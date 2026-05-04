Тръмп към Мерц: "По-добре си гледай разсипаната страна"

С необичайно остри думи американският президент Тръмп нападна германския канцлер Мерц. "Вместо да се меси в други работи, нека се грижи по-добре за разсипаната си страна", написа той в Truth Social. Какъв е поводът.

След последната си атака срещу канцлера Мерц американският президент Тръмп наля още масло в огъня: канцлерът трябвало да "използва по-голяма част от времето си, за да прекрати войната между Русия и Украйна", написа Тръмп в своята платформа Truth Social. Той обвини канцлера на Германия, че досега е бил "напълно неефективен" по отношение на войната в Украйна.

Вместо да се меси в други работи, канцлерът трябвало да полага повече усилия, за да внесе ред в своята "разсипана страна" – особено в сферата на миграцията и енергетиката, се казва още в написаното.

Критиките на американския президент идват само ден, след като той беше заплашил, че ще изтегли войските на САЩ от Германия. Тръмп е наредил да се извърши проверка по този въпрос и решението се очаква в скоро време.

"Той не знае какви ги говори"

Повод за острите думи по адрес на Фридрих Мерц явно беше изказването на канцлера по време на дискусия с ученици в понеделник. Там той разкритикува действията на САЩ срещу Иран и заяви, че първоначално предвиденото бързо решение „на проблема" така и не е настъпило.

Мерц каза още, че САЩ не могат да прекратят войната бързо, „защото е очевидно, че иранците са по-силни, отколкото се очакваше, а американците явно нямат убедителна стратегия за преговорите с тях". Една цяла нация – заяви още Мерц – бива унизена от иранското държавно ръководство.

Отговорът от Вашингтон не закъсня и беше необичайно остър: Според Тръмп Мерц явно е съгласен да приеме факта, че Иран притежава атомно оръжие. Канцлерът не знаел какви ги говори. И още: "Нищо чудно, че положението в Германия е толкова лошо, както икономически, така и в други отношения", написа Тръмп в Truth Social.

Отношенията остават добри?

Реакцията на Мерц остана сдържана. На пресконференция в Берлин той заяви, че според него личните му отношения с американския президент "остават непроменено добри".

До момента контактите между двамата наистина се смятаха за добри. Докато американският президент водеше конфронтационен курс срещу редица европейски правителствени и държавни ръководители, по отношение на Мерц той проявяваше подчертано уважение. Тръмп наричаше канцлера "приятел" и "изключителен" политик. В седмиците от началото на войната в Иран обаче Мерц постепенно започна да се дистанцира от Тръмп, което очевидно разгневи американския президент.