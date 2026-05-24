Финландският президент се предложи да представлява ЕС в преговорите с Русия

Финландският президент Александър Стуб е готов да представлява Европейския съюз в преговорите с Русия, ако бъде помолен, заяви той в Yle Radio Suomi.
„Ако попитате, вероятно няма да е възможно да се каже „не“, каза финландският президент в отговор на въпрос за готовността му да служи като преговарящ между Русия и ЕС.
Той добави още, че Европейският съюз би бил готов да започне преговори само ако Русия се ангажира с прекратяване на огъня.
Миналата седмица Politico, позовавайки се на трима европейски дипломати, съобщи, че ЕС разглежда трима възможни кандидати за преговарящи с Русия. Според изданието, Александър Стуб е сред тях.
Вестник „Хелсингин Саномат“, позовавайки се на свои източници, също съобщи, че финландският лидер често е спряган като най-вероятния преговарящ на ЕС. Според тях ЕС се готви за евентуално започване на диалог с Москва за прекратяване на украинския конфликт, а Стуб се разглежда като потенциален лидер на европейския преговарящ екип.
1 Ганя Путинофила
Радев е най подходящ за преговарящ с путен!
18:41 24.05.2026
2 Тоя па и тоя
18:41 24.05.2026
3 Руснаците
18:43 24.05.2026
4 Стоенчо
18:43 24.05.2026
5 Ами
Въпросът е дали Путин иска да преговаря с тях :)
18:46 24.05.2026
6 стоян георгиев
18:46 24.05.2026
7 БРАВО ФИНЛАНДС.
18:48 24.05.2026
8 Коко
2. Преговори под условия /ще преговаряме само, ако Русия прекрати огъня/ не се водят и няма начин да се водят. Дали тоя балък смята, че и отсрещната страна са като него.
18:48 24.05.2026
9 Ами
До коментар #6 от "стоян георгиев":Знае.
За това си е сменил името от Лапа Паткинен на Александър Стуб :)
18:50 24.05.2026
10 Че този е предпоследния който Русия
18:55 24.05.2026
11 Свети Великомученик Аргир Безбожник
18:55 24.05.2026
12 хъхъ
18:57 24.05.2026
13 Мишел
19:00 24.05.2026
14 Нали Путин
До коментар #2 от "Тоя па и тоя":от 10 дена говори, че иска преговори. Натискат го политическите кръгове в Москва и олигарсите също.
19:03 24.05.2026
15 Не само че знаят
До коментар #3 от "Руснаците":Ами самите те искат тези преговори.
19:04 24.05.2026
16 Аз съм за
19:05 24.05.2026
17 Румен Р@деф
До коментар #12 от "хъхъ":Ти чу ли я Дара как ми говори? Да съм изпълнил исканията на протеста! Ами исканията на нашия приятел господин дрогаря Путин? Кое е по-важно? Въпросът е риторичен?
19:06 24.05.2026
18 Нали Путин
До коментар #5 от "Ами":иска да преговаря с Европа. Настояваше да преговаря с един възрастен човек Шрьодер, но му отказаха. Сега ще преговаря с който му кажат :)
19:06 24.05.2026
19 Румен Р@деф
До коментар #10 от "Че този е предпоследния който Русия":Аз. Нека аз! Аз мога да преговарям с Путлер! Веднага му давам Задунайская!
19:08 24.05.2026
20 Това е вярно.
До коментар #10 от "Че този е предпоследния който Русия":Може и да е нарочно да излъчат този Стуб, който е пусофоб за да се провалят преговорите. Поредния театър за пред обществеността :)
19:08 24.05.2026
21 Бангаранга
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Ганьо Алеков отиде в Германия да мие чинии. Украинците са добре дошли у нас, рускоезични, интелигентни, работливи. Мир в Украйна, изглежда скоро няма да има. Да бяга, кой както може.
19:10 24.05.2026
22 Стоян Гергиев
19:11 24.05.2026
23 Тодор Колев
До коментар #21 от "Бангаранга":Отишъл Ганьо да мие чинии в Германия! Е и? Ти като си останал в България да лъскаш на на Шиши б@styня горд ли си?
19:14 24.05.2026
24 Румен Р@деф
До коментар #20 от "Това е вярно.":Нали! Да назначат мен! Аз съм путинофил! Веднага ще му дам Варна заради дет Зеления не му дава Одеса.
19:16 24.05.2026
25 Шрьодер
До коментар #18 от "Нали Путин":Аз щях да ви направя богати и щастливи като руснаците. Щях да ви построя като тяхната инфраструктура. Щях да ви построя като техните китни села с вътрешни ватер клозети. Изпуснахте!
19:19 24.05.2026
26 Гордоста е грях
До коментар #23 от "Тодор Колев":Няма нужда да си горд.
Камъкът си тежи на мястото.
19:22 24.05.2026
27 ААААА НЕ
До коментар #24 от "Румен Р@деф":ША НАЗНАЧАТ ГЕНЕРАЛ ГН.....ОМ
ДА Е МАЛКО ПО НИСЪК ОТ ПУТИН И ЗЕЛЕНЧУКА
ИЛИ ДЕ....БИЛА ТАГАРЕВ
ЩОТО МОЖЕ ДА ПЕЛТЕЧИ НА МОВА
19:26 24.05.2026
28 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #6 от "стоян георгиев":А мен как ме избраха за президент тогава 🦄👯♂️😂
19:28 24.05.2026
29 Омбре
19:30 24.05.2026
30 ОСНОВНОТО РУСКОЕЗИЧНИ
До коментар #21 от "Бангаранга":ПЕЛТЕЧЕЩИТЕ НА МОВА МЕ ВБЕСЯВАТ
СЪЩЕСТВО ОТРЕКЛО СЕ ОТ МАЙЧИНИЯ СИ ЕЗИК НЕ Е НИЩО ДРУГО ОСВЕН БОК....ЛУК
А ПЪК ЗА БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ
ПАСПОРТ ВЕДНАГА
ТАМАН ША ВА НАУЧАТ НА ИСТИНСКИ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
ТОЯ НА ПРАДЯДОВЦИТЕ ВИ ДЕТ СА ВА НАПРАЙЛИ ХОРА
19:31 24.05.2026
31 Тоа рапонь, кво
19:32 24.05.2026
32 СПЕЦИАЛНО ЗА ТЕБЕ
До коментар #18 от "Нали Путин":ТЪПА....НАРИНА
ЕВРОПА ИСКА ДА ПРЕГОВАРЯ С ПУТИН
ЩОТО ГОСПОДИНА ГО БОЛИ Х.....
ЗА ВАС
19:34 24.05.2026
33 Не е лош
Според мен, е един от най-смислените политици в Европа тия дни. Интелигентен, образован. Бил е премиер и въпреки това го избират за президент след това. От нашите не се сещам, кой е дори сходен…
19:35 24.05.2026
34 Цензура
19:42 24.05.2026
35 Сандо
19:58 24.05.2026
36 ТОЗИ МОЖЕ
20:01 24.05.2026
37 6135
20:04 24.05.2026
38 хмммм
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":И двамата руски коня се самопредлагат.
20:07 24.05.2026
39 БУКВАТА "Ч"
20:11 24.05.2026
40 така така
До коментар #39 от "БУКВАТА "Ч"":Българите са имали азбука, ама от гръцките братя. Пък разговаряли са с конете си франсетата. Ти ги бъркаш с руснаци.
20:13 24.05.2026
41 БУКВАТА "Ч"
До коментар #40 от "така така":"Така термина славяни е сътворен и до 19 век не е познат нито в България нито в Сърбия където се говори словени (пишат се истории с название болгарском народe словенскoм)
Като с това словенском се характеризира езика на хората населяващи Балканите които са надарени със словото (като контра на гръчовете и турците)
Но за някакъв общ произход на Балканските словени и западните е безмислено дори да се говори- дори визуално е ясно че западните са с общ произход с германци и скандинавци докато ние на балканите сме с общ такъв с останалите народи наоколо и после с останалите средиземноморски народи и едва тогава с разни централноевропейски (генетични изследвания- по-близки сме до италианците французите в Южна Франция и с испанците отколкото например с чехите, словаците и словенците да не говорим за поляците).
Нататък следващия факт- извинявай но за българите езиците на западните славяни са напълно неразбираеми без превод. Точно толкова неразбираеми са и украинския и беларуския (които седят между нас и Русия)
20:18 24.05.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 И Киев е Руски
20:21 24.05.2026
44 така така
До коментар #41 от "БУКВАТА "Ч"":Славянските езици имат много общи неща и никак не е трудно да се разбират при малко повече внимание! Може би не си баш българин за да не го разбираш. Славяни са споменавани много пъти преди 19 век. Не знам защо реши, че точно 19 ти век е станало нещо. Дори византийците ги имат в летописите си, а Византия я няма от 14 век.
20:23 24.05.2026
45 Измислил е как да примами Русия
До коментар #2 от "Тоя па и тоя":да плати репарации-))
20:23 24.05.2026
46 Гледали ли сте "Индиана Джоунс"
20:25 24.05.2026
47 БУКВАТА "Ч"
не е тайна че Московците НЕ МОГАТ да четат нищо написано на руски от старо време.
А сега ето ти руска езичeска песен записана през 18 век примерно:
Ау, ау – шихаpда кaвда!
Шивдa, внoза, миттa, минoгам.
Калaнди, инди, якyташма битaшь,
Окyто-ми нyффан, зидимa,
Конoцам, конoца, тарpарра,
Тидyл, кадaлан, авдaл, мaйда.
Ябyдал, мeйда, викзиг, гизи.
Конo-то-цо, иo-ия, ио-иo, иoцох, мацaх, я-ца
Иo-пи-ни-пaццо. Заoкотом, заoцам, никeм
Шoлда, кoлда. Пaф, пaф, пaпф, пaцц.
Кинцo, пинцo, тинцo, дыньoцон.
Цoн-цaн-цeн! щoнн,
Щoнд, дынзo!
Кyдин-то Нoль, чихoдам, шaм
Болдo ро-ко, бyлдарам, гaнем, кoндырь!
Ау, ау – шихaрда, кaвда!
Рукy – кypy-тy! киp-дынь,
Тыpь-щаpь-коpдоко-ау!
Конo-то-цо-ио, ия, ио, ио-цок-цок
Русaлок,– руcалок, коpто-то бyх бyх.
На ппyду, гoлтол, бoято, кoгда.
Шарpах, кoфундо, шаpрах-слoцал цoлк.
Щoн, щoн, щoн-пинц,
Дoн-дyр-тoр-щoн,
Кyцу-тoнц, мяyкор-пфи.
Нещо да разбра
20:32 24.05.2026
48 киро ципата от жепето
20:32 24.05.2026
49 🇧🇬❤️🇷🇺
ЗАЩО ТАКА БЕ НАЛИ НЕ ИСКАХА ПРЕГОВОРИ С РУСИЯ, АМА КАТО ЗАЛЕТЯХА ОРЕШНИЦИТЕ И НЕЩО СЕ СПЕКАХА.
Еее той не е кавкото тези искат. Времето за преговори отмина. Те сами отказаха такива когато Русия беше готова, сега да си сърбат попарата която сами надробиха.
Той Путин каза кога СВО ще приключи, когато крайна бъде денацифицирана. Разни там клоуни и приближените му съдени за военни престъпления и доживотно в затворите или в Сибир. Кое не е ясно?
20:33 24.05.2026
50 Мериленд
До коментар #2 от "Тоя па и тоя":Глупак
20:36 24.05.2026
51 БУКВАТА "Ч"
Това да ти прилича на български или на "славянски: език
Не- не прилича и не е. Но е ясно доказателство че народът на русия говорел езици числящи се към угро-финската група и западнославянската. В същност и руски народ практически е липсвал.
Как се е стигнало до днешния руски- ами как- старобългарския наречен за "благозвучие" църковнославянски е бил книжовен и църковен език и тук там е дебългаризиран и наложен.
Факт е обаче че Русия по принцип е унитарна а не национална държава. Така наречения руски народ е смес от над 100 по-малки принадлежащи към най-различни групи между които има и хора които въобще не са част от европеидната раса но са руснаци.
На една унитарна държава й трябват някакви стълбове на които да се опре и такива стават църковнославянския православието и възприетия от чехите панславизъм (дотогава никой в населената с угро-фини алтайци балти и балто-славяни скандинавски и германски народи и народчета племена и племенца не му е било известно че е славянин"
20:44 24.05.2026
52 БУКВАТА "Ч"
20:48 24.05.2026
53 БУКВАТА "Ч"
“Баьо Либене, дочувам, че ти и оная лудетина Ботьова сте решили да докарате миризливият казашки бутуш в Булгурско? Ако туй е тъй то аз с моите кунки ще ви отрежа чепките. “ - В. Лъвский
20:55 24.05.2026
54 БУКВАТА "Ч"
“Като народ ние можем да се гордеем, че всичките ни народни деятели и патриоти: Г.Раковски, Л.Каравелов, В.Левски, Хр.Ботйов, А.Кънчев, П.Волов, Г.Бенковски и проч., са биле против официална Русия. Никога те не са апелирали към нея, защото са знаяли, че нейний камшик повече боли от турски”
Друг цитат от Захари Стоянов:
„Русия, нашата фатална освободителка, покровителка, славянската, братската, християнската и великата Русия, с която сме една вяра и една кръв! Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя, когато се е произнесла за първи път думата освободителка и покровителка! Аман, бей, аман! Лошо нещо било московлука… То не прилича ни на даалии, ни на кърджалии, ни на фанариоти!“
20:57 24.05.2026