Скандалният Варуфакис "възкръсна" с остър коментар за Украйна: Европа няма план, демонизира всеки, който иска мир
Скандалният Варуфакис "възкръсна" с остър коментар за Украйна: Европа няма план, демонизира всеки, който иска мир

9 Май, 2026 06:33, обновена 9 Май, 2026 06:43 1 115 15

Европейците току-що отпуснаха 90 милиарда на Украйна. И тез вече са похарчени. Какво ще правят догодина? - пита бившият гръцки финансов министър

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейските лидери нямат военен или мирен план за Украйна, но въпреки това демонизират онези, които се опитват да разрешат конфликта.

Това заяви бившият гръцки финансов министър Янис Варуфакис в YouTube канала на Глен Дизен.

„Европейците току-що отпуснаха 90 милиарда на Украйна. И тези 90 милиарда вече са похарчени. Какво ще правят догодина? Ще вземат назаем още 90 милиарда? Не искат“, обясни политикът. Той също така обвини европейските политици, че се опитват по всякакъв начин да удължат конфликта в Украйна.

Варуфакис подчерта, че от четири години се опитва да прокара програма за мир и сигурност за Европа, Украйна и Русия, но никой не иска да го слуша, вместо това го представят като „лакей и протеже на Путин“. Нещо повече, добави експертът, това е нещо, с което се сблъсква всеки, който се застъпва за мир.

Варуфакис остава една от най-ярките и противоречиви фигури в съвременната гръцка политика, като наскоро отново влезе в заглавията с нов скандал.

В началото на 2026 г. Варуфакис бе обвинен от гръцката прокуратура в насърчаване на употребата на наркотици. Обвинението дойде след негово публично признание в подкаст, че е употребявал забранени вещества, което доведе до призоваването му на разпит в полицията.

През март 2023 г. той стана жертва на брутално нападение в ресторант в Атина. Група маскирани лица му нанесоха удари, в резултат на които той бе приет в болница със счупен нос. Нападателите го обвиняваха за действията му по време на гръцката финансова криза и „подписването“ на меморандуми с кредиторите.

Варуфакис стана световно известен като министър в първото правителство на Алексис Ципрас, където водеше тежки преговори с Тройката (ЕК, ЕЦБ и МВФ) срещу мерките за строги икономии. По-късно основа своя собствена партия МеРА25 (част от общоевропейското движение DiEM25), с която бе депутат в гръцкия парламент.

Той продължава да бъде активен публицист и критик на глобалната финансова система, като издава книги (напр. „Възрастни в стаята“), описващи задкулисието на европейската политика


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гери

    29 4 Отговор
    Браво един Балканец да излезе и да каже истината

    Коментиран от #6, #11

    06:46 09.05.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    24 2 Отговор
    А АЗ ДНЕС ПРАЗНУВАМ
    ПОБЕДАТА НА МОЯ ДЯДО ГЕОРГИ , КОИТО Е УБИВАЛ ФАШИСТИТЕ ВЪВ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА КАТО ВОЙНИК ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
    ......!

    Коментиран от #12

    06:49 09.05.2026

  • 3 За съжаление

    23 2 Отговор
    Хората експерти тези дни са подигравани от пропагандата а глупака се издига на пиедестал.

    Варуфакис е един от най добрите в неговата професия и затова в европейска Гърция както у нас няма място за него.

    06:53 09.05.2026

  • 4 Дядо Гъдю

    19 1 Отговор
    ,,Скандален" , защото не иска война? Защото ви пита догодина откъде 90 млд за златни Ве-Це-та?
    Защото не си навира главата в пясъка ? Защото има мозък?

    06:55 09.05.2026

  • 5 Браво на този човек

    17 1 Отговор
    В свят на лъжа, пропаганда и репресии срещу нормалността, да кажеш истината е равностойно на геройство.

    06:58 09.05.2026

  • 6 Хахахаха

    1 10 Отговор

    До коментар #1 от "Гери":

    Копейките вярвате на наркомани като този грък. Нормално за вас.

    07:03 09.05.2026

  • 7 Георгиев

    7 2 Отговор
    ЕС, ЕК са един генератор на пари за Киев. Защото сериозна част от тях се връщат по лични сметки на отбрано от тях общество. Вече е създаден механизъм. Помните екскурзиите с влак на европейски величия. И нашият Кирчо, Тагарев на няколко пъти, а по късно, на изпроводяк се изсипа върхушката ни. И как мислите, без подаръци се връщат?
    Мир ще има след падането на Одеса и сриване на Киев. И премахване на зеления. Доста години минаха откогато Путин е обещал на Натаняху да не взема живота на Зеленски. След вчерашната гавра с декрета, нещата ще се отприщят. Залужни чака. Той е войн, не е комик. Да на Англия е, но е по добър вариант. За бъдещия мир.

    Коментиран от #13

    07:04 09.05.2026

  • 8 Тъпаци много в Гърция

    2 7 Отговор
    Тоя екстравагантен цървул Варалакис жив ли е въобще?;

    07:08 09.05.2026

  • 9 В €пейска Гърция

    2 3 Отговор
    КОМУНИЗМЪТ Е ЖИВ! Лайен, Лагард, Калас, спите! 😂😂

    07:08 09.05.2026

  • 10 Ти си никой бе шматкоо!!!

    2 6 Отговор
    Варуфакис- гръцката копейка като финансов министър докара Гърция до ръба на фалита.Спаси ги това,че са в ЕС,който им наля милиарди и по-точно Германия.

    07:09 09.05.2026

  • 11 Да птиам само

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гери":

    кой е другия балканец казал истината, щото такъв няма!

    07:10 09.05.2026

  • 12 Смешен рубладжия

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Глупак - затова си се кръстил на немска крайнодясна партия, серсемин нацистки!

    07:10 09.05.2026

  • 13 🤡🤡🤡🤡

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Георгиев":

    Зеленски от комик стана президент и един от лидерите на Европа.Путин от президент стана палячо 🤡

    07:12 09.05.2026

  • 14 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    Днес победителите празнуват Деня на победата, а победените деня на европа

    07:14 09.05.2026

  • 15 мда

    0 0 Отговор
    Педеpacкия ЕС работи за Украйна. Затова всичко поскъпва.

    07:15 09.05.2026

