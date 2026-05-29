Защо силната рубла вреди на Путин

Рублата достигна най-високото си ниво от над три години насам. Това, което на пръв поглед изглежда като добра новина за Кремъл, всъщност е голямо бреме за военната икономика на Путин. АРД обяснява защо.

Силната валута обикновено се счита за признак на икономическа мощ. В случая с Русия обаче нещата са по-сложни.

В края на май руската рубла достигна най-високото си ниво спрямо долара и еврото от повече от три години насам. За Москва обаче това е положителен знак само на пръв поглед. Силната рубла се превръща във все по-голям проблем за руската военна икономика, пише германската обществена медия АРД.

Защо укрепна рублата?

Напоследък курсът беше около 71 рубли за долар. За сравнение: в началото на 2025 г. един долар се разменяше срещу 115 рубли. Само от средата на март руската валута се е повишила с повече от 20 процента.

Основната причина за поскъпването ѝ е изкривената външна търговия: Русия продава повече в чужбина – предимно петрол, газ и други суровини – отколкото внася. Това се дължи на факта, че руската икономика е в стагнация, а вътрешното търсене е слабо. В същото време много канали за изтичане на капитали остават затворени, посочва германското издание.

Как войната в Иран подкрепя рублата

Войната в Иран още повече засили този дисбаланс: оттогава цените на петрола се повишиха значително. За да се преодолее недостигът на суров петрол и рафинирани продукти, САЩ освен това облекчиха санкциите си срещу Русия през март, а в средата на май изключението беше удължено с нови 30 дни.

По този начин се разрешава продажбата на руски суров петрол и руски нефтопродукти, които вече се намират на кораби. Облекчаването на санкциите засяга и корабите от руския сенчест флот, уточнява АРД.

Приходите от нефт и газ нарастват значително

На този фон приходите на Русия от износа на суров нефт отбелязаха значителен ръст в последно време. Според изчисления на Центъра за изследвания в областта на енергетиката и чистия въздух (CREA) през април те са се увеличили с 44 процента в сравнение със същия месец на миналата година. А според сайта MarketScreener, който цитира агенция Ройтерс, приходите на Русия от нефт и газ през май се очаква да нараснат с 39 процента спрямо миналата година - до около 700 милиарда рубли.

Износителите страдат от силната рубла

За руските износители обаче силната рубла е проблем: руските стоки като зърно, торове, стомана или метали поскъпват на световния пазар – и по този начин стават по-малко конкурентоспособни.

Силната валута действа като данък върху износа, тъй като оскъпява стоките, произведени в страната, за чуждестранните купувачи. В същото време тя субсидира вноса, тъй като чуждестранните продукти стават по-евтини за собственото население. „Виждаме, че валутният курс просто задушава руската търговия със зърно“, заяви анализаторката на суровини Маша Беликова от Fastmarkets пред „Файненшъл Таймс".

По-малко рубли за касичката на Путин

Силната рубла е деликатен въпрос не само за руската икономика, но и за държавния бюджет. Причината е, че руската държава плаща в рубли разходите за отбрана, заплатите и социалните помощи. В същото време Русия получава голяма част от приходите си от износ в чуждестранна валута, като например китайски юани.

За да запълни дупките в бюджета, Министерството на финансите е принудено да продава златни резерви, както и запасите си от юани. Купувач на тези активи е Банката на Русия. В замяна на това централната банка продава валутни резерви в същия размер на вътрешния пазар.

Тези т.нар. „огледални сделки“ допълнително укрепват рублата – и по този начин засилват проблемите за руската държава и икономика. В крайна сметка силната рубла е по-скоро проклятие, отколкото благословия за Москва, посочва още АРД.