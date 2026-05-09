Тридневното примирие между Русия и Украйна започна с взаимни обвинения за нарушаването му

Тридневното примирие между Украйна и Русия, обявено от Доналд Тръмп, официално влезе в сила, но вече има съобщения за неговото нарушаване.

Още в първите часове след полунощ на 9 май двете страни си размениха обвинения в атаки.

Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че противовъздушната отбрана е прихванала украински дронове, насочени към столицата. Руското министерство на отбраната докладва за над хиляда нарушения на огъня от страна на украинските сили.

Киев обвини Москва, че продължава ударите по украински позиции, въпреки официалното съгласие за пауза.

Примирието съвпада с честванията на Деня на победата в Русия. Преди влизането му в сила Русия заплаши с масиран ракетен удар срещу Киев, ако Украйна се опита да наруши парада на Червения площад.

Тазгодишният парад на Червения площад се провежда в „съкратен формат“ без военна техника (за първи път от 2007 г.) и при изключен мобилен интернет в града поради опасения от атаки.

Обявеното примирие включва и споразумение за размяна на затворници „1000 срещу 1000“, което Украйна потвърди, че ще спазва, докато Москва го определи като своя инициатива.

Президентът Зеленски подписа указ, с който гарантира, че украинските оръжия няма да атакуват Червения площад по време на днешния парад, но подчерта, че примирието трябва да се спазва навсякъде, а не само символично.

Американският президент изрази надежда, че това временно спиране на огъня може да бъде удължено и да постави началото на края на войната.Въпреки нарушенията, двете страни потвърдиха, че размяната на пленници остава приоритет.

Ситуацията през последните дни и часовете, предхождащи примирието, бяха изключително напрегнати и динамични.

При руски нападения загинаха най-малко петима души, а 37 са ранени в различни региони на Украйна.

Съобщава се за удари по жилищни сгради в Киев, Одеса и Днипро. В Мерефа (близо до Харков) ракетна атака е отнела живота на седем души.

Съобщава се за руски удари по цивилна инфраструктура в Суми и Запорожие. В Суми руски дрон е поразил детска градина, а в Запорожие са разрушени домове и е прекъснато електрозахранването за хиляди хора. Има данни за цивилни жертви и ранени в резултат на тези атаки.

Руското министерство на отбраната докладва за свалени над 260 украински дрона през нощта и ранните часове на деня. Съобщено е за атаки в посока Москва и Уралския регион (Перм), както и за временно преустановяване на работата на 13 летища в Южна Русия.

Предната нощ руската ПВО отрази мащабна атака от 347 украински безпилотника над над 20 региона, което се определя като рекорд от началото на конфликта. Дронове са атакували руската столица в часовете преди парада. Във Внуково и Шереметиево бяха въведени временни ограничения на полетите поради режима „Килим“.

Има доклади за дрон, ударил висока жилищна сграда в Москва. Украински дронове са поразили петролни бази в село Юровка (близо до Анапа, Краснодарски край), предизвиквайки пожари в резервоарите. Също така е потвърден удар по стратегическа рафинерия в Ярославъл.

При атаките с дронове в Ростов на Дон бе поразена административната сграда на регионалния център за аеронавигация. Руските власти съобщават, че няма жертви при този конкретен инцидент, но обвиняват Киев в опити за дестабилизация по време на празничните чествания.