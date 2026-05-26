САЩ нанесоха нови удари по Иран. Какво следва?

По време на преговорите американските въоръжени сили нанесоха удари по цели в южната част на Иран. Според САЩ са били атакувани ракетни бази и кораби, поставящи мини. Атаките бяха определени като "мерки за самоотбрана".
Американските въоръжени сили са нанесли удари по ракетни бази в южната част на Иран, въпреки че примирието все още е в сила. Те също така твърдят, че са атакували кораби, които са поставяли мини в Ормузкия проток. "Атаките в самоотбрана", както ги описаха от Вашингтон, са имали за цел да защитят войските от заплахите, идващи от иранските въоръжени сили, обясни говорител на Централното командване за Близкия изток. Американските въоръжени сили проявяват сдържаност в рамките на настоящото примирие, но защитават собствените си сили.
Иран съобщава за жертви
Иранските медии съобщиха за няколко загинали при американската атака в близост до остров Ларак в Ормузкия проток. Американските въоръжени сили първоначално не предоставиха информация за евентуални жертви или допълнителни подробности.
Въпреки че примирието във войната в Иран до голяма степен се спазва, вече са налице няколко взаимни нападения в района на Ормузкия проток. Например в началото на май Иран атакува американски военни кораби в пролива с ракети и бързоходни катери, докато САЩ нанесоха удари по цели в Иран. В момента между двете страни текат преговори за окончателно прекратяване на военните действия. Въпреки това, след оптимистични изявления, в неделя американският президент Доналд Тръмп отново охлади надеждите за бързо постигане на споразумение.
"Добра сделка или никаква сделка"
Иран все още не е коментирал американската атака. Въпреки това говорителят на иранското външно министерство Есмаил Бакаи по-рано заяви, че макар да е постигнат известен напредък в преговорите за прекратяване на войната, сключването на споразумение "няма да е в най-близко бъдеще". Не е ясно какво влияние ще окажат ударите върху евентуално мирно споразумение между САЩ и Иран.
Американският държавен секретар Марко Рубио беше категоричен, че въпреки атаките все още смята, че споразумение е възможно. По думите му все още няма пълно разбирателство по много въпроси, така че ще отнеме още време. Рубио заяви още, че американският президент Доналд Тръмп е потвърдил ангажимента си към постигането на споразумение, но "или ще бъде сключена добра сделка, или никаква".
Междувременно американският президент коментира въпроса за обогатения уран на Иран. Иран трябва или да го предаде на САЩ за унищожаване "незабавно", или да се съгласи той да бъде унищожен под надзор на място. Остава неясно дали Тръмп отразява настоящото състояние на преговорите – тоест дали това е просто искане, повдигнато от американското правителство по време на преговорите, или вече е договорена част от споразумението. Какво ще стане с около 400-те килограма обогатен уран на Техеран е един от най-спортните моменти, които спъват преговорите.
Интернет достъпът в Иран ще бъде възстановен?
От началото на войната иранското правителство блокира достъпа до международния интернет в страната. Президентът Масуд Пезешкиан е наредил достъпът до интернет да бъде възстановен, съобщават държавните медии в Иран. Все още обаче не е ясно кога ще бъде изпълнено това постановление. Все още не е обявена конкретна дата за връщането на интернет връзката. В средата на май обаче иранските медии съобщиха, че е възможно това да стане на 5 юни.
Официално държавата обосновава блокирането на интернет, което продължава от началото на войната на 28 февруари, със съображения за сигурност. Наблюдатели обаче предполагат, че властите са искали преди всичко да попречат на разпространението в социалните медии на кадри, показващи истинския мащаб на военните щети и настроенията в страната.
1 Давай, Тръмп
,,Иранският лидер Моджтаба Хаменей публикува послание на 26 май, призовавайки за по-голямо единство в мюсюлманския свят срещу Съединените щати и Израел, заявявайки, че скандиранията „Смърт за Америка“ и „Смърт за Израел“ ще се превърнат в лозунги за обединение на мюсюлманите и „потиснатите по света“.
Или вие , българи , искате чалми ?
Коментиран от #11, #16, #45
15:53 26.05.2026
3 Путин съм
И ми е гот
4 Иран
Въпросът е какво ще прави Тръмп, за да не изглежда жалък?
5 Истината р че
6 Mими Кучева🐕🦺
7 Ха ха ха
До коментар #4 от "Иран":Само гледай...
Чалми ще хвърчат
8 честен ционист
9 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #5 от "Истината р че":До,Володя Шмръклек пичели!🥳🤣🤣🤣🤣🤣🖕
10 Таке !!
До коментар #5 от "Истината р че":Една украйна ги милитаризира
11 Путюблиз
До коментар #1 от "Давай, Тръмп":Чалмите летоска ще вършат работа ама за зимата си искаме ушанките!
12 Последния Софиянец
13 Да не ти е собственост Ормуз?
До коментар #4 от "Иран":Или на радикалните ислямисти от Корпуса?
15:57 26.05.2026
14 То е ясно че те думкат
До коментар #3 от "Путин съм":Затова масква гарит
15 Ти ще си последния ..без чалма
До коментар #12 от "Последния Софиянец":Да ви се и балъците..
Ракетата попаднала там е разбита от Корпуса , отклонена
15:59 26.05.2026
16 Сталин
До коментар #1 от "Давай, Тръмп":А вие цървулите като не искате чалми ,ще мрете за ционизма и исраhell
17 Центко Копейков
18 Каквото и да ...
До коментар #4 от "Иран":...направи все ще си е смешник ... също кат зеленото нарки .
20 Предположение
21 Май , че за Киев ...
До коментар #14 от "То е ясно че те думкат":...рИваха му.та.н.тите ... между другото вчера Министерството на Външнитте Работи на Русия е препоръчало на всички чужденци да се махнат от Киев ...
22 Не съм чул
До коментар #16 от "Сталин":Путин да оказва помощ на ония ислямисти
Нито пък Китай
Бягай, да ги подпомогнеш и вземи фес
25 ООрана държава
27 СЛЕДВА ДЕБЕЛ СОПОЛИВ
28 Голия
29 Много ясно
31 Сандо
До коментар #28 от "Голия":гресира ли си ауспуха розов......
32 15.05.2026
До коментар #14 от "То е ясно че те думкат":Поредния ден за траур в Киев! Поредния. Без ток.
34 Цукахара
До коментар #6 от "Mими Кучева🐕🦺":Мими,ши ти фъргам нещо Бело на Га зо
36 Не плачи, Европа!
38 Констатация
40 Левски
41 Мухаа ха!
До коментар #25 от "ООрана държава":А аграрните мокасини,къде ще отидат,да " ваканцуват" когато керосина,не само ще удари в космоса, но просто няма да го има като налични количества.96% от тежкотоварните превози - ТИР,в Европа се извършват с автомобили,дизел.Скача дизела,цените на храните скачат с нови 30-40%.Ако тази моше- джон интервенция не приключи до края на Юли,зимата ще бъде Ад в цяла Европа.Такава хиперинфлация ни чака, плюс недостиг на храни,че голивуд още не е заснел такъв хорър филм.А в Европа,ще се превърне в сериал.За всяка държава,отделен епизод.
42 Какво следва ли?
43 СелдваПростотия
44 Скача дизела,цените на храните скачат
До коментар #41 от "Мухаа ха!":"Скача дизела,цените на храните скачат с нови 30-40%."
Това е оптимистичния сценарий. Ще добавя липсата на минерални торове по адекватни цени и падане да добивите наполовина.
Велика депресия в Европейски вариант и изкупуване на европейските фабрики по 1€ от Китай и РФ.
45 Не оправдавай фашистите
До коментар #1 от "Давай, Тръмп":Цял свят страда заради ционистите и сатанистите. Хората от всички вери и атеистите трябва да се обединят срещу световните агресори
46 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА
Иначе Биби и Дони си ги бомбят когато си искат.
И както си искат.
47 Дреме му на ЕС.
До коментар #36 от "Не плачи, Европа!":Русия и САЩ водят войни.
Ние си живеем тихо и мирно.
