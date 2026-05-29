Защо силната рубла вреди на Путин

Рублата достигна най-високото си ниво от над три години насам. Това, което на пръв поглед изглежда като добра новина за Кремъл, всъщност е голямо бреме за военната икономика на Путин. АРД обяснява защо.
Силната валута обикновено се счита за признак на икономическа мощ. В случая с Русия обаче нещата са по-сложни.
В края на май руската рубла достигна най-високото си ниво спрямо долара и еврото от повече от три години насам. За Москва обаче това е положителен знак само на пръв поглед. Силната рубла се превръща във все по-голям проблем за руската военна икономика, пише германската обществена медия АРД.
Защо укрепна рублата?
Напоследък курсът беше около 71 рубли за долар. За сравнение: в началото на 2025 г. един долар се разменяше срещу 115 рубли. Само от средата на март руската валута се е повишила с повече от 20 процента.
Основната причина за поскъпването ѝ е изкривената външна търговия: Русия продава повече в чужбина – предимно петрол, газ и други суровини – отколкото внася. Това се дължи на факта, че руската икономика е в стагнация, а вътрешното търсене е слабо. В същото време много канали за изтичане на капитали остават затворени, посочва германското издание.
Как войната в Иран подкрепя рублата
Войната в Иран още повече засили този дисбаланс: оттогава цените на петрола се повишиха значително. За да се преодолее недостигът на суров петрол и рафинирани продукти, САЩ освен това облекчиха санкциите си срещу Русия през март, а в средата на май изключението беше удължено с нови 30 дни.
По този начин се разрешава продажбата на руски суров петрол и руски нефтопродукти, които вече се намират на кораби. Облекчаването на санкциите засяга и корабите от руския сенчест флот, уточнява АРД.
Приходите от нефт и газ нарастват значително
На този фон приходите на Русия от износа на суров нефт отбелязаха значителен ръст в последно време. Според изчисления на Центъра за изследвания в областта на енергетиката и чистия въздух (CREA) през април те са се увеличили с 44 процента в сравнение със същия месец на миналата година. А според сайта MarketScreener, който цитира агенция Ройтерс, приходите на Русия от нефт и газ през май се очаква да нараснат с 39 процента спрямо миналата година - до около 700 милиарда рубли.
Износителите страдат от силната рубла
За руските износители обаче силната рубла е проблем: руските стоки като зърно, торове, стомана или метали поскъпват на световния пазар – и по този начин стават по-малко конкурентоспособни.
Силната валута действа като данък върху износа, тъй като оскъпява стоките, произведени в страната, за чуждестранните купувачи. В същото време тя субсидира вноса, тъй като чуждестранните продукти стават по-евтини за собственото население. „Виждаме, че валутният курс просто задушава руската търговия със зърно“, заяви анализаторката на суровини Маша Беликова от Fastmarkets пред „Файненшъл Таймс".
По-малко рубли за касичката на Путин
Силната рубла е деликатен въпрос не само за руската икономика, но и за държавния бюджет. Причината е, че руската държава плаща в рубли разходите за отбрана, заплатите и социалните помощи. В същото време Русия получава голяма част от приходите си от износ в чуждестранна валута, като например китайски юани.
За да запълни дупките в бюджета, Министерството на финансите е принудено да продава златни резерви, както и запасите си от юани. Купувач на тези активи е Банката на Русия. В замяна на това централната банка продава валутни резерви в същия размер на вътрешния пазар.
Тези т.нар. „огледални сделки“ допълнително укрепват рублата – и по този начин засилват проблемите за руската държава и икономика. В крайна сметка силната рубла е по-скоро проклятие, отколкото благословия за Москва, посочва още АРД.
1 хаха
ХАХАХА! Въшлясали ватенки...
16:46 29.05.2026
2 Зевс
3 Интересно
4 Идиотчесъсзеле
До коментар #1 от "хаха":Хаха, 35 ти е IQ-то и то само когато си надрусан.
16:50 29.05.2026
5 име
6 Верно ли
7 Интересно
До коментар #1 от "хаха":Почвай да риввш за руснаците и заплатите им.
Това, някак си, ще те стопли, че бензинът ти е на рекордно скъпа цена, която не е бивала никога досега. Ще те зарадва и, че за да си купиш килограм череши, трябва да ядеш постни чушки цяла седмица.
Апропо: смени ли си водомерите и топломерите с радиомодул, че едните са по 80 €, а другите по 150 €?
Стана ли ти още по-хубаво?
16:51 29.05.2026
8 Бялджип
9 Колю Паръмов
10 Гост
До коментар #6 от "Верно ли":Очаквайте статия - Защо високите заплати в Русия вредят на руснаците.
16:53 29.05.2026
11 Механик
Първо:
"Рублата се издъни до 1000 рубли за долар- русия се разпада"
След 2 години (днес):
"Рублата силна- Русия се разпада".
Ми айде най-накрая да се спрете на едно от двете твърдения, а?!
А ако питате мен, зарежете рулата и се концентрирайте на това как Путин отново е болен и пак ще мре.
16:53 29.05.2026
12 Жълтопаветен мръшляк
13 Владимир Путин, президент
Вредят ми жените, Зеленски, Украйна и най-вече България от която краднахме език, писменост, култура !!! За съжаление култура на руснак и хиена не може се присади ☝️
16:53 29.05.2026
14 Колективен руски крепостен
15 Путин ще я срине
16 Исторически парк
17 кой мy дpeмe
18 Ивелин Михайлов
До коментар #1 от "хаха":Бг шивачките от 6 месеца не са виждали заплати
16:58 29.05.2026
19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #13 от "Владимир Путин, президент":Чувал ли са за Чайковски , Толстой , Пушкин ?Ти от култура разбираш колкото костенурка от биатлон.
16:58 29.05.2026
20 РФ е един огромен КЕН eф !
Даже и за подпалки не става.
17:00 29.05.2026
21 Как
22 АБВ
23 604
24 Путлер
До коментар #1 от "хаха":Докато Владимир Путин говори за "хибридна война" с колективния Запад и обвинява западните държави в "сатанизъм", по-малките деца на руския президент се обучават от около двадесет чуждестранни преподаватели и детегледачки от Великобритания, Германия, Австрия и Ирландия, установи разследващият проект "Система".
17:02 29.05.2026
25 Хаха хаха ха
26 пе пе друг път
27 Бождар Искренов, Гибона
До коментар #11 от "Механик":"...Рублата слаба, рублата силна - Русия се разпада..."
Ееее.....уж си механик пък не улавяш общото, знаменателя !!! Разпада, Русия се разпада при всички положения. Няма как тоя бъpкоч от случайни народи, етноси, религии, езици, култури да вирее заедно. Запомни го ☝️
17:02 29.05.2026
28 Българин
До коментар #1 от "хаха":Силна силна колко да е силна 1 рубла = 1 цент ... хахахаха :):):)
17:03 29.05.2026
30 РФ е един смърдящ КЕН eф !
До коментар #19 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":„Народ, равнодушен до най-малкото задължение, до най-малката справедливост, до най-малката истина, народ, който не признава човешкото достойнство, който изцяло не признава нито свободния човек, нито свободната мисъл“. (Пушкин).
„Аз, разбира се, ненавиждам моето отечество, от главата до петите.“. (Пушкин).
„Аз се убедих че учението на руската православна църква е теоретически коварна и вредна лъжа, на практика събрала най-грубите суеверия и магьосничества, скриващи целия смисъл на християнското учение“. (Лев Толстой).
„Аз не се гордея, че съм руснак, покорявам се на това положение. Ако преди да се родя, Бог ме беше попитал: Графе, избери си народ, сред който да се родиш, бих му отвърнал: Ваше Величество, където на Вас ви е угодно, само не в Русия! И ми се иска да се хвърля на земята, да се гърча в отчаяние от това, какво сторихме ние с талантите, които Бог ни е завещал и какво зло сме сторили на света“. (Алексей Толстой).
„Московия – тайга, монголска, дива, зверска“. (Алексей Толстой).
17:04 29.05.2026
31 Пак пропаганда
Въобще каквото и да препишете от Дайче Веле само смях буди.
Най-бичам като отида в магазина сега и видя "КАК ЕВРОТО НЕ ВОДИ ДО ВДИГАНЕ НА ЦЕНИТЕ", направо ми става такова хубаво, че след Еврото цените "паднаха" както ни баламосваха от Дойче Велето. Супер ми е, че каквото кажат значи е точон обратното. Чакам да се изкажат за Петрохан. Като например, че не са участвали в отвличане и контрабанда с деца за Западна Европа. Тогава ще е кристално ясно.
17:04 29.05.2026
32 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #19 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":"...Чувал ли са за Чайковски , Толстой , Пушкин ?..."
Охо... имаме културолог, така ли !!!
Искаш ли нощес те водя на Лешникотрошачката от Пьотр Илич Чайковски ? Ти ще бъдеш Пьотр, а аз лошата Лешникотрошачка. Носи си задължително грессс 😄😄☝️
17:07 29.05.2026
33 Дрън, дрън съветски чугун
В момента рубли ползват само поробените от Московия народи в пределите на РФ. Никъде другаде не я признават за валута.
17:09 29.05.2026
34 Вкиснато зеле
35 Мнение
Щото да цитираш античовешки медии на такива като шорош, се нарича съучастие в престъпление!!!
17:14 29.05.2026
36 Дв с поредна порция лъжи
37 Бля, бля, бля..
До коментар #1 от "хаха":Рублата си е стабилна, заплатите са добре, редовно ги плащат, покупателната способност се е увеличила. Проблемът е, че доларът глътна вода.
17:15 29.05.2026
38 Минавам само да кажа
17:15 29.05.2026
39 Що така
40 АБВ
До коментар #1 от "хаха":Я бе, умник, вземи и раздели 2,9 милиарда рубли просрочени заплати на 100 милиона работещи да видим какво ще получиш ? 29 рубли ?!
Смешник !
17:15 29.05.2026
17:16 29.05.2026
42 Джоузи Гьобелс
До коментар #5 от "име":Основна част от пропагандата, която правителството прави, е да обяснява колко зле са държавите, които не са подвластни на пропагандата ти. Така излиза, че държавата, която управляваш не е толкова зле, въпреки усещането на жителите в нея, че е зле. Когато обаче чуждата държава не е зле се започва с извъртане, че всъщност доброто състояние на противника е прикрито лошо състояние. Съответно лошото състояние на промиваните мозъци всъщност е добро състояние, което още не са усетили колко е добро, а само в началото на доброто се чувства лошо.
Спомнете си ваксините срещу Ковид-19, когато правителстовто обясняваше как било даже добре, че на хората им става зле след ваксината. Това било първоначално лошо чувство, но после, видите ли, изчакайте и ще ви стане по-добре, защото лошото ще отмине. А тези, които не искат да се ваксинират (враговте, които не се подчиняват на правителството) те изглеждат добре, ама всъщност ще видите, че дълбоко няъде невидимо са зле.
А ако се върнем на Русия и на Германия само може да проверим как жителите на Берлин са мислили, че войниците по улиците на града са завръщащите се немски войски от победата над Москва. Хората промити от пропагандата вярват, че живеят добре благодарение на собственото си правителство и ако слушат ще са ощ по-добре. Ако се бунтуват ще станат зле.
Повтаряйте заедно с медиите "Украйна побеждава, Русия губи, пари има, не сте бедни, харчим пари за доброто на народа, управляващите са най-добрите възможни, с
17:16 29.05.2026
43 Пусни водата че вониш
До коментар #38 от "Минавам само да кажа":Краварска фашкия
17:17 29.05.2026
44 Фен
45 Случайно
46 Нормално
До коментар #2 от "Зевс":Което за руснака е добре, за немеца е трагедия.
17:19 29.05.2026
47 Еврото горкото
До коментар #3 от "Интересно":Ще сгъне изцяло заради некомпетентно управление..
17:19 29.05.2026
48 Руската Грессс
До коментар #38 от "Минавам само да кажа":"...Русия е кенеФФ,а копейките нужници..."
Съдейки по точките, копейките са ти адски сърдити, въпречи че адски си прав 😁
17:34 29.05.2026
49 фен на сидеров
50 Kaлпазанин
До коментар #11 от "Механик":На евреите и тротинетките вече и въздуха е вреден за Путин ,скоро пак ще го свалят и преварат
17:40 29.05.2026
51 Някой ходил ли е
