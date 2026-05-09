Сирия е арестувала генерал от епохата на Асад
Сирия е арестувала генерал от епохата на Асад

Министерството на вътрешните работи на Сирия обяви ареста на бригаден генерал Хардал Ахмед Даюб, предаде АФП.

Той е един от знаковите военни от епохата на сваления президент Башар ал-Асад.

Властите обвиниха Хардал Ахмед Даюб в участие в химическа атака през 2013 г. срещу предградие на столицата Дамаск.

През август 2013 г. армията под командването на Асад беше обвинена, че е използвала химически оръжия срещу райони, които по това време бяха под контрола на бунтовниците, като според американските разузнавателни служби и правозащитни организации са били убити над 1400 мъже, жени и деца.

В разгара на гражданската война в Сирия правителството на Асад отрече отговорността си, но се съгласи да предаде химическия си арсенал, за да предотврати американски удари.

Асад остана на власт повече от десетилетие, но през 2024 г. беше свален от ислямистки бунтовници, водени от сегашния президент Ахмед ал-Шараа.

Министерството съобщава, че е арестувало "Хардал Ахмед Даюб, бивш бригаден генерал във въоръжените сили на сваления режим и бивш шеф на разузнавателния отдел на ВВС в Дараа, за прякото му участие в систематични нарушения срещу цивилни".

Министерството обвинява Даюб, че е "замесен в химически атаки по време на службата си в отдела в Дамаск и присъствието си в района на Хараста", където "е ръководел репресивни операции и е допринесъл за логистичната координация на бомбардировките на Източна Гута с международно забранени химически оръжия".

Даюб, който е поредният от поредицата длъжностни лица от ерата на Асад, задържани през последните месеци, е обвинен също в извънсъдебни убийства и координация с Иран и неговия ливански представител "Хизбула", които и двете подкрепяха сваленото правителство.

Оцелелите от атаките, включително медицински работници публикуваха десетки видеоклипове в интернет за химическата атака.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А50

    5 0 Отговор
    То там генерали от други епохи няма

    09:21 09.05.2026

  • 2 ЗИЛ 117

    2 3 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    09:22 09.05.2026

  • 3 ЗИЛ 117

    5 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    09:22 09.05.2026

  • 4 ЗИЛ 117

    4 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    09:22 09.05.2026

  • 5 ЗИЛ 117

    3 2 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    09:22 09.05.2026

  • 6 ЗИЛ 117

    4 2 Отговор
    НАЦИСТКИТЕ офицери, заели постове в НАТО. Факт, а не теория на конспирацията!

    Адолф Хойзингер, началник-щаб на Хитлер, става председател на Военния комитет на НАТО през 1961-1964 г.

    Ханс Шпайдел, командир на НАТО за Централна Европа (CCE) 1957-1963 г.
    Йохан Щайнхоф, председател на Военния комитет на НАТО, 1971-1974 г.
    Йохан фон Клаймансег - НАТО CCE, 1967-1968
    Ернст Фербер - НАТО CCE, 1973-1975
    Карл Шнел - CCE на НАТО, 1975-1977.
    Франц Йозеф Шулце - НАТО CCE, 1977-1979.
    Фердинанд фон Зенгер и Етерлин - НАТО CCE, 1979-1983.

    09:23 09.05.2026

  • 7 ЗИЛ 117

    4 2 Отговор
    внукът на нацистки щурмовик, стана канцлер. Каква ирония на съдбата!
    Ако започне война между Русия и Германия в опит да изпълни мечтата на дядо си, поне германците ще знаят какво ги очаква.
    И преди да прочетете някой факт-чекър, който ви обяснява, че това не е вярно, имайте предвид, че Мерц лично призна, че дядо му Йозеф Пол Совини е бил нацист.

    Коментиран от #16

    09:23 09.05.2026

  • 8 факт

    2 2 Отговор
    новина ще е ареста на натовски генерал

    09:29 09.05.2026

  • 9 исторически парк

    3 1 Отговор
    за химически атаки трябва да арестуват шефа на белите каски

    09:37 09.05.2026

  • 10 Всъщност

    1 2 Отговор
    Бунтовниците в Сирия си бяха ислямски терористи изначало, активно подкрепяни от западния атланто-фашизъм. След началото на войната в Украйна, те неочаквано надделяха в конфликта с редовната сирийска армия на законното правителство на Асад. Гражданската война няма да приключи така

    09:39 09.05.2026

  • 11 Нямало е място на колесника

    3 0 Отговор
    На самолета на Асад за маска и завалийката останал...

    09:40 09.05.2026

  • 12 Зачистват се асадовите остатъци

    2 1 Отговор
    Логичен край на всички сатрапии

    Коментиран от #13

    09:44 09.05.2026

  • 13 Еврото в юани

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Зачистват се асадовите остатъци":

    А ислямистките терористи на Шараа кога?

    Коментиран от #14

    09:56 09.05.2026

  • 14 Еми нарамвай кремъклийката

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Еврото в юани":

    Зареждай черешовото топче и си ти

    10:10 09.05.2026

  • 15 Да го сложат в музея

    1 0 Отговор
    Да напомня за една безвъзвратно от минала епоха

    10:13 09.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

