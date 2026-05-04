Тръмп към Мерц: "По-добре си гледай разсипаната страна"

С необичайно остри думи американският президент Тръмп нападна германския канцлер Мерц. "Вместо да се меси в други работи, нека се грижи по-добре за разсипаната си страна", написа той в Truth Social. Какъв е поводът.
След последната си атака срещу канцлера Мерц американският президент Тръмп наля още масло в огъня: канцлерът трябвало да "използва по-голяма част от времето си, за да прекрати войната между Русия и Украйна", написа Тръмп в своята платформа Truth Social. Той обвини канцлера на Германия, че досега е бил "напълно неефективен" по отношение на войната в Украйна.
Вместо да се меси в други работи, канцлерът трябвало да полага повече усилия, за да внесе ред в своята "разсипана страна" – особено в сферата на миграцията и енергетиката, се казва още в написаното.
Критиките на американския президент идват само ден, след като той беше заплашил, че ще изтегли войските на САЩ от Германия. Тръмп е наредил да се извърши проверка по този въпрос и решението се очаква в скоро време.
"Той не знае какви ги говори"
Повод за острите думи по адрес на Фридрих Мерц явно беше изказването на канцлера по време на дискусия с ученици в понеделник. Там той разкритикува действията на САЩ срещу Иран и заяви, че първоначално предвиденото бързо решение „на проблема" така и не е настъпило.
Мерц каза още, че САЩ не могат да прекратят войната бързо, „защото е очевидно, че иранците са по-силни, отколкото се очакваше, а американците явно нямат убедителна стратегия за преговорите с тях". Една цяла нация – заяви още Мерц – бива унизена от иранското държавно ръководство.
Отговорът от Вашингтон не закъсня и беше необичайно остър: Според Тръмп Мерц явно е съгласен да приеме факта, че Иран притежава атомно оръжие. Канцлерът не знаел какви ги говори. И още: "Нищо чудно, че положението в Германия е толкова лошо, както икономически, така и в други отношения", написа Тръмп в Truth Social.
Отношенията остават добри?
Реакцията на Мерц остана сдържана. На пресконференция в Берлин той заяви, че според него личните му отношения с американския президент "остават непроменено добри".
До момента контактите между двамата наистина се смятаха за добри. Докато американският президент водеше конфронтационен курс срещу редица европейски правителствени и държавни ръководители, по отношение на Мерц той проявяваше подчертано уважение. Тръмп наричаше канцлера "приятел" и "изключителен" политик. В седмиците от началото на войната в Иран обаче Мерц постепенно започна да се дистанцира от Тръмп, което очевидно разгневи американския президент.
8 Е не е ли
До коментар #2 от "Ний ша Ва упрайм":Вярно
20:24 04.05.2026
11 Да , бе
До коментар #4 от "Браво, Тръмп!":Та Тръмп по бащина линия си е германец , по майчина ирландец .
20:25 04.05.2026
13 Офанзивен дефанзив
А вярно - Тръмп реши проблемът с мексиканците и другите нелегални емигранти, не води войни по света и приключи започнатите - значи има право да му дава съвети по този начин...
20:25 04.05.2026
19 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #3 от "Град Козлодуй..":До тук, Русия постигна половината от вековната си цел да приобщи Европа, като успя, с помощта на агента Краснов да я отдалечи от връзката и със САЩ...Сега се очаква да започне с нейното "ухажване".
20:27 04.05.2026
22 По принцип
До коментар #6 от "Хо Хо хо":И двамата са прави да се обвиняват, но просто и двамата водят грешна политика, икономически го вижда всеки гражданин
20:29 04.05.2026
25 Цъфти,
До коментар #5 от "Ееееех ,":в сравнение с Четвъртия евро-райх.
20:34 04.05.2026
27 Абе
До коментар #5 от "Ееееех ,":По-добре бе от руският кен ЕФ.Доста по-добре.
Коментиран от #36
20:36 04.05.2026
29 Хайл
До коментар #1 от "Кораба майка":Кола се вряза в тълпа от хора в центъра на Лайпциг тази вечер. Има 4 загинали в окупирана Германия
Коментиран от #35
20:39 04.05.2026
35 Култура Миянко
До коментар #29 от "Хайл":Ами честно да ти кажа състраданието и гневът който изпитвах към подобни дейности преди 9 години вече напълно се изпариха .Това се нарича Бумеранг на Възмездието .
20:45 04.05.2026
36 Гресиран козяк
До коментар #27 от "Абе":Кен еффф е на май.. катти умириссаната шунн даффера 😬🍌😬
20:47 04.05.2026
37 Тръмп утре няма да помни и ще се отметне
Чака го светло бъдеще: или ще го гръмнат, или ще го импийчнат.
Поне ще отиде при Господ. А не като Путин при Аллаха. Него най-много го мисля с тия 40 девици.
Те не са в детска възраст. Какво ще ги прави, не знам.
Коментиран от #39
20:47 04.05.2026
39 БахУрчо
До коментар #37 от "Тръмп утре няма да помни и ще се отметне":Мило небинарно жълтопаветно коте 🙀,ти можеш само на к....ра ми да отидеш и повярвай ми и за миг няма да съжаляваш .
20:51 04.05.2026