Великобритания се включва в заема от 90 милиона евро за Украйна от ЕС

Великобритания възнамерява да започне преговори за присъединяване към програмата за подкрепа на Украйна от 90 милиарда евро, съобщава Ройтерс, позовавайки се на офиса на премиера Киър Стармър.

Лондон планира да обяви тези планове на 4 май на срещата на върха на Европейската политическа общност в Ереван.

„В понеделник, на срещата на върха на Европейската политическа общност в арменската столица, се очаква Лондон да заяви желанието си да сътрудничи с ЕС, за да подкрепи Украйна в получаването на военно оборудване“, се посочва в изданието.

Европейският съюз одобри заем за Украйна, след като нефтопроводът „Дружба“ беше възстановен. Брюксел реши да предостави финансиране в края на миналата година, но Унгария блокира заема на фона на спирането на доставките на петрол.

Първите траншове от средствата се очакват през май-юни тази година.

По-рано The Guardian съобщи, че Обединеното кралство може да се присъедини към програмата за подкрепа на заемите за Украйна, ако се съгласи да участва в покриването на разходите по заемите от ЕС.

В този случай британските компании биха имали по-голям достъп до договори за доставка на военно оборудване на Киев, финансирано от заема.