"Киев живее и не мисли да се предава"

След тежките руски атаки срещу Киев хората разчистват отломките на търговския център. Но животът в украинската столица продължава да тече, макар и сред развалини. Градът функционира. И никой не мисли да се предава.
Въздухът мирише на изгоряло, а особено силно се усеща, когато задуха вятър. Тук доскоро се е издигал търговският център "Квадрат” - сега от него е останал само бетонен скелет и развалини, разказва АРД. Германската обществена медия се среща с Анастасия - 25-годишна преводачка, която живее в украинската столица. Младата жена се опитва да хване подплашена котка, която обикаля руините на търговския център, станал мишена на руска атака преди две нощи. Анастасия разказва, че иска да хване котката и да я заведе на ветеринар - защото навярно е ранена от шрапнел. В нощта срещу неделя /24.5/ Русия изстреля 90 ракети срещу Украйна.
Стотици повредени сгради
Близо 300 сгради в украинската столица понесоха щети след въздушните удари през уикенда, пише АРД. Това бе най-тежкото нападение от началото на войната. "Стояхме в бомбоубежището, но дори там се чуваха експлозиите”, разказва Анастасия. Тя казва, че невинаги отива в убежището, но този път дошли много предупреждения за въздушната атака, включително и от американското посолство в Киев.
Много от хората в украинската столица също казват пред АРД, че не са имали по-лоша нощ от тази. Нападението обаче едва беше приключило, когато градът започна да работи по разчистването. Пред сградата на търговския център "Квадрат” вече отломките са събрани на купчини, а хората ги заобикалят, за да стигнат до входа на метрото. Градът функционира - дори и сред всичките разрушения.
"Силен и разумен човек не би направил такова нещо"
Пазарът на отсрещната улица също е понесъл огромни щети. Ихор Шинкарчук стои до овъглената сергия, която е била на тъща му. Там тя продавала квас, хляб и торти и изкарвала допълнителни пари освен пенсията си, въпреки че е с астма и сърдечни проблеми, разказва мъжът пред АРД.
Въпреки всичко пред обгорелия щанд виси надпис "Ще отворим отново скоро” и пожелания за здраве и мир. Оставен е и телефонният номер на жената, за да могат хората да се чуят с нея, ако поискат. Един от редовните ѝ клиенти се появява - разказва, че е пазарувал от нея и преди войната. Според него Путин иска само да всява страх в хората. "Путин е слаб, той не е мъж. Само един слаб човек може да прави нещо такова. Силен и разумен човек няма да направи подобни неща. Трябва да спре най-сетне, просто да спре”, казва той.
Мъжът се е срещнал и с кмета на Киев Витали Кличко - с молба градоначалникът да помогне за разчистването на отломките и пазарът скоро да заработи отново. Никой от тези хора няма намерение да се предава.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хмммм
Коментиран от #12, #46
18:51 26.05.2026
2 стоян георгиев
18:53 26.05.2026
3 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
Коментиран от #33
18:55 26.05.2026
4 авантгард
Събрани съчинения, че и филми правят в момента.
18:55 26.05.2026
5 Боби
Коментиран от #9, #20
18:56 26.05.2026
6 Орк на тротинетка 🧌🛴
18:56 26.05.2026
7 Без име
18:56 26.05.2026
8 Софиянец
18:56 26.05.2026
9 Стойко
До коментар #5 от "Боби":Леко да не се секнеш , аххахах
Коментиран от #11
18:57 26.05.2026
10 Гост
18:58 26.05.2026
11 Боби
До коментар #9 от "Стойко":Казва се "сецнеш", илитератче!
18:58 26.05.2026
12 Абсолютно
До коментар #1 от "хмммм":Този паметник беше на Майка Русия. Свалиха руските надписи и сложиха вилицата на хохохолята. Те всичко крадат един паметник не могат да си издигнат
18:58 26.05.2026
13 Варненец
18:59 26.05.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Тома
Коментиран от #24
19:01 26.05.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Сатана Z
Абе,дупе и дУша не е едно и също.
19:01 26.05.2026
18 До кога ще търпим Подлец
19:01 26.05.2026
19 Истината
Коментиран от #21
19:02 26.05.2026
20 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #5 от "Боби":Точен сте господин Боби!От руснак войник не става.Там е проблема.
Коментиран от #55
19:02 26.05.2026
21 И ти кво направИ?
До коментар #19 от "Истината":Фана ли се Za палците?
19:04 26.05.2026
22 Нищо
19:04 26.05.2026
23 Калин 21
Коментиран от #45
19:05 26.05.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ООрана държава
19:07 26.05.2026
26 Кико
19:08 26.05.2026
27 Истината е че анастасия е искала
19:08 26.05.2026
28 Ае копейките
Коментиран от #32, #34
19:08 26.05.2026
29 Хихихи
19:09 26.05.2026
30 Кака Нашева
19:09 26.05.2026
31 Дара
19:10 26.05.2026
32 Култура Миянко
До коментар #28 от "Ае копейките":Да му мислят кестенити ,ако вземат да валят ирански ракети ,мен ми пука провинциалния г333.Оправяйте се !
19:12 26.05.2026
33 Атина Палада
До коментар #3 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":Украйна е само пушечно месо...Капитулира Запада..
19:13 26.05.2026
34 Атина Палада
До коментар #28 от "Ае копейките":Копейките не живеят в София.Да му мислят Петроханците ,как ще посрещат иранските ракети..
19:15 26.05.2026
35 Струва ли си
Коментиран от #37
19:18 26.05.2026
36 Рублевка
19:22 26.05.2026
37 Аз бих ударил със 100 мегатона
До коментар #35 от "Струва ли си":Директно жермания франциа ватикана швеицариа брюксел и острова...навсякъде удрям със 100 мегатона
19:23 26.05.2026
38 Хер Флик
19:23 26.05.2026
39 Киев живее
Коментиран от #42
19:24 26.05.2026
40 Димяща ушанка
19:26 26.05.2026
41 грУЙО
Тази война трябва да продължи дълго , за да може Русия да изпробва всичко ново в реална обстановка.
Също така и запада загива . Да живее Русия!
19:27 26.05.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Киев
19:29 26.05.2026
44 DW - Пропаганден машинен
19:30 26.05.2026
45 Тити
До коментар #23 от "Калин 21":Що ти смяташ да векуваш ли бре ,пенн .делл ?
19:31 26.05.2026
46 По точно
До коментар #1 от "хмммм":Давайте, украинци! Нека българите, които живеят между вас ви предадат българския дух на победа. Ние българите винаги сме громили руските пълчища при преки стълкновения между български и руски войски. Примери много!
Коментиран от #52
19:42 26.05.2026
47 Оги
Коментиран от #54
19:49 26.05.2026
48 Може и така
До коментар #42 от "Врач":Дълбоко дълбоко в гробищата
19:49 26.05.2026
49 Капеите
19:50 26.05.2026
50 КИЕВСКИТЕ ФАШИСТИ ДА СТЯГАТ БОХЧИТЕ !
Центърът за задържане на терористи се смята за най-големия затвор в Северна и Южна Америка - с капацитет 40 000 затворници - и е най-големият символ в спвътрешната престъпност в латиноамериканската страна, пише Си Ен Ен.
Снимка: Ройтерс
„Най-лошите от най-лошите“
В момента там се намират някои от най-закоравелите престъпници в страната, включително масови убийци и членове на банди, наричани „най-лошите от най-лошите“, и е известен със спартанските условия, в които са държани.
САЩ депортираха над 200 венецуелци по закон от 1798 г. (СНИМКИ и ВИДЕО)
Това се случи въпреки забрана за депортацията от федерален съдия
При неотдавнашно посещение Дейвид Кълвър от Cи Ен Ен и екипът му описват килии, „построени за около 80 затворници“, в които мъжете са държани по 23,5 часа на ден, а единствените мебели са метални легла без чаршафи, възглавници или матраци, открита тоалетна, циментова мивка и пластмасова кофа за миене и голяма кана за питейна вода.
Смята се, че в момента там са настанени около 10 000 до 20 000 затворници, като най-скоро пристигналите са 261 души, които администрацията на Доналд Тръмп депортира от САЩ през уикенда - 238 от тях обвини в принадлежност към венецуелската банда Tren de Aragua, а 23 - в предполагаеми членове на бандата MS-13.
С
19:51 26.05.2026
51 хахахахха
20:01 26.05.2026
52 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ
До коментар #46 от "По точно":Напред руски братя🇧🇬🤝🇷🇺, България е с вас, продължавайте да мачкате бандерите и подкрепящите ги!
20:03 26.05.2026
53 ЧЕ НА КОГО
ДА ХРАНИ 4 МИЛИОНА ЛЕШПЕРА
И ДА ИМ ГЛЕДА КИСЕЛИТЕ ФИЗИОНОМИИ ЛОМОТЕЩИ НА МОВА
20:06 26.05.2026
54 ОГИ
До коментар #47 от "Оги":АВА ТИ СИ ПУТИНИСТ ВА
ЩОМ ДЕБИ....ЛИТЕ КАЗВАТ ЧЕ СА СВАЛИЛИ ДРОНОВЕТЕ ЗНАЧИ Е ВЯРНО
А СГРАДИТЕ ТО СИ Е ОТДЕЛНО
ТО Е ОТ И ЗА ДРУГИ ДЕБИ...ЛИ
20:09 26.05.2026
55 АБЕ ПАЧА
До коментар #20 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":СТО ПЪТИ ТИ КАЗАХ
ПЪРВО КЛ.....ЗМА ПОСЛЕ КОМЕНТИРАШ
20:15 26.05.2026
56 Левски
20:24 26.05.2026