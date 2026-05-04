Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп към Мерц: "По-добре си гледай разсипаната страна"

Тръмп към Мерц: "По-добре си гледай разсипаната страна"

4 Май, 2026 20:19 1 466 39

  • доналд тръмп-
  • фридрих мерц-
  • германия-
  • иран-
  • нато-
  • ормузки проток

Критиките на американския президент идват само ден, след като той беше заплашил, че ще изтегли войските на САЩ от Германия

Тръмп към Мерц: "По-добре си гледай разсипаната страна" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

С необичайно остри думи американският президент Тръмп нападна германския канцлер Мерц. "Вместо да се меси в други работи, нека се грижи по-добре за разсипаната си страна", написа той в Truth Social. Какъв е поводът.

След последната си атака срещу канцлера Мерц американският президент Тръмп наля още масло в огъня: канцлерът трябвало да "използва по-голяма част от времето си, за да прекрати войната между Русия и Украйна", написа Тръмп в своята платформа Truth Social. Той обвини канцлера на Германия, че досега е бил "напълно неефективен" по отношение на войната в Украйна.

Вместо да се меси в други работи, канцлерът трябвало да полага повече усилия, за да внесе ред в своята "разсипана страна" – особено в сферата на миграцията и енергетиката, се казва още в написаното.

Критиките на американския президент идват само ден, след като той беше заплашил, че ще изтегли войските на САЩ от Германия. Тръмп е наредил да се извърши проверка по този въпрос и решението се очаква в скоро време.

"Той не знае какви ги говори"

Повод за острите думи по адрес на Фридрих Мерц явно беше изказването на канцлера по време на дискусия с ученици в понеделник. Там той разкритикува действията на САЩ срещу Иран и заяви, че първоначално предвиденото бързо решение „на проблема" така и не е настъпило.

Мерц каза още, че САЩ не могат да прекратят войната бързо, „защото е очевидно, че иранците са по-силни, отколкото се очакваше, а американците явно нямат убедителна стратегия за преговорите с тях". Една цяла нация – заяви още Мерц – бива унизена от иранското държавно ръководство.

Отговорът от Вашингтон не закъсня и беше необичайно остър: Според Тръмп Мерц явно е съгласен да приеме факта, че Иран притежава атомно оръжие. Канцлерът не знаел какви ги говори. И още: "Нищо чудно, че положението в Германия е толкова лошо, както икономически, така и в други отношения", написа Тръмп в Truth Social.

Отношенията остават добри?

Реакцията на Мерц остана сдържана. На пресконференция в Берлин той заяви, че според него личните му отношения с американския президент "остават непроменено добри".

До момента контактите между двамата наистина се смятаха за добри. Докато американският президент водеше конфронтационен курс срещу редица европейски правителствени и държавни ръководители, по отношение на Мерц той проявяваше подчертано уважение. Тръмп наричаше канцлера "приятел" и "изключителен" политик. В седмиците от началото на войната в Иран обаче Мерц постепенно започна да се дистанцира от Тръмп, което очевидно разгневи американския президент.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кораба майка

    20 8 Отговор
    Нямаме връзка с рижия пуяк

    Коментиран от #29

    20:22 04.05.2026

  • 2 Ний ша Ва упрайм

    17 3 Отговор
    безочливо нагли!

    Коментиран от #8

    20:22 04.05.2026

  • 3 Град Козлодуй..

    13 6 Отговор
    Да се смееш или да плачеш Путин и Тръмп играят заедно!

    Коментиран от #19

    20:23 04.05.2026

  • 4 Браво, Тръмп!

    22 9 Отговор
    Наритай германския неонацист!

    Коментиран от #11

    20:23 04.05.2026

  • 5 Ееееех ,

    22 3 Отговор
    добре , че Америка цъфти !

    Коментиран от #25, #27

    20:23 04.05.2026

  • 6 Хо Хо хо

    18 5 Отговор
    е истината му е казал........ а какво ли може да и се случи ако продължава да лае на изток.....

    Коментиран от #22

    20:24 04.05.2026

  • 7 ЕС- е в колапс

    17 7 Отговор
    Тръмп го смачка като хлебарка , и с пълно право !

    20:24 04.05.2026

  • 8 Е не е ли

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ний ша Ва упрайм":

    Вярно

    20:24 04.05.2026

  • 9 Бай Ставри

    14 3 Отговор
    Лудото Оранжево Какаду Фашиста Глист. Ахаха

    20:24 04.05.2026

  • 10 Сорос

    8 2 Отговор
    Разсипана е

    20:25 04.05.2026

  • 11 Да , бе

    13 0 Отговор

    До коментар #4 от "Браво, Тръмп!":

    Та Тръмп по бащина линия си е германец , по майчина ирландец .

    20:25 04.05.2026

  • 12 Анална Бербок

    9 3 Отговор
    Дойчланд к@ п 9т

    20:25 04.05.2026

  • 13 Офанзивен дефанзив

    14 2 Отговор
    "... да прекрати войната в Украйна." Рижият перчем все повече изплисква легена! Нали уж той щеше да спре войната за 24 часа?! Сега Мерц му е крив! То вярно, че и шв@б@та има цели греди за дялане, ама точно Тръмп да му говори за Украйна и за емиграция идва малко в повече...
    А вярно - Тръмп реши проблемът с мексиканците и другите нелегални емигранти, не води войни по света и приключи започнатите - значи има право да му дава съвети по този начин...

    20:25 04.05.2026

  • 14 Справедлив

    13 5 Отговор
    Окупираният фашистки глист да мълчи и да стои в ъгъла.

    20:26 04.05.2026

  • 15 Анонимен

    4 10 Отговор
    Този бог ли е

    20:26 04.05.2026

  • 16 ПРАВО КУМЕ В ОЧИ

    14 5 Отговор
    ТАКА СЕ КАЗВА ИСТИНАТА.

    20:27 04.05.2026

  • 17 Качиха ни без да ни питат

    13 3 Отговор
    и насила на Титаник. Айсбергът вече се вижда...

    20:27 04.05.2026

  • 18 предложение

    8 4 Отговор
    англия,франция,италия,германия и др. заедно с русия правят нов европейски съюз, тогава юдейския сащ ще колабират,това при положение,че не полудеят и използват ядрено оръжие!

    20:27 04.05.2026

  • 19 ИМПЕРИАЛИСТ

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Град Козлодуй..":

    До тук, Русия постигна половината от вековната си цел да приобщи Европа, като успя, с помощта на агента Краснов да я отдалечи от връзката и със САЩ...Сега се очаква да започне с нейното "ухажване".

    20:27 04.05.2026

  • 20 Анонимен

    1 6 Отговор
    Този бог ли е

    20:28 04.05.2026

  • 21 Иван

    9 2 Отговор
    И двамата са сатанисти.

    20:28 04.05.2026

  • 22 По принцип

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Хо Хо хо":

    И двамата са прави да се обвиняват, но просто и двамата водят грешна политика, икономически го вижда всеки гражданин

    20:29 04.05.2026

  • 23 Пич

    6 1 Отговор
    Куриозно !!! И двамата са прави, защото и двамата са големи смотаняци!!!

    20:29 04.05.2026

  • 24 Гориил

    6 1 Отговор
    Светът преживява криза, далеч по-сериозна, отколкото си представяме. Агресията на САЩ и Израел срещу Иран показа, че глобализацията е еднопосочна улица, улица, по която сме стигнали твърде далеч. Глобалистите не успяха да предвидят усложненията и не подготвиха План Б. Например, никой не си е представял, че подводните кабели един ден ще бъдат застрашени, без които банките ще бъдат парализирани, търговията ще спре и хората ще бъдат принудени да търсят свой собствен, не изкуствен интелект някъде в сметище или тоалетна.

    20:32 04.05.2026

  • 25 Цъфти,

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ееееех ,":

    в сравнение с Четвъртия евро-райх.

    20:34 04.05.2026

  • 26 Давид

    4 0 Отговор
    Западни истории . Вярвате ли им на тези ;) те са комбина ;) това е като да вярвате , че в българия има мафия ;) николай марков говори за олигархия но вкарва престъпници с кпмпромати в парлаюента ;) росен миленков крещи истврически като луд но е служител на дс Артисти . Цените ви скачат а доходите не . Но зрелищата не спират дори се увеличават ;)

    20:36 04.05.2026

  • 27 Абе

    0 4 Отговор

    До коментар #5 от "Ееееех ,":

    По-добре бе от руският кен ЕФ.Доста по-добре.

    Коментиран от #36

    20:36 04.05.2026

  • 28 Мани,мани

    3 0 Отговор
    Вече никой не обръща внимание кво плямпа дедо Дончо.

    20:37 04.05.2026

  • 29 Хайл

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кораба майка":

    Кола се вряза в тълпа от хора в центъра на Лайпциг тази вечер. Има 4 загинали в окупирана Германия

    Коментиран от #35

    20:39 04.05.2026

  • 30 Ставри,

    2 0 Отговор
    Трилионите, трилионите притискат. Лоша работа. Вие си гледайте обора.

    20:39 04.05.2026

  • 31 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    Никой не може да ме убеди че тези двамата се мразят ,след като магарето Мерц е бил в управителния съвет на Блек рок ,деца ли залъгвате ????

    20:39 04.05.2026

  • 32 Доналд Тръмп

    3 2 Отговор
    Германец и на снимка да го видиш ,отпери му един як ,винаги има поне 100 причини. защо !

    20:41 04.05.2026

  • 33 ФАКТИ

    3 0 Отговор
    Много намушкани с нож след инциндента с колата в Лайпциг тази нощ

    20:41 04.05.2026

  • 34 Владимир Путин, президент

    2 1 Отговор
    Всеки плешивец на власт е Катастрафа за страната си ☝️

    20:42 04.05.2026

  • 35 Култура Миянко

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Хайл":

    Ами честно да ти кажа състраданието и гневът който изпитвах към подобни дейности преди 9 години вече напълно се изпариха .Това се нарича Бумеранг на Възмездието .

    20:45 04.05.2026

  • 36 Гресиран козяк

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Абе":

    Кен еффф е на май.. катти умириссаната шунн даффера 😬🍌😬

    20:47 04.05.2026

  • 37 Тръмп утре няма да помни и ще се отметне

    2 0 Отговор
    Хванала го е мегаломанията, но хамериканците от собствената му партия вече са в чудо.
    Чака го светло бъдеще: или ще го гръмнат, или ще го импийчнат.
    Поне ще отиде при Господ. А не като Путин при Аллаха. Него най-много го мисля с тия 40 девици.
    Те не са в детска възраст. Какво ще ги прави, не знам.

    Коментиран от #39

    20:47 04.05.2026

  • 38 Браво Тръмпи…

    1 0 Отговор
    …кажи му го -> само да со пудри носът в долнопробни влакове за Украйна е добър, за друго не става!

    20:50 04.05.2026

  • 39 БахУрчо

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Тръмп утре няма да помни и ще се отметне":

    Мило небинарно жълтопаветно коте 🙀,ти можеш само на к....ра ми да отидеш и повярвай ми и за миг няма да съжаляваш .

    20:51 04.05.2026