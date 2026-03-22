Как Епстийн е печелил пари чрез схеми за укриване на данъци

В имейлите на Джефри Епстийн, публикувани от американското министерство на правосъдието, постоянно се среща изразът "tax-deductible", т.е. че от нещо могат да се приспадат данъци. Но не е само това: финансистът изглежда е бил доста вещ в тази област и е търгувал с тези данъчни трикове, продавайки ги на милиардери, за да печели.

Сред най-верните му клиенти е бил например Леон Блек, съосновател и съсобственик на инвестиционната компания "Аполо", чието състояние се изчислява на милиарди. От 2012 г. Епстийн го е консултирал по данъчни въпроси, по-специално за наследството и даренията. Блек е искал да завещае на наследниците си възможно най-много пари, като сведе до минимум дължимите данъци върху наследството, както става ясно от доклад на адвокатската кантора "Dechert", наета от самия Блек.

За услугите си Епстийн е получавал щедри суми - между 23 и 26 млн. щатски долара годишно, установява журналистическо разследване на WDR, NDR и "Зюддойче Цайтунг" (ЗЦ).

Първо "даряваш", после си връщаш парите

През 2015 г. Епстийн изглежда е измислил трик, с който Блек е успял да намали данъчната си тежест: Блек "дарява" 10 млн. долара на благотворителна организация на финансиста. Издадени са документи, че сумата е била дарение и така на Блек му се полага приспадане на данъци. Същите пари три години по-късно Блек си е получил обратно от друга фирма на Епстийн. Така клиентът му си е върнал парите от "дарението", а е ползвал и данъчни облекчения за него.

Адвокатската кантора "Dechert", която след смъртта на Епстийн разследва финансовите връзки между двамата мъже, дори е открила разписка за дарение, без такова изобщо да е било извършвано. Публично Леон Блек се е хвалил, че благодарение на данъчните съвети на Епстийн той е спестил поне един милиард долара, като всичко е било законно, посочва АРД.

Иск от Американските Вирджински острови

Един случай от 2020 г. издава, че данъчните манипулации на Епстийн очевидно са били систематични. Американските Вирджински острови са завели иск срещу двамата администратори на наследството на Епстийн. Причината: чрез една от фирмите си скандалният финансист е предлагал консултантски услуги в областта на биоинформатиката - иновативна област, която Вирджинските острови са насърчавали с данъчни стимули. Така Епстийн е получил 90 на сто опрощаване на данъка върху доходите и 100 процента от три други данъка.

Но в досиетата "Епстийн" няма никаква следа от споменатите иновативни консултантски услуги - нито Епстийн, нито неговите служители са имали такава квалификация. Вирджинските острови завели иск за 80 милиона долара неполучени данъчни постъпления срещу Епстийн. Делото е приключило със споразумение.

Пари за мрежата за сексуални престъпления на Епстийн

С приходите от данъчните си манипулации, включително щедрите хонорари от милиардера Леон Блек, Епстийн е плащал на жените, чиито сексуални услуги е предлагал на богати клиенти, става ясно от банкови документи. Със същите пари са наемани и адвокати и са използвани, за да си купува Епстийн мълчание, пише АРД.

Както показват досиетата, данъчните му трикове обаче не са останали напълно незабелязани. След като той е изгонен американската банка "Джей Пи Морган" заради криминалното му минало и подозрителните парични преводи, през 2013 г. Джефри Епстийн става клиент на "Дойче банк".

Германската банка също бързо установява нередности – например парични преводи на огромни суми от фиктивната фирма, с която Епстийн приемал и "даренията" на Леон Блек. Дълго време мениджърът на сметките на Епстийн в "Дойче банк" се опитвал да тушира съмненията към клиента си. Чак когато от банката решават да се разделят с него, служителят признава, че въпросната фиктивна фирма е служела за да урежда "данъчните въпроси" на Епстийн.

От "Дойче банк" са отказали да коментират отделни случаи, свързани с Джефри Епстийн, но говорител на банката заявява, че оценява като грешка работата на финансовата институция с Епстийн. "Дойче банк" трябваше да сключи споразумение с американските власти във връзка с други нарушения и изплати над 100 млн. долара, включително и заради скандала с Епстийн.

Автори: Петра Блум (WDR) | Верена фон Ондарца (NDR)