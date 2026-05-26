Киев живее и не мисли да се предава
26 Май, 2026 18:50 1 321 56

Близо 300 сгради в украинската столица понесоха щети след въздушните удари през уикенда

След тежките руски атаки срещу Киев хората разчистват отломките на търговския център. Но животът в украинската столица продължава да тече, макар и сред развалини. Градът функционира. И никой не мисли да се предава.

Въздухът мирише на изгоряло, а особено силно се усеща, когато задуха вятър. Тук доскоро се е издигал търговският център "Квадрат” - сега от него е останал само бетонен скелет и развалини, разказва АРД. Германската обществена медия се среща с Анастасия - 25-годишна преводачка, която живее в украинската столица. Младата жена се опитва да хване подплашена котка, която обикаля руините на търговския център, станал мишена на руска атака преди две нощи. Анастасия разказва, че иска да хване котката и да я заведе на ветеринар - защото навярно е ранена от шрапнел. В нощта срещу неделя /24.5/ Русия изстреля 90 ракети срещу Украйна.

Стотици повредени сгради

Близо 300 сгради в украинската столица понесоха щети след въздушните удари през уикенда, пише АРД. Това бе най-тежкото нападение от началото на войната. "Стояхме в бомбоубежището, но дори там се чуваха експлозиите”, разказва Анастасия. Тя казва, че невинаги отива в убежището, но този път дошли много предупреждения за въздушната атака, включително и от американското посолство в Киев.

Много от хората в украинската столица също казват пред АРД, че не са имали по-лоша нощ от тази. Нападението обаче едва беше приключило, когато градът започна да работи по разчистването. Пред сградата на търговския център "Квадрат” вече отломките са събрани на купчини, а хората ги заобикалят, за да стигнат до входа на метрото. Градът функционира - дори и сред всичките разрушения.

"Силен и разумен човек не би направил такова нещо"

Пазарът на отсрещната улица също е понесъл огромни щети. Ихор Шинкарчук стои до овъглената сергия, която е била на тъща му. Там тя продавала квас, хляб и торти и изкарвала допълнителни пари освен пенсията си, въпреки че е с астма и сърдечни проблеми, разказва мъжът пред АРД.

Въпреки всичко пред обгорелия щанд виси надпис "Ще отворим отново скоро” и пожелания за здраве и мир. Оставен е и телефонният номер на жената, за да могат хората да се чуят с нея, ако поискат. Един от редовните ѝ клиенти се появява - разказва, че е пазарувал от нея и преди войната. Според него Путин иска само да всява страх в хората. "Путин е слаб, той не е мъж. Само един слаб човек може да прави нещо такова. Силен и разумен човек няма да направи подобни неща. Трябва да спре най-сетне, просто да спре”, казва той.

Мъжът се е срещнал и с кмета на Киев Витали Кличко - с молба градоначалникът да помогне за разчистването на отломките и пазарът скоро да заработи отново. Никой от тези хора няма намерение да се предава.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмммм

    71 14 Отговор
    Ами то само Киев е останал. Всичко друго е в развалини! Хунтата се държи като кърлеж смучещ от тялото на Украйна.

    Коментиран от #12, #46

    18:51 26.05.2026

  • 2 стоян георгиев

    36 6 Отговор
    Да живее бусификацията 😂

    18:53 26.05.2026

  • 3 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    13 60 Отговор
    • 50 КИЕВСКИТЕ ФАШИСТИ ДА СТЯГАТ БОХЧИТЕ !
    5 3 Отговор
    19:51 26.05.2026

    Коментиран от #33

    18:55 26.05.2026

  • 4 авантгард

    51 6 Отговор
    Оноре дьо Балзак надминахте в романистиката.
    Събрани съчинения, че и филми правят в момента.

    18:55 26.05.2026

  • 5 Боби

    13 60 Отговор
    Никакво предаване! Диктаторите рано или късно си заминават! Каквото можем - помагаме, Военните ни заводи работят за украйна и повече не сме произвеждали в историята! Аз лично изпратих 1 камион камини, за дс могат да си готвят и да се топлят хората, когато орките им бомбардират енергийната инфраструтура! Слава! Не за 3 дни, а за 30 години няма да успее тая сган азиатска да превземе Европейска Украйна!!!!

    Коментиран от #9, #20

    18:56 26.05.2026

  • 6 Орк на тротинетка 🧌🛴

    12 40 Отговор
    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    18:56 26.05.2026

  • 7 Без име

    46 6 Отговор
    Да сме живи и здрави, ще видим. И ми идва на ума Хайтов: "Едно е да искаш, друго е да можеш и трето и четвърто - да го направиш".

    18:56 26.05.2026

  • 8 Софиянец

    52 8 Отговор
    Ще съ разплача, мани мани! Така убаво си живеят, ама само ония от обкръжението на Зеля с лимозините, вилите и яхтите! Другите като видят бус без прозорци и палят с двеста 😂😂😂

    18:56 26.05.2026

  • 9 Стойко

    25 7 Отговор

    До коментар #5 от "Боби":

    Леко да не се секнеш , аххахах

    Коментиран от #11

    18:57 26.05.2026

  • 10 Гост

    47 9 Отговор
    "Дойче веле" също като "Фьолкишер беобахтер" от 30 април 1945г. : БЕРЛИН НЯМА ДА СЕ ПРЕДАДЕ!

    18:58 26.05.2026

  • 11 Боби

    9 13 Отговор

    До коментар #9 от "Стойко":

    Казва се "сецнеш", илитератче!

    18:58 26.05.2026

  • 12 Абсолютно

    47 10 Отговор

    До коментар #1 от "хмммм":

    Този паметник беше на Майка Русия. Свалиха руските надписи и сложиха вилицата на хохохолята. Те всичко крадат един паметник не могат да си издигнат

    18:58 26.05.2026

  • 13 Варненец

    43 6 Отговор
    😅 ей, цял ден такива тъпотии се пишат в тоя сайт, значи положението в 404 е трагично! Ама споко довечера Русия ще им повдигне духа с малко заря 🤭

    18:59 26.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тома

    38 7 Отговор
    Гражданите на Киев започнаха да напускат града.Първи е тръгнал бати зеле с хунтата си.Даже Ермак с горивната на крака си си е бил камшика понеже живота му е ценен заради откраднатите пари

    Коментиран от #24

    19:01 26.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сатана Z

    27 6 Отговор
    "Киев живее и не мисли да се предава"

    Абе,дупе и дУша не е едно и също.

    19:01 26.05.2026

  • 18 До кога ще търпим Подлец

    34 7 Отговор
    Още не е влязъл в ЕС и зеленчука взе да се налага , да ни командва , да ни казва какво трябва да направим . Отстранете зелен ски за да има мир в Европа

    19:01 26.05.2026

  • 19 Истината

    30 7 Отговор
    Най-якото е, че руската армия праща ракети по веонни цели, а укро пво-то помага с денацификацията на бандеровците 😁 толкова си и могат дбилите

    Коментиран от #21

    19:02 26.05.2026

  • 20 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    7 36 Отговор

    До коментар #5 от "Боби":

    Точен сте господин Боби!От руснак войник не става.Там е проблема.

    Коментиран от #55

    19:02 26.05.2026

  • 21 И ти кво направИ?

    6 12 Отговор

    До коментар #19 от "Истината":

    Фана ли се Za палците?

    19:04 26.05.2026

  • 22 Нищо

    23 6 Отговор
    нали са гаражи !

    19:04 26.05.2026

  • 23 Калин 21

    16 8 Отговор
    Джуджето е пътник. Даже и неговите ако не го свитнат дядо Божи винаги идва да си прибере вересийте

    Коментиран от #45

    19:05 26.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ООрана държава

    28 6 Отговор
    Киев живее и не мисли. Тук завършва изречението

    19:07 26.05.2026

  • 26 Кико

    25 6 Отговор
    Хунтата на Зеля избяга от кииф след руското предупреждение и остави "смелите" бандеровци да спят в метрото!

    19:08 26.05.2026

  • 27 Истината е че анастасия е искала

    21 5 Отговор
    Да хване котката и да я прати на фронта щото вече човеци не останаха и погнаха уличните котки се сражават за зеления🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    19:08 26.05.2026

  • 28 Ае копейките

    13 13 Отговор
    Изгонихте ли американските самолети от летище Васил Левски? Протести нещо, това-онова?Или само драскате по сайтове?

    Коментиран от #32, #34

    19:08 26.05.2026

  • 29 Хихихи

    23 5 Отговор
    Довечера се очаква купона в киiф, заредете се с пуканки 🥲

    19:09 26.05.2026

  • 30 Кака Нашева

    18 4 Отговор
    Мъъкаа,Мъъкаа,ред сълзи ,ред сополи ,трета кърпичка вече сменям .

    19:09 26.05.2026

  • 31 Дара

    20 4 Отговор
    Банга Ранга 💥💥💥,довечера в Куев ще има отново гореща Пачанга !

    19:10 26.05.2026

  • 32 Култура Миянко

    13 5 Отговор

    До коментар #28 от "Ае копейките":

    Да му мислят кестенити ,ако вземат да валят ирански ракети ,мен ми пука провинциалния г333.Оправяйте се !

    19:12 26.05.2026

  • 33 Атина Палада

    22 2 Отговор

    До коментар #3 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    Украйна е само пушечно месо...Капитулира Запада..

    19:13 26.05.2026

  • 34 Атина Палада

    17 5 Отговор

    До коментар #28 от "Ае копейките":

    Копейките не живеят в София.Да му мислят Петроханците ,как ще посрещат иранските ракети..

    19:15 26.05.2026

  • 35 Струва ли си

    17 3 Отговор
    Алчните еврочиновници настояват да вземат(откраднат) Руската покрайнина и активите на Русия . Дали пък руснаците няма да я опустошът , да я превърнат в необитаема земя преди да я дадат? Но и Европа много допринесе за това. Изгърмяхме стотици милиарди върху руската земя.

    Коментиран от #37

    19:18 26.05.2026

  • 36 Рублевка

    10 3 Отговор
    Киев трябва да заприлича на Сталинград или поне на сектора Газа.

    19:22 26.05.2026

  • 37 Аз бих ударил със 100 мегатона

    15 3 Отговор

    До коментар #35 от "Струва ли си":

    Директно жермания франциа ватикана швеицариа брюксел и острова...навсякъде удрям със 100 мегатона

    19:23 26.05.2026

  • 38 Хер Флик

    10 3 Отговор
    Помпай, помпай, вътре, вънка, вътре, по бързо, по бързо, алес, алес,

    19:23 26.05.2026

  • 39 Киев живее

    5 15 Отговор
    Само малкия джучВ кремля е дълбоко под земята

    Коментиран от #42

    19:24 26.05.2026

  • 40 Димяща ушанка

    3 10 Отговор
    Утре влизам в Киев с 200!

    19:26 26.05.2026

  • 41 грУЙО

    15 3 Отговор
    Да правят каква си искат тези от Киев. Русия я боли фара.
    Тази война трябва да продължи дълго , за да може Русия да изпробва всичко ново в реална обстановка.
    Също така и запада загива . Да живее Русия!

    19:27 26.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Киев

    12 3 Отговор
    Е па кой иска киев да се предава. Той просто ще бъде унищожен!

    19:29 26.05.2026

  • 44 DW - Пропаганден машинен

    8 3 Отговор
    Днес сто и десет "статии" от 💩номета Doйче Zеле! 🤮

    19:30 26.05.2026

  • 45 Тити

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Калин 21":

    Що ти смяташ да векуваш ли бре ,пенн .делл ?

    19:31 26.05.2026

  • 46 По точно

    4 11 Отговор

    До коментар #1 от "хмммм":

    Давайте, украинци! Нека българите, които живеят между вас ви предадат българския дух на победа. Ние българите винаги сме громили руските пълчища при преки стълкновения между български и руски войски. Примери много!

    Коментиран от #52

    19:42 26.05.2026

  • 47 Оги

    7 3 Отговор
    Не схващам. Според укрите почти всички ракети и дронове бяха свалени. Как може десетина останали да засегнат 300 сгради?

    Коментиран от #54

    19:49 26.05.2026

  • 48 Може и така

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Врач":

    Дълбоко дълбоко в гробищата

    19:49 26.05.2026

  • 49 Капеите

    3 4 Отговор
    Много обичат хамбурски салам и бахур

    19:50 26.05.2026

  • 50 КИЕВСКИТЕ ФАШИСТИ ДА СТЯГАТ БОХЧИТЕ !

    5 3 Отговор
    Мегазатворът „Секот“ в Ел Салвадор е бил известен много преди неотдавнашното решение на администрацията на Доналд Тръмп да депортира там стотици предполагаеми членове на венецуелски банди.

    Центърът за задържане на терористи се смята за най-големия затвор в Северна и Южна Америка - с капацитет 40 000 затворници - и е най-големият символ в спвътрешната престъпност в латиноамериканската страна, пише Си Ен Ен.


    Снимка: Ройтерс
    „Най-лошите от най-лошите“
    В момента там се намират някои от най-закоравелите престъпници в страната, включително масови убийци и членове на банди, наричани „най-лошите от най-лошите“, и е известен със спартанските условия, в които са държани.


    САЩ депортираха над 200 венецуелци по закон от 1798 г. (СНИМКИ и ВИДЕО)
    Това се случи въпреки забрана за депортацията от федерален съдия
    При неотдавнашно посещение Дейвид Кълвър от Cи Ен Ен и екипът му описват килии, „построени за около 80 затворници“, в които мъжете са държани по 23,5 часа на ден, а единствените мебели са метални легла без чаршафи, възглавници или матраци, открита тоалетна, циментова мивка и пластмасова кофа за миене и голяма кана за питейна вода.

    Смята се, че в момента там са настанени около 10 000 до 20 000 затворници, като най-скоро пристигналите са 261 души, които администрацията на Доналд Тръмп депортира от САЩ през уикенда - 238 от тях обвини в принадлежност към венецуелската банда Tren de Aragua, а 23 - в предполагаеми членове на бандата MS-13.


    С

    19:51 26.05.2026

  • 51 хахахахха

    4 3 Отговор
    а какъв измислен свят живеете не е истина 🤣

    20:01 26.05.2026

  • 52 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ

    5 2 Отговор

    До коментар #46 от "По точно":

    Напред руски братя🇧🇬🤝🇷🇺, България е с вас, продължавайте да мачкате бандерите и подкрепящите ги!

    20:03 26.05.2026

  • 53 ЧЕ НА КОГО

    3 1 Отговор
    МУ Е ПРИТЕЯБВАЛ КИЕВ
    ДА ХРАНИ 4 МИЛИОНА ЛЕШПЕРА
    И ДА ИМ ГЛЕДА КИСЕЛИТЕ ФИЗИОНОМИИ ЛОМОТЕЩИ НА МОВА

    20:06 26.05.2026

  • 54 ОГИ

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Оги":

    АВА ТИ СИ ПУТИНИСТ ВА
    ЩОМ ДЕБИ....ЛИТЕ КАЗВАТ ЧЕ СА СВАЛИЛИ ДРОНОВЕТЕ ЗНАЧИ Е ВЯРНО
    А СГРАДИТЕ ТО СИ Е ОТДЕЛНО
    ТО Е ОТ И ЗА ДРУГИ ДЕБИ...ЛИ

    20:09 26.05.2026

  • 55 АБЕ ПАЧА

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    СТО ПЪТИ ТИ КАЗАХ
    ПЪРВО КЛ.....ЗМА ПОСЛЕ КОМЕНТИРАШ

    20:15 26.05.2026

  • 56 Левски

    2 1 Отговор
    И първата столица на Русия ще си стане пак руска.

    20:24 26.05.2026

