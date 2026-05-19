Британската полиция разследва нови обвинения за сексуално насилие по документи от случая „Епстийн“

Британската полиция разследва две обвинения за сексуално насилие над деца, след като в документи, свързани с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн, бяха открити нови данни, съобщи Ройтерс, предава News.bg.

Полицията в графство Съри уточни, че случаите са свързани с Южна Англия и обхващат период от 80-те и 90-те години до началото на 2000-те.

„Няма извършени арести. Приемаме всички сигнали за сексуални престъпления изключително сериозно и ще работим за проверка на информацията и установяване на потвърждаващи доказателства“, заявиха от полицията.

Допълнителни подробности по разследването не се съобщават.

През февруари полицията в Съри призова гражданите да предоставят информация след публикуването на редактиран доклад на ФБР, в който се твърди за трафик на хора и сексуални посегателства над непълнолетен във Вирджиния Уотър в периода 1994-1996 г.

Първоначалната проверка не откри данни за повдигнати обвинения, но впоследствие органите на реда са получили няколко нови сигнала.

Случаят „Епстийн“ засегна и Великобритания, като сред споменаваните влиятелни фигури бяха принц Андрю и бившият британски министър и дипломат Питър Манделсън. Принц Андрю беше лишен от кралските си титли и официални функции, а разкритията около случая предизвикаха сериозен обществен и политически отзвук.