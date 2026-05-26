Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Доц. Милен Иванов: Всеки нов партиен лидер прави свое МВР, проблемът са кадрите

Доц. Милен Иванов: Всеки нов партиен лидер прави свое МВР, проблемът са кадрите

26 Май, 2026 22:40 612 15

  • доц. милен иванов-
  • мвр-
  • кадри

Единствените изненадани, че ученици приемат наркотици, са родителите

Доц. Милен Иванов: Всеки нов партиен лидер прави свое МВР, проблемът са кадрите - 1
Кадър Bulgaria ON AIR
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Вътрешният министър Иван Демерджиев говори за спешна реформа и прочистване на МВР. Скандалите около течове, чадъри и зависимости отново поставят под съмнение доверието в службите.

Нищо ново не установява новият министър, четиримата му заместници са от системата. МВР има къса институционална памет, ако се разровят документите от 10-15 г., ще се намерят стратегии за противодействие на корупцията, писани програмни документи от експерти, има много решения, но потъват в архива. Това коментира бившият зам.-ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов в студиото на "Денят ON AIR".

По думите му всеки нов министър идва с идеята да промени нещо и започва със структурата в МВР, където има дефекти, но по-големият проблем са хората.

"Тези хора трябва да са спокойни, ако започнеш със заявка за закриване, преструктуриране, прочистване на гнили ябълки - тази система се втърдява. Хората, които трябва да участват активно в реформата, ще се чувстват застрашени", убеден е доц. Иванов.

В ефира на Bulgaria ON AIR той заяви, че дори обикновеният полицай може да предотврати полицейска реализация, ако са го извикали по-рано на инструктаж и той прецени кой ще бъде ударен.

Бившият зам.-ректор на Академията на МВР е категоричен, че през годините са създадени предпоставки за много партийни зависимости и всеки нов партиен лидер е правил свое МВР, за да спечели идващите избори.

"Свое МВР се прави като вкарате свои хора формално през конкурс, без да бъдат засичани като негодни, привличате после професионалистите, те няма как да не се съгласят на такива оферти - в противен случай или ще имат сериозни професионални проблеми, или ще напуснат МВР", заяви доц. Иванов.

Той изтъкна, че сегашните управляващи, които имат 4-годишна перспектива, имат възможност за разумна и назряла отдавна реформа, която да стабилизира системата.

"Щом учениците знаят дилърите, и МВР трябва да ги знае. Единствените изненадани са родителите, което е парадоксално. Родителите отказват да приемат факта, че децата им могат да станат наркомани. Както в случая с Благоевград - родителите ги няма, съседите не са сигнализирани", даде пример доц. Иванов.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От МВР

    1 3 Отговор
    Тоя па абдал! Кадрите винаги са свестни и нахъсани да се борят с престъпността, но такива като този им забраняват да работят. Тогава свестните кадри резко се осветяват!

    22:45 26.05.2026

  • 2 всеки втори палицай

    6 1 Отговор
    е престъпник, и най тъпият взима колко трима работника

    22:47 26.05.2026

  • 3 Дзак

    4 0 Отговор
    Децата са уязвими, а още по-опасно е за деца в неравностойно положение. Държавата трябва да има форми за подпомагане - създаване на занимания, далеч от културата на Силата, Добавките и Дрогата!

    22:48 26.05.2026

  • 4 Джо пацyлa

    4 0 Отговор
    🚨🅱️⛔📛Братът на Рая НаДелян е арестуван в момент на продажба на три вида особено опасна и смъртоносна дрога🔥💊💉‼️

    РаяНаДелян ГЕРБ Пеевски

    И братът на Рая НаДелян се оказа човек на Делян. На това мирише новината на кристали с дъх на трева и вид на фентанил, която не може да пробие в медиите вече пети ден.
    Кристиян Назарян е в ареста и е задържан под стража с решение на съда и по искане на прокуратурата във Варна, защото е особено опасен престъпник. Арестуван е от МВР в момент на продажба на цели три вида особено опасни наркотици – марихуана, хероин и смъртоносния фентанил, които убива милиони годишно по света. Очевидно вече ще убива и в България, във Варна. Разпространението на фентанил не е просто продажба на наркотик, а убийство или опит за такова и то умишлено.

    Коментиран от #5

    22:53 26.05.2026

  • 5 До Джо

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Джо пацyлa":

    След мое запитване днес, прокурор Радослав Лазаров, говорител на Окръжна прокуратура - Варна, отговори за ареста на Кристиан Назарян, брат на заместник-председателката на Народното събрание Рая Назарян, следното:

    “На 21 май Кристиан Назарян е задържан от полицията. На 24 май е гледано искането за задържането му под стража и е постановена мярка за неотклонение „задържане под стража“.
    Обвинен е за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества – марихуана, фентанил и хероин, както и за разпространение на хероин.
    В момента се намира в ареста, тъй като съдът е постановил задържане под стража.
    Задържаният твърди в своите показания че неговата сестра и бившият премиер и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов нямат информация за неговите деяния. Лицето е продавал наркотични вещества в координация с известния мото- клуб " Ангелите на Ада" които са близки до лидера на вече извън парламентарната политическа партия Станислав ( Слави) Трифонов който в предишното правителство е разпъвал чадър за разпространението.
    Съдебният акт не е окончателен. Нямам представа дали е обжалвана мярката.
    Но така или иначе, днес все още сме в срока за обжалване, би могъл и днес да обжалва.”

    Соня Колтуклиева

    22:53 26.05.2026

  • 6 Професоре затвори си човката

    1 0 Отговор
    О,оооо обичам почивните дни, лято горещо .....

    22:54 26.05.2026

  • 7 За 10 год.населението е намаляло

    4 1 Отговор
    С 10% а бройката на полицаите се е увеличила с 10% до 61 хиляди. Младши инспектор започва със стартова заплата 2580 евро и не плащат осигуровки, плюс пари за дрехи храна,звание,длъжност и извънредни = 5000 евро. Плюс 20 брутни заплати при пенсиониране на 52 години = 100 000 евро. Тиквата ,свинята с подлогата убития славуца от село Учиндол ( Плевенско) вдигнаха заплатите в силовите ведомства МВР ,МО и ДАНС със 70% и само за МВР разходите са 8 милиарда годишно които плащат работещщите с данъци и осигуровки. . В същото време миналата година управлението на грабежа тиква - свиня с подлога убития продажен и най мразен чалга месия славуца взеха 11 милиарда евро ( 22 милиарда лева) нови заеми за да плащат на търтеите а имаха намерение да вдигнат данъци и осигуровки на работещите. Конфискация на имотите и кеша на свинята ,тиквата и убития смазан бивш чалгар славуца и заплатите на полицаи и военни колкото е средната за страната 1380 евро.

    22:56 26.05.2026

  • 8 Радев...

    5 1 Отговор
    Въпросът е какво ще направите с автоматизма на заплатите на милиционерите, защото това увеличение от 70% на заплатите им е доста, много нагло, а и ние им плащаме осигуровките?! Защо? Бедни ли са или така да се дои бедния народ е супер, чиста заплата от 5-6 хиляди евро, пенсионер на 55 години, пенсия тройна, защото ти си държавен служител, 20 заплати накрая?!!! Е, КОЙ може да ги стигне, нали? Толкова несправедливости има, които сътвориха двете угоени прасета, че да се захващат яко за работа. Няма време за замазване на поразиите през тези 35 години.

    22:57 26.05.2026

  • 9 Иван

    0 0 Отговор
    Боико да доиде

    23:02 26.05.2026

  • 10 Уиуу бе негодяй!👎👎👎

    2 0 Отговор
    Ето такива мръсници твърдят, че МВР НЕ стои зад организираната престъпност, търговията с наркотици, човешки органи, проституция, търговита с деце и жени за пазарите в Норвегия и монархиите от персийският залив ! Разбира се целият български народ знае , че това не е така и мерзавци като този нямат място извън затвора!

    23:11 26.05.2026

  • 11 МВР пикчърс енд моушън

    2 0 Отговор
    Кадри има..... КАДЪРНИ НЯМА.

    23:12 26.05.2026

  • 12 ЗАПОЧВАЙТЕ

    3 0 Отговор
    ЧИСТКА,РАЗСЛЕДВАНЕ, КОНФИСКАЦИЯ,СЪД И ЗАТВОР.

    23:14 26.05.2026

  • 13 ПОУКА !

    2 0 Отговор
    Много съм доволен че е така с мвр .

    23:16 26.05.2026

  • 14 Тома

    2 0 Отговор
    Може би ако назначат овчари за шефове на мвр работата ще тръгне

    23:21 26.05.2026

  • 15 Яко чистка

    2 0 Отговор
    си требе у меверетоу

    23:22 26.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове