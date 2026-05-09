Скандалният Варуфакис "възкръсна" с остър коментар за Украйна: Европа няма план, демонизира всеки, който иска мир

Европейските лидери нямат военен или мирен план за Украйна, но въпреки това демонизират онези, които се опитват да разрешат конфликта.
Това заяви бившият гръцки финансов министър Янис Варуфакис в YouTube канала на Глен Дизен.
„Европейците току-що отпуснаха 90 милиарда на Украйна. И тези 90 милиарда вече са похарчени. Какво ще правят догодина? Ще вземат назаем още 90 милиарда? Не искат“, обясни политикът. Той също така обвини европейските политици, че се опитват по всякакъв начин да удължат конфликта в Украйна.
Варуфакис подчерта, че от четири години се опитва да прокара програма за мир и сигурност за Европа, Украйна и Русия, но никой не иска да го слуша, вместо това го представят като „лакей и протеже на Путин“. Нещо повече, добави експертът, това е нещо, с което се сблъсква всеки, който се застъпва за мир.
Варуфакис остава една от най-ярките и противоречиви фигури в съвременната гръцка политика, като наскоро отново влезе в заглавията с нов скандал.
В началото на 2026 г. Варуфакис бе обвинен от гръцката прокуратура в насърчаване на употребата на наркотици. Обвинението дойде след негово публично признание в подкаст, че е употребявал забранени вещества, което доведе до призоваването му на разпит в полицията.
През март 2023 г. той стана жертва на брутално нападение в ресторант в Атина. Група маскирани лица му нанесоха удари, в резултат на които той бе приет в болница със счупен нос. Нападателите го обвиняваха за действията му по време на гръцката финансова криза и „подписването“ на меморандуми с кредиторите.
Варуфакис стана световно известен като министър в първото правителство на Алексис Ципрас, където водеше тежки преговори с Тройката (ЕК, ЕЦБ и МВФ) срещу мерките за строги икономии. По-късно основа своя собствена партия МеРА25 (част от общоевропейското движение DiEM25), с която бе депутат в гръцкия парламент.
Той продължава да бъде активен публицист и критик на глобалната финансова система, като издава книги (напр. „Възрастни в стаята“), описващи задкулисието на европейската политика
1 Гери
Коментиран от #6, #11
06:46 09.05.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПОБЕДАТА НА МОЯ ДЯДО ГЕОРГИ , КОИТО Е УБИВАЛ ФАШИСТИТЕ ВЪВ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА КАТО ВОЙНИК ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
Коментиран от #12
06:49 09.05.2026
3 За съжаление
Варуфакис е един от най добрите в неговата професия и затова в европейска Гърция както у нас няма място за него.
06:53 09.05.2026
4 Дядо Гъдю
Защото не си навира главата в пясъка ? Защото има мозък?
06:55 09.05.2026
06:58 09.05.2026
6 Хахахаха
До коментар #1 от "Гери":Копейките вярвате на наркомани като този грък. Нормално за вас.
07:03 09.05.2026
7 Георгиев
Мир ще има след падането на Одеса и сриване на Киев. И премахване на зеления. Доста години минаха откогато Путин е обещал на Натаняху да не взема живота на Зеленски. След вчерашната гавра с декрета, нещата ще се отприщят. Залужни чака. Той е войн, не е комик. Да на Англия е, но е по добър вариант. За бъдещия мир.
Коментиран от #13
07:04 09.05.2026
11 Да птиам само
До коментар #1 от "Гери":кой е другия балканец казал истината, щото такъв няма!
07:10 09.05.2026
12 Смешен рубладжия
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Глупак - затова си се кръстил на немска крайнодясна партия, серсемин нацистки!
07:10 09.05.2026
13 🤡🤡🤡🤡
До коментар #7 от "Георгиев":Зеленски от комик стана президент и един от лидерите на Европа.Путин от президент стана палячо 🤡
07:12 09.05.2026
