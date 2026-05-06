Тръмп: Войната с Иран може да приключи при спазване на договореностите

6 Май, 2026 15:58 1 300 46

САЩ поставят условие за отваряне на Ормузкия проток и предупреждават за нова ескалация

Тръмп: Войната с Иран може да приключи при спазване на договореностите
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ако Иран изпълни договореностите, американско-израелската военна операция срещу Ислямската република може да бъде прекратена, а Ормузкият проток да бъде отворен, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В публикация в социалната си мрежа Тръмп посочи, че при съгласие от страна на Техеран операцията „Епична ярост“ ще приключи, а морският път ще бъде отворен за всички, включително за Иран. В противен случай, по думите му, ще последват „по-мащабни и интензивни бомбардировки“.

Стратегическият проток остава блокиран от края на февруари, когато започнаха военните действия, а Вашингтон обяви нова операция с цел възстановяване на корабоплаването.

Тръмп заяви също, че е постигнат „голям напредък“ в преговорите с Техеран, но уточни, че е прекалено рано за преки разговори с иранската страна.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    21 5 Отговор
    Войната ще свърши само както Иран каже

    Коментиран от #15

    16:01 06.05.2026

  • 2 Плешивата Движуха

    6 10 Отговор
    Същото от ПЯТЬ года го разправям на Украйна !!!
    Те пък ми разбомбиха Матушката на матушката си 😁

    16:02 06.05.2026

  • 3 повода за яростен гняв

    23 2 Отговор
    Кво стана с договора за отказ от ядрено оръжие и изземването на обогатения уран?
    Гнева преминава в смирено оттегляне, при което европейците не се намесиха солидарно, та да бъдат изоставени в протока.

    Коментиран от #8

    16:04 06.05.2026

  • 4 Айде бе,

    5 2 Отговор
    Откога ултиматумите започнаха да се наричат договорености?

    "Президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърли военния капацитет на Иран и заяви, че Техеран "трябва да развее бялото знаме на капитулацията“

    Това от Путин ли го научи и за договореност ли да го броим?

    16:09 06.05.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    6 4 Отговор
    605 !!!
    Рекордни 605 дрона свали нощес руската ПВО ☝️
    Колко обаче не е свалила ще разберем в късните новини. Все не по плану 😁

    Коментиран от #39

    16:09 06.05.2026

  • 6 Гост

    8 3 Отговор
    Този е медицински уникум! 3 в 1! СКЛЕРОЗА, ДЕМЕНЦИЯ, ШИЗОФРЕНИЯ !

    16:11 06.05.2026

  • 7 Толкова умно нещо е казал

    4 3 Отговор
    Че трябва да се изучава в училище!
    Мозък на извънземноMade in USA

    16:14 06.05.2026

  • 8 Ти пък

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "повода за яростен гняв":

    Какво очакваш да става? Той е забравил!

    Коментиран от #26

    16:15 06.05.2026

  • 9 ИСКА ДА ГИ АТАКУВА ПАК

    3 3 Отговор
    Иран трябва да отворят Ормузкият договор след като унищожат всичкият петролен и газов бизнес, в районът, всички дворци, всички водопроводи и електро станции, и Телавив и Дубай на пепел. Да, и унищожение на американските бази в Германия и летищата в Полша и България и заводите за оръжия в България.

    Коментиран от #21

    16:18 06.05.2026

  • 10 ИСКА ДА ГИ АТАКУВА ПАК

    1 3 Отговор
    Иран трябва да отворят Ормузкият договор след като унищожат всичкият петролен и газов бизнес, в районът, всички дворци, всички водопроводи и електро станции, и Телавив и Дубай на пепел. Да, и унищожение на американските бази в Германия и летищата в Полша и България и заводите за оръжия в България.

    16:19 06.05.2026

  • 11 Последния Софиянец

    7 4 Отговор
    Тръмп загуби и тази война а ние ще плащаме 80 години репарации на Иран за децата които убихме от летище София.

    Коментиран от #13

    16:20 06.05.2026

  • 12 Достоевски

    6 5 Отговор
    Тоя жалък риж клоун ръси глупост след лъжа и обратно!

    16:20 06.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 5 Отговор
    Давайте урана и ви махам тапата отзад....в залива де.

    Коментиран от #19

    16:22 06.05.2026

  • 15 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Чакаме оран да реши.
    Ама нещо не му отърва.
    На мушката на Биби е.

    16:24 06.05.2026

  • 16 Горски

    9 2 Отговор
    Мeмурандом или квото и да е да се подписва с краварчето е все едно да си говориш сам и да си мислиш, че си се договорил за милиарди! Ако помните Минските спогодби и после кво стана, че загинаха над 2 милиона украинци. Този е по-зле от Боко Тиквата, през няколко часа си променя решенията и вече никой не го взима насериозно. Иранците като удариха два кораба с ракети опитващи се да влязат в Ормуза, Тръмпа много бързо се отказа. Тръмп както и да е, не му е първия провал пък и колко му остава. Американците ами не им е първия провал. Нападна Венецуела,за малко да нападне Гренландия,после Иран,а се тъкмо и на Куба,гордее се че пиратствал,направо си е готов за Нобеловата мир.Това са те американците,крадат по света ресурси под предлог че носят някаква демокрация. Тръмп ще се окаже Световно Зло . Този Човек ще надмине нашите Президенти продали Националните Интереси от Глупост или Пари - Желю Желев , Петър Стоянов и Плевнелиев - Но с Огромен Актив в Имения и Къщи за Децата и внуците си . Безсилието на САЩ става все по-видимо. Излагацията е голяма. Най-сетне се намери някой да покаже среден пръст на янките.

    16:26 06.05.2026

  • 17 Фелдмаршал сър Гутрие

    1 6 Отговор
    Бай Дончо хвъргай слънцата над кремля,да грейнат руските души,като в Хирошима,че много мъка в рузпията

    Коментиран от #20, #46

    16:28 06.05.2026

  • 18 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    1 2 Отговор
    Заминавам за Атина да си разсея и да прославя противната и ненормална България насред Синтагма Ерму и Монастираки по кошчетата

    16:28 06.05.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 2 Отговор

    До коментар #14 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Ей, бледолики, забрави ли, че преди няколко месеца разбомби Иран и обяви как си го върнал сто години назад🤔❓
    Нали ти знаеш, че ние знаем, че утре можеш да поискаш Иран да ти даде петрола си 🤔❗Или дори и пясъка си🤔❗

    Коментиран от #22, #24

    16:29 06.05.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Фелдмаршал сър Гутрие":

    🤠Много му се иска, ама не му стиска❗

    16:31 06.05.2026

  • 21 Санитар от Карлуково

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "ИСКА ДА ГИ АТАКУВА ПАК":

    Не е ли забавен! Разсмива ни по цял ден...

    16:39 06.05.2026

  • 22 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 5 Отговор

    До коментар #19 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Тръмп РАЗБОМБИ Иран, но още не го е пратил в каменната ера.
    Има време, не го мисли.
    Тръмп може да чака. Иран са гърчи.

    Коментиран от #27, #29, #30, #31

    16:42 06.05.2026

  • 23 защо сащ и израел нападнаха Иран

    5 0 Отговор
    Иран удари 4 американски кораба и 2 потопи.операция свобода не изкара и 2 дена.Сега бягат като луди великите от сащ.Голям майтап.Сега ще търсят начин чрез нато да въвлекат ЕС в американската война.

    Коментиран от #25

    16:43 06.05.2026

  • 24 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 5 Отговор

    До коментар #19 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ние получаваме петрол от Казахстан и Азърбайджан. Дреме ми за иранския петрол.

    Коментиран от #33

    16:44 06.05.2026

  • 25 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    0 3 Отговор

    До коментар #23 от "защо сащ и израел нападнаха Иран":

    Затова Тръмп ЗАТАПИ Иран, след като го разбомби.

    Коментиран от #45

    16:47 06.05.2026

  • 26 Ха ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ти пък":

    Ха ха ха забравя или от възрастта или щото така му изнася

    16:49 06.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    0 2 Отговор
    Не дадат ли аятоласите урана, Биби пак ша ги бомби.

    16:53 06.05.2026

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Ех бледолики, пак си без домашно❗

    Коментиран от #35

    16:54 06.05.2026

  • 30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Тръмп: "Иран е унищожен, ще ги върнем в каменната ера, където им е мястото."

    16:54 06.05.2026

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Изказването е от преди повече от месец❗

    Коментиран от #37

    16:55 06.05.2026

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    Чудно кое в тези три коментара доведе до премахването на общия текст🤔

    16:55 06.05.2026

  • 33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    ГОЛА ВОДА, няма значение дали ти дреме или не, цената ГОЛОВОДНИК, цената се влияе ❗
    Ама ти като не разбираш -
    какво да ти дреме❗

    Коментиран от #36

    16:58 06.05.2026

  • 34 Дзак

    0 0 Отговор
    Нов нюанс!

    16:59 06.05.2026

  • 35 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Индиенецо....
    Държа аятоласите на мушка. Другите пишат домашни.

    Коментиран от #40

    17:06 06.05.2026

  • 36 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Цената в целия свят скочи...
    Ама задръстванията по улиците не спряха.
    Пак плачеш, като мома за к....

    Коментиран от #41

    17:07 06.05.2026

  • 37 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ИндиЕнецо......
    Не слушай кво говоря.
    Гледай как бомбя аятоласите.

    Коментиран от #42, #43

    17:09 06.05.2026

  • 38 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    0 0 Отговор
    Да дават урана.
    Иначе пускам Биби да ги разбомбва.

    17:13 06.05.2026

  • 39 Двамата

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    президенти ги бъркаш - за Путин пише в друга статия. Научи ги най после кой на кого и не се излагай така пред всички.

    17:17 06.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    ГОЛА ВОДА, пак правиш връзка между две различни неща❗
    Едно е темата за цената, друго е темата за трафика по пътищата ❗

    17:21 06.05.2026

  • 42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Гледам❗ Така ги разбомби, че вече над ПЕТНАДЕСЕТ САШтински БАЗИ в района станаха в руини ❗
    Политиката и военната стратегия не са като да водиш свое риалити "Стажантът" или да фалираш свое казино❗

    17:24 06.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ами

    0 0 Отговор
    В началото Тръмп искаше Иран да се предаде.
    Сега вече говори за "голям напредък".
    Утре ще се наложи да премахне санкциите, а след месец ще почне
    да се пазари за репарациите които ще трябва да изплаща.
    Така се случва след като вместо да си слушаш службите, слушаш някакви
    които ти се пишат за приятели, а всъщност искат само да те използват.

    17:27 06.05.2026

  • 45 Журналисто

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    Благодарение на нас мис ширките всички с точност до килограм и процент знаят колко и какъв уран имат Иран - а сега кажете че не информираме обществото.

    17:27 06.05.2026

  • 46 си пън

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Фелдмаршал сър Гутрие":

    гутри,нема да е жив да ги види

    17:28 06.05.2026