Бил Гейтс ще даде показания пред Конгреса на САЩ по случая "Епстийн"

Бил Гейтс ще даде показания пред Конгреса на САЩ по случая "Епстийн"

8 Април, 2026 03:22, обновена 8 Април, 2026 03:28 964 9

Изслушването на милиардера е насрочено за 10 юни

Бил Гейтс ще даде показания пред Конгреса на САЩ по случая "Епстийн" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският бизнесмен Бил Гейтс ще даде показания пред Камарата на представителите на 10 юни като част от разследването срещу финансиста Джефри Епстийн, обвинен в педофилия.

Това съобщи кореспондентът на MS NOW Микаела Шнел, позовавайки се на източници.

„Бил Гейтс е планирано да се яви пред Комисията по надзор и отчетност на Камарата на представителите на 10 юни, за да даде показания по протокол“, написа Шнел в X.

На 4 март бе съобщено, че е планирано Гейтс да даде показания пред Комисията по надзор и отчетност на Камарата на представителите на 19 май. Освен милиардера, председателят на Комисията Джеймс Комер е поканил да свидетелстват още шестима души. Сред тях са юридическият съветник на Белия дом Катрин Рюмлер при Барак Обама и Дъг Банд, личен асистент на бившия президент Бил Клинтън.

На 4 февруари Гейтс заяви в интервю за 9News, че съжалява за контактите си с Епстийн. Според съоснователя на Microsoft, те са се срещнали през 2011 г. и са вечеряли няколко пъти в продължение на три години.

Представител на бизнесмена отрече медийни съобщения, че Гейтс се е заразил с венерическа болест, след като се е срещал с рускини във вилата на Епстийн.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    15 1 Отговор
    Тоя е изял поне няколко деца на острова ,а ще го разпитват защо е хванал трипер.Чудно?

    03:36 08.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хехе

    13 1 Отговор
    що не пишете за иподякон Стефанов който направи за две стотинки онова недоразумение грозното бабе Нейнски

    Коментиран от #9

    03:43 08.04.2026

  • 4 Бил Гей

    8 0 Отговор
    и той се оцапа с кал.

    03:55 08.04.2026

  • 5 А по случая

    11 0 Отговор
    "вируси" няма ли да даде някакви? Той и подобни "загрижени за света" се събраха на една конференция през септември 2019 г. наречена "Случай 201". Там се готвеха, как да "маскират" и затворят цели страни, как да ги тормозят и боцкат, АКО има вирус. Този си купи много акции от фарма фирми. И през декември, "О щастлива случайност", точно очакваният вирус се появи в Китай.... И тези си приложиха всичките планове в почти всички страни. И пак "голем късмет" за този, фарма мошениците спечелиха огромни състояния и акциите им "излетяха" нагоре. И този "дядо Ванга" спечели милиарди, понеже ЗНАЕШЕ, какво ЩЕ стане. И нещо разследване??? Нищо! Сега в Южна Корея правиха такава "конференция" наскоро... Очакват пак "зарази"!

    05:24 08.04.2026

  • 6 Изглежда тяхното

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    месо не е вкусно? Някои изобщо не са добре, ама никак.

    05:27 08.04.2026

  • 7 гошо

    7 0 Отговор
    Педофил,дърт педофил.

    07:30 08.04.2026

  • 8 Веднага

    4 0 Отговор
    Да каже с Дончо, какво ягнешко са кле ц али!

    08:05 08.04.2026

  • 9 Иподякона

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    показа и предизборния бардак на Копринакта и Боташа в котел Енел.

    08:39 08.04.2026