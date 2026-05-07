Руски дронове се разбиха на територията на Латвия

Два руски дрона са се разбили на територията на Латвия, съобщи латвийската армия, цитирана от Ройтерс, предава News.bg.

Един от безпилотните апарати е паднал в съоръжение за съхранение на петрол в град Резекне, разположен на около 40 километра от руската граница.

Латвийските власти са издали предупреждения към жителите в граничните райони около 04:00 часа тази сутрин, призовавайки ги да останат по домовете си. В Резекне учебните занятия за деня са отменени.

Инцидентът идва след серия случаи през март, когато дронове, свързвани с войната в Украйна, достигнаха териториите на Латвия, Естония и Литва.

Балтийските държави подчертаха през април, че не позволяват въздушното им пространство и територии да бъдат използвани за атаки срещу Русия.