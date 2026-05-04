Axios: Новата операция "Свобода" на Тръмп в Ормузкия проток не включва ескорт на търговски кораби от ВМС на САЩ

4 Май, 2026 06:49, обновена 4 Май, 2026 06:56

  • ормузки проток-
  • операция свобода-
  • сащ-
  • кораби-
  • тръмп-
  • конвои

Тя по-скоро ще осигурява информация за безопасни и безминни водни пътища

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новата операция "Свобода" на ВМС на САЩ за ескортиране на търговски кораби през Ормузкия проток, не включва организиране и ескортиране на морски конвои, а по-скоро предоставяне на информация за безопасни и безминни водни пътища.

Това съобщи Барак Равид, кореспондент на американския портал Axios, позовавайки се на собствени източници.

„Според двама американски служители новата инициатива относно Ормузкия проток няма непременно да включва ескортиране на търговски кораби от кораби на ВМС на САЩ“, пише той в X.

„Един от тях заяви, че корабите на ВМС на САЩ ще бъдат „в близост“, в случай че се наложи да се предотвратят ирански военни атаки срещу търговски кораби, преминаващи през пролива. Служителите заявиха, че ВМС на САЩ ще предоставят на търговските кораби информация за най-безопасните корабни пътища през пролива, особено за тези маршрути, които не са били минирани от иранските военни“, добави той.

Тръмп по-рано обяви, че САЩ ще започнат операцията сутринта на 4 май, близкоизточно време. Според американския лидер, тя ще се съсредоточи върху безопасното отстраняване на кораби от Ормузкия проток. Американският президент заяви също, че „ако този хуманитарен процес бъде обект на каквато и да е намеса, тогава, за съжаление, тази намеса ще трябва да бъде посрещната със сила“.

По-късно The Wall Street Journal, позовавайки се на неназован висш служител на американската администрация, съобщи, че операцията не включва ескортиране на корабите от плавателни съдове на ВМС на САЩ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    31 0 Отговор
    демек нищо ама от сърце важното е "миротвореца" да каже поредната глурост.

    Коментиран от #5, #9

    07:00 04.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Meфистофел

    26 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    "Корабите на ВМС на САЩ имат ли железен купол ?"

    За купола не знам, ама ще имат огнеупорни перални.

    07:13 04.05.2026

  • 4 Туапсе

    2 22 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    А Техеран има ли ПВО?

    Коментиран от #14, #20, #21

    07:13 04.05.2026

  • 5 Точно така

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Много си прав, цялата работа е само за отчитане на дейност че все пак правят нещо там. Кравите нямат вътък и желание за някаква сериозна офанзива ама ако се разкарат от близкия изток ще излезе че са победени и затова ще пробват различни варианти за да поддържат някакво присъствие в региона и да се правят на важни и страшни. И така ще е докато не бъдат нацяло наритани от там с помощта на Русия и Китай.

    Коментиран от #8

    07:16 04.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Шопо

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Точно така":

    С помощ от България САЩ могат да победят Русия и Китай.

    07:21 04.05.2026

  • 9 Екскортът като понятие

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Едно време бай Тошо писал, че е преводач. Превеждал говедата от един бсир на друг.

    07:21 04.05.2026

  • 10 МОДЖТАБА ЗОМБИТО

    1 7 Отговор
    Давайте урана. Спираме добива на петрол. Нема кво да папкаме.

    07:21 04.05.2026

  • 11 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 8 Отговор
    САЩ затапи пролива. Аятоласите не могат да изнасят петрол. Спират да го добиват.

    07:23 04.05.2026

  • 12 ВМС на САЩ :

    13 0 Отговор
    Осигуряваме информация за всички заинтересовани страни :
    Най безопастно е корабите ви да минават през пустинята, или да си седят където са. С друго не могем да помогнем.
    И си купете колела.

    07:23 04.05.2026

  • 13 Стига трили коментари

    3 2 Отговор
    ДРОГАРИ

    07:24 04.05.2026

  • 14 Никой не защитен

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "Туапсе":

    Русия имат най-доброто ПВО и пак стават пробиви. Така, че днес никой не е защитен. Нито иранските съоръжения, нито американските кораби.

    07:24 04.05.2026

  • 15 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 10 Отговор
    Давайте урана или Биби ви почва пак

    Коментиран от #16

    07:24 04.05.2026

  • 16 Само питам

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Урана или петрола?Той и Тръмпи не знае,но ти може и да отговориш.

    Коментиран от #17

    07:43 04.05.2026

  • 17 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 5 Отговор

    До коментар #16 от "Само питам":

    Аятоласите УРАНА да дават....
    Петрола постепенно.им го взимат

    07:45 04.05.2026

  • 18 факуса

    8 0 Отговор
    при 30км место кви безопасни маршрути,говедата пак си пишат активи,а тръмпоча реве,че пазили авропа от комунизма толкоз години а те видиш ли не искали да помагат в ограбването на иран от сащ

    07:53 04.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Има, има

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Туапсе":

    Има, питай пилотът на Ф-15

    08:02 04.05.2026

  • 22 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор
    Пролива затворен от САЩ...
    ИРАН не мой изнася петрол....
    Нема постъпления от милиони петродолари.
    Кризата в Иран се задълбочава всеки ден.
    Нема кво да папкат

    08:20 04.05.2026

  • 23 Леля Гошо

    0 0 Отговор
    Интересно че Тръмп все още не е наложил санкции на пролива.

    08:31 04.05.2026