Защо силната рубла вреди на Путин
Защо силната рубла вреди на Путин

29 Май, 2026 16:44 869 51

За руските износители силната рубла е проблем: руските стоки като зърно, торове, стомана или метали поскъпват на световния пазар – и по този начин стават по-малко конкурентоспособни

Рублата достигна най-високото си ниво от над три години насам. Това, което на пръв поглед изглежда като добра новина за Кремъл, всъщност е голямо бреме за военната икономика на Путин. АРД обяснява защо.

Силната валута обикновено се счита за признак на икономическа мощ. В случая с Русия обаче нещата са по-сложни.

В края на май руската рубла достигна най-високото си ниво спрямо долара и еврото от повече от три години насам. За Москва обаче това е положителен знак само на пръв поглед. Силната рубла се превръща във все по-голям проблем за руската военна икономика, пише германската обществена медия АРД.

Защо укрепна рублата?

Напоследък курсът беше около 71 рубли за долар. За сравнение: в началото на 2025 г. един долар се разменяше срещу 115 рубли. Само от средата на март руската валута се е повишила с повече от 20 процента.

Основната причина за поскъпването ѝ е изкривената външна търговия: Русия продава повече в чужбина – предимно петрол, газ и други суровини – отколкото внася. Това се дължи на факта, че руската икономика е в стагнация, а вътрешното търсене е слабо. В същото време много канали за изтичане на капитали остават затворени, посочва германското издание.

Как войната в Иран подкрепя рублата

Войната в Иран още повече засили този дисбаланс: оттогава цените на петрола се повишиха значително. За да се преодолее недостигът на суров петрол и рафинирани продукти, САЩ освен това облекчиха санкциите си срещу Русия през март, а в средата на май изключението беше удължено с нови 30 дни.

По този начин се разрешава продажбата на руски суров петрол и руски нефтопродукти, които вече се намират на кораби. Облекчаването на санкциите засяга и корабите от руския сенчест флот, уточнява АРД.

Приходите от нефт и газ нарастват значително

На този фон приходите на Русия от износа на суров нефт отбелязаха значителен ръст в последно време. Според изчисления на Центъра за изследвания в областта на енергетиката и чистия въздух (CREA) през април те са се увеличили с 44 процента в сравнение със същия месец на миналата година. А според сайта MarketScreener, който цитира агенция Ройтерс, приходите на Русия от нефт и газ през май се очаква да нараснат с 39 процента спрямо миналата година - до около 700 милиарда рубли.

Износителите страдат от силната рубла

За руските износители обаче силната рубла е проблем: руските стоки като зърно, торове, стомана или метали поскъпват на световния пазар – и по този начин стават по-малко конкурентоспособни.

Силната валута действа като данък върху износа, тъй като оскъпява стоките, произведени в страната, за чуждестранните купувачи. В същото време тя субсидира вноса, тъй като чуждестранните продукти стават по-евтини за собственото население. „Виждаме, че валутният курс просто задушава руската търговия със зърно“, заяви анализаторката на суровини Маша Беликова от Fastmarkets пред „Файненшъл Таймс".

По-малко рубли за касичката на Путин

Силната рубла е деликатен въпрос не само за руската икономика, но и за държавния бюджет. Причината е, че руската държава плаща в рубли разходите за отбрана, заплатите и социалните помощи. В същото време Русия получава голяма част от приходите си от износ в чуждестранна валута, като например китайски юани.

За да запълни дупките в бюджета, Министерството на финансите е принудено да продава златни резерви, както и запасите си от юани. Купувач на тези активи е Банката на Русия. В замяна на това централната банка продава валутни резерви в същия размер на вътрешния пазар.

Тези т.нар. „огледални сделки“ допълнително укрепват рублата – и по този начин засилват проблемите за руската държава и икономика. В крайна сметка силната рубла е по-скоро проклятие, отколкото благословия за Москва, посочва още АРД.


  • 1 хаха

    9 23 Отговор
    Общите просрочени заплати в Русия към края на април възлизат на 2,9 милиарда рубли, което е със 750 милиона рубли повече (+35,2%) отколкото през март, според данни на Росстат, представени на 27 май. И това са официални данни, представете си какви са реалните.

    ХАХАХА! Въшлясали ватенки...

    Коментиран от #4, #7, #18, #24, #28, #37, #40

    16:46 29.05.2026

  • 2 Зевс

    29 5 Отговор
    Сигурен съм, че Вкиснато Зеле са писали статия и защо ниския курс на рублата вреди ;)

    Коментиран от #46

    16:47 29.05.2026

  • 3 Интересно

    22 6 Отговор
    Защо слабото Евро се радва на слабата рубла, вместо да се види на какво е заприличало?

    Коментиран от #47

    16:48 29.05.2026

  • 4 Идиотчесъсзеле

    14 5 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Хаха, 35 ти е IQ-то и то само когато си надрусан.

    16:50 29.05.2026

  • 5 име

    18 6 Отговор
    Някой психолог/психиатър няма ли даде научно обяснение защо на Дойче ВЦ винаги им се привиждат проблеми в Русия. И един личен съвет към сopocнята от мен, ако бяхте заинтересовани за България така, като сте заинтересовани за Русия и ежеднево следи колко са зле руснаците, сега България едва ли щеше да е в такова окаяно положение.

    Коментиран от #42

    16:50 29.05.2026

  • 6 Верно ли

    18 4 Отговор
    Ох, лелеее, майкооо! Какво доживяхме да четем :))) Първо руската икономика ей сегинка се сривала, сега силната рубла вредяла, и то не на друг, ами лично на Путин! Кога ще спре този когнитивен дисонанс, че не се търпите, бе!

    Коментиран от #10

    16:51 29.05.2026

  • 7 Интересно

    13 7 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Почвай да риввш за руснаците и заплатите им.
    Това, някак си, ще те стопли, че бензинът ти е на рекордно скъпа цена, която не е бивала никога досега. Ще те зарадва и, че за да си купиш килограм череши, трябва да ядеш постни чушки цяла седмица.
    Апропо: смени ли си водомерите и топломерите с радиомодул, че едните са по 80 €, а другите по 150 €?
    Стана ли ти още по-хубаво?

    16:51 29.05.2026

  • 8 Бялджип

    18 6 Отговор
    Когато рублата беше слаба и все падаше рейтинга и, тези се заливаха от смях и със злорадство разказваха какви погроми и страхотии очакват Русия и руската икономика?! Сега защо силната рубла вреди...?? Моля, напишете каква трябва да е рублата за да не вреди на мозъците ви??

    16:52 29.05.2026

  • 9 Колю Паръмов

    10 3 Отговор
    Затворили са изтичането на капитали!

    16:52 29.05.2026

  • 10 Гост

    18 3 Отговор

    До коментар #6 от "Верно ли":

    Очаквайте статия - Защо високите заплати в Русия вредят на руснаците.

    16:53 29.05.2026

  • 11 Механик

    19 6 Отговор
    Еййй, не може да се угоди на тротинетките, бе!
    Първо:
    "Рублата се издъни до 1000 рубли за долар- русия се разпада"
    След 2 години (днес):
    "Рублата силна- Русия се разпада".
    Ми айде най-накрая да се спрете на едно от двете твърдения, а?!
    А ако питате мен, зарежете рулата и се концентрирайте на това как Путин отново е болен и пак ще мре.

    Коментиран от #27, #50

    16:53 29.05.2026

  • 12 Жълтопаветен мръшляк

    16 5 Отговор
    Когато рублата пада това е радост за жендърнята.Когато се вдига отново празнуват.

    16:53 29.05.2026

  • 13 Владимир Путин, президент

    5 17 Отговор
    Не само руплата ....
    Вредят ми жените, Зеленски, Украйна и най-вече България от която краднахме език, писменост, култура !!! За съжаление култура на руснак и хиена не може се присади ☝️

    Коментиран от #19

    16:53 29.05.2026

  • 14 Колективен руски крепостен

    6 17 Отговор
    А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    16:54 29.05.2026

  • 15 Путин ще я срине

    6 11 Отговор
    Няма проблем

    16:54 29.05.2026

  • 16 Исторически парк

    11 4 Отговор
    Като рублата беше слаба пак беше зле за Путин 😆😅🤣😂😂

    16:57 29.05.2026

  • 17 кой мy дpeмe

    8 5 Отговор
    а Защо силното ойро вреди на ганчуфците ?

    16:57 29.05.2026

  • 18 Ивелин Михайлов

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Бг шивачките от 6 месеца не са виждали заплати

    16:58 29.05.2026

  • 19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 5 Отговор

    До коментар #13 от "Владимир Путин, президент":

    Чувал ли са за Чайковски , Толстой , Пушкин ?Ти от култура разбираш колкото костенурка от биатлон.

    Коментиран от #30, #32

    16:58 29.05.2026

  • 20 РФ е един огромен КЕН eф !

    7 13 Отговор
    Има ли някой, който да признава рублата за валута ?!
    Даже и за подпалки не става.

    17:00 29.05.2026

  • 21 Как

    3 9 Отговор
    ДА ПРИЕМАТ Юана като търгуват само в юани. Как ние приехме еврото?Лесно е!

    17:00 29.05.2026

  • 22 АБВ

    13 3 Отговор
    Сега на Дойче велето силната рубла пречела на Русия. До вчера пишеха за обезценяването на рублата и за 20 - 250 рубли за долар. Жалкари и смешници. И една пропаганда не могат да правят ! Гьобелс се обръща в гроба.

    17:00 29.05.2026

  • 23 604

    7 1 Отговор
    Какво признание за силата на рублата...чудно овъртолване....пишман пропаганда...

    17:01 29.05.2026

  • 24 Путлер

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Докато Владимир Путин говори за "хибридна война" с колективния Запад и обвинява западните държави в "сатанизъм", по-малките деца на руския президент се обучават от около двадесет чуждестранни преподаватели и детегледачки от Великобритания, Германия, Австрия и Ирландия, установи разследващият проект "Система".

    17:02 29.05.2026

  • 25 Хаха хаха ха

    3 9 Отговор
    Силна рубла ли? А не струва и две стотинки!

    17:02 29.05.2026

  • 26 пе пе друг път

    5 2 Отговор
    Силната валута прави слаба хазна! или по точно отслабва контрола над масите. Затова се отказахме от солното уевче и взехме слабото левро за да ни е по силна държавната хазна като по лесно ще си плащаме дълговете към европата и по гарантиращо ще се съгласяваме граждански пред Европейския Съюз на Съгласните Републики. Да подчертая, че не сме гласна република, тъй като не ни дават паво на РЕФЕР енд ум

    17:02 29.05.2026

  • 27 Бождар Искренов, Гибона

    2 10 Отговор

    До коментар #11 от "Механик":

    "...Рублата слаба, рублата силна - Русия се разпада..."

    Ееее.....уж си механик пък не улавяш общото, знаменателя !!! Разпада, Русия се разпада при всички положения. Няма как тоя бъpкоч от случайни народи, етноси, религии, езици, култури да вирее заедно. Запомни го ☝️

    17:02 29.05.2026

  • 28 Българин

    7 8 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Силна силна колко да е силна 1 рубла = 1 цент ... хахахаха :):):)

    17:03 29.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    6 10 Отговор

    До коментар #19 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    „Народ, равнодушен до най-малкото задължение, до най-малката справедливост, до най-малката истина, народ, който не признава човешкото достойнство, който изцяло не признава нито свободния човек, нито свободната мисъл“. (Пушкин).
    „Аз, разбира се, ненавиждам моето отечество, от главата до петите.“. (Пушкин).

    „Аз се убедих че учението на руската православна църква е теоретически коварна и вредна лъжа, на практика събрала най-грубите суеверия и магьосничества, скриващи целия смисъл на християнското учение“. (Лев Толстой).
    „Аз не се гордея, че съм руснак, покорявам се на това положение. Ако преди да се родя, Бог ме беше попитал: Графе, избери си народ, сред който да се родиш, бих му отвърнал: Ваше Величество, където на Вас ви е угодно, само не в Русия! И ми се иска да се хвърля на земята, да се гърча в отчаяние от това, какво сторихме ние с талантите, които Бог ни е завещал и какво зло сме сторили на света“. (Алексей Толстой).
    „Московия – тайга, монголска, дива, зверска“. (Алексей Толстой).

    17:04 29.05.2026

  • 31 Пак пропаганда

    9 3 Отговор
    Нали Джо Байдън срина рублата - какво още ми приказвате по въпроса?
    Въобще каквото и да препишете от Дайче Веле само смях буди.

    Най-бичам като отида в магазина сега и видя "КАК ЕВРОТО НЕ ВОДИ ДО ВДИГАНЕ НА ЦЕНИТЕ", направо ми става такова хубаво, че след Еврото цените "паднаха" както ни баламосваха от Дойче Велето. Супер ми е, че каквото кажат значи е точон обратното. Чакам да се изкажат за Петрохан. Като например, че не са участвали в отвличане и контрабанда с деца за Западна Европа. Тогава ще е кристално ясно.

    17:04 29.05.2026

  • 32 Майор Деянов, на всеки километър

    3 8 Отговор

    До коментар #19 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    "...Чувал ли са за Чайковски , Толстой , Пушкин ?..."

    Охо... имаме културолог, така ли !!!
    Искаш ли нощес те водя на Лешникотрошачката от Пьотр Илич Чайковски ? Ти ще бъдеш Пьотр, а аз лошата Лешникотрошачка. Носи си задължително грессс 😄😄☝️

    17:07 29.05.2026

  • 33 Дрън, дрън съветски чугун

    1 8 Отговор
    За да бъде една валута силна или слаба, трябва международно да се търгува с тази валута.
    В момента рубли ползват само поробените от Московия народи в пределите на РФ. Никъде другаде не я признават за валута.

    17:09 29.05.2026

  • 34 Вкиснато зеле

    7 0 Отговор
    Преди 3 месеца беше, защо слабата рубла вреди на Путин.

    17:10 29.05.2026

  • 35 Мнение

    5 0 Отговор
    Защо цитирането на ДВ вреди на факти бг?!
    Щото да цитираш античовешки медии на такива като шорош, се нарича съучастие в престъпление!!!

    17:14 29.05.2026

  • 36 Дв с поредна порция лъжи

    6 0 Отговор
    Дв ненормални сте

    17:15 29.05.2026

  • 37 Бля, бля, бля..

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Рублата си е стабилна, заплатите са добре, редовно ги плащат, покупателната способност се е увеличила. Проблемът е, че доларът глътна вода.

    17:15 29.05.2026

  • 38 Минавам само да кажа

    0 8 Отговор
    Русия е кенеФФ,а копейките нужници.

    Коментиран от #43, #48

    17:15 29.05.2026

  • 39 Що така

    2 0 Отговор
    Абе нещо не се купуват дълговете в евро.

    17:15 29.05.2026

  • 40 АБВ

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Я бе, умник, вземи и раздели 2,9 милиарда рубли просрочени заплати на 100 милиона работещи да видим какво ще получиш ? 29 рубли ?!
    Смешник !

    17:15 29.05.2026

  • 41 ЗИЛ 117

    2 0 Отговор
    Продавам автентична сребърна монета от 1 рубла (1885 г., Александър III).
    Отлично колекционерско състояние с минимални следи от употреба и ясен релеф.
    Тегло: 20.73 г
    Диаметър: 35.5 мм
    Проба: Сребро 868Условия:
    Цена: 400 €

    17:16 29.05.2026

  • 42 Джоузи Гьобелс

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    Основна част от пропагандата, която правителството прави, е да обяснява колко зле са държавите, които не са подвластни на пропагандата ти. Така излиза, че държавата, която управляваш не е толкова зле, въпреки усещането на жителите в нея, че е зле. Когато обаче чуждата държава не е зле се започва с извъртане, че всъщност доброто състояние на противника е прикрито лошо състояние. Съответно лошото състояние на промиваните мозъци всъщност е добро състояние, което още не са усетили колко е добро, а само в началото на доброто се чувства лошо.

    Спомнете си ваксините срещу Ковид-19, когато правителстовто обясняваше как било даже добре, че на хората им става зле след ваксината. Това било първоначално лошо чувство, но после, видите ли, изчакайте и ще ви стане по-добре, защото лошото ще отмине. А тези, които не искат да се ваксинират (враговте, които не се подчиняват на правителството) те изглеждат добре, ама всъщност ще видите, че дълбоко няъде невидимо са зле.

    А ако се върнем на Русия и на Германия само може да проверим как жителите на Берлин са мислили, че войниците по улиците на града са завръщащите се немски войски от победата над Москва. Хората промити от пропагандата вярват, че живеят добре благодарение на собственото си правителство и ако слушат ще са ощ по-добре. Ако се бунтуват ще станат зле.
    Повтаряйте заедно с медиите "Украйна побеждава, Русия губи, пари има, не сте бедни, харчим пари за доброто на народа, управляващите са най-добрите възможни, с

    17:16 29.05.2026

  • 43 Пусни водата че вониш

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Минавам само да кажа":

    Краварска фашкия

    17:17 29.05.2026

  • 44 Фен

    1 0 Отговор
    Ходите ли газ докато пишете статията ДВ?Така става като имаш реална икономика а не въздух под налягане като запада.

    17:17 29.05.2026

  • 45 Случайно

    1 0 Отговор
    80 % от световния дълг в долари се държи от ... Страните от Ормузкия проток.

    17:19 29.05.2026

  • 46 Нормално

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Което за руснака е добре, за немеца е трагедия.

    17:19 29.05.2026

  • 47 Еврото горкото

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Интересно":

    Ще сгъне изцяло заради некомпетентно управление..

    17:19 29.05.2026

  • 48 Руската Грессс

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Минавам само да кажа":

    "...Русия е кенеФФ,а копейките нужници..."

    Съдейки по точките, копейките са ти адски сърдити, въпречи че адски си прав 😁

    17:34 29.05.2026

  • 49 фен на сидеров

    0 0 Отговор
    горката РУБЛА ! а слабото евро просперира !

    17:39 29.05.2026

  • 50 Kaлпазанин

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Механик":

    На евреите и тротинетките вече и въздуха е вреден за Путин ,скоро пак ще го свалят и преварат

    17:40 29.05.2026

  • 51 Някой ходил ли е

    0 0 Отговор
    скоро в РФ? Банките продават ли свободно $ по курс 71р/$? Преди 40г. и у нас беше лев за долар ама банките не продаваха, на Мъгурата беше 5лв./$.

    17:40 29.05.2026

