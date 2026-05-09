Братът на Джефри Епстийн: "Предсмъртното писмо" на Джеф е фалшификат

Марк Епстийн, братът на финансиста Джефри Епстийн, който беше осъден за трафик на хора с цел сексуална експлоатация и се самоуби в затвора, нарече предсмъртната бележка, публикувана тази седмица във федералния съд, фалшификат.

„Познавам Джеф през целия си живот. Ако щеше да се самоубие, ако щеше да напише предсмъртна бележка, щеше да я напише на някого, а не просто общо прощално изявление. Не вярвам в това“, каза Марк Епстийн в интервю за The National Enquirer, цитиран от The Independent.

Според досието по делото, бележката е открита от бившия съкилийник на Епстийн, Николас Тартальоне, през юли 2019 г. Това се е случило след инцидент, при който Епстийн е намерен в безсъзнание, но жив в килията си. Месец по-късно, през август 2019 г., финансистът умира в затвора. Смъртта му официално е обявена за самоубийство.

Марк Епстийн постави под въпрос обстоятелствата около инцидента през юли в килията му. Според него брат му първоначално е съобщил, че е бил нападнат от съкилийник, но по-късно е отрекъл тази версия. „Той разказа за това на адвоката си и след това се отрече от историята, казвайки, че не си спомня какво се е случило, защото се страхува от отмъщение“, каза братът на финансиста.

Според изданието Тартальоне е твърдял, че е намерил бележката в книга. Документът първоначално е бил класифициран като секретен. По-късно „Ню Йорк Таймс“ осигури разкриването му, като подаде петиция. Министерството на правосъдието на САЩ подкрепи искането за публикуване на документа.

През 2008 г. Епщайн се призна за виновен в организиране на проституция и получи лека присъда. През 2019 г. той беше арестуван отново по обвинения в трафик на непълнолетни, а през август същата година се самоуби в затвора.

Според разследване на BBC, след като британската полиция отказа да разследва дейността на финансиста, той е наемал апартаменти в центъра на Лондон в продължение на няколко години, където е настанявал жени, подложени на сексуално насилие. Същевременно „Телеграф“ съобщи, че Министерството на правосъдието на САЩ блокира британско разследване за връзките на Епстийн с бившия британски посланик в САЩ Питър Манделсън.

През ноември 2025 г. Конгресът на САЩ нареди на Министерството на правосъдието да разкрие документи, свързани със случая „Епстийн“. В края на януари 2026 г. министерството публикува над 3 милиона страници, но изданието беше критикувано за обширната цензура и евентуалната непълнота на материалите.