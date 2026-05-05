Край Белия дом! Властите простреляха въоръжен мъж при престрелка

Въоръжен мъж е бил прострелян в близост до комплекса около Белия дом във Вашингтон, предаде АП.

Зам.-директорът на Сикрет сървис Мат Куин съобщи, че той е бил забелязан в понеделник около 15:30 ч. местно време от цивилни агенти, които видели, че носи оръжие. Те го проследили за кратко и потърсили съдействие от униформени служители на ред. Мъжът се опитал да избяга, когато полицаите агентите се приближили до него, като стрелял по тях, служителите отвърнали на огъня.

Неидентифицираният стрелец е откаран в болница. Към момента не се съобщава какво е състоянието му. Екипи на спешна помощ са транспортирали в лечебно заведение и непълнолетен минувач, който е бил прострелян, но не е бил сериозно ранен. Мат Куин заяви, че не може да каже със сигурност дали той е прострелян от заподозрения, но разследващите смятат така. "Ще оставим лекарите да разберат това", каза още той.

Случаят ще бъде разследван от полицията във Вашингтон.

Тайните служби призоваха хората да избягват района, в който полицейското присъствие бе засилено. Белият дом беше блокиран за кратко заради действия по разследването. Президентът Доналд Тръмп провеждаше малко бизнес събитие, което не беше прекъснато.

За момента не е известно дали инцидентът е свързан с Тръмп. "Няма да гадая за това", заяви Куин. "Дали е бил насочен към президента или не, не знам, но ще разберем", каза още той.

В края на април мъж откри стрелба в хотел във Вашингтон по време на вечеря в чест на акредитираните в Белия дом журналисти. 31-годишният Коул Алън бе обвинен в опит за покушение срещу президента.