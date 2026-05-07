През блокадата! ОАЕ тайно прекарал танкери с петрол през Ормузкия проток

Обединените арабски емирства наскоро тайно са прекарали няколко танкера, натоварени със суров петрол, през Ормузкия проток, предаде "Ройтерс", позовавайки се на източници от индустрията и данни за корабоплаването.

Танкерите са били с изключени тракери за местоположението.

Обемите са малка част от типичния износ на ОАЕ преди войната между САЩ и Израел срещу Иран, но те демонстрират рисковете, които производителят и купувачите са готови да поемат, за да освободят продажбите на петрол. Другите производители от Персийския залив - Ирак, Кувейт и Катар - или са спрели продажбите, или са намалили значително цените, за да привлекат незаинтересовани купувачи, или доставят само през Червено море, както е в случая със Саудитска Арабия.

През април Националната петролна компания на ОАЕ "Абу Даби" успя да изнесе най-малко 4 милиона барела суров петрол от Горен Закум и 2 милиона барела суров петрол от Дас с четири танкера от терминали в Персийския залив, според три източника, данни за проследяване на кораби от Kpler и анализ на сателитни данни от SynMax.

Пратките са били или разтоварени чрез прехвърляне от кораб на кораб (STS) на плавателен съд, който по-късно е превозил петрола до рафинерия в Югоизточна Азия, или разтоварени за съхранение в Оман, или отплавали директно до южнокорейски рафинерии, според трите източника.

Техеран отговори на американско-израелските атаки, започнали на 28 февруари, като затвори Ормузкия проток.

Национална петролна компания на Абу Даби (ADNOC) трябваше да намали износа с повече от 1 милион барела на ден от началото на войната, от 3,1 милиона барела на ден, които превози миналата година, показват данни на Kpler. По-голямата част от износа му е от сорта "Мурбан", изнасян по тръбопровод от наземни находища до Фуджейра.

Пратките на ADNOC са изложени на риск от атаки от Иран. Това беше подчертано от ОАЕ на 6 май, когато обвини Иран, че използвал дронове, за да атакува празен танкер на ADNOC, Barakah, преминаващ през Ормузкия проток.

Прекараните тайно танкери през протока са се движели с изключени транспондери на автоматичната си система за идентификация, което намалява вероятността да бъдат забелязани от иранските сили. Тактиката често се използва от Иран, за да заобиколи санкциите на САЩ върху износа на петрол.

Това също така затруднява проследяването на общия обем на износа на ADNOC чрез данни за корабоплаването в индустрията, което означава, че обемите, които е изпратил от Персийския залив през април, може да са по-високи.

Въпреки това, данните на Kpler показват, че VLCC Hafeet е натоварил 2 милиона барела Upper Zakum в Мексиканския залив на 7 април и е напуснал пролива на 15 април.

Извън пролива товарът е бил прехвърлен на плаващия под гръцки флаг VLCC Olympic Luck на 17-18 април и е бил изпратен до рафинерията Pengerang в Малайзия, съвместно предприятие на малайзийската държавна петролна компания Petronas и Saudi Aramco, показват данни на Kpler и анализ на SynMax.

Hafeet се управлява от звеното за логистика и услуги на ADNOC, което отказа коментар. Базираната в Гърция Olympic Shipping & Management, която управлява Olympic Luck, и Petronas не отговориха на исканията за коментар.

Разделянето на петрола от STS позволява на ADNOC да продава по-малки товари и да освободи VLCC-ите, за да се върнат бързо в Персийския залив, за да бъдат натоварени отново.

Един от разбитите товари от Upper Zakum е отплавал до рафинерия в Североизточна Азия и е бил продаден на рекордна премия от 20 долара за барел над официалната продажна цена на ADNOC, каза източник.

За суровия петрол Das от Абу Даби, VLCC Aliakmon I е натоварил 2 милиона барела от същия клас на 27 април и е напуснал пролива на 2 май, разтоварвайки се в складовия терминал Ras Markaz в Оман на 3 май, показват данни на Kpler.

Kpler и ⁠SynMax откриха и два танкера Suezmax - Odessa и Zouzou N. - превозващи по 1 милион барела Upper Zakum, насочващи се към Южна Корея след излизане от пролива.

И трите танкера се управляват от гръцката компания Dynacom Tankers Management. Не беше ясно кой е наел танкерите на Dynacom и компанията не отговори на искане за коментар.

ADNOC възнамерява да продължи да продава петрол от вътрешността на пролива, като в края на април уведоми някои клиенти, че могат да зареждат суров петрол Das и Upper Zakum от май чрез STS трансфери в пристанища извън Персийския залив, включително Фуджейра и Сохар в Оман.

Компанията води разговори с азиатски рафинерии за продажба на товари Das и Upper Zakum, зареждани през май, по думите на източник.