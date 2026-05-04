Чешкият премиер Бабиш: МВнР ме призова да водя антируска политика. Това е удивително!

Чешкият премиер Андрей Бабиш заяви, че служители на Министерството на външните работи са го призовали да води антируска политика и да поиска Казахстан да ограничи връзките си с Москва и Пекин.
„Връчиха ми меморандум, изготвен от Министерството на външните работи, в който пишеха, че трябва да призова Казахстан да ограничи отношенията си с Русия и Китай. Удивително“, каза чешкият премиер по телевизия Нова.
На въпроса кой е изготвил документа, Бабиш отговори, че това са „някои служители“. След това предположи, че това може да е бил бившият чешки външен министър Ян Липавски.
Бабиш също така критикува външната политика на предишното правителство, твърдейки, че тя е навредила на интересите на страната. Той твърди, че отношенията със световните сили, включително Китай, са в най-лошото си състояние досега, което се отразява негативно на чешките компании.
Изявлението на чешкия премиер дойде малко след посещението му в Астана на 28-29 април, където темите на разговор бяха икономическото сътрудничество и енергийните доставки. Бабиш се срещна с казахстанския президент Касим-Жомарт Токаев и премиера Олжас Бектенов.
Чешката делегация изрази интерес към дългосрочни договори за доставка на казахстански петрол и уран, както и към закупуването на 12 учебни бойни самолета L-39NG, произведени от Aero Vodochody. Бабиш нарече Казахстан „важен стратегически партньор“, подчертавайки необходимостта от разширяване на търговското и икономическото сътрудничество.
Според уебсайта на чешкото правителство, търговията между двете страни ще достигне 35 милиарда чешки крони през 2025 г. Близо 200 компании с чешки капитал работят в Казахстан, включително Škoda, Omnipol, Tatra и Excalibur Army.
05:39 04.05.2026
2 Е цяла Европа е така
Както пише в Библията Сатаната ще се обхване цели народи и ще говори неистини . Луцифер ще завладее душите и умовете на хората. Битката ще е жестока. ....Дявола ще подвие опашка. Праведни ще са тези, които не са се подвели по новият гост
Накрая света ще се върне към предишното си състояние, но доста намалял .
До коментар #2 от "Е цяла Европа е така":Е, затова има Тик Ток и няколко мющерии.
До коментар #8 от "хихи":Защо да уволняват, изнудването е да ги включат в групата на Шефа!!
До коментар #9 от "Факт":Като те набедят, върне се оправяй. Даже няма да разбереш.
До коментар #4 от "Румен Решетников":украинци нахлуха!
