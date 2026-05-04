Великобритания се включва в заема от 90 милиона евро за Украйна от ЕС

4 Май, 2026 06:05, обновена 4 Май, 2026 06:11 429 10

Намерението на Лондон ще бъде обявено днес на срещата на върха в Ереван

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Великобритания възнамерява да започне преговори за присъединяване към програмата за подкрепа на Украйна от 90 милиарда евро, съобщава Ройтерс, позовавайки се на офиса на премиера Киър Стармър.

Лондон планира да обяви тези планове на 4 май на срещата на върха на Европейската политическа общност в Ереван.

„В понеделник, на срещата на върха на Европейската политическа общност в арменската столица, се очаква Лондон да заяви желанието си да сътрудничи с ЕС, за да подкрепи Украйна в получаването на военно оборудване“, се посочва в изданието.

Европейският съюз одобри заем за Украйна, след като нефтопроводът „Дружба“ беше възстановен. Брюксел реши да предостави финансиране в края на миналата година, но Унгария блокира заема на фона на спирането на доставките на петрол.

Първите траншове от средствата се очакват през май-юни тази година.

По-рано The Guardian съобщи, че Обединеното кралство може да се присъедини към програмата за подкрепа на заемите за Украйна, ако се съгласи да участва в покриването на разходите по заемите от ЕС.

В този случай британските компании биха имали по-голям достъп до договори за доставка на военно оборудване на Киев, финансирано от заема.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    Значи България може да се изключи.

    06:13 04.05.2026

  • 2 Коста

    3 1 Отговор
    Милиони или милиарди какво значение има?

    Коментиран от #6

    06:13 04.05.2026

  • 3 Милиарди

    3 2 Отговор
    за поддържане на фашизъм и тероризъм в Украйна!

    06:17 04.05.2026

  • 4 С 90 милиона

    5 2 Отговор
    Зеленият си купува златни клечки за зъби. Някой в редакцията е снощен, или всички?!?

    06:20 04.05.2026

  • 5 Т Живков

    2 4 Отговор
    Само така.Смърт на комунизма!

    06:22 04.05.2026

  • 6 ООрана държава

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Коста":

    Опитват се да ни го поднесат по нежно...

    06:41 04.05.2026

  • 7 Герп боклуци

    1 1 Отговор
    Зелю не приема милиони, само милярди. Оправете си заглавието

    06:43 04.05.2026

  • 8 Оня

    0 0 Отговор
    На туй нещо още ли му викат " заем"?

    06:43 04.05.2026

  • 9 Помагат

    0 0 Отговор
    Хората.

    06:44 04.05.2026

  • 10 СКОРО ЛИ ЩЕ Е ПОТАПЯНЕТО!???

    1 0 Отговор
    Е КАК НЯМА , НАЛИ ТРЯБВА ДА ПОЛЗВАТ УКРОПОЛИГОНА С ЕВРОФАШАГИТЕ ЗАЕДНО!! ЩЕ СЕ ПРИСЪЕДИНИ И ОЩЕ КАК , ТАКВА ЗАТНА ВЪЗМОЖНОСТ НЕ Е ЗА ИЗТЪРВАНЕ !

    06:48 04.05.2026

