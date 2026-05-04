Радев получава мандат от Йотова в четвъртък, в петък България може да има ново правителство

4 Май, 2026 06:33, обновена 4 Май, 2026 05:39 686 17

Консултациите с политическите сили при президента са планирани за вторник

Очаква се в петък България да има редовно правителство с премиер Румен Радев.

Трима ще са вицепремиерите в кабинета на „Прогресивна България“. Предстои да бъдат обявени структурата на правителството и имената на министрите. Във вторник президентът Илияна Йотова ще проведе предвидените в Конституцията политически консултации с парламентарните групи в 52-рото Народно събрание.

След това държавният глава ще връчи мандат за съставяне на правителство.

"Ще започнем консултациите още на 5-ти сутринта“, съобщи вицепрезидентът Илияна Йотова, която започва утре предвидената конституционна процедура, след като в четвъртък новоизбраните депутати положиха клетва и беше избрано ръководство на парламента.

Йотова ще покани поотделно на „Дондуков“ 2 всяка от шестте парламентарни групи, „за да дам възможност на всеки да каже своето мнение: как ще работи оттук нататък в Народното събрание, как мисли да продължим с проекта за бюджет или ще има нов бюджет, каква ще бъде законодателната им програма, приоритети.“

Възможно е консултациите да се проведат експресно в рамките на един ден.

Днес се очаква графикът на срещите. След края им президентът трябва да връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, кандидат за премиер на „Прогресивна България“. Очаква се той да получи мандата в четвъртък и да го върне веднага изпълнен.

„Работим активно по структура и състав на кабинета, защото българските граждани ни гласуваха доверие да излъчим самостоятелен кабинет. Търсим най-добрата комбинация между лични качества и изискванията за съответния пост.“

Разговорите около персоналния състав и структурата на 107-ото българско правителство са на финала. Трима са вицепремиерите, засега в състава на кабинета няма служебни министри.

Официално от „Прогресивна България“ не съобщават имена от бъдещия кабинет с мотива, че последната дума е на Румен Радев. Очаква се в края на седмицата той да представи проекта на кабинет в Народното събрание, той да бъде одобрен, правителството да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет.

„Аз се надявам до края на седмицата, до петък, да бъде. Това е работа на Радев, нали, той трябва да каже точните срокове, но аз мисля, съдейки по темповете на подготовка, че в рамките на тази седмица ще имаме правителство“, каза пред Българското национално радио Антон Кутев от „Прогресивна България“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оказа се че ВМРО има 4 депутата от

    3 3 Отговор
    Квотата на Радев. ВМРО които бяха в коалиция с ГЕРБ а шкембето беше вицепремиер на тиквун. Двама от депутатите от ВМРО имат по 30 хиляди преференции...Затова Радостин Василев лидера на МЕЧ заяви по БТВ че Радев е купил 300 хиляди гласа спонсорирани от олигарсите му. Каракачанов се включил с коментар под публикацията на Радостин Василев че няма нищо странно в това защото ВМРО имали силни структури и е нормално да гласуват с преференции за своите кандидати. Те ВМРО ако бяха със силни структури нямаше да имат 0.9% на по предишните избори когато след това се отказаха да участват. Прав е Бареков че разлика между ВМРО и ИТН няма,и двете клики подлоги на свинята и тиквата ,само че кayнa мунчо вкара пак ВМРО в парламента и шайката им а изрита ИТН

    05:44 04.05.2026

  • 2 Тома Пиков

    5 1 Отговор
    Баце и ШИШИ да стягат саковете за ЦСЗ.

    Коментиран от #3

    05:45 04.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бай Араб

    2 5 Отговор
    Това, което направиха се нарича държавен преврат

    05:49 04.05.2026

  • 5 Вашето мнение

    3 3 Отговор
    Правителство ще има, дали ще е петък или понеделник няма никакво значение. Важното е хората на ПБ да не се поддават на шантажите на присвоилите си понятието демократи за реформа в съдебната власт. Петроханците вече няколко пъти доказаха, че работят за нпо-та и пеевски и борисов и за овладяване на прокуратурата и съда.

    Коментиран от #7

    05:49 04.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Напротив

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    Възраждане и ИТН доказаха, че са патерица на Тиквата и Прасето.

    Коментиран от #8

    05:52 04.05.2026

  • 8 Вашето мнение

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Напротив":

    Помня как ристю, мирчев, асенка и кирчо стояха в скута му, а надето им носеше кафета. Все отбор юнаци и юначки на нпо-тата

    05:55 04.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 балабанка джебчийка и петя от пилона

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Къде е оня маймуняк Тошко Африкански ?":

    славчо ще вземе един ръбест и чепат вместо субсидия. славчо няма вече приходи - нито концерти има, нито шоу има ,нито кабеларка има ,нито партия и субсидия има.

    05:59 04.05.2026

  • 13 Конфитюр

    0 1 Отговор
    Може, ама няма. Как се научиха само пари да приемат, а работата да я връщат. Навсякъде се страят траурни комплекси тип комунални общежития по шайзи стандарт. Дне се окаже, че вече има правителство от цели 5 години а?

    06:09 04.05.2026

  • 14 Питане

    1 0 Отговор
    Тия на снимката - верват ли си ???
    Пап ЛАЧ руска

    06:13 04.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 От интервюто на Говорителят на ПБ

    0 0 Отговор
    Разбрах следното, в екипа на Продължаваме Безобразията, стоят хора с магистратури по Финансови деривати, които са си чисти СПЕКУЛАНТИ. Финансистите му идват от лобито на Голдмън Сакс с по 2 г. магистратури, което е много, много лошо за Територията. На територията й трябват макро и микроикономисти, а не финансови спекуланти, заради която беше предизвикана кризата САЩ 2008 г. и стана световна. Не признават, че първата причина за тежкото състояние на Територията е въвеждането на Юрошитко.пейката. Продължават да ни натрапват Цифровизацията и отказът от Референдуми. Цифровизация дом не храни и не топли, нито създава работна ръка и производства, а изритва хора на улицата, оставя ги безработни. Трябват ни ИКОНОМИСТИ, Енергетици, Селскостопански специалисти, а не финансови спекуланти и дигитални лобита. Такива в Територията са на всеки ъгъл. Затова програмата им е пълна нула, икономически. ПБ НЕ индикират проблемът, дошъл от Юрошита, дългови спирали и унищожаване Валутен Борд, за разлика от икономисти като Стефчо Станев, Стоян Панчев, Григор Сарийски, тръгнали да управляват Държавата. В НДСВ също имаше финансови дериватаджии, нищо не направиха. Как можаха хората да гласуват за една ИЗМАМА. Говорят за тесни връзки с Русия, а от страх не са поканили руски и беларуски посланици,на откриване на новото НС с гласовете ПБ.
    Откъде енергия? Без Белене? Чакат ни кръв, пот и сълзи. Ще режат живо месо от българите. Лобито на Голдмън Сакс ще управлява Територията, това е кра

    Коментиран от #17

    06:44 04.05.2026

  • 17 Я е завий мале

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "От интервюто на Говорителят на ПБ":

    Настиннал си нещо.

    06:46 04.05.2026

