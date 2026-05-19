Британската полиция разследва нови обвинения за сексуално насилие по документи от случая „Епстийн“

Британската полиция разследва две обвинения за сексуално насилие над деца, след като в документи, свързани с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн, бяха открити нови данни, съобщи Ройтерс, предава News.bg.
Полицията в графство Съри уточни, че случаите са свързани с Южна Англия и обхващат период от 80-те и 90-те години до началото на 2000-те.
„Няма извършени арести. Приемаме всички сигнали за сексуални престъпления изключително сериозно и ще работим за проверка на информацията и установяване на потвърждаващи доказателства“, заявиха от полицията.
Допълнителни подробности по разследването не се съобщават.
През февруари полицията в Съри призова гражданите да предоставят информация след публикуването на редактиран доклад на ФБР, в който се твърди за трафик на хора и сексуални посегателства над непълнолетен във Вирджиния Уотър в периода 1994-1996 г.
Първоначалната проверка не откри данни за повдигнати обвинения, но впоследствие органите на реда са получили няколко нови сигнала.
Случаят „Епстийн“ засегна и Великобритания, като сред споменаваните влиятелни фигури бяха принц Андрю и бившият британски министър и дипломат Питър Манделсън. Принц Андрю беше лишен от кралските си титли и официални функции, а разкритията около случая предизвикаха сериозен обществен и политически отзвук.
1 Иван
20:57 19.05.2026
2 Последния Софиянец
20:57 19.05.2026
3 Също
До коментар #2 от "Последния Софиянец":И зеленская.
21:00 19.05.2026
4 елче с тоз пълнеж
таз изчерпана тема
21:04 19.05.2026
7 бръмбарите разследват
да прибере с измислиците си някой долар от фонда "жалните женици"
21:06 19.05.2026
9 Има...
До коментар #1 от "Иван":действащи западни политици и държавници които са се възползвали от "услугата"/разгула, покварата.
21:26 19.05.2026
16 Герп боклуци
До коментар #1 от "Иван":Жив е и се подвизава под името Палм Биич Пийти
01:16 20.05.2026