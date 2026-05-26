САЩ нанесоха нови удари по Иран. Какво следва?

По време на преговорите американските въоръжени сили нанесоха удари по цели в южната част на Иран. Според САЩ са били атакувани ракетни бази и кораби, поставящи мини. Атаките бяха определени като "мерки за самоотбрана".

Американските въоръжени сили са нанесли удари по ракетни бази в южната част на Иран, въпреки че примирието все още е в сила. Те също така твърдят, че са атакували кораби, които са поставяли мини в Ормузкия проток. "Атаките в самоотбрана", както ги описаха от Вашингтон, са имали за цел да защитят войските от заплахите, идващи от иранските въоръжени сили, обясни говорител на Централното командване за Близкия изток. Американските въоръжени сили проявяват сдържаност в рамките на настоящото примирие, но защитават собствените си сили.

Иран съобщава за жертви

Иранските медии съобщиха за няколко загинали при американската атака в близост до остров Ларак в Ормузкия проток. Американските въоръжени сили първоначално не предоставиха информация за евентуални жертви или допълнителни подробности.

Въпреки че примирието във войната в Иран до голяма степен се спазва, вече са налице няколко взаимни нападения в района на Ормузкия проток. Например в началото на май Иран атакува американски военни кораби в пролива с ракети и бързоходни катери, докато САЩ нанесоха удари по цели в Иран. В момента между двете страни текат преговори за окончателно прекратяване на военните действия. Въпреки това, след оптимистични изявления, в неделя американският президент Доналд Тръмп отново охлади надеждите за бързо постигане на споразумение.

"Добра сделка или никаква сделка"

Иран все още не е коментирал американската атака. Въпреки това говорителят на иранското външно министерство Есмаил Бакаи по-рано заяви, че макар да е постигнат известен напредък в преговорите за прекратяване на войната, сключването на споразумение "няма да е в най-близко бъдеще". Не е ясно какво влияние ще окажат ударите върху евентуално мирно споразумение между САЩ и Иран.

Американският държавен секретар Марко Рубио беше категоричен, че въпреки атаките все още смята, че споразумение е възможно. По думите му все още няма пълно разбирателство по много въпроси, така че ще отнеме още време. Рубио заяви още, че американският президент Доналд Тръмп е потвърдил ангажимента си към постигането на споразумение, но "или ще бъде сключена добра сделка, или никаква".

Междувременно американският президент коментира въпроса за обогатения уран на Иран. Иран трябва или да го предаде на САЩ за унищожаване "незабавно", или да се съгласи той да бъде унищожен под надзор на място. Остава неясно дали Тръмп отразява настоящото състояние на преговорите – тоест дали това е просто искане, повдигнато от американското правителство по време на преговорите, или вече е договорена част от споразумението. Какво ще стане с около 400-те килограма обогатен уран на Техеран е един от най-спортните моменти, които спъват преговорите.

Интернет достъпът в Иран ще бъде възстановен?

От началото на войната иранското правителство блокира достъпа до международния интернет в страната. Президентът Масуд Пезешкиан е наредил достъпът до интернет да бъде възстановен, съобщават държавните медии в Иран. Все още обаче не е ясно кога ще бъде изпълнено това постановление. Все още не е обявена конкретна дата за връщането на интернет връзката. В средата на май обаче иранските медии съобщиха, че е възможно това да стане на 5 юни.

Официално държавата обосновава блокирането на интернет, което продължава от началото на войната на 28 февруари, със съображения за сигурност. Наблюдатели обаче предполагат, че властите са искали преди всичко да попречат на разпространението в социалните медии на кадри, показващи истинския мащаб на военните щети и настроенията в страната.