Европейските лидери нямат военен или мирен план за Украйна, но въпреки това демонизират онези, които се опитват да разрешат конфликта.

Това заяви бившият гръцки финансов министър Янис Варуфакис в YouTube канала на Глен Дизен.

„Европейците току-що отпуснаха 90 милиарда на Украйна. И тези 90 милиарда вече са похарчени. Какво ще правят догодина? Ще вземат назаем още 90 милиарда? Не искат“, обясни политикът. Той също така обвини европейските политици, че се опитват по всякакъв начин да удължат конфликта в Украйна.

Варуфакис подчерта, че от четири години се опитва да прокара програма за мир и сигурност за Европа, Украйна и Русия, но никой не иска да го слуша, вместо това го представят като „лакей и протеже на Путин“. Нещо повече, добави експертът, това е нещо, с което се сблъсква всеки, който се застъпва за мир.

Варуфакис остава една от най-ярките и противоречиви фигури в съвременната гръцка политика, като наскоро отново влезе в заглавията с нов скандал.

В началото на 2026 г. Варуфакис бе обвинен от гръцката прокуратура в насърчаване на употребата на наркотици. Обвинението дойде след негово публично признание в подкаст, че е употребявал забранени вещества, което доведе до призоваването му на разпит в полицията.

През март 2023 г. той стана жертва на брутално нападение в ресторант в Атина. Група маскирани лица му нанесоха удари, в резултат на които той бе приет в болница със счупен нос. Нападателите го обвиняваха за действията му по време на гръцката финансова криза и „подписването“ на меморандуми с кредиторите.

Варуфакис стана световно известен като министър в първото правителство на Алексис Ципрас, където водеше тежки преговори с Тройката (ЕК, ЕЦБ и МВФ) срещу мерките за строги икономии. По-късно основа своя собствена партия МеРА25 (част от общоевропейското движение DiEM25), с която бе депутат в гръцкия парламент.

Той продължава да бъде активен публицист и критик на глобалната финансова система, като издава книги (напр. „Възрастни в стаята“), описващи задкулисието на европейската политика