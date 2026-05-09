Сирия е арестувала генерал от епохата на Асад

Министерството на вътрешните работи на Сирия обяви ареста на бригаден генерал Хардал Ахмед Даюб, предаде АФП.

Той е един от знаковите военни от епохата на сваления президент Башар ал-Асад.

Властите обвиниха Хардал Ахмед Даюб в участие в химическа атака през 2013 г. срещу предградие на столицата Дамаск.

През август 2013 г. армията под командването на Асад беше обвинена, че е използвала химически оръжия срещу райони, които по това време бяха под контрола на бунтовниците, като според американските разузнавателни служби и правозащитни организации са били убити над 1400 мъже, жени и деца.

В разгара на гражданската война в Сирия правителството на Асад отрече отговорността си, но се съгласи да предаде химическия си арсенал, за да предотврати американски удари.

Асад остана на власт повече от десетилетие, но през 2024 г. беше свален от ислямистки бунтовници, водени от сегашния президент Ахмед ал-Шараа.

Министерството съобщава, че е арестувало "Хардал Ахмед Даюб, бивш бригаден генерал във въоръжените сили на сваления режим и бивш шеф на разузнавателния отдел на ВВС в Дараа, за прякото му участие в систематични нарушения срещу цивилни".

Министерството обвинява Даюб, че е "замесен в химически атаки по време на службата си в отдела в Дамаск и присъствието си в района на Хараста", където "е ръководел репресивни операции и е допринесъл за логистичната координация на бомбардировките на Източна Гута с международно забранени химически оръжия".

Даюб, който е поредният от поредицата длъжностни лица от ерата на Асад, задържани през последните месеци, е обвинен също в извънсъдебни убийства и координация с Иран и неговия ливански представител "Хизбула", които и двете подкрепяха сваленото правителство.

Оцелелите от атаките, включително медицински работници публикуваха десетки видеоклипове в интернет за химическата атака.