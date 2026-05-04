Бесент: Душим режима в Иран! Затварянето на петролните кладенци може да започне следващата седмица

4 Май, 2026 05:59, обновена 4 Май, 2026 06:04 823 10

  • скот бесент-
  • иран-
  • сащ

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранските петролни складове се пълнят бързо поради наложената от САЩ военноморска блокада и страната може да започне да затваря сондажните си кладенци още следващата седмица, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент пред Fox News.

Министърът отбеляза, че САЩ продължават да „душат иранския режим“, като увеличават финансовия натиск, блокират корабните пътища и замразяват активи. Той също така заяви, че цените на петрола могат да паднат, когато на пазара се появи повече неирански суров петрол.

Бесент добави, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е наредил на Министерството на финансите да разгърне „икономическа ярост“ срещу Иран. Той заяви, че САЩ следят отблизо финансовите мрежи, офшорните активи и всички опити за прехвърляне на пари към Иран в подкрепа на Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

„През последните 12 месеца бягахме на маратон, а сега сме се насочили към финалната линия... Душим режима, а те не могат да плащат на войниците си“, каза той.

След избухването на войната в Иран, Техеран обяви блокада на Ормузкия проток и започна да го минира. Преди ескалацията през него са преминавали 15-20% от световния петрол, кондензат и петролни продукти, както и над 30% от доставките на втечнен природен газ (LNG). На 14 април Централното командване на САЩ (CENTCOM) обяви, че САЩ са въвели пълна блокада на иранските пристанища.

В края на април Скот Бесент обяви, че САЩ са конфискували близо 500 милиона долара в иранска криптовалута като част от операция „Икономическа ярост“.

Министърът отбеляза, че кампанията за натиск срещу Иран, стартирана през март 2025 г. по заповед на Доналд Тръмп, вече е довела до срив на риала и дълбока икономическа криза в страната.

Ден по-рано Wall Street Journal съобщи, че иранците вече усещат последиците от икономическия спад, дължащ се на войната. Според предварителни оценки на иранското Министерство на труда и социалното осигуряване, войната е оставила без работа пряко и косвено около милион души.

На 28 април Бесент заяви, че поради блокадата на иранските пристанища и кораби от страна на САЩ, производството на петрол в Иран „скоро ще се срине“, а следващата стъпка на САЩ ще бъде недостиг на бензин в страната.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Иди.оти....

    5 0 Отговор
    ,..........

    06:08 04.05.2026

  • 2 Гост

    5 1 Отговор
    Тия терористи камилари могат и кална вода да пият, няма да се предадат толкова лесно.

    06:08 04.05.2026

  • 3 Швейк

    7 0 Отговор
    Дончо Хахото го душат комплексите.

    06:10 04.05.2026

  • 4 Егати

    6 0 Отговор
    "МИРОТВОРЕЦА" ????

    06:10 04.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Коста

    2 0 Отговор
    Голяма радост да душиш а? Ма.ка ви поганска! Юроди!

    06:45 04.05.2026

  • 7 Гориил

    2 0 Отговор
    В същото време той възнамерява да удуши Европа.Нека ви напомня, че Русия наложи енергийни санкции срещу Европа и забрани износа на петрол и газ (с изключение на Унгария и Словакия, но дори тези страни все още са без доставки заради украинската блокада на тръбопровода „Дружба“. Не се лъжа; руският петрол все още не достига до Унгария и Словакия).

    Коментиран от #10

    06:46 04.05.2026

  • 8 Коста

    1 0 Отговор
    На дедо Тчръмпи да му пратя и мойто куче да го хапе

    06:47 04.05.2026

  • 9 Хайди

    1 0 Отговор
    А що не започне сега а хахахаахаха

    06:47 04.05.2026

  • 10 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гориил":

    Няма и да стигне.

    06:49 04.05.2026