавски.

Бабиш също така критикува външната политика на предишното правителство, твърдейки, че тя е навредила на интересите на страната. Той твърди, че отношенията със световните сили, включително Китай, са в най-лошото си състояние досега, което се отразява негативно на чешките компании.

Изявлението на чешкия премиер дойде малко след посещението му в Астана на 28-29 април, където темите на разговор бяха икономическото сътрудничество и енергийните доставки. Бабиш се срещна с казахстанския президент Касим-Жомарт Токаев и премиера Олжас Бектенов.

Чешката делегация изрази интерес към дългосрочни договори за доставка на казахстански петрол и уран, както и към закупуването на 12 учебни бойни самолета L-39NG, произведени от Aero Vodochody. Бабиш нарече Казахстан „важен стратегически партньор“, подчертавайки необходимостта от разширяване на търговското и икономическото сътрудничество.

Според уебсайта на чешкото правителство, търговията между двете страни ще достигне 35 милиарда чешки крони през 2025 г. Близо 200 компании с чешки капитал работят в Казахстан, включително Škoda, Omnipol, Tatra и Excalibur Army.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    29 2 Отговор
    абиш го съветват същите соросоидни нпо-та, като жълтопаветниците от петрохан. Тия получават пари за да продават род и родина и да служат на фашаги от ес и сащ.

    05:39 04.05.2026

  • 2 Е цяла Европа е така

    19 3 Отговор
    Откачиха.
    Както пише в Библията Сатаната ще се обхване цели народи и ще говори неистини . Луцифер ще завладее душите и умовете на хората. Битката ще е жестока. ....Дявола ще подвие опашка. Праведни ще са тези, които не са се подвели по новият гост
    Накрая света ще се върне към предишното си състояние, но доста намалял .

    Коментиран от #7

    05:39 04.05.2026

  • 3 Боже

    15 1 Отговор
    Къде си Боже? Защо ни изоставяш? Ела и ни освободи от лъжливите политици и обслужващите ги.

    05:42 04.05.2026

  • 4 Румен Решетников

    2 26 Отговор
    Еми другарю Бабиш, сега е момента Чехия да си върне на крепостните за нахлуването им през 1968-ма, нали?

    Коментиран от #13

    05:43 04.05.2026

  • 5 Българин

    11 2 Отговор
    За това пък нашите продадени политИзруди Киро Бою и Магнитс унищожават наред .

    05:44 04.05.2026

  • 6 Дзак

    7 2 Отговор
    Някои си позволяват директно да изнудват колеги или колежки, че ще направят донос, че крадат.

    05:45 04.05.2026

  • 7 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Е цяла Европа е така":

    Е, затова има Тик Ток и няколко мющерии.

    05:46 04.05.2026

  • 8 хихи

    10 2 Отговор
    а служителите уволнени ли са и ако не защо?

    Коментиран от #9

    05:49 04.05.2026

  • 9 Факт

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "хихи":

    Защо да уволняват, изнудването е да ги включат в групата на Шефа!!

    Коментиран от #10

    06:00 04.05.2026

  • 10 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Факт":

    Като те набедят, върне се оправяй. Даже няма да разбереш.

    06:01 04.05.2026

  • 11 Фашизъм срещу Русия

    2 1 Отговор
    Това се наблюдава на запад.

    06:11 04.05.2026

  • 12 Дзак

    0 0 Отговор
    Лошо е когато някой формира паралелна власт, както в политиката, така и в работата!

    06:12 04.05.2026

  • 13 Ами то тогава

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Румен Решетников":

    украинци нахлуха!

    06:44 04.05.2026

