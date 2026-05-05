Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Край Белия дом! Властите простреляха въоръжен мъж при престрелка

Край Белия дом! Властите простреляха въоръжен мъж при престрелка

5 Май, 2026 13:18 1 272 16

  • доналд тръмп-
  • републиканска партия-
  • вашингтон-
  • сикрет сървис-
  • белия дом

Тайните служби призоваха хората да избягват района, в който полицейското присъствие бе засилено

Край Белия дом! Властите простреляха въоръжен мъж при престрелка - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
AP AP

Въоръжен мъж е бил прострелян в близост до комплекса около Белия дом във Вашингтон, предаде АП.

Зам.-директорът на Сикрет сървис Мат Куин съобщи, че той е бил забелязан в понеделник около 15:30 ч. местно време от цивилни агенти, които видели, че носи оръжие. Те го проследили за кратко и потърсили съдействие от униформени служители на ред. Мъжът се опитал да избяга, когато полицаите агентите се приближили до него, като стрелял по тях, служителите отвърнали на огъня.

Неидентифицираният стрелец е откаран в болница. Към момента не се съобщава какво е състоянието му. Екипи на спешна помощ са транспортирали в лечебно заведение и непълнолетен минувач, който е бил прострелян, но не е бил сериозно ранен. Мат Куин заяви, че не може да каже със сигурност дали той е прострелян от заподозрения, но разследващите смятат така. "Ще оставим лекарите да разберат това", каза още той.

Случаят ще бъде разследван от полицията във Вашингтон.

Тайните служби призоваха хората да избягват района, в който полицейското присъствие бе засилено. Белият дом беше блокиран за кратко заради действия по разследването. Президентът Доналд Тръмп провеждаше малко бизнес събитие, което не беше прекъснато.

За момента не е известно дали инцидентът е свързан с Тръмп. "Няма да гадая за това", заяви Куин. "Дали е бил насочен към президента или не, не знам, но ще разберем", каза още той.

В края на април мъж откри стрелба в хотел във Вашингтон по време на вечеря в чест на акредитираните в Белия дом журналисти. 31-годишният Коул Алън бе обвинен в опит за покушение срещу президента.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 1 Отговор
    Искал да стане учител на годината като предишния.

    13:18 05.05.2026

  • 2 Тръмп

    18 1 Отговор
    Един нормален ден в Белия дом

    13:20 05.05.2026

  • 3 Факт

    14 1 Отговор
    Като Шиши, всеки иска да го трепе

    13:23 05.05.2026

  • 4 Само в саш

    11 0 Отговор
    стрелят по дементни дядки.

    Коментиран от #13

    13:24 05.05.2026

  • 5 Смотаняху

    11 0 Отговор
    Или е истинската любов на народа или Тръмп си опитва да си оправи тотално загубения си имидж

    13:25 05.05.2026

  • 6 сащисан кравар

    11 0 Отговор
    То по тая логика може да думнат и някой каубой от съседния щат, щот видиш ли щата е съседен на Вашингтон? Тоя сигурно е бил на няколко пресечки от Белия вигвам и си вършел работата по някой обикновен американски бандитизъм, когато са го засекли и са се запуцали? Сега интересно, как ще го извъртят, че е насочено, към Дончо🙄

    13:26 05.05.2026

  • 7 Хе-хе

    8 0 Отговор
    Очевидно, около Белия дом се води необявена война! Там всичко е пълен разпад! Тайните служби и властта в лицето на Зам.-директорът на Сикрет сървис казват, че ще оставят лекарите да разследват, дали непълнолетен минувач е прострелян от тях, или от заподозряното лице, с което са воювали около дома на президента!? Следващия път очаквайте Сикрет сървис да лекува ранените, а лекарите да обстрелват населението!

    13:33 05.05.2026

  • 8 Нострадамус

    7 0 Отговор
    Рано или късно Тромпета ще гушне букета.....

    Коментиран от #15

    13:35 05.05.2026

  • 9 Kaлпазанин

    8 0 Отговор
    Дивия запад ,някой чул ли е скоро да се стреля покрай Кремъл

    Коментиран от #11

    13:41 05.05.2026

  • 10 Мишо Дудикоф 🥷

    2 0 Отговор
    Отива турист във Вашигтон ДиСи. Стига до белата колиба. Вади смърфон да снима -> секрет сървиз го гръмват. По Фокс нюз съобщават, че било пистолет, а туриста е радикал лефт мюсюлманин...

    13:44 05.05.2026

  • 11 Един

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Kaлпазанин":

    Ами в Кремля няма никой. Всичко е по бункерите.

    13:49 05.05.2026

  • 12 Дните на трнпона са преброени

    2 0 Отговор
    Наслука

    13:50 05.05.2026

  • 13 Хи хи хи

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Само в саш":

    Аааа Не си прав.....Байдън го оставяха да си кукурига на воля, докато "сам" не се отказа

    13:50 05.05.2026

  • 14 кравария

    1 0 Отговор
    изтече в канала!!!

    14:15 05.05.2026

  • 15 И с право

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Нострадамус":

    Даже ще му е малко

    14:19 05.05.2026

  • 16 Теслатъ

    0 0 Отговор
    Ловния сезон е открит...!!! -)))))

    14:28 05.05.2026