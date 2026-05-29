Растящо напрежение! Урсула фон дер Лайен подготвя твърд курс срещу китайския внос в ЕС

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подготвя мащабен натиск за по-строги мерки срещу субсидирания китайски внос, което поставя началото на остър спор между страните в ЕС относно отношенията с Пекин, пише "Политико".
Еврокомисарите ще обсъдят темата в петък на фона на растящо напрежение заради увеличаващия се поток от евтини китайски стоки към европейския пазар. Франция и други държави настояват за по-силна защита на индустрията, докато Германия и Испания предупреждават срещу действия, които могат да застрашат достъпа до китайския пазар.
Търговският дефицит на ЕС с Китай е достигнал 360 млрд. евро през миналата година спрямо 312 млрд. евро през 2024 г., като през първото тримесечие на 2026 г. ръстът се е ускорил допълнително.
Фон дер Лайен и началникът на кабинета ѝ Бьорн Зайберт настояват за по-твърд подход към Пекин и за нови инструменти срещу наводняването на европейския пазар с евтини стоки.
"Днешният дебат би трябвало да потвърди нарастващия консенсус в Европа относно необходимостта от действия по отношение на "Китайския шок 2.0", заяви европейският комисар по промишлеността Стефан Сежурне.
"Мисля, че все още има път към конструктивен диалог с Китай, но не можем да позволим Европа да стане жертва на хищническа стратегия, която унищожава нашата индустрия. Необходими са нови инструменти, нови мерки, нова политическа воля."
След дискусиите Фон дер Лайен ще постави темата и на срещата на Г-7 във Франция на 15 юни, а след това и пред лидерите на ЕС на Европейския съвет в Брюксел.
Засега не се очакват конкретни писмени предложения, но нови мерки могат да бъдат представени след речта на фон дер Лайен за състоянието на Съюза през септември.
Германия продължава да подхожда предпазливо заради опасения от ответни мерки на Китай и проблеми по веригите за доставки. Германският министър на икономиката Катерина Райхе заяви по време на визита в Пекин, че Берлин подкрепя "балансиран подход", който комбинира защитни механизми и отвореност към износа.
В същото време нараства тревогата в Германия, че евтиният китайски внос подкопава местната индустрия, което постепенно смекчава съпротивата срещу по-твърда европейска линия.
Испания се дистанцира от инициатива, подкрепяна от Франция, за по-строги търговски мерки и по-широки защитни разследвания. ЕС вече наложи мита до 35% върху китайските електромобили през 2024 г., но китайските производители увеличиха износа на plug-in хибриди, които остават безмитни.
Според анализатори натискът върху Европа се засилва, тъй като китайският износ се пренасочва към ЕС след американските протекционистки мита, въведени от президента Доналд Тръмп.
"Наистина е важно да изградим надежден европейски възпиращ механизъм", заяви Гжегож Стек от мозъчния тръст MERICS. "Това е един от въпросите, по които се борим с Пекин."
1 Топ Топ
Правилно!!
Коментиран от #9
16:15 29.05.2026
4 тъй ли...
Или ще я караме само на "който може да си позволи - купува, който не може - гладува"?
Така ли е най-демократично?
16:17 29.05.2026
5 Истината
До пълно Унищожение на ЕС!
16:17 29.05.2026
7 Интересно
Добре дошли в ЕС. На който не му изнася - да се изнася.
16:19 29.05.2026
9 Гост
До коментар #1 от "Топ Топ":С какво ще произвежда Ервопа? От къде ресурси? От къде работници? А, къде пазари? Къде са производствените мощности? Всичко беше изнесено в Азия, а господарските раси свикнаха само да менажират. Никой в Германия, Франция, Англия и т.н. не знае как се държи отвертка. Разчитат само на гастарбайтерите. Но и те вече залитнаха по новите ценности и красят прайда по шарено бельо.
16:22 29.05.2026
12 Пр0ст нар0д
Коментиран от #45
16:25 29.05.2026
16 Факт
Когато стигнем до ситуацията на празните рафтове, тогава ще се молим на Китай да ни внесе малко евтина стока, макар и на тройна цена.
Това са инертни процеси, които отнемат време да се активират, но пък траят дълго и се помнят от поколения.
16:29 29.05.2026
23 Емил
До коментар #22 от "Емил":С ЕС
16:34 29.05.2026
24 Пр0ст нар0д
До коментар #18 от "Тити":Навремето, майсторите са взимали чираци, които са учили на занаят, а чираците са работели безплатно на майстора, защото един ден, чиракът ще стане майстор, ще отвори дюкян в съседство и ще стане конкурент.
ЕС си даде технологиите на Китай, че му и плащаше, че и сега се чешат по главите, защо и как Китай им взе лидерството и пазарите.
16:37 29.05.2026
26 ДрайвингПлежър
Да си не просто зле, а направо в трагични отношения с всички големи играчи е постижение, което само малоумните Урсули могат да постигнат.
Във война с Русия, в търговска война с Китай и САЩ - трябва да си екстремно зальохан еврокууригалник да вярваш, че ЕС има шанс!
ВЪН И ДАЛЕЧЕ ОТ КОЧИНАТА!
Коментиран от #32, #46
16:38 29.05.2026
30 Гост
До коментар #29 от "Топч0":Качеството китайско, а цените - европейски. Естествено, нали някой трябва да изхранва господарските раси, за да ни заливат с поздрави, че сме достойни членове на клуба.
16:43 29.05.2026
32 Гост
До коментар #26 от "ДрайвингПлежър":ЕС се управлява от безхаберници. България се управляваше от продажници. На тях не им пука, че съсипват цяла нация. За тях е важното, че им плащат добре за това. А ние чакахме да ни оправели икономиката и да цъфнем.
16:47 29.05.2026
34 Атина Палада
До коментар #19 от "Факти":ЕК налага и санкции на България,заради дефицит от 3%! Същият го имаше и при влизането в ЕЗ ,обаче с фалшивите данни на Урсула и нашите махараджи в София ,приеха България..Сега санкции налагат..
16:55 29.05.2026
37 Голям
До коментар #10 от "Бай Пунди Говнокомандващия":Праз мен ме интересува урсуляка какво ще уака
17:05 29.05.2026
45 567
До коментар #12 от "Пр0ст нар0д":Предтекстната логика е,че китайското свръх предлагане унищожава европейската индустрия и предприемачество-производство… Обаче, никой не отговаря на въпроса- защо в Европа, европейците плащаме за същия продукт тройно и петорно в сравнение с държавите от друг континент???…Защо? Маратонки Адидас на летището в Маями-29.99 $, а същия модел на летището в Амстердам-169,99€…А и едните и другите-Мade in China…Предполагам само,че цената в Китай ще е сигурно 100 (10-15$)…
17:28 29.05.2026
46 свидетел
До коментар #26 от "ДрайвингПлежър":не само оскъпено - НЯМА ГО !
17:30 29.05.2026
