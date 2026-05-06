Тръмп: Войната с Иран може да приключи при спазване на договореностите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ако Иран изпълни договореностите, американско-израелската военна операция срещу Ислямската република може да бъде прекратена, а Ормузкият проток да бъде отворен, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
В публикация в социалната си мрежа Тръмп посочи, че при съгласие от страна на Техеран операцията „Епична ярост“ ще приключи, а морският път ще бъде отворен за всички, включително за Иран. В противен случай, по думите му, ще последват „по-мащабни и интензивни бомбардировки“.
Стратегическият проток остава блокиран от края на февруари, когато започнаха военните действия, а Вашингтон обяви нова операция с цел възстановяване на корабоплаването.
Тръмп заяви също, че е постигнат „голям напредък“ в преговорите с Техеран, но уточни, че е прекалено рано за преки разговори с иранската страна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
Коментиран от #15
16:01 06.05.2026
2 Плешивата Движуха
Те пък ми разбомбиха Матушката на матушката си 😁
16:02 06.05.2026
3 повода за яростен гняв
Гнева преминава в смирено оттегляне, при което европейците не се намесиха солидарно, та да бъдат изоставени в протока.
Коментиран от #8
16:04 06.05.2026
4 Айде бе,
"Президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърли военния капацитет на Иран и заяви, че Техеран "трябва да развее бялото знаме на капитулацията“
Това от Путин ли го научи и за договореност ли да го броим?
16:09 06.05.2026
5 Владимир Путин, президент
Рекордни 605 дрона свали нощес руската ПВО ☝️
Колко обаче не е свалила ще разберем в късните новини. Все не по плану 😁
Коментиран от #39
16:09 06.05.2026
6 Гост
16:11 06.05.2026
7 Толкова умно нещо е казал
Мозък на извънземноMade in USA
16:14 06.05.2026
8 Ти пък
До коментар #3 от "повода за яростен гняв":Какво очакваш да става? Той е забравил!
Коментиран от #26
16:15 06.05.2026
9 ИСКА ДА ГИ АТАКУВА ПАК
Коментиран от #21
16:18 06.05.2026
10 ИСКА ДА ГИ АТАКУВА ПАК
16:19 06.05.2026
11 Последния Софиянец
Коментиран от #13
16:20 06.05.2026
12 Достоевски
16:20 06.05.2026
14 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Коментиран от #19
16:22 06.05.2026
15 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #1 от "Сталин":Чакаме оран да реши.
Ама нещо не му отърва.
На мушката на Биби е.
16:24 06.05.2026
16 Горски
16:26 06.05.2026
17 Фелдмаршал сър Гутрие
Коментиран от #20, #46
16:28 06.05.2026
18 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
16:28 06.05.2026
19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #14 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Ей, бледолики, забрави ли, че преди няколко месеца разбомби Иран и обяви как си го върнал сто години назад🤔❓
Нали ти знаеш, че ние знаем, че утре можеш да поискаш Иран да ти даде петрола си 🤔❗Или дори и пясъка си🤔❗
Коментиран от #22, #24
16:29 06.05.2026
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "Фелдмаршал сър Гутрие":🤠Много му се иска, ама не му стиска❗
16:31 06.05.2026
21 Санитар от Карлуково
До коментар #9 от "ИСКА ДА ГИ АТАКУВА ПАК":Не е ли забавен! Разсмива ни по цял ден...
16:39 06.05.2026
22 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #19 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Тръмп РАЗБОМБИ Иран, но още не го е пратил в каменната ера.
Има време, не го мисли.
Тръмп може да чака. Иран са гърчи.
Коментиран от #27, #29, #30, #31
16:42 06.05.2026
23 защо сащ и израел нападнаха Иран
Коментиран от #25
16:43 06.05.2026
24 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #19 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ние получаваме петрол от Казахстан и Азърбайджан. Дреме ми за иранския петрол.
Коментиран от #33
16:44 06.05.2026
25 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..
До коментар #23 от "защо сащ и израел нападнаха Иран":Затова Тръмп ЗАТАПИ Иран, след като го разбомби.
Коментиран от #45
16:47 06.05.2026
26 Ха ха ха ха
До коментар #8 от "Ти пък":Ха ха ха забравя или от възрастта или щото така му изнася
16:49 06.05.2026
28 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..
16:53 06.05.2026
29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #22 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Ех бледолики, пак си без домашно❗
Коментиран от #35
16:54 06.05.2026
30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #22 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Тръмп: "Иран е унищожен, ще ги върнем в каменната ера, където им е мястото."
16:54 06.05.2026
31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #22 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Изказването е от преди повече от месец❗
Коментиран от #37
16:55 06.05.2026
32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
16:55 06.05.2026
33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #24 от "ГОЛЕМ СМЕХ":ГОЛА ВОДА, няма значение дали ти дреме или не, цената ГОЛОВОДНИК, цената се влияе ❗
Ама ти като не разбираш -
какво да ти дреме❗
Коментиран от #36
16:58 06.05.2026
34 Дзак
16:59 06.05.2026
35 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #29 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Индиенецо....
Държа аятоласите на мушка. Другите пишат домашни.
Коментиран от #40
17:06 06.05.2026
36 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #33 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Цената в целия свят скочи...
Ама задръстванията по улиците не спряха.
Пак плачеш, като мома за к....
Коментиран от #41
17:07 06.05.2026
37 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #31 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":ИндиЕнецо......
Не слушай кво говоря.
Гледай как бомбя аятоласите.
Коментиран от #42, #43
17:09 06.05.2026
38 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..
Иначе пускам Биби да ги разбомбва.
17:13 06.05.2026
39 Двамата
До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":президенти ги бъркаш - за Путин пише в друга статия. Научи ги най после кой на кого и не се излагай така пред всички.
17:17 06.05.2026
41 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #36 от "ГОЛЕМ СМЕХ":ГОЛА ВОДА, пак правиш връзка между две различни неща❗
Едно е темата за цената, друго е темата за трафика по пътищата ❗
17:21 06.05.2026
42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #37 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Гледам❗ Така ги разбомби, че вече над ПЕТНАДЕСЕТ САШтински БАЗИ в района станаха в руини ❗
Политиката и военната стратегия не са като да водиш свое риалити "Стажантът" или да фалираш свое казино❗
17:24 06.05.2026
44 Ами
Сега вече говори за "голям напредък".
Утре ще се наложи да премахне санкциите, а след месец ще почне
да се пазари за репарациите които ще трябва да изплаща.
Така се случва след като вместо да си слушаш службите, слушаш някакви
които ти се пишат за приятели, а всъщност искат само да те използват.
17:27 06.05.2026
45 Журналисто
До коментар #25 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":Благодарение на нас мис ширките всички с точност до килограм и процент знаят колко и какъв уран имат Иран - а сега кажете че не информираме обществото.
17:27 06.05.2026
46 си пън
До коментар #17 от "Фелдмаршал сър Гутрие":гутри,нема да е жив да ги види
17:28 06.05.2026