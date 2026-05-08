Германия: днес "Алтернатива за Германия" би била първа

Ако днес в Германия имаше избори, "Алтернатива за Германия" щеше да е първа сила. Партията, призната отчасти за дясноекстремистка, печели от рекордно ниското одобрение за канцлера Фридрих Мерц.

Когато коалицията между консервативните партии ХДС/ХСС и социалдемократите (ГСДП) встъпи в длъжност на 6 май 2025 очакванията към федералното правителство бяха огромни. Именно федералният канцлер и лидер на ХДС Фридрих Мерц беше този, който постави летвата изключително високо.

Икономическият подем трябваше да бъде най-висок приоритет. В рамките на няколко месеца гражданите трябва да почувстват, че Германия върви напред, обеща канцлерът в първото си правителствено изявление и обеща големи реформи още през есента.

Гражданите са разочаровани

След една година на поста канцлерът трябва да признае с разкаяние, че една страна като Германия не може само в рамките на няколко месеца да бъде пренасочена по друг път. Управляващата коалиция между консерватори и социалдемократи е податлива на конфликти и поради продължителното търсене на компромиси работи много по-бавно от очакваното. Икономиката не набира скорост.

В страната разочарованието от работата на правителството е осезаемо. Цели 86 процента от германците са недоволни. Това става ясно от най-новото проучване, поръчано от германската обществена медия АРД. То е проведено от Института infratest dimap сред 1303 германци с право на глас между 4 и 6 май 2026. Високата степен на недоволство е рекордна. Никога досега федерално правителство не е получавало толкова негативна оценка след една година на власт. Тези проучвания се провеждат от 1997 година.

Много проекти, много закони

При това статистиката на правителството не изглежда зле. Канцлерът и министрите му са се провели 41 заседания, на които са поставили началото 557 инициативи. 175 от тях са законопроекти - предимно в областите миграция, икономика и енергетика, сигурност и отбрана, труд и социални въпроси. Но предвид лошото икономическо състояние, в което Германия все още се намира, за гражданите това очевидно не е достатъчно.

Критиката обаче не се отнася само до съдържателната работа. Избирателите дават ниски оценки както за комуникацията с гражданите, така и за сътрудничеството в рамките на правителството.

Днес "Алтернатива за Германия" би спечелила

Само 44 процента от анкетираните са на мнение, че коалицията трябва да остане на власт до следващите редовни избори за Бундестаг през 2029. Сред подкрепящите коалицията са само избиратели на управляващите партии и на Зелените. Но какво би станало, ако сега се проведат нови избори? Според данните от последното проучване ХДС/ХСС и ГСДП не биха постигнали мнозинство. За първи път първа политическа сила би била обявената отчасти за дясноескстремистка "Алтернатива за Германия“ (AзГ) - с 27 процента подкрепа тя достига нов рекорд.

ХДС губи два процентни пункта в сравнение с април и спада до 24 процента. ГСДП остава на 12 процента, а Левицата на 10 процента, докато Зелените се представят малко по-добре от преди - 15 процента (+1). Свободните демократи получават 4% (+1), а Алиансът на Сара Вагенкнехт има само 3% - двете партии не биха влезли в Бундестага.

Резултатите на "Алтернатива за Германия" в източногерманската провинция Саксония-Анхалт са още по-високи. Там през септември ще се проведат избори за нов местен парламент. Според проучването на infratest dimap, АзГ в момента би получила там 41 процента от гласовете. Управляващата ХДС остава далеч зад нея с 26 процента.

Ще успее ли правителството да обърне нагласите?

Канцлерът Мерц не вижда алтернатива на коалицията със социалдемократите и иска да продължи да управлява заедно с тях. След като през април беше представен законопроект за реформа в здравеопазването, още преди лятната ваканция трябва да бъдат обсъдени основните насоки на пенсионната реформа. До края на годината трябва да бъде изготвена мащабна реформа на данъка върху доходите, която да облекчи преди всичко хората с малки и средни доходи. Все още обаче не се очертава решение за нейното финансиране. Социалдемократите настояват за по-високи данъци за богатите - нещо, което ХДС засега отхвърля.

Ако попитаме гражданите, те биха посочили, че икономиката, социалните въпроси и миграцията трябва да останат приоритетни теми. Според проучването обаче те не вярват, че коалицията може да постигне много в тези области.

Докато през юни 2025 почти половината от анкетираните вярваха, че ХДС/ХСС и ГСДП ще успеят да даде тласък на икономиката, в момента техният брой е спаднал до под половината. Около една трета тогава смятаха, че управляващите ще осигурят по-голяма социална сигурност, а сега делът им е спаднал до под една четвърт. Миналото лято около 40% очакваха ефективно управление на миграцията, а сега те са около 30%.

Управление в извънредна ситуация

В своите интервюта, дадени по повод първата годишнина от встъпването в длъжност на правителството, Фридрих Мерц посочва, че никой канцлер преди него не е трябвало да се бори с толкова тежки условия, колкото той самият. Светът се намира в исторически извънредна ситуация на фона на глобални кризи и войни. Гражданите обаче не искат да приемат трудните условия като оправдание за управляващите: 60% от тях смятат за неадекватни действията на правителството в настоящата кризисна ситуация.

Само 16 процента от анкетираните са "по-скоро доволни" от Фридрих Мерц, което е най-ниската стойност за канцлер в проучването по поръчка на АРД. Осем от десет души критикуват начина му на общуване, трима от четирима се съмняват, че той може да води страната успешно през кризата, а седем от десет анкетирани поставят под въпрос неговата пригодност за поста. Единствено сред привържениците на съюза ХДС/ХСС канцлерът Мерц постига по-добри резултати.