Руски дронове се разбиха на територията на Латвия

Два руски дрона са се разбили на територията на Латвия, съобщи латвийската армия, цитирана от Ройтерс, предава News.bg.
Един от безпилотните апарати е паднал в съоръжение за съхранение на петрол в град Резекне, разположен на около 40 километра от руската граница.
Латвийските власти са издали предупреждения към жителите в граничните райони около 04:00 часа тази сутрин, призовавайки ги да останат по домовете си. В Резекне учебните занятия за деня са отменени.
Инцидентът идва след серия случаи през март, когато дронове, свързвани с войната в Украйна, достигнаха териториите на Латвия, Естония и Литва.
Балтийските държави подчертаха през април, че не позволяват въздушното им пространство и територии да бъдат използвани за атаки срещу Русия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #2, #5
08:30 07.05.2026
2 КерПИЧ
До коментар #1 от "Пич":Вдругиден на червеният площад.😜
Коментиран от #7
08:33 07.05.2026
3 Само дето
08:34 07.05.2026
4 Трол
08:35 07.05.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 хамсал
Коментиран от #20
08:35 07.05.2026
7 Мария Атанасова
До коментар #2 от "КерПИЧ":НОВИНИ ОТ ФРОНТА
Руската армия развива настъпление на Красни Лиман: пробила е към Пришиб и Татяновка и започва маневра за обкръжаване на града. Създаване на клещи.
Руските войски развиват настъпление към Красни Лиман, започвайки маневра за обкръжаване на града.
Руските въоръжени сили напредват през гористи местности към Щурово с цел да заобиколят Красни Лиман и от запад.
Щурмовите групи прекосиха река Северски Донец и се укриха в Пришиб.
След това руски бойци проникнаха в съседната Татяновка, закрепвайки се в сградите.
Коментиран от #8
08:36 07.05.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Властите не дават на
08:38 07.05.2026
10 Щото
До коментар #5 от "Гресирана ватенка":Родителка ти много бързо го върти!
08:40 07.05.2026
11 Хихи
08:40 07.05.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 гост
08:42 07.05.2026
14 Разбиха Се
08:46 07.05.2026
15 Хаген Дас
08:46 07.05.2026
16 Реалист
Коментиран от #19, #21
08:47 07.05.2026
17 Някой
08:48 07.05.2026
18 Дудов
08:48 07.05.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Някой
До коментар #6 от "хамсал":Преди година реваха за руски дрон летящ над летище София. Оказа се американски и военните се хвалеха с това. Изведнъж млъкнаха. Иначе още да реват за това.
08:50 07.05.2026
21 Хи хи
До коментар #16 от "Реалист":Е ква слава на урките, всичко им е разбито, нямат ток, и отгоре на това плюскат нашите пари !!
Коментиран от #22
08:54 07.05.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Хи хи
До коментар #22 от "Реалист":Нашите пари, които всички ние плащаме като данъци, се крадат от урките по корупционни схеми, за да им дебелеят газунгерите!!
08:59 07.05.2026
24 пламен
Коментиран от #25
09:11 07.05.2026
25 мушмул
До коментар #24 от "пламен":ЩотУ в украинските дронове всичкУ и мейд ин Днипро!
09:15 07.05.2026
26 АБВ
"Два дрона влязоха Латвия от руска територия и се разбиха. Това съобщи латвийската армия в четвъртък сутринта.
Дроновете вероятно са били изстреляни от Украйна срещу цели в Русия, заяви министърът на отбраната на Латвия Андрис Спрудс пред националния телевизионен оператор LSM.
Военни самолети от многонационалната мисия на НАТО за балтийска въздушна полиция са били извикани на мястото, добави той......."
09:15 07.05.2026
27 Сложихте ли мрежите за парада?
09:17 07.05.2026
28 АБВ
09:20 07.05.2026