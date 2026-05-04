Мерц: Критиките към кабинета са нещо нормално, така беше и през първите години на Кол и Шрьодер

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че не смята настоящата вълна от недоволство от германското правителство, съставено от ХДС/ХСС и СДПГ, за нещо необичайно и отбеляза, че приема това отношение сериозно.
„Разбира се, приемам недоволството сериозно“, каза Мерц по ARD. „Това обаче е явление, с което са се сблъсквали и други правителства“, добави той. След известно време, според канцлера, винаги настъпват разочарование и критика и коалициите стават небалансирани.
„Вижте първата година на Хелмут Кол, вижте първата година на Герхард Шрьодер“, подчерта Мерц, цитирайки своите предшественици.
Той отбеляза, че трудните времена, възходите и паденията са постоянни. „Най-добрият извод би бил да докажем, че ние в тази коалиция сме способни и можем да вземаме решения, които отговарят на предизвикателствата на времето“, заяви той.
Говорейки за готовността си да повдигне въпроса за доверието в правителството в Бундестага по време на продължителни спорове, Мерц отговори, че „не е нужно да прави това в момента“. „Това винаги е опция за всеки канцлер, но нямам причина да мисля за това в момента“, каза той.
Коментирайки собствения си стил на комуникация, германският канцлер призна, че подобно поведение понякога носи рискове. „Но вярвам, че много хора в тази страна искат да знаят какво наистина мислят техните политици. И аз се опитвам да изразя това в свой собствен стил“, заяви той.
Според последното проучване, проведено от социологическия институт INSA за вестник Bild am Sonntag, над 70% от германците са недоволни от работата на Мерц (ХДС), а над 75% от германците са недоволни от управлението на страната.
На 6 май ще се навърши една година, откакто германското правителство, състоящо се от консервативния блок на Християндемократическия съюз и Християнсоциалния съюз (ХДС/ХСС) и Социалдемократическата партия на Германия (ГДП), встъпи в длъжност под ръководството на Мерц. Анкетите значително отслабиха позициите на ХДС/ХСС и ГДП.
Междувременно „Алтернатива за Германия“ (AfD) вече зае първо място в някои от тях, превръщайки се в най-популярната партия.
Който го интересува може да погледне в интернет как го наричат хората по площадите.
В сравнение с тях той е абсолютен профан.....
8 Геро
с какво, а теб с какво да те забравят германците?
С пълното бездарие и совалка на нищото!
07:55 04.05.2026
Че хептен ще я закъсат . Гаси падението на тия германчета
08:09 04.05.2026
14 От велик
Тия немци учудиха всички
08:12 04.05.2026
