Британската полиция разследва нови обвинения за сексуално насилие по документи от случая „Епстийн“

19 Май, 2026 20:55, обновена 19 Май, 2026 20:56 1 289 16

Две предполагаеми престъпления срещу деца в Южна Англия са обект на проверка след публикуването на материали от американското правосъдно министерство.

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Британската полиция разследва две обвинения за сексуално насилие над деца, след като в документи, свързани с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн, бяха открити нови данни, съобщи Ройтерс, предава News.bg.

Полицията в графство Съри уточни, че случаите са свързани с Южна Англия и обхващат период от 80-те и 90-те години до началото на 2000-те.

„Няма извършени арести. Приемаме всички сигнали за сексуални престъпления изключително сериозно и ще работим за проверка на информацията и установяване на потвърждаващи доказателства“, заявиха от полицията.

Допълнителни подробности по разследването не се съобщават.

През февруари полицията в Съри призова гражданите да предоставят информация след публикуването на редактиран доклад на ФБР, в който се твърди за трафик на хора и сексуални посегателства над непълнолетен във Вирджиния Уотър в периода 1994-1996 г.

Първоначалната проверка не откри данни за повдигнати обвинения, но впоследствие органите на реда са получили няколко нови сигнала.

Случаят „Епстийн“ засегна и Великобритания, като сред споменаваните влиятелни фигури бяха принц Андрю и бившият британски министър и дипломат Питър Манделсън. Принц Андрю беше лишен от кралските си титли и официални функции, а разкритията около случая предизвикаха сериозен обществен и политически отзвук.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    15 1 Отговор
    Той умрял те разследват и на кой му пука като главния герой го няма

    Коментиран от #9, #15, #16

    20:57 19.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    20 1 Отговор
    Кога ще разследват Стармър?

    Коментиран от #3

    20:57 19.05.2026

  • 3 Също

    18 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    И зеленская.

    21:00 19.05.2026

  • 4 елче с тоз пълнеж

    5 3 Отговор
    под вола теле ли търсиш
    таз изчерпана тема

    21:04 19.05.2026

  • 5 Гост

    19 0 Отговор
    Когато елементарни индивиди натрупат толкова много пари, че не знаят къде и как да ги харчат се стига до пълна деградация и извращения! То това е и една от причините за загиването на Римската империя. А хитрецът Епщайн, ги е дискредитирал и държал извращенците с компромати срещу много пари и на някой от изнудваните му е писнало и са го "самообесили"!

    21:05 19.05.2026

  • 6 Леон

    7 0 Отговор
    Забранено е да се пише Ебщайн!☝🏻

    21:05 19.05.2026

  • 7 бръмбарите разследват

    4 4 Отговор
    някоя кифла да се появи че уж имало кекс
    да прибере с измислиците си някой долар от фонда "жалните женици"

    21:06 19.05.2026

  • 8 Мдаа

    12 0 Отговор
    Гледах Константин Игнатов. По думите му този е бил доста самоуверен в затвора, та надали се е самоубил. Друг е въпросът до колкото може да се вярва на личности като Игнатов.

    21:10 19.05.2026

  • 9 Има...

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    действащи западни политици и държавници които са се възползвали от "услугата"/разгула, покварата.

    21:26 19.05.2026

  • 10 Артилерист

    9 1 Отговор
    Англия е прочута със своето имперско завоевателство, колонизаторство, подтисничество, експлоатация, кражба на чужди ценности и прочие, но е запазила и нещо от джентълменството. Там, за разлика от някои нови "демокрации", има реална свобода на словото и в медиите й може да се срещнат публикации за нацизма на бандеровци и корупцията на киевската хунта, както и за правотата на Русия да се защитава срещу заграждащото я НАТО...

    21:46 19.05.2026

  • 11 бай Даньо

    7 0 Отговор
    Интересна "държава" е америка. Докато в трейлър парка мислят че няма по велика юридичека система в света по чесна по справедлива по бърза то няма един осъден педофил по педофилския скандал освен Епстийн който го самоубиха успешно, друг пример за върховна законност ..., а в добрата стара англия трона се тресе няма се очудя ако това е последния удар върху монархията там...

    21:49 19.05.2026

  • 12 Овчар

    1 0 Отговор
    Току що изгледах разследващия документален филм Епстийн от 2026 където лъсна и Рубио.!! Направо се отвратих от развратния елит който уж управлява светът..... FILMIZIP....ако не иска да тръгне ... връщаш назад и пак напред няколко пъти и приложението те пуска..! Без регистрация..

    22:51 19.05.2026

  • 13 Денис Джамбазов

    1 0 Отговор
    Кога ще разследват Старр Мърт,че срещу партийни пари са гоо еееее .Б. Али украински емигранти и не е плащал данъци за извършените услуги и не е давал и фактури ?!!!

    22:55 19.05.2026

  • 14 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Американските астронафти изхвърлиха досиетата епстиин на тъмната страна на луната...

    23:05 19.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Герп боклуци

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    Жив е и се подвизава под името Палм Биич Пийти

    01:16 20.05.2026

