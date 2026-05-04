Axios: Новата операция "Свобода" на Тръмп в Ормузкия проток не включва ескорт на търговски кораби от ВМС на САЩ

Новата операция "Свобода" на ВМС на САЩ за ескортиране на търговски кораби през Ормузкия проток, не включва организиране и ескортиране на морски конвои, а по-скоро предоставяне на информация за безопасни и безминни водни пътища.

Това съобщи Барак Равид, кореспондент на американския портал Axios, позовавайки се на собствени източници.

„Според двама американски служители новата инициатива относно Ормузкия проток няма непременно да включва ескортиране на търговски кораби от кораби на ВМС на САЩ“, пише той в X.

„Един от тях заяви, че корабите на ВМС на САЩ ще бъдат „в близост“, в случай че се наложи да се предотвратят ирански военни атаки срещу търговски кораби, преминаващи през пролива. Служителите заявиха, че ВМС на САЩ ще предоставят на търговските кораби информация за най-безопасните корабни пътища през пролива, особено за тези маршрути, които не са били минирани от иранските военни“, добави той.

Тръмп по-рано обяви, че САЩ ще започнат операцията сутринта на 4 май, близкоизточно време. Според американския лидер, тя ще се съсредоточи върху безопасното отстраняване на кораби от Ормузкия проток. Американският президент заяви също, че „ако този хуманитарен процес бъде обект на каквато и да е намеса, тогава, за съжаление, тази намеса ще трябва да бъде посрещната със сила“.

По-късно The Wall Street Journal, позовавайки се на неназован висш служител на американската администрация, съобщи, че операцията не включва ескортиране на корабите от плавателни съдове на ВМС на САЩ.