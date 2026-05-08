Още един удар по Белия дом! Американски съд се произнесе срещу 10-процентните глобални мита на Доналд Тръмп

Още един американски съд нанесе удар на президента Доналд Тръмп, като се произнесе срещу 10-процентните глобални мита, които той въведе, след като Върховният съд отмени по-ранните тарифи, предаде WION.

Американският съд по международна търговия блокира прилагането на митата срещу две компании и щата Вашингтон. Решението може да проправи пътя за по-широки съдебни спорове в бъдеще. Съдът установи, че последните тарифи не са оправдани съгласно закона от 70-те години на миналия век, цитиран от администрацията на Тръмп по време на прилагането им.

Доналд Тръмп наложи временните 10-процентни мита през февруари, малко след като Върховният съд отмени много от предишните му глобални мита. Администрацията му твърди, че мярката е необходима за справяне с дефицитите в платежния баланс съгласно раздел 122 от Закона за търговията от 1974 г. Митата ще останат в сила до края на юли, освен ако Конгресът не одобри удължаване. Междувременно администрацията проучва по-трайни начини за съживяване на търговската стратегия на Тръмп.

Като част от тези усилия, американските власти започнаха нови разследвания срещу десетки търговски партньори поради опасения, свързани с принудителен труд и индустриален свръхкапацитет, действия, които в крайна сметка биха могли да доведат до допълнителни тарифи или други търговски мерки. Съдът по международна търговия разпореди на ответниците да се съобразят с решението в рамките на пет дни и разпореди вносителите, участващи в делото, да получат възстановяване на суми. Очаква се администрацията на Тръмп да обжалва решението.

"Раздел 122 беше приет в отговор на специфична историческа криза, която доведе до изчерпване на валутните и златните резерви на Съединените щати", заяви старши юрисконсултът на Liberty Justice Center Джефри Шваб след решението. "Съединените щати имат търговски дефицит, а не дефицит по платежния баланс, и нямат проблем с международните плащания", посочи той.

Специфичните за сектора мита на Тръмп върху продукти като стомана, алуминий и автомобили остават незасегнати от решението и свързаните с него правни предизвикателства.

Въпреки това, съдебното решение бележи още една пречка за по-широката тарифна програма на Тръмп. След като Върховният съд преди това нанесе сериозен удар върху търговската политика на Тръмп, бизнесите в Съединените щати се втурнаха да търсят възстановяване на суми.

Митническа и гранична защита на САЩ изчисли през март, че над 330 000 вносители биха могли да отговарят на условията за възстановяване на суми след предишното решение на Върховния съд. Тарифите, които преди това бяха отменени съгласно Закона за международни извънредни икономически правомощия, бяха събрали около 166 милиарда долара мита и депозити.