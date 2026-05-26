Доц. Милен Иванов: Всеки нов партиен лидер прави свое МВР, проблемът са кадрите

Вътрешният министър Иван Демерджиев говори за спешна реформа и прочистване на МВР. Скандалите около течове, чадъри и зависимости отново поставят под съмнение доверието в службите.
Нищо ново не установява новият министър, четиримата му заместници са от системата. МВР има къса институционална памет, ако се разровят документите от 10-15 г., ще се намерят стратегии за противодействие на корупцията, писани програмни документи от експерти, има много решения, но потъват в архива. Това коментира бившият зам.-ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов в студиото на "Денят ON AIR".
По думите му всеки нов министър идва с идеята да промени нещо и започва със структурата в МВР, където има дефекти, но по-големият проблем са хората.
"Тези хора трябва да са спокойни, ако започнеш със заявка за закриване, преструктуриране, прочистване на гнили ябълки - тази система се втърдява. Хората, които трябва да участват активно в реформата, ще се чувстват застрашени", убеден е доц. Иванов.
В ефира на Bulgaria ON AIR той заяви, че дори обикновеният полицай може да предотврати полицейска реализация, ако са го извикали по-рано на инструктаж и той прецени кой ще бъде ударен.
Бившият зам.-ректор на Академията на МВР е категоричен, че през годините са създадени предпоставки за много партийни зависимости и всеки нов партиен лидер е правил свое МВР, за да спечели идващите избори.
"Свое МВР се прави като вкарате свои хора формално през конкурс, без да бъдат засичани като негодни, привличате после професионалистите, те няма как да не се съгласят на такива оферти - в противен случай или ще имат сериозни професионални проблеми, или ще напуснат МВР", заяви доц. Иванов.
Той изтъкна, че сегашните управляващи, които имат 4-годишна перспектива, имат възможност за разумна и назряла отдавна реформа, която да стабилизира системата.
"Щом учениците знаят дилърите, и МВР трябва да ги знае. Единствените изненадани са родителите, което е парадоксално. Родителите отказват да приемат факта, че децата им могат да станат наркомани. Както в случая с Благоевград - родителите ги няма, съседите не са сигнализирани", даде пример доц. Иванов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 От МВР
22:45 26.05.2026
2 всеки втори палицай
22:47 26.05.2026
3 Дзак
22:48 26.05.2026
4 Джо пацyлa
РаяНаДелян ГЕРБ Пеевски
И братът на Рая НаДелян се оказа човек на Делян. На това мирише новината на кристали с дъх на трева и вид на фентанил, която не може да пробие в медиите вече пети ден.
Кристиян Назарян е в ареста и е задържан под стража с решение на съда и по искане на прокуратурата във Варна, защото е особено опасен престъпник. Арестуван е от МВР в момент на продажба на цели три вида особено опасни наркотици – марихуана, хероин и смъртоносния фентанил, които убива милиони годишно по света. Очевидно вече ще убива и в България, във Варна. Разпространението на фентанил не е просто продажба на наркотик, а убийство или опит за такова и то умишлено.
Коментиран от #5
22:53 26.05.2026
5 До Джо
До коментар #4 от "Джо пацyлa":След мое запитване днес, прокурор Радослав Лазаров, говорител на Окръжна прокуратура - Варна, отговори за ареста на Кристиан Назарян, брат на заместник-председателката на Народното събрание Рая Назарян, следното:
“На 21 май Кристиан Назарян е задържан от полицията. На 24 май е гледано искането за задържането му под стража и е постановена мярка за неотклонение „задържане под стража“.
Обвинен е за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества – марихуана, фентанил и хероин, както и за разпространение на хероин.
В момента се намира в ареста, тъй като съдът е постановил задържане под стража.
Задържаният твърди в своите показания че неговата сестра и бившият премиер и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов нямат информация за неговите деяния. Лицето е продавал наркотични вещества в координация с известния мото- клуб " Ангелите на Ада" които са близки до лидера на вече извън парламентарната политическа партия Станислав ( Слави) Трифонов който в предишното правителство е разпъвал чадър за разпространението.
Съдебният акт не е окончателен. Нямам представа дали е обжалвана мярката.
Но така или иначе, днес все още сме в срока за обжалване, би могъл и днес да обжалва.”
Соня Колтуклиева
22:53 26.05.2026
6 Професоре затвори си човката
22:54 26.05.2026
7 За 10 год.населението е намаляло
22:56 26.05.2026
8 Радев...
22:57 26.05.2026
9 Иван
23:02 26.05.2026
10 Уиуу бе негодяй!👎👎👎
23:11 26.05.2026
11 МВР пикчърс енд моушън
23:12 26.05.2026
12 ЗАПОЧВАЙТЕ
23:14 26.05.2026
13 ПОУКА !
23:16 26.05.2026
14 Тома
23:21 26.05.2026
15 Яко чистка
23:22 26.05.2026