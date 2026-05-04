Новини
Свят »
Финландия »
Финландският премиер: Подкрепяме Украйна, но дроновете й не може да обикалят в небето ни

Финландският премиер: Подкрепяме Украйна, но дроновете й не може да обикалят в небето ни

4 Май, 2026 05:42, обновена 4 Май, 2026 05:50 1 011 9

  • финландия-
  • премиер-
  • дронове-
  • украйна

Министерство на отбраната на скандинавската страна обяви откриването на неидентифициран дрон по-рано в неделя, близо до руската граница

Финландският премиер: Подкрепяме Украйна, но дроновете й не може да обикалят в небето ни - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

След пореден инцидент с дрон, влетял в страната, финландският премиер Петери Орпо заяви пред Володимир Зеленски, че нарушаването на финландското въздушно пространство е неприемливо.

„Подчертах, че Финландия подкрепя Украйна. Въпреки това е неприемливо финландското въздушно пространство да се нарушава и дронове да „скитат“ в него“, цитира го Yle.

Така политикът коментира срещата си с ръководителя на Украйна в Ереван, където днес ще се проведе срещата на върха на Европейската политическа общност.

Финландското министерство на отбраната обяви откриването на неидентифициран дрон по-рано в неделя. Той е бил намерен близо до руската граница.

От края на март местните власти многократно съобщават за нарушения на въздушното пространство от украински дронове.

Секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу заяви, че те са били използвани за удари срещу Русия. Той предупреди за правото на Москва на самозащита, ако Хелзинки умишлено предостави на Киев такава възможност.

Дроновете са прелетели през териториите на Естония, Латвия и Литва. Москва издаде специално предупреждение поради решението да отворят небето си. Талин отрича да е дал такова разрешение.


Финландия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    19 2 Отговор
    Може, що да не може. Ако зеленски заповяда на вашите петрохански шефове може и плацдарм да станете, смешници.

    05:52 04.05.2026

  • 2 Щом я харесвате

    19 2 Отговор
    ще траете на тероризъм. Вие, които ги харесвате си ги създадохте. Детето ще изяде създателя си.

    Коментиран от #7

    05:53 04.05.2026

  • 3 Дзак

    7 0 Отговор
    Не са ли го предоставили за заобикаляне на отбраната?

    05:56 04.05.2026

  • 4 Хамсал

    11 1 Отговор
    Вчера латвийците пак са "констатирали" украински дронове над тяхна територия. Само са заявили, че няма паднали отломки. Ако русите почнат да ги свалят над тяхна територия ще има квичене до небесата.

    06:03 04.05.2026

  • 5 хихи

    8 1 Отговор
    тоя що риве, като вдовица за ...
    Това се димократични дронове.... могат да обикалят където си искат

    06:03 04.05.2026

  • 6 Що ли

    8 1 Отговор
    ще скажет Никакая Калас по въпроса ? А между впрочем где она ?

    06:04 04.05.2026

  • 7 Лопата Орешник

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Щом я харесвате":

    Съвършено прав сте , господине! Да подкрепяш тия , а после да се оплакваш от безчинствата им е глупаво!

    06:05 04.05.2026

  • 8 Хмм

    4 0 Отговор
    не може вълкът да е сит иагнето цяло, пък и украинските дронове са приятелски, а не вражески като руските

    06:20 04.05.2026

  • 9 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Сваляйте ги бе, какво ги гледате

    06:40 04.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания