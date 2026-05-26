Новини
Свят »
Русия »
Зеленски към Мерц: "Защитаваме Европа изцяло, не частично"
  Тема: Украйна

Зеленски към Мерц: "Защитаваме Европа изцяло, не частично"

26 Май, 2026 18:20 747 36

  • русия-
  • украйна-
  • германия-
  • фридрих мерц-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин

В писмото си Зеленски подчертава, че след отстраняването от власт на унгарския министър-председател Виктор Орбан миналия месец пътят за истински напредък в преговорите за присъединяване е свободен

Зеленски към Мерц: "Защитаваме Европа изцяло, не частично" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В отговор на германския канцлер Фридрих Мерц, който беше предложил Украйна да получи нещо като "частично членство" в ЕС, украинският президент Зеленски каза: "Ние защитаваме Европа изцяло, а не частично".

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли германското предложение за "асоциирано" членство в ЕС за страната му. "Това е несправедливо, тъй като Украйна няма да получи право на глас в Европейския съюз", пише Зеленски в писмо до ръководството на ЕС, цитирано от информационната агенция Ройтерс.

Още новини от Украйна

Федералният канцлер Фридрих Мерц беше предложил да се позволи на Украйна като междинна стъпка да участва в срещите на ЕС, но без право на глас. Това би улеснило сключването на споразумение за прекратяване на войната.

"Пътят за преговорите е свободен"

В писмото си Зеленски подчертава, че след отстраняването от власт на унгарския министър-председател Виктор Орбан миналия месец пътят за истински напредък в преговорите за присъединяване е свободен. "Ние защитаваме Европа – и то изцяло, а не само частично и не с половинчати мерки." Затова украинският президент смята, че Украйна заслужава справедливо отношение и равни права.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмммм

    36 4 Отговор
    Този полу-човек какво се е разпищял пак?

    Коментиран от #7

    18:23 26.05.2026

  • 2 авантгард

    31 4 Отговор
    Защитавал бил, ха!
    Айде пътеките.

    18:23 26.05.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    34 1 Отговор
    защо днес 20 статий само от вксанотото зеле?

    или си сменете платформата ние знаем къде да го намерим но нещем да го четем

    то и нормален човек не чете пропагандата

    18:25 26.05.2026

  • 4 Хохо Бохо

    28 1 Отговор
    От кво бе надрусеняк????

    18:27 26.05.2026

  • 5 Хер Флик

    7 1 Отговор
    Помпай, помпай, вътре, вънка, по бързо, по бързо, алес

    18:28 26.05.2026

  • 6 койдазнай

    7 11 Отговор
    Тоя Зеленски прави каквото си иска! Не слушпа ни Мерц, а от както Тръмп му каза че няма карти, не само не се предаде, а тръгна в настъпление по целят фронт. А българската рая е много възмутена, че някакъв дребе ееврейски шут, прави господаря им сам да си говори. По скоро да си фъфли!

    18:28 26.05.2026

  • 7 Мани, мани

    25 1 Отговор

    До коментар #1 от "хмммм":

    Той 404 не може да защити.....Населението намаля от 56млн. останаха 18 млн. И загуби 1/4 от най- плодородната си земя

    18:28 26.05.2026

  • 8 Питам

    26 1 Отговор
    Каква Европа защитаваш наркоманино? Защитаваш златната си тоалетна и жалката си кожа! Защитаваш и комисионните на брюкселските луди жаби! Свърши ле войната и ти си пътник!

    18:30 26.05.2026

  • 9 ти да видиш

    17 1 Отговор
    зеленияпор си защитава само златните kенефи и торбите с бело!

    18:30 26.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Любопитно

    12 2 Отговор
    Има ли луди които да вярват на наркоманчето? Единствено като свърши войната, ще дойдат африканците да цакат украинките. Америка го тури, Америка го излъга, украинките ще посрещат с отворени крака, африканците. Лошото е че и на рускините ще им се наложи да се забавляват по този начин.

    18:31 26.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 долу сащ

    7 2 Отговор
    освен синедриона друго не пазих мръсно....... е

    18:35 26.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дон Корлеоне

    2 5 Отговор
    Хаяско е в безтегловност.Вместо УРА вика РА.

    Коментиран от #18

    18:36 26.05.2026

  • 16 сбирщина отТЪПАЦИ е тоя парламент

    12 1 Отговор
    голяма работа е зеления брадясал наркоман ей

    всички му ръкопляскат как си затрива държавата , браво

    18:36 26.05.2026

  • 17 Бялджип

    8 0 Отговор
    Зеленски не желае мир и ще отказва всякакви съглашения зя мир, всякакви договорености За него има война за нея му плащат Не му трябва мир за което му обещават пари, но не се знае дали ще ги получи? Освен това при мир, никой не може да му гарантира безопасност, нито свобода от подвеждане под отговорност, съд и така нататък

    18:40 26.05.2026

  • 18 Глухондероооо,

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Дон Корлеоне":

    кой ти е крив, че не чуваш. Купи си апаратче за глухи.

    18:41 26.05.2026

  • 19 Любо

    7 0 Отговор
    Не ни занимавайте с фашизираните украински отрепки. Това са наркоманизирани престъпници!!!

    18:42 26.05.2026

  • 20 Сталин

    7 0 Отговор
    Зеленски към Шмерц - Пушим трева и шмъркаме

    18:42 26.05.2026

  • 21 Данчо

    6 0 Отговор
    ТЕЕЕЕ ва у наркоса, теееее ва
    ....

    18:43 26.05.2026

  • 22 име

    6 1 Отговор
    Сaмo киeвcкaтa xyнта, кoято нe e oтвoювaлa eдин квадратен метър, мoжe дa cпacи ЕССР от сyпep oпacнитe pycнaци, кoитo пeтa гoдинa нe мoгaт дa пpeвзeмaт двe ceлa в yкpaйна, oбачe yтpe мoжe дa ни нaпaднaт, кaчeни нa мaгapeтa, c лoпaтки в pъцe, щoтo cвъpшиxa кapтoфитe , тaнкoвeте, cнapядитe и paкeтитe, Пyтин yмpя, пocлe oлигapcитe гo cвалиxa oт власт, фeдepaциятa ce paзпaднa, икoнoмикaтa ce cpина, нo сa сyпep oпacни!

    18:43 26.05.2026

  • 23 То да видиш

    5 0 Отговор
    Изгуби ли президентския имунитет тоя боклук е свършен по всички начини.

    18:44 26.05.2026

  • 24 Баба Гина

    6 0 Отговор
    От кой я защитават таз Европа тез ?

    18:45 26.05.2026

  • 25 Нагъл , чак зеленски

    5 0 Отговор
    Украйна е прекалено конфликтна и провокативна държава. Нашата демокрация не се нуждае от смърта на руснаци. Освен всичко останало зеленият е изключително нагъл. Не му било достатъчно асоциирано членство , а настоява за право на глас , за да ни управлява??? Инвестицията на Западният свят в проекта у Крайна ни излиза прекалено скъпо. За руснаците обитаващи западната Руска покрайнина, наречени украинци няма място в ЕС . А пък зеления , колкото повече се бие , заслужава многократно повече да го бият. Остави оръжията , спри войната , спаси човешки животи.

    Коментиран от #29

    18:45 26.05.2026

  • 26 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 0 Отговор
    Голям грандоман е този клоун.
    Защитавал Европа без никой да я е нападал...

    18:46 26.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 С ДВЕ ДУМИ

    3 0 Отговор
    Сега ще го напиша интелигентно. Голем майтап Уили. Да живее наркомана който ни пази от Русия

    Коментиран от #32

    18:48 26.05.2026

  • 29 Я пъ тоа

    0 4 Отговор

    До коментар #25 от "Нагъл , чак зеленски":

    Зеленски бомби Путин
    Що ли го прави ????

    Коментиран от #31

    18:49 26.05.2026

  • 30 Е И МЕНЕ

    4 0 Отговор
    КВО МР ИНТЕРЕСУВА
    АКО ЗЕЛЕНЧУКА ИМА ЕФТИН НЕФТ И ГАЗ МОБЕ И ДА ГОВОРИМ
    АКО НЯМА НИ ГОВОРИМ
    А И ПРЕСТАНЕТЕ ДА ДАВАТЕ ПАРИ НА ДЕБИЛА

    18:50 26.05.2026

  • 31 Щото е мазохист

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "Я пъ тоа":

    Обича да яде кютек.

    Коментиран от #34

    18:50 26.05.2026

  • 32 Я пъ тоа

    0 3 Отговор

    До коментар #28 от "С ДВЕ ДУМИ":

    Тоя, същия бомби Путин.
    И то с българско оръжия.
    Кой друг е бомбили Путин ????

    18:51 26.05.2026

  • 33 Ами

    3 1 Отговор
    Не разбирам защо окраина настоява толкова да влиза в ЕС.
    Окраинците на практика ползват всички превилегии, че и отгоре.
    Пътуват свободно из целия ЕС. Освен това не работят, а им се плаща.
    За капак на всичко, ЕС налива огромни средства в окраина.

    18:51 26.05.2026

  • 34 Я пъ тоа

    1 3 Отговор

    До коментар #31 от "Щото е мазохист":

    И Путин яде кютек
    Вече пета година.

    Коментиран от #36

    18:52 26.05.2026

  • 35 Фридрих Мерц, канцлер

    1 4 Отговор
    Зеленото кoпиле е право, без Украйна сме голата вода !!! Бий рушляка, както немец не го е бил ☝️

    18:52 26.05.2026

  • 36 Пета година ви бъхтят като кучета

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Я пъ тоа":

    И ви намалиха земятаи народа. Хихихи.
    Едно село не можахте да си върнете.

    18:54 26.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания