Бил Гейтс ще даде показания пред Конгреса на САЩ по случая "Епстийн"

Американският бизнесмен Бил Гейтс ще даде показания пред Камарата на представителите на 10 юни като част от разследването срещу финансиста Джефри Епстийн, обвинен в педофилия.

Това съобщи кореспондентът на MS NOW Микаела Шнел, позовавайки се на източници.

„Бил Гейтс е планирано да се яви пред Комисията по надзор и отчетност на Камарата на представителите на 10 юни, за да даде показания по протокол“, написа Шнел в X.

На 4 март бе съобщено, че е планирано Гейтс да даде показания пред Комисията по надзор и отчетност на Камарата на представителите на 19 май. Освен милиардера, председателят на Комисията Джеймс Комер е поканил да свидетелстват още шестима души. Сред тях са юридическият съветник на Белия дом Катрин Рюмлер при Барак Обама и Дъг Банд, личен асистент на бившия президент Бил Клинтън.

На 4 февруари Гейтс заяви в интервю за 9News, че съжалява за контактите си с Епстийн. Според съоснователя на Microsoft, те са се срещнали през 2011 г. и са вечеряли няколко пъти в продължение на три години.

Представител на бизнесмена отрече медийни съобщения, че Гейтс се е заразил с венерическа болест, след като се е срещал с рускини във вилата на Епстийн.