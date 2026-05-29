Владимир Путин: Съмнявам се, че падналият в Румъния дрон е бил руски

29 Май, 2026 19:56 1 565 103

  • русия-
  • украйна-
  • румъния-
  • дронове-
  • ракети-
  • галац-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

Никой не може да говори за произхода на дрона, докато не се направи експертиза на отломките, каза Путин в отговор на въпрос на ТАСС във връзка с инцидента

Владимир Путин: Съмнявам се, че падналият в Румъния дрон е бил руски - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин днес изрази съмнение, че дронът, попаднал в жилищна сграда в Румъния, е бил в крайна сметка руски и предположи, че всъщност става дума за украински безпилотен летателен апарат, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Путин заяви пред репортери, че е научил за инцидента малко преди това. Той предложи отломките от апарата да бъдат предадени на Русия, за да може Москва сама да проведе собствено независимо разследване.

Никой не може да говори за произхода на дрона, докато не се направи експертиза на отломките, каза Путин в отговор на въпрос на ТАСС във връзка с инцидента.

"Кой в Румъния говори за това, че дронът е руски? Госпожа Фон дер Лайен не е била в Румъния, не е изследвала останките от този дрон, никой не може да каже какъв е произходът на този или друг летателен апарат, докато не се извърши експертиза", подчерта руският президент.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗАЩО БОЖЕ

    24 15 Отговор
    Защо Сорос и Ротшилд не могат да защотятбтретополовите от руските дронове???

    Коментиран от #12, #27, #47

    19:57 29.05.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    21 28 Отговор
    Още повече се съмнявам, че дрона не е руски ☝️

    Коментиран от #34, #48, #67

    19:58 29.05.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    18 37 Отговор
    мчи не бе , ботокс! Ирански е

    Коментиран от #8, #9, #63, #96

    19:58 29.05.2026

  • 4 Отец Дионисий

    57 23 Отговор
    Путин е единственият защитник на православието и нормалността срещу сатанистите на Запад.

    Коментиран от #17, #30

    19:58 29.05.2026

  • 5 Удри

    41 18 Отговор
    Тъпите кратуни Урсулиански...

    19:59 29.05.2026

  • 6 Дон Корлеоне

    22 32 Отговор
    Хаяско го е ударило късото съедининение.

    Коментиран от #14, #23

    19:59 29.05.2026

  • 7 Това не е ли хомофобия

    34 15 Отговор
    Путин защо бие третополовите?

    Коментиран от #61

    19:59 29.05.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    16 25 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    чак на с рано то джу дже да се появи....бая са се уплашили в Раша

    Коментиран от #19

    20:00 29.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хомофобия

    7 10 Отговор
    Хомофобията е ирационален страх, омраза, предразсъдъци или дискриминация срещу хомосексуалността и хомосексуалните хора от западна Европа. Тя може да варира от прикрити социални предразсъдъци до открита агресия към европейците. 1, 2

    Коментиран от #29, #53

    20:01 29.05.2026

  • 11 Майор Деянов, на всеки километър

    14 28 Отговор
    Тая пък мишка плешива кой му дава думата ?

    Коментиран от #79, #99

    20:01 29.05.2026

  • 12 Абе

    8 7 Отговор

    До коментар #1 от "ЗАЩО БОЖЕ":

    Могат, нотретополовите обичат сами асигослагат и не слушат Сорос!

    20:01 29.05.2026

  • 13 Анонимен

    17 15 Отговор
    Те от украйна ще си докарат отломки каквито им трябват. За момента се правят на кротки, защото чакат да не би някой да го е снимал преди удара и пак да се изложат.

    20:01 29.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Булпсихопатъ

    20 12 Отговор
    Определено някой иска да вкара Урсулианците в открит конфликт и определено някой ще гризне атома. Мани се ,бегай ,че са нагласени умнокрасавците на кая и урсулка.

    Коментиран от #40

    20:02 29.05.2026

  • 16 Ц,ц,ц

    17 20 Отговор
    В тоя руски свинарник не остана един нормален.

    Коментиран от #28

    20:02 29.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Нямат край

    13 19 Отговор
    руския СТРАХ и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #24

    20:02 29.05.2026

  • 19 Кое ?

    11 12 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Зелю пигмея ли? На Зельонска гея ли?

    20:03 29.05.2026

  • 20 Дон Корлеоне

    12 16 Отговор
    Хаяско виза в оправдателен режим.

    Коментиран от #26

    20:04 29.05.2026

  • 21 Естествено че е бил украински

    27 9 Отговор
    Зеленски по всякакъв възможен начин ще се опита да вкара европейският съюз във военен конфликт за да спаси собствената си кожа и да излезе от патовата ситуация. Дроновете са им в Средиземно море и в Черно море в турската акватория. Ще направят всичко възможно да ни вкарат вътре в кочината защото нюланд ги излъга с курабии а те се опитват да ни залъжат с дронове в нашето пространство. Манипулатори

    Коментиран от #31

    20:04 29.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Буратино

    3 6 Отговор

    До коментар #6 от "Дон Корлеоне":

    Скоро, много скоро ще ви го нач .кат

    Коментиран от #43

    20:04 29.05.2026

  • 24 Верно е.

    10 12 Отговор

    До коментар #18 от "Нямат край":

    Бункерният се е на$$рал.

    20:05 29.05.2026

  • 25 🦁ЩЩД🦁

    24 12 Отговор
    Има една желязна наука и тв се казва Логика.Ако този дрон е бил руски, румънците щяха да го прихванат.И да се бият в гърдите поне една седмица пред началниците е Лондон.Но понеже не е бил така мечтания руски дрон и понеже са некадърни да прихванат каквото и да е,сега ...гонят посланика.Супер плоска провокация.

    20:05 29.05.2026

  • 26 ВАР

    3 5 Отговор

    До коментар #20 от "Дон Корлеоне":

    Влиза на твоята за червен картон.

    20:05 29.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ааа...

    9 6 Отговор

    До коментар #16 от "Ц,ц,ц":

    Свинсрника е у вас, спри да гледаш през прозореца!

    20:06 29.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Соломон

    10 19 Отговор

    До коментар #4 от "Отец Дионисий":

    Лилипуткин е единствения избил най много православни

    20:06 29.05.2026

  • 31 Чакай бе

    9 15 Отговор

    До коментар #21 от "Естествено че е бил украински":

    Оня алкохолик Медведев вика,че е руски дрон,тоя фъфли други работи.

    Коментиран от #60, #62

    20:07 29.05.2026

  • 32 Ами

    20 11 Отговор
    Дори и дронът да е руски, какво от това.
    Поне не е ракета. За сега :)
    Пък и нали НАТО ги пази. Що ревът?

    20:07 29.05.2026

  • 33 Жестокебач

    9 8 Отговор
    Сложих си топчета и зъбчаткки начлена за да стресирам паветниците, а тия на опашка се редят да ги направя катКокорчо!

    Коментиран от #46

    20:08 29.05.2026

  • 34 САЩ отдавна казаха че е

    12 18 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    руски, подобен на Шахед. Опитали са пак да имитират. Руснаците нямат умствен капацитет, нито пък финансови средства, за да измислят нещо свое. Само имитации и то с ниско качество.

    Коментиран от #39, #55

    20:08 29.05.2026

  • 35 така така

    16 12 Отговор
    На украинските дронове викат руски.

    20:08 29.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ако наистина беше руски тоя дрон

    20 7 Отговор
    Досега сичкото сорос TV щеше да показва останките нон стоп. Ма нещо и влахундерите не го показват, та работата е много съмнителна, по-скоро джилезуту идва от Окропия?

    20:09 29.05.2026

  • 38 Мишел

    12 16 Отговор
    Пропагандната журналистика на Кремъл започна подготовка на руското население за загуба на Русия във войната. Един от символите на кремълската "журналистика" в лицето на "Московски комсомолец" публикува статия със заглавие: "Поразителни загуби: Когато геополитическите неуспехи могат да бъдат по-полезни от блестящите победи". В статията Дмитрий Краснов, адвокат и член на Московската гражданска камара, пише, че "големите геополитически поражения понякога са били по-полезни от победата". Според него "всеки срамен мир" е довел до "изчерпване на елитите и по-голяма свобода за народа", а като положителен ефект "победената страна започна бързо да набира сила".

    Коментиран от #44

    20:09 29.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 .....

    8 4 Отговор

    До коментар #15 от "Булпсихопатъ":

    Ядреният терорист ще натиска ли копчето или го хвана шубето :))

    Коментиран от #54, #59

    20:12 29.05.2026

  • 41 Кирил

    10 8 Отговор
    Типично за комунисти и руснаци е винаги да лъжат, в историята има много примери

    20:13 29.05.2026

  • 42 Смотаняците

    9 5 Отговор
    От НАТО не успяха да прихванат един дрон къде ходи пеша, та им тресна града, а се фикат че руски ракети щели да прихванат?! Ще прихванат това което няма да им дам, за да не им правя кеф!

    20:13 29.05.2026

  • 43 Страхът на Русия от САЩ и НАТО е огромен

    7 10 Отговор

    До коментар #23 от "Буратино":

    Путин: "Тактическата авиация на НАТО може да порази Русия, до всичките ни граници, а техниката на НАТО ще позволи да контролират въздушното ни пространство до Урал. С балистически ракети могат да поразят цели до 5000 километра. Крилати ракети могат да ударят Москва за 5 минути, а други ракети могат да стигнат дори за 4. Това е като да ти забият нож в гърлото, допълни Путин, цитиран от БГНЕС."

    Коментиран от #77

    20:13 29.05.2026

  • 44 Кривчо

    8 2 Отговор

    До коментар #38 от "Мишел":

    Знам, че си роден в с. Гущер и там си израстнал под грижите на баба ти и попадията ама зле са те възпитали. Много лековерен си!

    20:13 29.05.2026

  • 45 Пухльо

    5 1 Отговор
    Знам, че поста ми не е по темата, за което предварително се извинявам, но някой знае ли къде е онзи отворко "Последния софиянец", че при последния спор нещо ме плашеше с охраната на заведението си и така и не ми каза нито къде е това заведение, нито как се казва ?

    Коментиран от #51

    20:14 29.05.2026

  • 46 Анонимен

    0 3 Отговор

    До коментар #33 от "Жестокебач":

    Така по-лесно ли го намирате?

    Коментиран от #56

    20:14 29.05.2026

  • 47 Розовото пони Пусин 🦄

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "ЗАЩО БОЖЕ":

    И аз съмтретопполоф, но даже ме избраха за президент 🌈 🦄 🤣

    20:15 29.05.2026

  • 48 Галилео Галилей от съседната палата

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Все пак тя се върти.

    20:15 29.05.2026

  • 49 Ха-ха

    4 7 Отговор
    Пусин пак се обажда без да го питат. Така имитира, че неговото изказване уж има някакво значение.!

    20:16 29.05.2026

  • 50 Мимчят

    9 5 Отговор
    Наистина това е украински.Зеления той постоянно прави провокации и за всичко набеждава руснаците,като знае,че евроатлантиците ше го подкрепят.Явно пълна провокация и саботаж....

    20:17 29.05.2026

  • 51 Кривчо

    5 0 Отговор

    До коментар #45 от "Пухльо":

    Той няма заведение! Работи като общ работник в едно бюфетче в голям магазин в Люлин.

    Коментиран от #69

    20:17 29.05.2026

  • 52 Тази работа в като вица

    3 2 Отговор
    Че имаш сестра после иди доказвай че нямаш сестра

    20:17 29.05.2026

  • 53 Браво

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Хомофобия":

    Разбираш ги тези неща, личи си.
    Твойте хора са ПП и ДБ.

    20:17 29.05.2026

  • 54 Булпсихопатъ

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от ".....":

    То се моли ,да не го докарат до там.

    20:19 29.05.2026

  • 55 Ами

    7 7 Отговор

    До коментар #34 от "САЩ отдавна казаха че е":

    Ако руснаците нямаха умствен капацитет, нямаше да имат
    хиперзвукови ракети и ядрени реактори с бързи неутрони.
    Между другото, Русия е с два пъти по-малко население
    от САЩ, но има шест пъти по-вече инженери от САЩ.
    За Европа дори не ми се говори. Най-голямото и изобретение е
    капачка за бутилка която да ти се завира в носа като пиеш :)

    Коментиран от #89

    20:20 29.05.2026

  • 56 Нц.....

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Анонимен":

    Намирам го, като се почеша около коляното!

    20:20 29.05.2026

  • 57 Така де

    2 3 Отговор
    Ех, тук във факти първи казаха, че е руски, значи е руски. Аз на тях вярвам най-много!

    20:20 29.05.2026

  • 58 Последния софиянец

    7 4 Отговор
    Обичайна Фашаго- КГБейска практика - всичко се отрича докато и на децата стане ясно че монголите па са Ус. Рали всичко! 😂 Като със пътническите самолети, ударите по жилищни квартали и т.н. После вдигнат ръчички по пе Далски и викат - грешка!
    😂
    И Фашагите започват с опорките...,видите ли, ЕВРОПА иска Война!!😂 Ама са...храбри до момента в който... педофила пак избяга по прашки у бункера в Урал

    20:20 29.05.2026

  • 59 Не виждаш ли го ?;

    3 2 Отговор

    До коментар #40 от ".....":

    Напълнил памперса и е в оправдателен режим.

    20:21 29.05.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Това не е ли хомофобия":

    Не е вярно. И той е от нашите 😘

    20:21 29.05.2026

  • 62 Нито Медведев , нито Урсула

    3 3 Отговор

    До коментар #31 от "Чакай бе":

    знаят какъв е.
    Още по малко пък журналистите или ти.
    Дано се разбере накрая.

    20:21 29.05.2026

  • 63 д-р Ох Боли

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Прекаляваш с кафето.. Но
    може и да си прав. Дрона е ирански, след това се е оказал украински, а пък го издокарват, че е руски.
    Обаче, такива работи без ингилизите не се правят. Така, че най-вероятно е ингилизки.

    20:22 29.05.2026

  • 64 ОТГОВОРА НА ПУТИН С/У ПОЛУДЕЛИТЕ КЕСЛЬОВ

    2 6 Отговор
    УМНИЯ ,ИНТЕЛИГЕНТНЯ ТАКА ПОСТАВЯ НЕЩАТА ПРЕД ЛУДИТЕ КРЕСЛЬОВЦИ ОТ УСУЛОФАШИСТКАТА ИСТЕРИЧНА КОМПАНИЯ.

    20:23 29.05.2026

  • 65 руската мечка

    5 5 Отговор
    май ще играе казачок по командата на НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце

    Коментиран от #70

    20:24 29.05.2026

  • 66 Наближава 22 юни 1941 пардон2026

    5 1 Отговор
    Плана НЕОбарбароса е в действие
    Руснаците да му мислят
    запада не иска толкова голяма територия да се управлява от 140 милиона застаряващи руснака
    Количествените промени водят до качествени промени
    Качествените промени водят до количествени промени

    20:25 29.05.2026

  • 67 Д. Медведев президент

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Дронът не е руски. Но спокойствието ви свърши. Така ще е от тук нататък.

    Коментиран от #75

    20:26 29.05.2026

  • 68 Слепото

    4 1 Отговор
    Някой знае ли Защо този на снимката изглежда като..умреляк?
    Този същият ли бягаше по гащи от някакъв готвач и прекопаваше магистралите около москал?

    20:26 29.05.2026

  • 69 Пухльо

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Кривчо":

    Благодаря за информацията, а може ли малко по-конкретно в кой точно магазин в Люлин е и как се казва? Той ме покани да го посетя и мисля да го направя стига някой да ми подскаже кой е и къде е. Позволи си да ме обижда та затова искам да го видя лице в лице, за да си повтори обидите към мен, ако му стиска.

    Коментиран от #74

    20:27 29.05.2026

  • 70 Аз съм

    4 2 Отговор

    До коментар #65 от "руската мечка":

    Тя руската мечка вече гризна дръвцето.

    20:27 29.05.2026

  • 71 Ойропейски

    0 2 Отговор
    провокацийки и дезинформация. Да подготвят "общественото мнение" за война и да предизвикат панически страх от "руска агресия". Банална пропаганда както през 1941г. дето уж "комунизма" бориха. Преди него бориха "царизма", още преди искаха уж да ги правят католици и други подобни простотии.

    Коментиран от #82

    20:29 29.05.2026

  • 72 Пълни глупости

    2 0 Отговор
    Аз имам една дилема, която не ми дава мира:
    Кой лъже повече путин или тиквата?

    20:29 29.05.2026

  • 73 подводничар

    0 1 Отговор
    Еееми, щом човека казва така ...

    20:30 29.05.2026

  • 74 Кривчо

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "Пухльо":

    Ще ме изтрият! Голям зелен надпис.

    Коментиран от #86

    20:30 29.05.2026

  • 75 Така е

    5 0 Отговор

    До коментар #67 от "Д. Медведев президент":

    Симо Нян го казах в ефира на фашистката кремля ТВ:
    " От 2 месеца дъщерите ми спят в коридора и дрешника, и сънуват постоянно кошмари от тези Украински дронове!"
    А преди 5 г...беше категорична: Та това е Украйна, Господи,..2 ДНЯ и ВСЕ"!!
    Хихихихихи

    20:31 29.05.2026

  • 76 Путинка

    5 0 Отговор
    В чест на предстоящата победа три пъти : ГРАА ГРАА ГРААА!

    20:32 29.05.2026

  • 77 Ами

    1 4 Отговор

    До коментар #43 от "Страхът на Русия от САЩ и НАТО е огромен":

    Преди 35 години НАТО беше на 1800 километра от Москва,
    сега е на 600 километра от Москва и на 150 от Петербург.
    Как очакваш да реагира Русия?
    Как биха реагирали САЩ, ако Русия постави ракети в Мексико?
    Как би реагирала Англия, ако Русия постави ракети в Ирландия?
    Нормално е да се страхуват. Безстрашни са само лудите и идиотите.

    Коментиран от #80, #91

    20:32 29.05.2026

  • 78 Мааамицата Ви

    5 0 Отговор
    Ватенкарска в Ауспуха д.......ба.

    Коментиран от #97

    20:33 29.05.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Ей Тъ по пи тек

    5 1 Отговор

    До коментар #77 от "Ами":

    Я да видим договора за признаването на Независимостта на Украйна с който предаде Ядр.бомби на Русия.Сега ако Украйна имаше ядр .бомби дали Ватенките щяха да я нападат.

    Коментиран от #88

    20:35 29.05.2026

  • 81 Зeлето

    5 1 Отговор
    Путинцето путкaра путинската държавата по стръмното надоле!

    20:35 29.05.2026

  • 82 Ква Война те

    6 1 Отговор

    До коментар #71 от "Ойропейски":

    Гони бе Руски тръбар.Русията ти води 5г.безсилна война до днес.1,348хил ватенки са мубити и тежко ранени.Великата Расия .Д...ба и смешниците.

    20:37 29.05.2026

  • 83 Перкам руски фенове

    5 1 Отговор
    Докато им дойде акъла.

    20:39 29.05.2026

  • 84 Факти

    5 1 Отговор
    Хаяско напълни памперса. Отговорът на ЕС ще е брутален. Русия приключи.

    20:39 29.05.2026

  • 85 Селския бик съм

    3 1 Отговор
    Перем ватенки и техните бълг фенове безплатно.Маааамицата ви едногънкова в Ауспуха.

    20:40 29.05.2026

  • 86 Пухльо

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "Кривчо":

    Не ми стана ясно, но все пак благодаря. Явно тоя е късметлия. Вероятно така трябва да си останат нещата. Приемам го като знак от съдбата.

    20:40 29.05.2026

  • 87 Боби Баламата

    4 2 Отговор
    Някой знае ли защо 22 ядрени Републики,Главкомандващия педофил и редовната армия Оризо-Гризачи от С Корея ,вече 13 год НЕ МОГАТ да победят една държавица 20 пъти по- малка и със..50-- 100 пъти по- малко въоръжение?!
    Кога най- после ще започне Парада на вовка и Башо в КИЕВ?!?

    Коментиран от #101

    20:41 29.05.2026

  • 88 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #80 от "Ей Тъ по пи тек":

    За ИДИ оти като теб отново обяснявам.
    Окраина никога не е имала свои ядрени оръжия.
    На нейна територия, както на териториите на Казахстан и Беларус бяха разположени ядрени оръжия на Русия, както на териториите на ФРГ и Турция бяха разположени ядрени оръжия собственост на САЩ.

    20:42 29.05.2026

  • 89 Бай Тенчо

    2 2 Отговор

    До коментар #55 от "Ами":

    Значи русия с шест пъти повече инженери още немое се докопа до Луната, което бедната на инженери Америка направи преди 60 г. Прай сметка кви инженери, дето един москвич немогат направи!

    Коментиран от #92, #93

    20:44 29.05.2026

  • 90 Фактолог

    1 2 Отговор
    Свалянето на безпилотния летателен апарат е резултат от атака на украинските системи за противовъздушна отбрана, заяви румънският президент Никусор Дан. „Група от 43 дрона, пристигнали от изток, прекосиха Украйна на приблизително 20-30 километра северно от Дунав, от изток на запад. Докато летяха над украинска територия, някои от тях бяха свалени, а един от тях, вероятно ударен над град Рени, промени траекторията си и се насочи към Галац.“

    Толкоз по въпроса!

    Коментиран от #95

    20:44 29.05.2026

  • 91 Всяка държава има право

    3 1 Отговор

    До коментар #77 от "Ами":

    да се присъедини към който съюз желае. Русия няма как и не може да влияе на този процес. Това е договорка между отделните държави и съответния съюз. Това, че Русия е много страхлива си е нейн проблем.

    20:45 29.05.2026

  • 92 Айде бе

    1 2 Отговор

    До коментар #89 от "Бай Тенчо":

    Луноход“ е серия от два съветски безпилотни апарата за изследване на Луната. Това са първите дистанционно управлявани роботи, стъпили на друго небесно тяло.
    Луноход 1: Изстрелян е през 1970 г. Той е първият в света планетарен роувър. Успешно изминава около \(10.5 \km\) по лунната повърхност в рамките на 11 месеца.Луноход 2: Изпратен е през 1973 г. и поставя тогавашен рекорд за изминато разстояние в Космоса – над \(39 \km\).

    Коментиран от #98

    20:46 29.05.2026

  • 93 Факти

    3 1 Отговор

    До коментар #89 от "Бай Тенчо":

    Руските инженери са като всичко руско - нелепо копие на западното.

    20:46 29.05.2026

  • 94 Любо

    1 1 Отговор
    Зеленото фашизоидно и наркоманизирано еврейско джудже Хаяско отвори ли границите на концлагера наречен Украйна???

    Коментиран от #102

    20:47 29.05.2026

  • 95 Академик

    0 1 Отговор

    До коментар #90 от "Фактолог":

    Та еva y Фактолога.

    20:49 29.05.2026

  • 96 Цензура

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Все още никой не ни е показал снимка на свален над укрия ирански дрон, явно единственият се е разбил в Румъния.

    20:49 29.05.2026

  • 97 Удри копейката с лопатЕто!

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Мааамицата Ви":

    До нас иране!

    20:50 29.05.2026

  • 98 Бай Тенчо

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "Айде бе":

    Представям си кви роботи са направили руснаците през 1973 година, щом роботът им от 2025 година ходи пиян с паважна екзема!

    20:50 29.05.2026

  • 99 Цензура

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Интересно, кой ли трябва да даде думата на най-голямата държава и най-голямата военна сила на света? Може би ти, лъckaч?

    20:51 29.05.2026

  • 100 Компетентен

    0 0 Отговор
    Той може и да не е бил руски, но мамалигите ще го обяват за руски, дори да е боядисан целият в синьо и жълто.

    20:51 29.05.2026

  • 101 БПФ

    0 1 Отговор

    До коментар #87 от "Боби Баламата":

    Ти правилно си се кръстил баламчик. Я обясни - защо укрия, след като мобилизира 2.5 пъти повече войници от руснаците и след като получава оръжие от 50 държави, не може да спре руската армия?

    Коментиран от #103

    20:53 29.05.2026

  • 102 Май ка ти

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "Любо":

    Получи ли разкритие?

    20:54 29.05.2026

  • 103 А Мала Токмачка?

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "БПФ":

    Превзеха ли Мала Токмачка?

    20:55 29.05.2026

