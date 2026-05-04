Радев получава мандат от Йотова в четвъртък, в петък България може да има ново правителство

Очаква се в петък България да има редовно правителство с премиер Румен Радев.

Трима ще са вицепремиерите в кабинета на „Прогресивна България“. Предстои да бъдат обявени структурата на правителството и имената на министрите. Във вторник президентът Илияна Йотова ще проведе предвидените в Конституцията политически консултации с парламентарните групи в 52-рото Народно събрание.

След това държавният глава ще връчи мандат за съставяне на правителство.

"Ще започнем консултациите още на 5-ти сутринта“, съобщи вицепрезидентът Илияна Йотова, която започва утре предвидената конституционна процедура, след като в четвъртък новоизбраните депутати положиха клетва и беше избрано ръководство на парламента.

Йотова ще покани поотделно на „Дондуков“ 2 всяка от шестте парламентарни групи, „за да дам възможност на всеки да каже своето мнение: как ще работи оттук нататък в Народното събрание, как мисли да продължим с проекта за бюджет или ще има нов бюджет, каква ще бъде законодателната им програма, приоритети.“

Възможно е консултациите да се проведат експресно в рамките на един ден.

Днес се очаква графикът на срещите. След края им президентът трябва да връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, кандидат за премиер на „Прогресивна България“. Очаква се той да получи мандата в четвъртък и да го върне веднага изпълнен.

„Работим активно по структура и състав на кабинета, защото българските граждани ни гласуваха доверие да излъчим самостоятелен кабинет. Търсим най-добрата комбинация между лични качества и изискванията за съответния пост.“

Разговорите около персоналния състав и структурата на 107-ото българско правителство са на финала. Трима са вицепремиерите, засега в състава на кабинета няма служебни министри.

Официално от „Прогресивна България“ не съобщават имена от бъдещия кабинет с мотива, че последната дума е на Румен Радев. Очаква се в края на седмицата той да представи проекта на кабинет в Народното събрание, той да бъде одобрен, правителството да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет.

„Аз се надявам до края на седмицата, до петък, да бъде. Това е работа на Радев, нали, той трябва да каже точните срокове, но аз мисля, съдейки по темповете на подготовка, че в рамките на тази седмица ще имаме правителство“, каза пред Българското национално радио Антон Кутев от „Прогресивна България“.