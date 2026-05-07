Москва спира мобилния интернет на 9 май заради мерки за сигурност

Москва ще ограничи напълно достъпа до мобилен интернет на 9 май като част от засилени мерки за сигурност около празничните събития, съобщи руското Министерство на цифровото развитие, цитирано от Би Би Си, предава News.bg.

От ведомството уточняват, че ограниченията ще обхванат мобилния интернет, включително услугите в „белия списък“, както и SMS съобщенията, като целта е гарантиране на сигурността по време на честванията.

Властите предупреждават, че към момента не са планирани прекъсвания на 7 и 8 май, но е възможно въвеждане на допълнителни ограничения при „непосредствени заплахи за сигурността“.

Според информация на мобилни оператори и източници на Би Би Си, подобни мерки вече са били въведени и на 5 май, а допълнителни ограничения се очакват в дните около военния парад.

Тазгодишният парад на Червения площад ще се проведе в ограничен формат, като властите в Русия посочват като причина повишени рискове за сигурността.