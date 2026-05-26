Николай Николов: Трябва да свикваме с наводнения и жеги

26 Май, 2026 21:10 485 14

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

При по-продължителни периоди на суша, без валежи, стотици хиляди българи живеят на воден режим. Обратното – при по-интензивни валежи улици се превръщат в реки, реките излизат от коритата си и наводняват селскостопански постройки, земеделска земя и къщи, като пороите и наводненията в Севлиевско взеха жертва.

В „Интервюто на деня“ темата коментира Николай Николов, който в момента е съветник на министъра на вътрешните работи, а преди това дългогодишен директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Попитан какво е видял на местата, засегнати от бедствието, той казва: „Това, което вие предавате по телевизиите от два-три дни, мъка на хората, тежки наводнения. Но трябва да свикваме с това нещо. Защото факт са промените в климата. Факт са бъдещите големи наводнения. Факт ще бъдат и жегите. Тези две стихии ние не можем да ги преборим. Трябва да свикваме с тях.“

По думите му „свикването обаче не е пасивно да стоим и да чакаме“, а включва изпълнение на стратегически документи и засилена превенция: „Превенцията е между 5 и 8 пъти по-евтина от възстановяването след бедствие.“ Той допълва, че стойността на човешкия живот не може да бъде измерена, а щетите се описват от общинските комисии и държавните институции.

Николов подчертава значението на превенцията чрез поддръжка на гори, почистване на дерета, възстановяване на диги и застраховане, като според него това би намалило риска от бъдещи бедствия.

По отношение на версията за преливане на язовир „Александър Стамболийски“, той заявява: „Има експерти, има назначени комисии, които проверяват този случай. Аз обаче бях там и ще Ви кажа, че не е от него. Но нека това да е мое лично мнение.“

На въпрос защо изключва тази версия, Николов уточнява: „Язовирът „Александър Стамболийски“ започна да прелива, по памет, около 14–14:30 часа. Започнаха по-интензивно да го източват.“

Той допълва, че причината за бедствието е свързана с обилни валежи и необходимост от подготовка за бъдещи подобни събития: „Ясно е, че е имало много дъжд. Ясно е, че в бъдеще ще има още повече дъжд. Трябва да се готвим, да не допускаме повече жертви.“

По повод позиция на експерта Юлиян Попов, че не може природата да бъде извинение и че инфраструктурата не се управлява правилно, Николов заяви: „Солидарен съм.“

Той признава, че в миналото са допуснати строежи в рискови зони: „Ние сме допуснали да построим много жилища, много сгради в рискови зони. Тогава може би не са били рискови, но към настоящия момент тези зони вече са рискови.“

Според него в бъдеще трябва да се избягва строителство в заливни зони и дерета: „Да не допускаме строеж в такива дерета, в заливаеми зони, да оставим природата малко повече да работи самостоятелно.“

Относно бедственото положение в района на Севлиево и Габрово той посочва, че последните ограничения са били отменени в 17:00 ч. и към момента няма бедстващи хора. По думите му основните услуги като електрозахранване и водоподаване са възстановени, а доброволци активно помагат на място.

„Много доброволци работят на терен, помагат, благодаря на тях. Това е една много голяма сила, дадена от сърце“, казва той, като подчертава, че трябва да се мисли повече за превенция, а не само за реакция.

По отношение на повтарящите се наводнения в едни и същи райони Николай Николов обясни, че причината е комбинация от голям водосборен район, силен наклон и бързо стичане на водите: „Когато падне голямо количество вода, всичкото това не бързо, с висока скорост, влиза долу в Росица.“

Той допълва, че проблемът се задълбочава и от строителство в рискови зони, включително върху или около речни корита.

Николов коментира и системата BG-ALERT, като отбелязва, че обучението на общините зависи от тяхната инициатива: „За да бъдат обучени, самата администрация трябва да заяви себе си.“

По думите му системата за ранно предупреждение е ключова: „Ако съм кмет, за мен ще бъде много важно рано да кажа на хората – бягайте, идва висока вода.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 .....

    6 1 Отговор
    Да,бе. Записали сме на уроци по плуване.

    21:13 26.05.2026

  • 2 Гробар

    5 4 Отговор
    Кой е глупав ще свиква, който има акъл - терминал 2.

    Коментиран от #5

    21:14 26.05.2026

  • 3 Нерез

    8 0 Отговор
    Чиче, да гледаш мъдро и страшно не е достатъчно. Действай или оставка.

    21:16 26.05.2026

  • 4 ИВАН

    9 0 Отговор
    Едва ли съм чак толкова умен като тоя, ама мисля, че все пак има начини за борба със стихиите и климата, вместо да се правят фотоволтаици, да се садят дървета и да се терасират опасните участъци .... чиновниците да се поразкършат малко, учениците, бригади, затворниците вместо да се търкалят по килииите ... българи, юнаци могат и да садят дървета, не е срамно.

    21:18 26.05.2026

  • 5 Бръм

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Гробар":

    Много акъл за терминал 2 не трябва. Гръб да имаш и главичката по-ниско дръж.

    21:18 26.05.2026

  • 6 Демек

    8 0 Отговор
    Крадем си и ни боли х... за обикновените българи.

    21:22 26.05.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Мислещите хора отдавна призовават да се спре с безумията на Урсулите и зелената им измама, която убива икономиката и краде от хората.

    Ясно е, че дори всички да обединят усилия няма как да контролираме климата, явно е и че 90% не опитват да подобрят нещо!!! Твърде спорно е, че промените са следствие от човешка декност, макар и безспорно да рушим природата.

    Остава само варианта в който просто развиваме икономиката и имаме пари да покриваме последиците от климатичния екстремизъм! И изграждаме подходяща инфраструктура, която поне малко от малко смекчава последиците

    21:23 26.05.2026

  • 8 Гилотин

    4 0 Отговор
    На, който не му се свиква трябва да .... управляващите.

    21:25 26.05.2026

  • 9 Мнение

    4 0 Отговор
    Преди време се даваха европейски средства за почистване на реките и дерета. На практика това ме се правеше и резултатите са налице. Май месец е месец на дъжда и въпреки това пак нищо. С времето не можем да се борим ама поне да чистим реките и да не се пускат фекалии в тях.

    Коментиран от #11

    21:29 26.05.2026

  • 10 ники

    2 0 Отговор
    цапцаросване нон стоп!

    21:31 26.05.2026

  • 11 ганчо

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мнение":

    е голям гъзар ама ланата му се стичат в реката...

    21:32 26.05.2026

  • 12 Eми като дървената

    2 0 Отговор
    Мафия изсече горите и ги продаде в Гърция така ще е.... Наводнения и ерозия... Силни жеги и ветрове. Изменя се климата, когато я няма защитата на горите.

    21:44 26.05.2026

  • 13 Верка

    1 0 Отговор
    Този,дето го гледам от снимката,стои кораво,гледа сърдито и просто му личи,че отдавна не пие
    вода!Разчита на други течни разредители!Нуждае се вече от лечение!
    С хубавото лесно се свиква,а с многото лишения още по-бързо и още по-лесно!

    21:48 26.05.2026

  • 14 тъй ли...

    0 0 Отговор
    .... и с все по-високи цени.

    21:50 26.05.2026

