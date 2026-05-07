Руски дронове се разбиха на територията на Латвия

7 Май, 2026 08:26, обновена 7 Май, 2026 08:28 874 28

Един от безпилотните апарати е паднал край петролно съоръжение близо до руската граница

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Два руски дрона са се разбили на територията на Латвия, съобщи латвийската армия, цитирана от Ройтерс, предава News.bg.

Един от безпилотните апарати е паднал в съоръжение за съхранение на петрол в град Резекне, разположен на около 40 километра от руската граница.

Латвийските власти са издали предупреждения към жителите в граничните райони около 04:00 часа тази сутрин, призовавайки ги да останат по домовете си. В Резекне учебните занятия за деня са отменени.

Инцидентът идва след серия случаи през март, когато дронове, свързвани с войната в Украйна, достигнаха териториите на Латвия, Естония и Литва.

Балтийските държави подчертаха през април, че не позволяват въздушното им пространство и територии да бъдат използвани за атаки срещу Русия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    23 11 Отговор
    Днес се разбили в Латвия, утре ще се разбият върху Латвия!!! Дали в Латвия схващат от намеци?!

    Коментиран от #2, #5

    08:30 07.05.2026

  • 2 КерПИЧ

    9 28 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Вдругиден на червеният площад.😜

    Коментиран от #7

    08:33 07.05.2026

  • 3 Само дето

    32 7 Отговор
    дроновете са укронаzzиstкi. Те, летят през тази територия на подлоги за да удрят от север по Русия.

    08:34 07.05.2026

  • 4 Трол

    21 6 Отговор
    Онзи ден пет руски дрона се разбиха връз централата на ЕК в Брюксел.

    08:35 07.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 хамсал

    26 5 Отговор
    "Два руски дрона са се разбили на територията на Латвия, съобщи латвийската армия...", всъщност латвийските информационни източници кадват: "Дронове идващи от страна на територията на Русия...", има разлика, нали?

    Коментиран от #20

    08:35 07.05.2026

  • 7 Мария Атанасова

    23 6 Отговор

    До коментар #2 от "КерПИЧ":

    НОВИНИ ОТ ФРОНТА
    Руската армия развива настъпление на Красни Лиман: пробила е към Пришиб и Татяновка и започва маневра за обкръжаване на града. Създаване на клещи.
    Руските войски развиват настъпление към Красни Лиман, започвайки маневра за обкръжаване на града.
    Руските въоръжени сили напредват през гористи местности към Щурово с цел да заобиколят Красни Лиман и от запад.
    Щурмовите групи прекосиха река Северски Донец и се укриха в Пришиб.
    След това руски бойци проникнаха в съседната Татяновка, закрепвайки се в сградите.

    Коментиран от #8

    08:36 07.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Властите не дават на

    20 4 Отговор
    никой да излиза, че да не се разбере истината за дроновете, че са uкпоnazzиstки.

    08:38 07.05.2026

  • 10 Щото

    16 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гресирана ватенка":

    Родителка ти много бързо го върти!

    08:40 07.05.2026

  • 11 Хихи

    12 0 Отговор
    Дроновете са Демократични

    08:40 07.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 гост

    3 16 Отговор
    Пак отчитане на дейност..че фронта е на друго място какво правят руски дронове в Латвия до петролно съоръжение...провокация която е в кръвта на освободителите...

    08:42 07.05.2026

  • 14 Разбиха Се

    14 1 Отговор
    Е поне не са ли предизвикали някакви щети сред балтите?

    08:46 07.05.2026

  • 15 Хаген Дас

    17 1 Отговор
    В следствие избухнал пожар който сам угаснал докато дойдат пожарникарите! Празни съоръжения не горят! С и дрона да ме се окаже зелен!

    08:46 07.05.2026

  • 16 Реалист

    1 18 Отговор
    Айде след два дни направо на Червения площад да им подпалят задниците на наглите блатни ватници! Слава на Украйна!!!

    Коментиран от #19, #21

    08:47 07.05.2026

  • 17 Някой

    15 1 Отговор
    Не руски, а дошли от Русия се казва другаде. Такива бяха украински дронове отклонени падащи в Балтийските държави. Тук може да преиначават историята или както се предава по телефон едно време виц.

    08:48 07.05.2026

  • 18 Дудов

    15 1 Отговор
    Член пети ще се задейства ли вече , или не им стиска?

    08:48 07.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Някой

    16 1 Отговор

    До коментар #6 от "хамсал":

    Преди година реваха за руски дрон летящ над летище София. Оказа се американски и военните се хвалеха с това. Изведнъж млъкнаха. Иначе още да реват за това.

    08:50 07.05.2026

  • 21 Хи хи

    14 1 Отговор

    До коментар #16 от "Реалист":

    Е ква слава на урките, всичко им е разбито, нямат ток, и отгоре на това плюскат нашите пари !!

    Коментиран от #22

    08:54 07.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хи хи

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Реалист":

    Нашите пари, които всички ние плащаме като данъци, се крадат от урките по корупционни схеми, за да им дебелеят газунгерите!!

    08:59 07.05.2026

  • 24 пламен

    1 2 Отговор
    В тия дронове всичко е китайско. В раша една пералня не могат да направят камо ли дрон

    Коментиран от #25

    09:11 07.05.2026

  • 25 мушмул

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "пламен":

    ЩотУ в украинските дронове всичкУ и мейд ин Днипро!

    09:15 07.05.2026

  • 26 АБВ

    3 0 Отговор
    Абсолютни глупости е написала авторката. Дроновете не са руски, а украински. Дори в соросоидните продажни медии го признават:

    "Два дрона влязоха Латвия от руска територия и се разбиха. Това съобщи латвийската армия в четвъртък сутринта.
    Дроновете вероятно са били изстреляни от Украйна срещу цели в Русия, заяви министърът на отбраната на Латвия Андрис Спрудс пред националния телевизионен оператор LSM.
    Военни самолети от многонационалната мисия на НАТО за балтийска въздушна полиция са били извикани на мястото, добави той......."

    09:15 07.05.2026

  • 27 Сложихте ли мрежите за парада?

    0 2 Отговор
    Блатари мръсни?

    09:17 07.05.2026

  • 28 АБВ

    2 0 Отговор
    Много ще се зарадвам ако някой украински дрон, насочен към Русия, падне в някое населено място в балтийските държави и причини разрушения. Само разрушения, за да усетят балтийските пудели какво е войната, която подкрупят като луди. Ако тиквите им не уврат, ще се радвам и на повече.

    09:20 07.05.2026

