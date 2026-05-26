Зеленски към Мерц: "Защитаваме Европа изцяло, не частично"

В отговор на германския канцлер Фридрих Мерц, който беше предложил Украйна да получи нещо като "частично членство" в ЕС, украинският президент Зеленски каза: "Ние защитаваме Европа изцяло, а не частично".

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли германското предложение за "асоциирано" членство в ЕС за страната му. "Това е несправедливо, тъй като Украйна няма да получи право на глас в Европейския съюз", пише Зеленски в писмо до ръководството на ЕС, цитирано от информационната агенция Ройтерс.

Федералният канцлер Фридрих Мерц беше предложил да се позволи на Украйна като междинна стъпка да участва в срещите на ЕС, но без право на глас. Това би улеснило сключването на споразумение за прекратяване на войната.

"Пътят за преговорите е свободен"

В писмото си Зеленски подчертава, че след отстраняването от власт на унгарския министър-председател Виктор Орбан миналия месец пътят за истински напредък в преговорите за присъединяване е свободен. "Ние защитаваме Европа – и то изцяло, а не само частично и не с половинчати мерки." Затова украинският президент смята, че Украйна заслужава справедливо отношение и равни права.