Бесент: Душим режима в Иран! Затварянето на петролните кладенци може да започне следващата седмица

Иранските петролни складове се пълнят бързо поради наложената от САЩ военноморска блокада и страната може да започне да затваря сондажните си кладенци още следващата седмица, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент пред Fox News.

Министърът отбеляза, че САЩ продължават да „душат иранския режим“, като увеличават финансовия натиск, блокират корабните пътища и замразяват активи. Той също така заяви, че цените на петрола могат да паднат, когато на пазара се появи повече неирански суров петрол.

Бесент добави, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е наредил на Министерството на финансите да разгърне „икономическа ярост“ срещу Иран. Той заяви, че САЩ следят отблизо финансовите мрежи, офшорните активи и всички опити за прехвърляне на пари към Иран в подкрепа на Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

„През последните 12 месеца бягахме на маратон, а сега сме се насочили към финалната линия... Душим режима, а те не могат да плащат на войниците си“, каза той.

След избухването на войната в Иран, Техеран обяви блокада на Ормузкия проток и започна да го минира. Преди ескалацията през него са преминавали 15-20% от световния петрол, кондензат и петролни продукти, както и над 30% от доставките на втечнен природен газ (LNG). На 14 април Централното командване на САЩ (CENTCOM) обяви, че САЩ са въвели пълна блокада на иранските пристанища.

В края на април Скот Бесент обяви, че САЩ са конфискували близо 500 милиона долара в иранска криптовалута като част от операция „Икономическа ярост“.

Министърът отбеляза, че кампанията за натиск срещу Иран, стартирана през март 2025 г. по заповед на Доналд Тръмп, вече е довела до срив на риала и дълбока икономическа криза в страната.

Ден по-рано Wall Street Journal съобщи, че иранците вече усещат последиците от икономическия спад, дължащ се на войната. Според предварителни оценки на иранското Министерство на труда и социалното осигуряване, войната е оставила без работа пряко и косвено около милион души.

На 28 април Бесент заяви, че поради блокадата на иранските пристанища и кораби от страна на САЩ, производството на петрол в Иран „скоро ще се срине“, а следващата стъпка на САЩ ще бъде недостиг на бензин в страната.