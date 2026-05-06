Марко Рубио: Операция „Епична ярост“ в Иран приключи, целите ѝ бяха постигнати

Американската операция „Епична ярост“, стартирала в Иран на 28 февруари, приключи, като целите ѝ бяха постигнати, обяви държавният секретар Марко Рубио на пресконференция в Белия дом.

„Операция „Епична ярост“ е завършена. Веднага щом президентът уведоми Конгреса, ние завършихме тази фаза. Сега стартирахме операция „Проект Свобода“, каза той, цитиран от CNN.

Главният финансов директор на Министерството на отбраната Джулс Хърст заяви в края на април, че САЩ са похарчили 25 милиарда долара за военната операция срещу Иран. CBS News, позовавайки се на американски служители, обаче съобщи, че реалната цена на войната е двойно по-висока от официалната цифра на Пентагона – приблизително 50 милиона долара.

Източници на CBS News отбелязаха, че оценката на Хърст не отчита нито унищоженото и повредено оборудване, нито щетите, причинени на американските военни бази. Американските военни са загубили най-малко 24 безпилотни летателни апарата MQ-9 Reaper, всеки на стойност над 30 милиона долара.

В неделя президентът Доналд Тръмп обяви, че САЩ стартират „Проект „Свобода“, за да помогнат на блокираните кораби от други страни да преминат през Ормузкия проток.

Това е отделна операция, различна от „Епична ярост“, обясни секретарят на Пентагона Пийт Хегсет. „Проект „Свобода“ е отбранителен, тясно фокусиран и временен, с една единствена мисия: да защити мирното търговско корабоплаване от иранска агресия“, обясни Хегсет.

Тръмп твърди, че множество държави са се обърнали към Вашингтон с това искане, „почти никоя от които не участва в такъв открит и брутален конфликт в Близкия изток“. Той добави, че операцията е чисто хуманитарна по своята същност, предназначена да помогне на екипажите на кораби, на които изчерпват хранителните и други запаси.

Централното командване (CENTCOM) уточни, че в нея участват разрушители с управляеми ракети, повече от 100 сухопътни и морски самолета, многоцелеви безпилотни системи и приблизително 15 000 американски военни. Междувременно Съединените щати продължават морската си блокада на пролива.

Военноморските сили на Иранския корпус на гвардейците на ислямската революция (КСИР) поискаха всички кораби да преминават през Ормузкия проток изключително през коридора, осигурен от Иран; в противен случай, заплашват те, всеки опит за преминаване по друг маршрут „ще се сблъска с решителен отговор“.