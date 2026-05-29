Растящо напрежение! Урсула фон дер Лайен подготвя твърд курс срещу китайския внос в ЕС
  Тема: Войната на митата

29 Май, 2026 16:14

Според анализатори натискът върху Европа се засилва, тъй като китайският износ се пренасочва към ЕС след американските протекционистки мита, въведени от президента Доналд Тръмп

Politico Politico списание за политически анализи

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подготвя мащабен натиск за по-строги мерки срещу субсидирания китайски внос, което поставя началото на остър спор между страните в ЕС относно отношенията с Пекин, пише "Политико".

Еврокомисарите ще обсъдят темата в петък на фона на растящо напрежение заради увеличаващия се поток от евтини китайски стоки към европейския пазар. Франция и други държави настояват за по-силна защита на индустрията, докато Германия и Испания предупреждават срещу действия, които могат да застрашат достъпа до китайския пазар.

Търговският дефицит на ЕС с Китай е достигнал 360 млрд. евро през миналата година спрямо 312 млрд. евро през 2024 г., като през първото тримесечие на 2026 г. ръстът се е ускорил допълнително.

Фон дер Лайен и началникът на кабинета ѝ Бьорн Зайберт настояват за по-твърд подход към Пекин и за нови инструменти срещу наводняването на европейския пазар с евтини стоки.

"Днешният дебат би трябвало да потвърди нарастващия консенсус в Европа относно необходимостта от действия по отношение на "Китайския шок 2.0", заяви европейският комисар по промишлеността Стефан Сежурне.

"Мисля, че все още има път към конструктивен диалог с Китай, но не можем да позволим Европа да стане жертва на хищническа стратегия, която унищожава нашата индустрия. Необходими са нови инструменти, нови мерки, нова политическа воля."

След дискусиите Фон дер Лайен ще постави темата и на срещата на Г-7 във Франция на 15 юни, а след това и пред лидерите на ЕС на Европейския съвет в Брюксел.

Засега не се очакват конкретни писмени предложения, но нови мерки могат да бъдат представени след речта на фон дер Лайен за състоянието на Съюза през септември.

Германия продължава да подхожда предпазливо заради опасения от ответни мерки на Китай и проблеми по веригите за доставки. Германският министър на икономиката Катерина Райхе заяви по време на визита в Пекин, че Берлин подкрепя "балансиран подход", който комбинира защитни механизми и отвореност към износа.

В същото време нараства тревогата в Германия, че евтиният китайски внос подкопава местната индустрия, което постепенно смекчава съпротивата срещу по-твърда европейска линия.

Испания се дистанцира от инициатива, подкрепяна от Франция, за по-строги търговски мерки и по-широки защитни разследвания. ЕС вече наложи мита до 35% върху китайските електромобили през 2024 г., но китайските производители увеличиха износа на plug-in хибриди, които остават безмитни.

Според анализатори натискът върху Европа се засилва, тъй като китайският износ се пренасочва към ЕС след американските протекционистки мита, въведени от президента Доналд Тръмп.

"Наистина е важно да изградим надежден европейски възпиращ механизъм", заяви Гжегож Стек от мозъчния тръст MERICS. "Това е един от въпросите, по които се борим с Пекин."


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Топ Топ

    4 32 Отговор
    Европа Обявява Независимост от Всички
    Правилно!!

    Коментиран от #9

    16:15 29.05.2026

  • 2 Зевс

    62 4 Отговор
    Кака, каква индустрия без евтини ресурси и енергия, от които сами се лишихме?

    16:15 29.05.2026

  • 3 Сатана Z

    48 5 Отговор
    И от къде ше внася евтини стоки Европейския райх? От Израел,който е в колапс?Или от БГ ширпотребата?

    16:16 29.05.2026

  • 4 тъй ли...

    64 3 Отговор
    Какво стана със свободният пазар? Къде отиде "който може - продава, който не може - затваря"?
    Или ще я караме само на "който може да си позволи - купува, който не може - гладува"?
    Така ли е най-демократично?

    16:17 29.05.2026

  • 5 Истината

    54 6 Отговор
    Урсула фон дер Лайен подготвя икономическа война срещу китайския внос в ЕС
    До пълно Унищожение на ЕС!

    16:17 29.05.2026

  • 6 Охоуу

    31 4 Отговор
    Подготвя твърд курс,но без "с"-то.Да си го завре в 6околадовия салон.

    16:18 29.05.2026

  • 7 Интересно

    25 5 Отговор
    Милиони азиатски работници ще бъдат внесени в периферните членове на клуба, като нас, за да има евтино производство за Ханс и Франсоа.
    Добре дошли в ЕС. На който не му изнася - да се изнася.

    16:19 29.05.2026

  • 8 000

    37 5 Отговор
    Има ли държава, срещу която този скапан брюксел да не се озъбил беззъбата си паст?

    16:20 29.05.2026

  • 9 Гост

    36 2 Отговор

    До коментар #1 от "Топ Топ":

    С какво ще произвежда Ервопа? От къде ресурси? От къде работници? А, къде пазари? Къде са производствените мощности? Всичко беше изнесено в Азия, а господарските раси свикнаха само да менажират. Никой в Германия, Франция, Англия и т.н. не знае как се държи отвертка. Разчитат само на гастарбайтерите. Но и те вече залитнаха по новите ценности и красят прайда по шарено бельо.

    16:22 29.05.2026

  • 10 Бай Пунди Говнокомандващия

    5 20 Отговор
    Румъния обяви руския консул в морския град Констанца за персона нон грата

    Коментиран от #37

    16:22 29.05.2026

  • 11 ами хайде действай

    35 0 Отговор
    в знак на протест предлагам Урсула пиблично да си хвърли китайския телефон, лаптоп, телевизор, таблет, цялото кухненско оборудване, пералнята, ютията и прахосмукачката. да не забрави стола на който седи, стационарния си телефон и половината си дрехи...

    16:25 29.05.2026

  • 12 Пр0ст нар0д

    24 1 Отговор
    Не вдевам, защо наводняването с евтини стоки да е проблем? Нали всички искаме да е по-евтино, за да си позволим повече? Нали всички икономисти се стараят да намерят по-евтина стока, по-изгодна сделка? Защо ЕС ще се бори с това?

    Коментиран от #45

    16:25 29.05.2026

  • 13 пенсионер от Варна

    24 0 Отговор
    като не може да се произвежда бързо, качествено и евтино в европа, да накажем Китай и купувачите на стоките им ! тук дори и неотделяемите капачки са внос от Китай. Фашизъм в най-чиста форма !

    16:26 29.05.2026

  • 14 дядото

    23 0 Отговор
    тези стари злобарки от ек съвсем изтрещяха.русия ги отряза,тръмп ги щави, сега на китай скачат.внучки на хитро-фашисти,разбираемо

    16:26 29.05.2026

  • 15 ха ха ха ...

    18 0 Отговор
    Акушерката слага примката на врата на Ес !!!

    16:26 29.05.2026

  • 16 Факт

    19 0 Отговор
    За момента ЕС все още може да си позволи да налага ограничения във вноса на трети страни.
    Когато стигнем до ситуацията на празните рафтове, тогава ще се молим на Китай да ни внесе малко евтина стока, макар и на тройна цена.
    Това са инертни процеси, които отнемат време да се активират, но пък траят дълго и се помнят от поколения.

    16:29 29.05.2026

  • 17 До кът се правихте !

    9 0 Отговор
    На Много Узмни !

    Втъкнаха ли Ви Го ?

    Сега ?

    16:30 29.05.2026

  • 18 Тити

    12 3 Отговор
    Вима имат производителите защото изнесоха цялото производство в Китай а можеше всичко да си остане в Европа.

    Коментиран от #24

    16:30 29.05.2026

  • 19 Факти

    9 0 Отговор
    Растящо напрежение! Урсула фон дер Лайен подготвя твърд курс срещу китайския внос в ЕССР

    Коментиран от #34

    16:31 29.05.2026

  • 20 име

    14 0 Отговор
    Кака Mъpcyла ce усетила, толкова години наливаме пари в китайската промишленост чрез зелената схема и соларите, дето ги засаждаме по чернозема, ся взела чепсе загрижила за разни пластмасови боклуци.

    16:33 29.05.2026

  • 21 Хи хи хи

    10 0 Отговор
    Ще ползваме само скъпи стоки в ЕС-китайски. Нали сме богаташи?🤣

    16:33 29.05.2026

  • 22 Емил

    13 1 Отговор
    Урсула фондер... много ми прилича на Корнелия Нинова която не напусна БСП преди да я разсипе съвсем.... та така и Лайен!!!

    Коментиран от #23

    16:34 29.05.2026

  • 23 Емил

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Емил":

    С ЕС

    16:34 29.05.2026

  • 24 Пр0ст нар0д

    13 0 Отговор

    До коментар #18 от "Тити":

    Навремето, майсторите са взимали чираци, които са учили на занаят, а чираците са работели безплатно на майстора, защото един ден, чиракът ще стане майстор, ще отвори дюкян в съседство и ще стане конкурент.
    ЕС си даде технологиите на Китай, че му и плащаше, че и сега се чешат по главите, защо и как Китай им взе лидерството и пазарите.

    16:37 29.05.2026

  • 25 хххх

    12 0 Отговор
    Това е оргомна грешка! Заради шепа европейски олигарси ще плащат всички граждани. Като искат да са конкурентни, да се научат отново да произвеждат, а не да освояват еврофондове и данъчни облекчения.

    16:38 29.05.2026

  • 26 ДрайвингПлежър

    12 1 Отговор
    Да му е честито на европееца - при условие, че произведеното в ЕС е изкуствено оскъпено няколко пъти, сега Урсулите ще направят така, че да няма достъп и до евтината чужда продукция!

    Да си не просто зле, а направо в трагични отношения с всички големи играчи е постижение, което само малоумните Урсули могат да постигнат.

    Във война с Русия, в търговска война с Китай и САЩ - трябва да си екстремно зальохан еврокууригалник да вярваш, че ЕС има шанс!

    ВЪН И ДАЛЕЧЕ ОТ КОЧИНАТА!

    Коментиран от #32, #46

    16:38 29.05.2026

  • 27 ДрайвингПлежър

    10 0 Отговор
    Между другото когато говорим за Китайските сибсидирани сектори... а Европейските програми какво са ако не субсидия? Просто китаеца си харчи парите по-умно и по-продуктивно от Урсулите, кой е крив тогава Дзинпин или безумната шайка евролапачи?

    16:41 29.05.2026

  • 28 Да почерпят опит от СССР

    8 0 Отговор
    Да направят нов СИВ, европейски…

    16:41 29.05.2026

  • 29 Топч0

    17 0 Отговор
    Я отворете пералня машина, телевизор и всичко друго с логото на Бош ,Самсунг Сони и всички големи фирми.Всичко вътре е Китай, Малайзия .Сбирщина от всякъде. Но цените са европейски-от скъпите.🤣

    Коментиран от #30

    16:42 29.05.2026

  • 30 Гост

    12 0 Отговор

    До коментар #29 от "Топч0":

    Качеството китайско, а цените - европейски. Естествено, нали някой трябва да изхранва господарските раси, за да ни заливат с поздрави, че сме достойни членове на клуба.

    16:43 29.05.2026

  • 31 604

    12 0 Отговор
    Ептен че се озъбим ....

    16:45 29.05.2026

  • 32 Гост

    14 0 Отговор

    До коментар #26 от "ДрайвингПлежър":

    ЕС се управлява от безхаберници. България се управляваше от продажници. На тях не им пука, че съсипват цяла нация. За тях е важното, че им плащат добре за това. А ние чакахме да ни оправели икономиката и да цъфнем.

    16:47 29.05.2026

  • 33 Надява

    11 0 Отговор
    Се Урсула на твърд КУРс,ама пак ще попадне на МЕК

    16:51 29.05.2026

  • 34 Атина Палада

    11 1 Отговор

    До коментар #19 от "Факти":

    ЕК налага и санкции на България,заради дефицит от 3%! Същият го имаше и при влизането в ЕЗ ,обаче с фалшивите данни на Урсула и нашите махараджи в София ,приеха България..Сега санкции налагат..

    16:55 29.05.2026

  • 35 Ееее

    9 0 Отговор
    Къде е свободния пазар ве !?

    17:03 29.05.2026

  • 36 Дзак

    12 1 Отговор
    Войната в Украйна разрушава бавно ЕС!

    17:04 29.05.2026

  • 37 Голям

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Бай Пунди Говнокомандващия":

    Праз мен ме интересува урсуляка какво ще уака

    17:05 29.05.2026

  • 38 Гост

    8 0 Отговор
    А кога ще спрат китайските стоки в Пепко, Кик и др. като тях. Фирмите били европейски, обаче вътре всичко е китайско!!!

    17:07 29.05.2026

  • 39 Козята брадичка

    6 0 Отговор
    Ще дозакопае съюза алчната ..стия!

    17:15 29.05.2026

  • 40 Ами

    5 0 Отговор
    Какви капачки изобрети европата, никъде ги няма по целия свят, простотия ще ми скача на Китай 😀

    17:15 29.05.2026

  • 41 Тая женица

    6 0 Отговор
    Що не преглежда жени, ами се занимава с неща, които не разбира? Или поне да отиде на пенсия... Русия и Китай са бъдещите колоси, от които зависи света. Сащ се оттегля от Европа. Е, какво скача тази на големите? Ще ни прегазят, като домат на магистрала.

    17:19 29.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Така Така

    2 0 Отговор
    Истината е че Дракона изяде многополовите :)))) още преди петилетка го предвидих.

    17:27 29.05.2026

  • 45 567

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Пр0ст нар0д":

    Предтекстната логика е,че китайското свръх предлагане унищожава европейската индустрия и предприемачество-производство… Обаче, никой не отговаря на въпроса- защо в Европа, европейците плащаме за същия продукт тройно и петорно в сравнение с държавите от друг континент???…Защо? Маратонки Адидас на летището в Маями-29.99 $, а същия модел на летището в Амстердам-169,99€…А и едните и другите-Мade in China…Предполагам само,че цената в Китай ще е сигурно 100 (10-15$)…

    17:28 29.05.2026

  • 46 свидетел

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "ДрайвингПлежър":

    не само оскъпено - НЯМА ГО !

    17:30 29.05.2026

  • 47 Саш и европа са в мега фалит

    1 0 Отговор
    Ефтините стоки са убийство за саш и европата и урсито и лудия отчаяно се нуждаят от невиждана инфлация и грабежи за да обезценят дълговете от квадрилиони и тези ефтини стоки дето конкурират скъпите западни стоки заредени с огромна инфлация направо им забиват ножа право в сърцето.....аз мисля че китай и русия и иран трябва да унищожат европа като население ген и разновидност саш също и да се създаде раса която се командва по лесно от дружите световни сили

    17:39 29.05.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Урсито наказва еврогеиците

    1 0 Отговор
    Като не им позволява да потребяват ефтини китайски стоки...ако бях на путин местото щах да пратя спецназа да убие урсито и калата и мерца и оня пен дел с дедото

    17:41 29.05.2026

