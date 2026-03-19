Сирия ще унищожи химическите оръжия, наследени от Башар Асад

Сирия стартира подкрепен от Вашингтон план за унищожаване на останалите химически оръжия в страната, които бяха използвани срещу нейното население по времето на сваления лидер Башар Асад, разкри "Ройтерс".

В продължение на десетилетия Асад ръководеше мащабна програма за химически оръжия, чиято употреба доведе до смъртта и раняването на хиляди хора по време на продължителната гражданска война в Сирия.

Въпреки че Дамаск подписа Конвенцията за химическите оръжия през 2013 г. и декларира запас от 1300 тона, забранената употреба продължи и мащабът на програмата остава неясен.

Международна работна група, подкрепена от САЩ, Германия, Великобритания, Канада и Франция, наред с други, ще проследи всички останали елементи от програмата и ще ги унищожи под надзора на Организацията за забрана на химическите оръжия, заяви в интервю сирийският посланик в ООН Ибрахим Олаби.

Според експерти от ОЗХО трябва да бъдат инспектирани до 100 обекта в Сирия, за да се определи какви токсични боеприпаси са останали и как трябва да бъдат унищожени.

Това ще изисква продължителна и скъпоструваща операция, за да се предотврати разпространението на оръжия за масово унищожение в регион, обхванат от конфликти и политически вълнения.

Разширяващата се война на САЩ и Израел срещу Иран и по-широките регионални опасения за сигурността ще направят времето за провеждане на мисията несигурно, но това я прави още по-необходима, за да се предотврати бъдещо използване, казват официални лица.

"Не знаем какво е останало. Това беше тайна програма", казва Олаби. "Сирия трябва да се заеме с това да открие тези обекти и след това да ги обяви."

Дипломатически източник, който говори при условие за анонимност, за да обсъди деликатния въпрос, казва, че 100-те обекта могат да бъдат всичко - от военни бази до лаборатории или офиси.

"Вероятно ще отнеме много месеци, ако не години, за да се свърши това, и, разбира се, настоящата ситуация в Близкия изток не помага на процеса да напредне към действителното унищожаване на остатъците от програмата за химически оръжия на Асад", казва източникът.