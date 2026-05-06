"Некомпетентните комунисти" от Куба отговориха на Рубио за блокадата: САЩ заплашват всички наши доставчици!

Кубинският външен министър Бруно Родригес Пария отхвърли твърдението на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, че „няма такова нещо като петролна блокада“ срещу острова.

„Куба получаваше безплатен петрол от Венецуела – те им даваха много безплатен петрол. Вземаха например 60 процента от този петрол и го препродаваха за пари. Това дори не беше от полза за населението“, каза Рубио.

Пария припомни, че през януари тази година президентът Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която заплашва с допълнителни тарифи върху стоки от страни, доставящи петрол на Куба. Според кубинския външен министър, само един танкер с гориво е пристигнал на острова за четири месеца.

„Всички наши доставчици са заплашвани, което е нарушение на принципите на свободната търговия и свободата на корабоплаването“, подчерта той. Министърът обвини държавния секретар в лъжа.

„Техният икономически модел не работи. И хората на власт не могат да го поправят. И причината да не могат да го поправят не е само защото са комунисти – това е достатъчно лошо – а защото са некомпетентни комунисти. Единственото нещо, което е по-лошо от комунист, е некомпетентният комунист“, заяви още Рубио.

Островът произвежда само 40% от горивото, необходимо за функционирането на икономиката му (около 30 000 барела петрол на ден, в сравнение с търсене от 110 000 барела). Куба вече е преживяла няколко пълни прекъсвания на електрозахранването.

В края на март руският танкер "Анатолий Колодкин" достави 100 000 тона петрол на Куба. Тръмп заяви, че няма да има нищо против, ако някоя държава, включително Русия, изпрати петрол там, тъй като жителите се нуждаят от „отопление, охлаждане и всичко останало, което им трябва“. Министърът на енергетиката на острова Висенте де ла О'Леви по-късно заяви, че Куба ще има недостиг на гориво само от пристигащия руски танкер.