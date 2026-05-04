Мерц: Критиките към кабинета са нещо нормално, така беше и през първите години на Кол и Шрьодер

4 Май, 2026 06:42, обновена 4 Май, 2026 06:48

Разбира се, че приемам отношението на гражданите сериозно, декларира германският канцлер

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че не смята настоящата вълна от недоволство от германското правителство, съставено от ХДС/ХСС и СДПГ, за нещо необичайно и отбеляза, че приема това отношение сериозно.

„Разбира се, приемам недоволството сериозно“, каза Мерц по ARD. „Това обаче е явление, с което са се сблъсквали и други правителства“, добави той. След известно време, според канцлера, винаги настъпват разочарование и критика и коалициите стават небалансирани.

„Вижте първата година на Хелмут Кол, вижте първата година на Герхард Шрьодер“, подчерта Мерц, цитирайки своите предшественици.

Той отбеляза, че трудните времена, възходите и паденията са постоянни. „Най-добрият извод би бил да докажем, че ние в тази коалиция сме способни и можем да вземаме решения, които отговарят на предизвикателствата на времето“, заяви той.

Говорейки за готовността си да повдигне въпроса за доверието в правителството в Бундестага по време на продължителни спорове, Мерц отговори, че „не е нужно да прави това в момента“. „Това винаги е опция за всеки канцлер, но нямам причина да мисля за това в момента“, каза той.

Коментирайки собствения си стил на комуникация, германският канцлер призна, че подобно поведение понякога носи рискове. „Но вярвам, че много хора в тази страна искат да знаят какво наистина мислят техните политици. И аз се опитвам да изразя това в свой собствен стил“, заяви той.

Според последното проучване, проведено от социологическия институт INSA за вестник Bild am Sonntag, над 70% от германците са недоволни от работата на Мерц (ХДС), а над 75% от германците са недоволни от управлението на страната.

На 6 май ще се навърши една година, откакто германското правителство, състоящо се от консервативния блок на Християндемократическия съюз и Християнсоциалния съюз (ХДС/ХСС) и Социалдемократическата партия на Германия (ГДП), встъпи в длъжност под ръководството на Мерц. Анкетите значително отслабиха позициите на ХДС/ХСС и ГДП.

Междувременно „Алтернатива за Германия“ (AfD) вече зае първо място в някои от тях, превръщайки се в най-популярната партия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тремп Нобелов Епщайнски

    9 0 Отговор
    Очертава се спечелването на първо място от Мерц и наградата "Най-мразения канцлер"

    Който го интересува може да погледне в интернет как го наричат хората по площадите.

    07:10 04.05.2026

  • 2 За този не може

    10 0 Отговор
    и дума да става за сравнение със споменатите двама негови предшественици...

    07:11 04.05.2026

  • 3 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    9 0 Отговор
    Къде се сравнява тоя с Хелмут Кол и Герхард Шрьодер?!
    В сравнение с тях той е абсолютен профан.....

    07:20 04.05.2026

  • 4 Майстора

    7 0 Отговор
    Дребно човече, къде си тръгнал да се сравняваш с великана Кол.

    07:28 04.05.2026

  • 5 МЕРЦ ШПЕРЦ

    11 0 Отговор
    А за последната година в Германия са фалирали и затворили 160 000 фирми.

    07:30 04.05.2026

  • 6 Здрасти

    5 0 Отговор
    Хахаха, къв си го на биха германците

    07:42 04.05.2026

  • 7 МИСЛЕХ ЧЕ СЛЕД АНАЛЕНАТА БЕРБОК

    4 0 Отговор
    Няма да има по-кух, но германчетата пак ме изненадаха.

    07:47 04.05.2026

  • 8 Геро

    5 0 Отговор
    Драги Мерц, Кол и Шрьодер ще се помнят и има
    с какво, а теб с какво да те забравят германците?
    С пълното бездарие и совалка на нищото!

    07:55 04.05.2026

  • 9 Нещастници

    3 0 Отговор
    всичките атлантици ще бъдете изринати, АФД ви издуха, пък ти си търси каквито искаш причини,

    08:02 04.05.2026

  • 10 Германия

    3 0 Отговор
    Германия приключи след ерата на Мерцедес 124 хехе

    08:04 04.05.2026

  • 11 Гост

    1 0 Отговор
    Ти с Кол и Шрьодер ли се сравняваш, гъбо? Смешка...

    08:07 04.05.2026

  • 12 Много жалко

    0 0 Отговор
    и смешно е да се сравнява с Кол и Шрьодер! Нямат нищо общо!

    08:08 04.05.2026

  • 13 Германчетата

    2 0 Отговор
    Да не се уфлянкват ами да вадят чертежите на мерцедес 124 и Голф 2 и да пускат поточните линии.

    Че хептен ще я закъсат . Гаси падението на тия германчета

    08:09 04.05.2026

  • 14 От велик

    2 0 Отговор
    От велика нация на Бош, Мерцедес, Бмв, Фолксваген да станеш посмешище пред цял свят.
    Тия немци учудиха всички

    08:12 04.05.2026

  • 15 Така беше

    1 0 Отговор
    Ама онези бяха далеч по-умни. Днес сте някакви ненормалници и нищо не става от вас. Унищожавате всичко. Махайте се. Емигрирайте в Сирия, Ирак, Африка. Там ще ви приемат, понеже всичко правите за тях, а сте забравили Германия.

    08:33 04.05.2026

