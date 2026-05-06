"Некомпетентните комунисти" от Куба отговориха на Рубио за блокадата: САЩ заплашват всички наши доставчици!

6 Май, 2026 07:00, обновена 6 Май, 2026 07:10 1 543 8

Според кубинския външен министър, само един танкер с гориво е пристигнал на острова за четири месеца

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кубинският външен министър Бруно Родригес Пария отхвърли твърдението на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, че „няма такова нещо като петролна блокада“ срещу острова.

„Куба получаваше безплатен петрол от Венецуела – те им даваха много безплатен петрол. Вземаха например 60 процента от този петрол и го препродаваха за пари. Това дори не беше от полза за населението“, каза Рубио.

Пария припомни, че през януари тази година президентът Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която заплашва с допълнителни тарифи върху стоки от страни, доставящи петрол на Куба. Според кубинския външен министър, само един танкер с гориво е пристигнал на острова за четири месеца.

„Всички наши доставчици са заплашвани, което е нарушение на принципите на свободната търговия и свободата на корабоплаването“, подчерта той. Министърът обвини държавния секретар в лъжа.

„Техният икономически модел не работи. И хората на власт не могат да го поправят. И причината да не могат да го поправят не е само защото са комунисти – това е достатъчно лошо – а защото са некомпетентни комунисти. Единственото нещо, което е по-лошо от комунист, е некомпетентният комунист“, заяви още Рубио.

Островът произвежда само 40% от горивото, необходимо за функционирането на икономиката му (около 30 000 барела петрол на ден, в сравнение с търсене от 110 000 барела). Куба вече е преживяла няколко пълни прекъсвания на електрозахранването.

В края на март руският танкер "Анатолий Колодкин" достави 100 000 тона петрол на Куба. Тръмп заяви, че няма да има нищо против, ако някоя държава, включително Русия, изпрати петрол там, тъй като жителите се нуждаят от „отопление, охлаждане и всичко останало, което им трябва“. Министърът на енергетиката на острова Висенте де ла О'Леви по-късно заяви, че Куба ще има недостиг на гориво само от пристигащия руски танкер.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Демократ

    3 21 Отговор
    А ми свалете властта бе. Същите сте като иранците сваляте чалматите слагате Пахлави и готово.

    Коментиран от #3, #4, #7

    07:12 06.05.2026

  • 2 Дзак

    11 1 Отговор
    Да заплашва! Толкова си може.

    07:13 06.05.2026

  • 3 Да ви го.......

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Демократ":

    На демокрацията умряла

    07:27 06.05.2026

  • 4 Няма да помогне

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Демократ":

    Когато си остров и ти спират горивата и важни суровини отвън, няма оправия.
    Ако щеш, сненяй си главния прокурор на всеки 6 месеца, все тая. Гориво няма, доставки няма. Все едно на САЩ да им спреш печатабето на пари. Демокрацията им ще клекне само след няколко месеца. Парите също са важена суровина"

    07:29 06.05.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 2 Отговор
    МВнР на КНР ПОИСКА ВЧЕРА БЛОКАДАТА НА КУБА ДА ОТПАДНЕ ....В МНОГО ОСТРА НОТА ДО САЩ
    .....
    ОСВЕН РУСИЯ :)

    07:30 06.05.2026

  • 6 куба има атом....

    3 4 Отговор
    нали знаете...затуй още не е избомбена...

    07:50 06.05.2026

  • 7 Катафалка

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Демократ":

    Да те свалят теб 2м. от долу!

    08:19 06.05.2026

  • 8 Кво

    2 1 Отговор
    по-късно заяви, че Куба ще има недостиг на гориво само от пристигащия руски танкер

    08:22 06.05.2026