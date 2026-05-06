Тръмп: Войната с Иран може да приключи при спазване на договореностите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ако Иран изпълни договореностите, американско-израелската военна операция срещу Ислямската република може да бъде прекратена, а Ормузкият проток да бъде отворен, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В публикация в социалната си мрежа Тръмп посочи, че при съгласие от страна на Техеран операцията „Епична ярост“ ще приключи, а морският път ще бъде отворен за всички, включително за Иран. В противен случай, по думите му, ще последват „по-мащабни и интензивни бомбардировки“.

Стратегическият проток остава блокиран от края на февруари, когато започнаха военните действия, а Вашингтон обяви нова операция с цел възстановяване на корабоплаването.

Тръмп заяви също, че е постигнат „голям напредък“ в преговорите с Техеран, но уточни, че е прекалено рано за преки разговори с иранската страна.