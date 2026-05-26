"Киев живее и не мисли да се предава"

След тежките руски атаки срещу Киев хората разчистват отломките на търговския център. Но животът в украинската столица продължава да тече, макар и сред развалини. Градът функционира. И никой не мисли да се предава.

Въздухът мирише на изгоряло, а особено силно се усеща, когато задуха вятър. Тук доскоро се е издигал търговският център "Квадрат” - сега от него е останал само бетонен скелет и развалини, разказва АРД. Германската обществена медия се среща с Анастасия - 25-годишна преводачка, която живее в украинската столица. Младата жена се опитва да хване подплашена котка, която обикаля руините на търговския център, станал мишена на руска атака преди две нощи. Анастасия разказва, че иска да хване котката и да я заведе на ветеринар - защото навярно е ранена от шрапнел. В нощта срещу неделя /24.5/ Русия изстреля 90 ракети срещу Украйна.

Стотици повредени сгради

Близо 300 сгради в украинската столица понесоха щети след въздушните удари през уикенда, пише АРД. Това бе най-тежкото нападение от началото на войната. "Стояхме в бомбоубежището, но дори там се чуваха експлозиите”, разказва Анастасия. Тя казва, че невинаги отива в убежището, но този път дошли много предупреждения за въздушната атака, включително и от американското посолство в Киев.

Много от хората в украинската столица също казват пред АРД, че не са имали по-лоша нощ от тази. Нападението обаче едва беше приключило, когато градът започна да работи по разчистването. Пред сградата на търговския център "Квадрат” вече отломките са събрани на купчини, а хората ги заобикалят, за да стигнат до входа на метрото. Градът функционира - дори и сред всичките разрушения.

"Силен и разумен човек не би направил такова нещо"

Пазарът на отсрещната улица също е понесъл огромни щети. Ихор Шинкарчук стои до овъглената сергия, която е била на тъща му. Там тя продавала квас, хляб и торти и изкарвала допълнителни пари освен пенсията си, въпреки че е с астма и сърдечни проблеми, разказва мъжът пред АРД.

Въпреки всичко пред обгорелия щанд виси надпис "Ще отворим отново скоро” и пожелания за здраве и мир. Оставен е и телефонният номер на жената, за да могат хората да се чуят с нея, ако поискат. Един от редовните ѝ клиенти се появява - разказва, че е пазарувал от нея и преди войната. Според него Путин иска само да всява страх в хората. "Путин е слаб, той не е мъж. Само един слаб човек може да прави нещо такова. Силен и разумен човек няма да направи подобни неща. Трябва да спре най-сетне, просто да спре”, казва той.

Мъжът се е срещнал и с кмета на Киев Витали Кличко - с молба градоначалникът да помогне за разчистването на отломките и пазарът скоро да заработи отново. Никой от тези хора няма намерение да се предава.