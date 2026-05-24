Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Финландия »
Финландският президент се предложи да представлява ЕС в преговорите с Русия
  Тема: Украйна

Финландският президент се предложи да представлява ЕС в преговорите с Русия

24 Май, 2026 18:33, обновена 24 Май, 2026 18:38 1 476 54

  • александър стуб-
  • русия-
  • европейски съюз

Няма да е възможно да се каже "не" на такова предложение, заяви Александър Стуб

Финландският президент се предложи да представлява ЕС в преговорите с Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Финландският президент Александър Стуб е готов да представлява Европейския съюз в преговорите с Русия, ако бъде помолен, заяви той в Yle Radio Suomi.

„Ако попитате, вероятно няма да е възможно да се каже „не“, каза финландският президент в отговор на въпрос за готовността му да служи като преговарящ между Русия и ЕС.

Още новини от Украйна

Той добави още, че Европейският съюз би бил готов да започне преговори само ако Русия се ангажира с прекратяване на огъня.

Миналата седмица Politico, позовавайки се на трима европейски дипломати, съобщи, че ЕС разглежда трима възможни кандидати за преговарящи с Русия. Според изданието, Александър Стуб е сред тях.

Вестник „Хелсингин Саномат“, позовавайки се на свои източници, също съобщи, че финландският лидер често е спряган като най-вероятния преговарящ на ЕС. Според тях ЕС се готви за евентуално започване на диалог с Москва за прекратяване на украинския конфликт, а Стуб се разглежда като потенциален лидер на европейския преговарящ екип.


Финландия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    10 11 Отговор
    Глупости!
    Радев е най подходящ за преговарящ с путен!

    Коментиран от #21, #38

    18:41 24.05.2026

  • 2 Тоя па и тоя

    42 5 Отговор
    Тоз па откъде е толкова сигурен, че някой в Русия иска да говори с него

    Коментиран от #14, #45, #50

    18:41 24.05.2026

  • 3 Руснаците

    36 4 Отговор
    знаят ли, че ЕС се кани да преговаря с тях ?

    Коментиран от #15

    18:43 24.05.2026

  • 4 Стоенчо

    30 5 Отговор
    Нали са в безизходица на фронта, контранастъпление е в ход, за какво ще преговаряте?! Орешника е измишльотина! Вземете им всичко, до Владивосток!

    18:43 24.05.2026

  • 5 Ами

    37 3 Отговор
    Те желаещите да преговарят с Путин са много.
    Въпросът е дали Путин иска да преговаря с тях :)

    Коментиран от #18

    18:46 24.05.2026

  • 6 стоян георгиев

    27 3 Отговор
    Този не знае ли, че в Русия не харесват педофили и амбреажи!

    Коментиран от #9, #28

    18:46 24.05.2026

  • 7 БРАВО ФИНЛАНДС.

    20 3 Отговор
    Това е истината. ПРЕГОВОРИ СЪС РУСИЯ. А УРСА КАЛАС МАКРОТО ДА СЕ ПЪНАТ ДАВАТ МИЛИАРДИ НА НАРКОТО И ДА СЕ ОБОГАТЯВАТ. ОБСЪЖДАЛИ ТЕ РУСКИЯТ УДАР ОРЕШАК А ЗА УДАРА ПО. УЧИЛИЩЕТО ВЪВ ЛУГАНСК НА ЕВРЕЙЧЕТО НИТО ДУМА. СМЕШНИ СТЕ.

    18:48 24.05.2026

  • 8 Коко

    24 3 Отговор
    1. Като какви ЕС иска да води преговори с Русия и за какво.

    2. Преговори под условия /ще преговаряме само, ако Русия прекрати огъня/ не се водят и няма начин да се водят. Дали тоя балък смята, че и отсрещната страна са като него.

    18:48 24.05.2026

  • 9 Ами

    16 2 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    Знае.
    За това си е сменил името от Лапа Паткинен на Александър Стуб :)

    18:50 24.05.2026

  • 10 Че този е предпоследния който Русия

    19 3 Отговор
    Ще одобри за преговарящ.

    Коментиран от #19, #20

    18:55 24.05.2026

  • 11 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    8 10 Отговор
    Тоя не мой преговара с Путйо,требе да се научи първом да скимти по савецки ка дъртио пендофилин!

    18:55 24.05.2026

  • 12 хъхъ

    8 6 Отговор
    Аз предлагам да изпратим Дара да преговаря.

    Коментиран от #17

    18:57 24.05.2026

  • 13 Мишел

    3 17 Отговор
    Трети път "Орешник", трето фиаско. Въпреки колосалната цена от десетки милиони долара за една ракета "Орешник", както и в предишните два случая, при които бе използван "Орешник"-ът, резултатите не са впечатляващи - тази нощ "суперракетата" е успяла да разруши само 3 гаража в Била Церква в Киевска област. Според украинския OSINT канал "Кибер Борошно" е възможно целта на атаката да е било летището на града, само че то е в съвсем друга посока, а "Орешник"-ът е долетял едва до гаражни помещения в съвсем различна част на града

    19:00 24.05.2026

  • 14 Нали Путин

    3 11 Отговор

    До коментар #2 от "Тоя па и тоя":

    от 10 дена говори, че иска преговори. Натискат го политическите кръгове в Москва и олигарсите също.

    19:03 24.05.2026

  • 15 Не само че знаят

    5 7 Отговор

    До коментар #3 от "Руснаците":

    Ами самите те искат тези преговори.

    19:04 24.05.2026

  • 16 Аз съм за

    5 17 Отговор
    Много добър дипломат, интелигентен човек. Финландците са мислили като са гласували за него.

    19:05 24.05.2026

  • 17 Румен Р@деф

    2 11 Отговор

    До коментар #12 от "хъхъ":

    Ти чу ли я Дара как ми говори? Да съм изпълнил исканията на протеста! Ами исканията на нашия приятел господин дрогаря Путин? Кое е по-важно? Въпросът е риторичен?

    19:06 24.05.2026

  • 18 Нали Путин

    9 9 Отговор

    До коментар #5 от "Ами":

    иска да преговаря с Европа. Настояваше да преговаря с един възрастен човек Шрьодер, но му отказаха. Сега ще преговаря с който му кажат :)

    Коментиран от #25, #32

    19:06 24.05.2026

  • 19 Румен Р@деф

    5 4 Отговор

    До коментар #10 от "Че този е предпоследния който Русия":

    Аз. Нека аз! Аз мога да преговарям с Путлер! Веднага му давам Задунайская!

    19:08 24.05.2026

  • 20 Това е вярно.

    12 0 Отговор

    До коментар #10 от "Че този е предпоследния който Русия":

    Може и да е нарочно да излъчат този Стуб, който е пусофоб за да се провалят преговорите. Поредния театър за пред обществеността :)

    Коментиран от #24

    19:08 24.05.2026

  • 21 Бангаранга

    1 8 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Ганьо Алеков отиде в Германия да мие чинии. Украинците са добре дошли у нас, рускоезични, интелигентни, работливи. Мир в Украйна, изглежда скоро няма да има. Да бяга, кой както може.

    Коментиран от #23, #30

    19:10 24.05.2026

  • 22 Стоян Гергиев

    0 4 Отговор
    А ти защо си сменил името си на п@шел на Г y й на Ами?

    19:11 24.05.2026

  • 23 Тодор Колев

    7 4 Отговор

    До коментар #21 от "Бангаранга":

    Отишъл Ганьо да мие чинии в Германия! Е и? Ти като си останал в България да лъскаш на на Шиши б@styня горд ли си?

    Коментиран от #26

    19:14 24.05.2026

  • 24 Румен Р@деф

    1 7 Отговор

    До коментар #20 от "Това е вярно.":

    Нали! Да назначат мен! Аз съм путинофил! Веднага ще му дам Варна заради дет Зеления не му дава Одеса.

    Коментиран от #27

    19:16 24.05.2026

  • 25 Шрьодер

    1 11 Отговор

    До коментар #18 от "Нали Путин":

    Аз щях да ви направя богати и щастливи като руснаците. Щях да ви построя като тяхната инфраструктура. Щях да ви построя като техните китни села с вътрешни ватер клозети. Изпуснахте!

    19:19 24.05.2026

  • 26 Гордоста е грях

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "Тодор Колев":

    Няма нужда да си горд.
    Камъкът си тежи на мястото.

    19:22 24.05.2026

  • 27 ААААА НЕ

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Румен Р@деф":

    ША НАЗНАЧАТ ГЕНЕРАЛ ГН.....ОМ
    ДА Е МАЛКО ПО НИСЪК ОТ ПУТИН И ЗЕЛЕНЧУКА
    ИЛИ ДЕ....БИЛА ТАГАРЕВ
    ЩОТО МОЖЕ ДА ПЕЛТЕЧИ НА МОВА

    19:26 24.05.2026

  • 28 Розовото пони Путин 🦄

    0 7 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    А мен как ме избраха за президент тогава 🦄👯‍♂️😂

    19:28 24.05.2026

  • 29 Омбре

    2 0 Отговор
    хахаха

    19:30 24.05.2026

  • 30 ОСНОВНОТО РУСКОЕЗИЧНИ

    7 0 Отговор

    До коментар #21 от "Бангаранга":

    ПЕЛТЕЧЕЩИТЕ НА МОВА МЕ ВБЕСЯВАТ
    СЪЩЕСТВО ОТРЕКЛО СЕ ОТ МАЙЧИНИЯ СИ ЕЗИК НЕ Е НИЩО ДРУГО ОСВЕН БОК....ЛУК
    А ПЪК ЗА БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ
    ПАСПОРТ ВЕДНАГА
    ТАМАН ША ВА НАУЧАТ НА ИСТИНСКИ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
    ТОЯ НА ПРАДЯДОВЦИТЕ ВИ ДЕТ СА ВА НАПРАЙЛИ ХОРА

    19:31 24.05.2026

  • 31 Тоа рапонь, кво

    8 0 Отговор
    Се бута в касите за износ... Не става от него и чеп за зеле... Фашистите нямат акъл.

    19:32 24.05.2026

  • 32 СПЕЦИАЛНО ЗА ТЕБЕ

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Нали Путин":

    ТЪПА....НАРИНА
    ЕВРОПА ИСКА ДА ПРЕГОВАРЯ С ПУТИН
    ЩОТО ГОСПОДИНА ГО БОЛИ Х.....
    ЗА ВАС

    19:34 24.05.2026

  • 33 Не е лош

    2 5 Отговор
    Слушал съм интервюта с този.
    Според мен, е един от най-смислените политици в Европа тия дни. Интелигентен, образован. Бил е премиер и въпреки това го избират за президент след това. От нашите не се сещам, кой е дори сходен…

    19:35 24.05.2026

  • 34 Цензура

    11 0 Отговор
    Тоя стуб нали много се зъбеше на Русия? И не само той? Сега се натиска да преговаря? Интересно защо и какво се промени? Нали уж укрия "побеждава"?

    19:42 24.05.2026

  • 35 Сандо

    8 1 Отговор
    Тоя първо да се заеме с оправянето на Финландия,че първо я превърнаха в кочина,а после и във военен полигон.Още не мога да разбера какъв извратен мозък трябва да имаш,за да съсипеш една държава-мечта и за пример.

    19:58 24.05.2026

  • 36 ТОЗИ МОЖЕ

    7 2 Отговор
    Само да подпише безусловната капитулация на фашизираната Европа и окраина.

    20:01 24.05.2026

  • 37 6135

    6 0 Отговор
    Ако този има опит в навеждане и целуване на обувки, сигурно е най-подходящият кандидат!

    20:04 24.05.2026

  • 38 хмммм

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    И двамата руски коня се самопредлагат.

    20:07 24.05.2026

  • 39 БУКВАТА "Ч"

    0 5 Отговор
    Генетично русские это фино-тюркские. Не знам Ибн Фадлан дали е използвал един и същи преводач като е разговарял с тюрки и руси, но изтъква нечистоплътността и на двата народа и ги нарича заблудени магарета. Може би понеже са разговаряли с конете си докато ние БЪЛГАРИТЕ сме имали азбука.

    Коментиран от #40

    20:11 24.05.2026

  • 40 така така

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "БУКВАТА "Ч"":

    Българите са имали азбука, ама от гръцките братя. Пък разговаряли са с конете си франсетата. Ти ги бъркаш с руснаци.

    Коментиран от #41

    20:13 24.05.2026

  • 41 БУКВАТА "Ч"

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "така така":

    "Така термина славяни е сътворен и до 19 век не е познат нито в България нито в Сърбия където се говори словени (пишат се истории с название болгарском народe словенскoм)
    Като с това словенском се характеризира езика на хората населяващи Балканите които са надарени със словото (като контра на гръчовете и турците)
    Но за някакъв общ произход на Балканските словени и западните е безмислено дори да се говори- дори визуално е ясно че западните са с общ произход с германци и скандинавци докато ние на балканите сме с общ такъв с останалите народи наоколо и после с останалите средиземноморски народи и едва тогава с разни централноевропейски (генетични изследвания- по-близки сме до италианците французите в Южна Франция и с испанците отколкото например с чехите, словаците и словенците да не говорим за поляците).
    Нататък следващия факт- извинявай но за българите езиците на западните славяни са напълно неразбираеми без превод. Точно толкова неразбираеми са и украинския и беларуския (които седят между нас и Русия)

    Коментиран от #44

    20:18 24.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 И Киев е Руски

    6 0 Отговор
    Путин с трето полови не разговаря

    20:21 24.05.2026

  • 44 така така

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "БУКВАТА "Ч"":

    Славянските езици имат много общи неща и никак не е трудно да се разбират при малко повече внимание! Може би не си баш българин за да не го разбираш. Славяни са споменавани много пъти преди 19 век. Не знам защо реши, че точно 19 ти век е станало нещо. Дори византийците ги имат в летописите си, а Византия я няма от 14 век.

    20:23 24.05.2026

  • 45 Измислил е как да примами Русия

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тоя па и тоя":

    да плати репарации-))

    20:23 24.05.2026

  • 46 Гледали ли сте "Индиана Джоунс"

    6 0 Отговор
    Не ви ли прилича на нациста от "Похитителите на изчезналия кивот"?

    20:25 24.05.2026

  • 47 БУКВАТА "Ч"

    0 3 Отговор
    Доказателства ли: ето ти:
    не е тайна че Московците НЕ МОГАТ да четат нищо написано на руски от старо време.
    А сега ето ти руска езичeска песен записана през 18 век примерно:

    Ау, ау – шихаpда кaвда!
    Шивдa, внoза, миттa, минoгам.
    Калaнди, инди, якyташма битaшь,
    Окyто-ми нyффан, зидимa,
    Конoцам, конoца, тарpарра,
    Тидyл, кадaлан, авдaл, мaйда.
    Ябyдал, мeйда, викзиг, гизи.
    Конo-то-цо, иo-ия, ио-иo, иoцох, мацaх, я-ца
    Иo-пи-ни-пaццо. Заoкотом, заoцам, никeм
    Шoлда, кoлда. Пaф, пaф, пaпф, пaцц.
    Кинцo, пинцo, тинцo, дыньoцон.
    Цoн-цaн-цeн! щoнн,
    Щoнд, дынзo!
    Кyдин-то Нoль, чихoдам, шaм
    Болдo ро-ко, бyлдарам, гaнем, кoндырь!
    Ау, ау – шихaрда, кaвда!
    Рукy – кypy-тy! киp-дынь,
    Тыpь-щаpь-коpдоко-ау!
    Конo-то-цо-ио, ия, ио, ио-цок-цок
    Русaлок,– руcалок, коpто-то бyх бyх.
    На ппyду, гoлтол, бoято, кoгда.
    Шарpах, кoфундо, шаpрах-слoцал цoлк.
    Щoн, щoн, щoн-пинц,
    Дoн-дyр-тoр-щoн,
    Кyцу-тoнц, мяyкор-пфи.

    Нещо да разбра

    20:32 24.05.2026

  • 48 киро ципата от жепето

    2 0 Отговор
    тоя има прилика с вандер любе едно към едно..........

    20:32 24.05.2026

  • 49 🇧🇬❤️🇷🇺

    1 0 Отговор
    Европейският съюз би бил готов да започне преговори с Русия. Финландският президент пък се предложил да представлява ЕС в преговорите с Русия.
    ЗАЩО ТАКА БЕ НАЛИ НЕ ИСКАХА ПРЕГОВОРИ С РУСИЯ, АМА КАТО ЗАЛЕТЯХА ОРЕШНИЦИТЕ И НЕЩО СЕ СПЕКАХА.
    Еее той не е кавкото тези искат. Времето за преговори отмина. Те сами отказаха такива когато Русия беше готова, сега да си сърбат попарата която сами надробиха.
    Той Путин каза кога СВО ще приключи, когато крайна бъде денацифицирана. Разни там клоуни и приближените му съдени за военни престъпления и доживотно в затворите или в Сибир. Кое не е ясно?

    20:33 24.05.2026

  • 50 Мериленд

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тоя па и тоя":

    Глупак

    20:36 24.05.2026

  • 51 БУКВАТА "Ч"

    0 2 Отговор
    Не естествено- обаче ако разбра бързай да се обадиш на руснаците защото до момента не са успели да разшифроват народния си език от преди 300 години.
    Това да ти прилича на български или на "славянски: език

    Не- не прилича и не е. Но е ясно доказателство че народът на русия говорел езици числящи се към угро-финската група и западнославянската. В същност и руски народ практически е липсвал.
    Как се е стигнало до днешния руски- ами как- старобългарския наречен за "благозвучие" църковнославянски е бил книжовен и църковен език и тук там е дебългаризиран и наложен.
    Факт е обаче че Русия по принцип е унитарна а не национална държава. Така наречения руски народ е смес от над 100 по-малки принадлежащи към най-различни групи между които има и хора които въобще не са част от европеидната раса но са руснаци.
    На една унитарна държава й трябват някакви стълбове на които да се опре и такива стават църковнославянския православието и възприетия от чехите панславизъм (дотогава никой в населената с угро-фини алтайци балти и балто-славяни скандинавски и германски народи и народчета племена и племенца не му е било известно че е славянин"

    20:44 24.05.2026

  • 52 БУКВАТА "Ч"

    0 3 Отговор
    ЗА ДИВИТE РУШНЯШКИ САМOЕДСКИ ПЛЕМЕНА ЦЪРКОВНО - БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК КОЙТО Е ПРЕНЕСЕН ОТ БЪЛГАРИЯ Е БИЛ АБСОЛЮТНО НЕРАЗБИРАЕМ (ТОЙ И СЕГА ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН Е ТАКЪВ ВЪПРЕКИ ЧЕ СА МИНАЛИ ТОЛКОВА ГОДИНИ. А СЕГА ПАДАЙ В КОВЧЕГА ЗАЕДНО С ПАНСЛАВЯНСКИТЕ СИ БРЪТВЕЖИ КРАТУНО БОЛШЕВИШКА

    20:48 24.05.2026

  • 53 БУКВАТА "Ч"

    0 3 Отговор
    Един цитат от писмо на Васил Иванов Кунчев-Левски до Каравелов:
    “Баьо Либене, дочувам, че ти и оная лудетина Ботьова сте решили да докарате миризливият казашки бутуш в Булгурско? Ако туй е тъй то аз с моите кунки ще ви отрежа чепките. “ - В. Лъвский

    20:55 24.05.2026

  • 54 БУКВАТА "Ч"

    0 3 Отговор
    Цитат от Захари Стоянов:
    “Като народ ние можем да се гордеем, че всичките ни народни деятели и патриоти: Г.Раковски, Л.Каравелов, В.Левски, Хр.Ботйов, А.Кънчев, П.Волов, Г.Бенковски и проч., са биле против официална Русия. Никога те не са апелирали към нея, защото са знаяли, че нейний камшик повече боли от турски”

    Друг цитат от Захари Стоянов:
    „Русия, нашата фатална освободителка, покровителка, славянската, братската, християнската и великата Русия, с която сме една вяра и една кръв! Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя, когато се е произнесла за първи път думата освободителка и покровителка! Аман, бей, аман! Лошо нещо било московлука… То не прилича ни на даалии, ни на кърджалии, ни на фанариоти!“

    20:57 24.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания