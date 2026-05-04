Axios: Новата операция "Свобода" на Тръмп в Ормузкия проток не включва ескорт на търговски кораби от ВМС на САЩ

Новата операция "Свобода" на ВМС на САЩ за ескортиране на търговски кораби през Ормузкия проток, не включва организиране и ескортиране на морски конвои, а по-скоро предоставяне на информация за безопасни и безминни водни пътища.
Това съобщи Барак Равид, кореспондент на американския портал Axios, позовавайки се на собствени източници.
„Според двама американски служители новата инициатива относно Ормузкия проток няма непременно да включва ескортиране на търговски кораби от кораби на ВМС на САЩ“, пише той в X.
„Един от тях заяви, че корабите на ВМС на САЩ ще бъдат „в близост“, в случай че се наложи да се предотвратят ирански военни атаки срещу търговски кораби, преминаващи през пролива. Служителите заявиха, че ВМС на САЩ ще предоставят на търговските кораби информация за най-безопасните корабни пътища през пролива, особено за тези маршрути, които не са били минирани от иранските военни“, добави той.
Тръмп по-рано обяви, че САЩ ще започнат операцията сутринта на 4 май, близкоизточно време. Според американския лидер, тя ще се съсредоточи върху безопасното отстраняване на кораби от Ормузкия проток. Американският президент заяви също, че „ако този хуманитарен процес бъде обект на каквато и да е намеса, тогава, за съжаление, тази намеса ще трябва да бъде посрещната със сила“.
По-късно The Wall Street Journal, позовавайки се на неназован висш служител на американската администрация, съобщи, че операцията не включва ескортиране на корабите от плавателни съдове на ВМС на САЩ.
1 хехе
3 Meфистофел
До коментар #2 от "Шопо":"Корабите на ВМС на САЩ имат ли железен купол ?"
За купола не знам, ама ще имат огнеупорни перални.
4 Туапсе
До коментар #2 от "Шопо":А Техеран има ли ПВО?
5 Точно така
До коментар #1 от "хехе":Много си прав, цялата работа е само за отчитане на дейност че все пак правят нещо там. Кравите нямат вътък и желание за някаква сериозна офанзива ама ако се разкарат от близкия изток ще излезе че са победени и затова ще пробват различни варианти за да поддържат някакво присъствие в региона и да се правят на важни и страшни. И така ще е докато не бъдат нацяло наритани от там с помощта на Русия и Китай.
8 Шопо
До коментар #5 от "Точно така":С помощ от България САЩ могат да победят Русия и Китай.
9 Екскортът като понятие
До коментар #1 от "хехе":Едно време бай Тошо писал, че е преводач. Превеждал говедата от един бсир на друг.
12 ВМС на САЩ :
Най безопастно е корабите ви да минават през пустинята, или да си седят където са. С друго не могем да помогнем.
И си купете колела.
14 Никой не защитен
До коментар #4 от "Туапсе":Русия имат най-доброто ПВО и пак стават пробиви. Така, че днес никой не е защитен. Нито иранските съоръжения, нито американските кораби.
16 Само питам
До коментар #15 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Урана или петрола?Той и Тръмпи не знае,но ти може и да отговориш.
17 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #16 от "Само питам":Аятоласите УРАНА да дават....
Петрола постепенно.им го взимат
21 Има, има
До коментар #4 от "Туапсе":Има, питай пилотът на Ф-15
ИРАН не мой изнася петрол....
Нема постъпления от милиони петродолари.
Кризата в Иран се задълбочава всеки ден.
Нема кво да папкат
