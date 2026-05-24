Финландският президент се предложи да представлява ЕС в преговорите с Русия

Финландският президент Александър Стуб е готов да представлява Европейския съюз в преговорите с Русия, ако бъде помолен, заяви той в Yle Radio Suomi.

„Ако попитате, вероятно няма да е възможно да се каже „не“, каза финландският президент в отговор на въпрос за готовността му да служи като преговарящ между Русия и ЕС.

Той добави още, че Европейският съюз би бил готов да започне преговори само ако Русия се ангажира с прекратяване на огъня.

Миналата седмица Politico, позовавайки се на трима европейски дипломати, съобщи, че ЕС разглежда трима възможни кандидати за преговарящи с Русия. Според изданието, Александър Стуб е сред тях.

Вестник „Хелсингин Саномат“, позовавайки се на свои източници, също съобщи, че финландският лидер често е спряган като най-вероятния преговарящ на ЕС. Според тях ЕС се готви за евентуално започване на диалог с Москва за прекратяване на украинския конфликт, а Стуб се разглежда като потенциален лидер на европейския преговарящ екип.