Москва спира мобилния интернет на 9 май заради мерки за сигурност

7 Май, 2026 11:36 926 95

Ограниченията около военния парад ще засегнат интернет, SMS и комуникационни услуги

Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Москва ще ограничи напълно достъпа до мобилен интернет на 9 май като част от засилени мерки за сигурност около празничните събития, съобщи руското Министерство на цифровото развитие, цитирано от Би Би Си, предава News.bg.

От ведомството уточняват, че ограниченията ще обхванат мобилния интернет, включително услугите в „белия списък“, както и SMS съобщенията, като целта е гарантиране на сигурността по време на честванията.

Властите предупреждават, че към момента не са планирани прекъсвания на 7 и 8 май, но е възможно въвеждане на допълнителни ограничения при „непосредствени заплахи за сигурността“.

Според информация на мобилни оператори и източници на Би Би Си, подобни мерки вече са били въведени и на 5 май, а допълнителни ограничения се очакват в дните около военния парад.

Тазгодишният парад на Червения площад ще се проведе в ограничен формат, като властите в Русия посочват като причина повишени рискове за сигурността.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Zaxaрова

    36 26 Отговор
    Няма край руският позор.

    Коментиран от #17

    11:37 07.05.2026

  • 2 Трол

    15 18 Отговор
    Няма да можем да си качваме селфита от банята.

    11:39 07.05.2026

  • 3 2222

    29 19 Отговор
    В Русия минаха на хартиени писма от съображения за сигурност.

    Коментиран от #43

    11:39 07.05.2026

  • 4 зИленски

    8 17 Отговор
    ЦЕНЗУРА
    ЛЪЖАТ ,ЧЕ Е ЗАРАДИ ПАРАДА
    И УТРЕ ПАК ГО ПУСКАТ
    А
    МАЙ АЗ МЪЖА
    УПС

    11:39 07.05.2026

  • 5 Щото така бе Мине😂

    23 15 Отговор
    Преди 4 години бяхте много печени.🤣

    11:39 07.05.2026

  • 6 укинформбюро

    21 19 Отговор
    Украйна е в готовност да извърши съкрушителни удари по Москва на 9-ти май.

    Коментиран от #81, #83

    11:40 07.05.2026

  • 7 хххх

    29 20 Отговор
    И струваше ли си цялото това СВО, дето краят му не се види и дето ще погуби още милиони и десетки милиони човеци за кефа на един самозабравил се диктатор?

    Коментиран от #12, #25

    11:40 07.05.2026

  • 8 Па то у ...

    21 17 Отговор
    КОНЦ лагера оти им е НЕТ?!?
    Они човешки права немат,.. та..НЕТ !
    Един Лепилар не се прецака да оди у ху...Йловия МИР!
    Хехехехехехе
    А уж са по- москалья от... Монголья

    11:41 07.05.2026

  • 9 питащ

    24 19 Отговор
    Каква пАбеда празнуват руските нещастници? Срам нямат ли?

    Коментиран от #58

    11:41 07.05.2026

  • 10 руская девушка

    14 19 Отговор
    Спряха ми интернет, а муж погинал на фронт. Търся брак с булгарин и чемодан, вокзал, София.

    Коментиран от #15

    11:43 07.05.2026

  • 11 хех

    20 21 Отговор
    Дано Зеленски разреши парада, че май ще им е последният!

    11:43 07.05.2026

  • 12 Умнокрасив

    15 16 Отговор

    До коментар #7 от "хххх":

    Щом Западът го поддържа и му дава милиарди , значи не е "диктатор" , а "борец за демокрация" !

    11:44 07.05.2026

  • 13 1917

    26 20 Отговор
    Бункерният плъх преди 4 години обеща демилитаризация на Украйна, за да гарантирал сигурността на Русия. Днес Украйна нанася удари на 2000 км. вътре в Русия и никой руснак не е в безопасност. А Русия е в икономически и демографски колапс.

    11:44 07.05.2026

  • 14 ка Путин боклук

    20 19 Отговор
    Ха ха ха
    Шубето било голЕм страх
    🥕🍆🍌🖕

    11:44 07.05.2026

  • 15 Гларус

    18 6 Отговор

    До коментар #10 от "руская девушка":

    Сори ! Местата са заети от украинките !

    11:46 07.05.2026

  • 16 Последния софиянец

    17 21 Отговор
    Нали Фашагите в кремля искаха...3 дневната Война а сега пищят защо украинците ги бият?!?
    Ама там мъже Няма, затова се вайкат и оплакват на бай ДОНЧО

    Коментиран от #60

    11:46 07.05.2026

  • 17 виж първо себе си

    17 11 Отговор

    До коментар #1 от "Zaxaрова":

    като част от либералната еврохейска общност..

    Коментиран от #88

    11:48 07.05.2026

  • 18 Умнокрасив

    16 12 Отговор
    Че нали в Русия нямало интернет , бе ? Пак са ни излъгали !

    11:49 07.05.2026

  • 19 Само идиоти

    13 3 Отговор
    Коментрате тука егати упадъка

    Коментиран от #39

    11:53 07.05.2026

  • 20 Моб. НЕТ а е спрян от декември

    12 17 Отговор
    Спират Абсолютно всичко което използва НЕТ! Дори на милицията и държавните институции!
    У... йло се сеща какво направиха Израелците със...пейджърите ))))
    Дефашизацията на кремльовския Режим върви по План )))

    11:53 07.05.2026

  • 21 Нета - може

    6 16 Отговор
    Само водката не пипайте!

    11:53 07.05.2026

  • 22 ПОНЕЖЕ

    19 12 Отговор
    Не искате да говорите за КРАЖБИТЕ на Урсула.
    За ЗАРОБВАНЕТО на България с няколко МИЛИАРДА, дадени на Украйна.
    За ционисткото поведение на Мерц,
    и т.н.
    и т.н.
    Та, затова все Москва ви е на устата ...
    Ако зеления гоблин не се скрие на празника - очаквайте Орешници в Киев и Лондон.

    Коментиран от #27

    11:54 07.05.2026

  • 23 Констатация

    9 17 Отговор
    """"""""""Москва спира мобилния интернет на 9 май заради мерки за сигурност """"""" ----- Това е напълно нормално и оправдано действие от страна на Власта в Русия. Ненормално е - по време на война и з ку фе ли я Ботокс, да провежда военен Парад, когато противника разполага със средства и възможности за преки удари, дълбоко във вътрешноста на Русия!?

    11:56 07.05.2026

  • 24 Хахахахаха

    12 7 Отговор
    Птички те на маджара вече осъзнали, че не стават, по погрешка днеска удариха влак в Латвия и празно депо хахахаха, падам с тея укри, всеки ден нови падения хахаах

    11:56 07.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Павел

    15 12 Отговор
    9-ти май - славен ден на Победата над фашизма в Европа.
    Слава на Чеврвената съветска армия, освободила всички държави в Европа от кафявата чума!!!
    Слава на първа българска армия войвала заедно с братята руснаци , за да отмие срама от монархофашистката престъпна власт в България.

    Коментиран от #34, #53, #94

    11:57 07.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 НЕЩО

    14 9 Отговор

    До коментар #27 от "Чекаш ли... ТРИДНЕВНАТА, пен ДЕЛ?":

    МАЙ НЕ СТЕ В ЧАС

    СПРЕТЕ ДА ВЯРВАТЕ НА УКРО-ПРОПАГАНДА

    12:00 07.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Не е истина!

    9 12 Отговор
    За някакъв бутафорен парад спират икономическата активност в Москва и не само.
    Някой изчислил ли е загубите? Според източници, спирането на комуникациите в Москва за няколко дена ще струва около 33-55 млн. долара. Това е за около 5 дена . Който може да смята, да сметне и комулативните разходи които са доста повече. ... Абе, сеир да има!

    Коментиран от #46

    12:00 07.05.2026

  • 32 Хахахаха

    8 11 Отговор
    Путлера иска движуха! ВСУ му я осигурява!

    12:01 07.05.2026

  • 33 Фактолог

    13 5 Отговор
    Днес два укронацистки дрона паднаха заблудени в Латвия, точно защото не могат да ползват руските сим карти вградени в тях.
    Единия подпали локомотива на пътнически влак, а другият се заби в склад. Имаше паднали и във Финландия.
    Укронацистите използват маршрути през Трибалтика за удари по Санкт Петербург, но половината окапват по пътя заради точно тези мерки от страна на руснаците.

    12:01 07.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Не грамотен пи... Дер?

    6 11 Отговор
    ЧЕРВЕНАТА АРМИЯ е... 58% от украинци, 18%... Белоруси и останалите от другите Републики!
    АааааааХахахаха
    Кво общо има... пеДо-фила и монголите - москалья с Ч.Армия?!?
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #57

    12:03 07.05.2026

  • 37 Плешивата Движуха

    7 11 Отговор
    Дали пък това е причината ?
    Нощес Украйна атакува 20 руски региона с 437 дрона и ракети. В резултат на спрения интернет са поразени склад и рафинерия, 30 души ранени, двама загинали. Такава ти ми работа, руска....
    Изнасяй се от Украйна и мъката да свършва ☝️

    12:04 07.05.2026

  • 38 Хахахаха

    6 12 Отговор
    Както се вика-ВСУ изпълняват желанията на тупин.

    Тупин - Если все нормално, нам скучно! Хочется движуха!


    Разбрахте ли сега копейки? Тупин не асвабаждава никой, на него просто му е скучно!

    12:07 07.05.2026

  • 39 Владимир Путин, президент

    7 11 Отговор

    До коментар #19 от "Само идиоти":

    ".. коментарите тука егати упадъка..."

    Квато страната, такива и коментарите.
    Петушок 😄

    12:07 07.05.2026

  • 40 Някой

    13 6 Отговор
    За бандеровците самоопределящи се за фашисти това е траурна дата.
    Цяла Европа се променя след нея и настъпва мир. ЕС произлиза от миньорски съюз създаден на 9.5 в чест на победата над нацизма. Отчиташе се и признаваше и в западна Европа. В Германия който отрича, че е имало нацизъм, се вкарваше в затвора. 9.5. го правят и ден на Европа. Пред ВСВ са се били почти всички съседи.
    Да не забравят защо започна войната в Украйна и как още 2010г издигнаха местният Хитлер (Бандера) за герой на народа. Писал есе "Фашисти ли сме?" че несъмнено са такива. Преди охранители по концлагерите на Райха. На жестокостта им се възмущавал дори Хитлер. Да знаят защо се случи това!

    12:08 07.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 до Павел

    7 12 Отговор
    Комсомолче, паметта на загиналите бойци от Червената армия на СССР (не я бъркай с армията на Ботокса), може да бъде почетена и без помпозни Паради!!! Между другото, комсомолче,след края на ВСВ, Върховният Главнокомандващ на Червената армия на СССР Др. Сталин, провежда само Един - Единствен Парад на Червения Площад през 1945 г. - Парада на Победата!!!

    Коментиран от #61

    12:09 07.05.2026

  • 43 Някой

    11 4 Отговор

    До коментар #3 от "2222":

    Американските ядрени ракети доскоро поне бяха управлявани от флопи дискове. Но го разглеждали и като сигурност, че е така. Все пак Минутеман 3 е модел 1970г с последно произведена 1978г. И единствената друга голяма ядрена ракета Тридент 2, на подводници от 1990г.

    Коментиран от #63

    12:10 07.05.2026

  • 44 Руснак без крак...

    7 12 Отговор

    До коментар #30 от "Хахахахаха":

    Видиш ли руснак, подложи му крак !!!
    Аксиома ☝️😄

    Коментиран от #62

    12:12 07.05.2026

  • 45 Раковски

    8 12 Отговор
    Г-н Зеленски се обърна към жителите на Москва:
    Москвичи, които не извършват престъпления в Буча и Мариупол, не отвличат украински деца, не бомбардират мирни украински градове и села или участват в незаконна окупация, моля опитайте се да напуснат града възможно най-далеч Благодаря за разбирането.
    💥🚀
    Русия в момента е объркана от мащабен удар с дронове, насочен към окупирания от Русия Крим. В окупирания Крим са регистрирани няколко експлозии в Севастопол. Руските медии съобщават, че е ударена сграда и се съобщават за жертви.

    Коментиран от #47

    12:14 07.05.2026

  • 46 Владимир Путин, президент

    10 11 Отговор

    До коментар #31 от "Не е истина!":

    "...За някакъв бутафорен парад..."

    Най-забавното е че Парада е затворен за московчани. Присъствие само с Покана, обикновения рушняк дyxa кашата ☝️

    12:16 07.05.2026

  • 47 Майор Деянов, на всеки километър

    10 10 Отговор

    До коментар #45 от "Раковски":

    "... регистрирани няколко експлозии в Севастопол...."

    Ударен е Перм - гори поредния барутен завод !!!
    ПаБеда само в учебниците по средновековна руска история ☝️😄

    12:20 07.05.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Постовсто бункерно джудже

    9 10 Отговор
    И като спреш нета украинците няма да знаят къде е парада. Смешници.

    12:21 07.05.2026

  • 50 ...

    7 10 Отговор
    Че то в центъра на масква одавна няма мобилен интернет... а където го има всичко е орязано от роскомнадзор :D

    12:24 07.05.2026

  • 51 Мацква - без свързване

    8 10 Отговор
    Разия - страна 404

    12:24 07.05.2026

  • 52 мдаааа

    7 9 Отговор
    Да сменят името ба Русия на "По-северна Корея". Ха ха ха - резил и половина.

    12:25 07.05.2026

  • 53 Миролюб Войнов, историк

    9 10 Отговор

    До коментар #26 от "Павел":

    "...с братята руснаци.. "

    Тия 6оклуци НЕ СА НИ БРАТЯ !!! ☝️

    12:25 07.05.2026

  • 54 Хе-хе ...

    7 10 Отговор
    Друго е да усетиш спицялната апирация от първо лице.

    12:25 07.05.2026

  • 55 Атина Палада

    5 10 Отговор

    До коментар #48 от "НАЧИ...НЕМА ТАКОВ СДУ ХАНЯК":

    Факт! Всъщност, Путин загуби ПОЗОРНО войната! Това са КГБ номера за простолюдието и надничарите!

    12:25 07.05.2026

  • 56 ФАКТ

    7 9 Отговор
    С това действие форумните "русофили" щяха да умрат от глад ако заминат за пе де Рассия. Ма со стоят в "гадната" Европа.

    12:27 07.05.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Ти си

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "питащ":

    гледай тик-ток- пералнята на мозъци, политиката не я мисли, тя не е за пролетариата.

    12:32 07.05.2026

  • 59 Рамбо

    4 9 Отговор
    Четвърта година водят тридневна война, а още не могат да превземат украинското село Константиновка. Путин превърна Русия в позорище, а някога всички се бояха от нея! Оказа се, че и Красная армия е крадена с милиарди, особено от кръга на Шойгу...При Сталин щеше да има масови разстрели за воровство и предателство!

    Коментиран от #67

    12:33 07.05.2026

  • 60 Това

    8 1 Отговор

    До коментар #16 от "Последния софиянец":

    за трите дни го каза оня пияния хамбургерски генерал МИндилЛи.

    12:35 07.05.2026

  • 61 След това вяка година но на

    7 1 Отговор

    До коментар #42 от "до Павел":

    07.11. се провеждаше парад на победата до 1990г. в ново време парада бе преместен на 09.05. заради победата над Нацизма и освобождаване на цяла Европа от него.

    12:36 07.05.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Уши,

    3 7 Отговор

    До коментар #43 от "Някой":

    с това МИНУТЕМАН направо скъса чорапите!

    Личи си, че си завършил Висший Ленинградский имени Ленина!

    12:38 07.05.2026

  • 64 Първо затвряме интернет,

    2 8 Отговор
    после затварме границите на Федерцията и накрая затваряме и областите.

    Обратно в крепостна Русия!

    12:39 07.05.2026

  • 65 Я а видим ся

    3 7 Отговор
    От...19 48 г...до...19 64 г....НЕ СЕ провежда....НИТО ЕДИН ПАРАД за Победата над нацизма!!
    НИТО ЕДИН!!!
    АааааааХахахаха
    След това, се привежда по ЕДИН на....5 години!!!
    Пита се,...оти... БЕГАЧО ОТ ГОТВАЧО се мъчи да се прави на... хЕРОЙ,...сека година?!?
    След като цел СВЕТ... песни за нея...пеят?!?
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #71

    12:39 07.05.2026

  • 66 стоян

    2 7 Отговор
    Как няма да празнуват рузнаците великата победа ама с огромната помощ от САЩ и съюзници - че то рузнаците за последните 150 гд от 6 войни които ТЕ са започнали 5 губят - кримската война англичаните и французите дойдоха с кораби до Крим и така ги биха че се наложило Аляска да продадат а 1905 руснаците с кораби отидоха да бият Япония а се върнаха пеша - първата световна така ги биха че русия фалира и капитулира - и сега ще е така

    Коментиран от #72, #76

    12:40 07.05.2026

  • 67 Да бе и над 150 000 кв. км.

    6 3 Отговор

    До коментар #59 от "Рамбо":

    са освободени от Русия,като продължават ежедневно да освобождават все нови и нови територии.

    Коментиран от #70, #73

    12:41 07.05.2026

  • 68 Само в 3 държави

    3 7 Отговор
    в света има ограничения за интернет- Московията, Северна Корея и Иран.

    И Куба, ама там никога не е имало масов интернет.

    12:41 07.05.2026

  • 69 Добре, че на Шипка

    2 7 Отговор
    имахме украинци и български опълченци, инак двете турски армии щяха да се съберат при Плевен и отиде още един век!

    12:42 07.05.2026

  • 70 Рамбо

    2 6 Отговор

    До коментар #67 от "Да бе и над 150 000 кв. км.":

    Нищо не е освободено. Това ще бъде вечна братоубийствена война! Путин бе точния човек да направи това предателство!

    12:43 07.05.2026

  • 71 Парада се провеждаше на 07.11.,

    5 2 Отговор

    До коментар #65 от "Я а видим ся":

    до 1990г. В ново време се провеждат ежегодните паради на победата над нацизма на 09.05. ежегодно.

    Коментиран от #75

    12:44 07.05.2026

  • 72 Ако

    6 3 Отговор

    До коментар #66 от "стоян":

    не беше Опенхаймер да направи атомната бомба. Сега Сащ щяха да се казват Яащ - Японските американски щати. Преди да пуснат атомните бомби в Япония, хамерците ядоха зверски пердах край островите в Тихия океан.

    Коментиран от #84

    12:47 07.05.2026

  • 73 КОГИШ туй?

    4 4 Отговор

    До коментар #67 от "Да бе и над 150 000 кв. км.":

    Хехехехехехе
    20 14 г.. монгольята беха у Донецк!! Факт
    А днес са на ..22 км от селото ПОКРОВСК ( 25 км от Донецк)..?!? Хехехехехехе След 13 годин оше превземат хЕРОЙСКИ ДОНБАС! Хехехехехехе
    Само за Април ЗСУ са си върнали повече територия от завзетата от у... йло...от началото на годината!!
    Факт

    Коментиран от #78

    12:47 07.05.2026

  • 74 МИНУВАЯ

    2 0 Отговор
    НАЙ-ДОБРОТО решение... ще го гледаме псле на запис

    12:48 07.05.2026

  • 75 ЧетИ Пен ДЕЛ,.. ЧетИ

    3 5 Отговор

    До коментар #71 от "Парада се провеждаше на 07.11.,":

    АааааааХахахаха
    НИТО ЕДИН ПАРАД ОТ...48.... до...64 г. АааааааХахахаха
    От 19 65....по ЕДИН НА...5 г. !!! АааааааХахахаха

    Коментиран от #77

    12:50 07.05.2026

  • 76 Намесили се чак през 1944г.

    5 3 Отговор

    До коментар #66 от "стоян":

    в края на войната за ад се присъединят на масата за разпределение на манджата. Помощта е смешна на фона на потребностите в един военен конфликт и то световен. 50 000 Студебейкъри,800 самолета 2-3000 оръдия,1000 танка,малко храна и това на порции. голяма помощ няма що. Само на Курската дъга са били общо 2500 танка от двете страни. Само Т 34 по време на войната е произведен над 40 000 пъти.

    Коментиран от #79, #90

    12:52 07.05.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Да де беше украинско , сега е

    4 3 Отговор

    До коментар #73 от "КОГИШ туй?":

    руско. Укра държи вече само 3% до преди седмица. Вчера и днес намалява, бягат укрите като гламави.

    Коментиран от #87

    12:56 07.05.2026

  • 79 Хахаха

    2 4 Отговор

    До коментар #76 от "Намесили се чак през 1944г.":

    Не ма г ..Ей ! Хехехехехехе
    Повече от...16 800 самолета,
    Повече от 350 000 камиони, милионите тонове стомана, десетки хиляди оръдия, повече от 3 000 локомотиви и т н. И т.н
    Хехехехехехе
    Кого баламосваш Лепилар
    Хехехехехехе

    Коментиран от #89

    12:57 07.05.2026

  • 80 Неподписан

    2 3 Отговор
    В Москва намериха отговор на въпроса с отрицателният демографски прираст... П.П.Едно време са се забавлявали другояче хората(радио дори не са имали),но по 15 деца във всяко семейство са се раждали

    Коментиран от #85

    12:57 07.05.2026

  • 81 СТИГА БЕ

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "укинформбюро":

    А ти от къде знаеш

    12:57 07.05.2026

  • 82 Смях в залата

    3 4 Отговор
    Руските Z-канали - "Докъде се докарахме, искаме от нацистите да ни позволят да проведем парад!" "Молим за примирие", "Молим за преговори","Как стигнахме дотук", "Това е позор, позор"

    😁

    12:58 07.05.2026

  • 83 Неподписан

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "укинформбюро":

    Дупи да им е яко...

    12:58 07.05.2026

  • 84 Дори и с 2 бомби,

    3 2 Отговор

    До коментар #72 от "Ако":

    квантунската армия капитулира пред руската,която я разгроми и стъпи на Курилите и подготвяше десант за Япония. Краварите се уплашиха,че ще загубят джапанките и пуснаха бомбите.Тогава Хиро Хито се отказа и капитулира.

    12:58 07.05.2026

  • 85 ЛЕЛЕЙЙЙ

    4 1 Отговор

    До коментар #80 от "Неподписан":

    СЪЩО КАТО ПРИ НАС...

    12:59 07.05.2026

  • 86 Някой

    2 4 Отговор
    И нас руснаците ни освободиха 1944г от фашизма , и си наложиха комунизма и видяхте резултата . Която страна беше освободена от Русия получаваше комунистически строй ето това е руската свобода !?

    13:00 07.05.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Розовото пони Путин 🦄

    1 4 Отговор

    До коментар #17 от "виж първо себе си":

    Аз съм русогей, но даже ме избраха за президент. 🦄👬😂

    13:00 07.05.2026

  • 89 Абе

    4 1 Отговор

    До коментар #79 от "Хахаха":

    САЩ са помагали и на двете страни. Като видяли кой побеждава са се записали и те победители. Краварските номер е винаги този. И днес виждаме краварските им номера.

    13:01 07.05.2026

  • 90 юомченце малко

    2 3 Отговор

    До коментар #76 от "Намесили се чак през 1944г.":

    Хабер имаш ли от ВСВ? Войната по границата на СССР е по-малко от 10% спрямо общия фронт. Седни и чети. Ба останалите 90 % русбаци е нямало. Както и по океаните. Ма габер си бямате от ВСВ. За вас цяла Германия била на границата на Русия само.

    13:01 07.05.2026

  • 91 Многоходовото

    1 3 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    13:02 07.05.2026

  • 92 Боби Баламата

    1 2 Отговор
    Къде можем да гледаме Парада на ТРИДНЕВНИЯ, КИМ и БАШО...у Киев, Дамаск и Лиса бон?
    Дайте инфо

    13:03 07.05.2026

  • 93 Спокоен

    0 1 Отговор
    Добре че Зеленски ще прати малко техника на парада за са го гледаме и ние.

    13:04 07.05.2026

  • 94 Българите

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Павел":

    не само че не са братя, но и нямат нищо общо с руснаците. Геномът на българите няма нищо общо с руския, и слава богу. :) Ние българите, сме пълна противоположност на руснаците, българите са изключително красиви и интелигентни.

    13:06 07.05.2026

  • 95 Констатация

    0 0 Отговор
    И отново ще попитам Идолопоклонниците на Ботокса: Защо Върховният Главнокомандващ на Червената армия на СССР, др.Сталин, разгромил фашистката военна машина и издигнал Червеното знаме над Райхстага, проведе само Един Военен Парад, Парада на Победата през 1945 г., а Ботокса без нито една мащабна победа, провежда Воени паради всяка годна!? -))))))))))) Чеши си егото??? -))))))))))

    13:06 07.05.2026

