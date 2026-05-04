Финландският премиер: Подкрепяме Украйна, но дроновете й не може да обикалят в небето ни

След пореден инцидент с дрон, влетял в страната, финландският премиер Петери Орпо заяви пред Володимир Зеленски, че нарушаването на финландското въздушно пространство е неприемливо.

„Подчертах, че Финландия подкрепя Украйна. Въпреки това е неприемливо финландското въздушно пространство да се нарушава и дронове да „скитат“ в него“, цитира го Yle.

Така политикът коментира срещата си с ръководителя на Украйна в Ереван, където днес ще се проведе срещата на върха на Европейската политическа общност.

Финландското министерство на отбраната обяви откриването на неидентифициран дрон по-рано в неделя. Той е бил намерен близо до руската граница.

От края на март местните власти многократно съобщават за нарушения на въздушното пространство от украински дронове.

Секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу заяви, че те са били използвани за удари срещу Русия. Той предупреди за правото на Москва на самозащита, ако Хелзинки умишлено предостави на Киев такава възможност.

Дроновете са прелетели през териториите на Естония, Латвия и Литва. Москва издаде специално предупреждение поради решението да отворят небето си. Талин отрича да е дал такова разрешение.