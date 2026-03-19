Новини
Свят »
Сирия »
Сирия ще унищожи химическите оръжия, наследени от Башар Асад
  Тема: Сирия

Сирия ще унищожи химическите оръжия, наследени от Башар Асад

19 Март, 2026 09:10 732 10

  • сирия-
  • башар асад-
  • химически оръжия-
  • ахмед аш шараа-
  • алепо

Това ще изисква продължителна и скъпоструваща операция, за да се предотврати разпространението на оръжия за масово унищожение в регион, обхванат от конфликти и политически вълнения

Сирия ще унищожи химическите оръжия, наследени от Башар Асад - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Сирия стартира подкрепен от Вашингтон план за унищожаване на останалите химически оръжия в страната, които бяха използвани срещу нейното население по времето на сваления лидер Башар Асад, разкри "Ройтерс".

В продължение на десетилетия Асад ръководеше мащабна програма за химически оръжия, чиято употреба доведе до смъртта и раняването на хиляди хора по време на продължителната гражданска война в Сирия.

Въпреки че Дамаск подписа Конвенцията за химическите оръжия през 2013 г. и декларира запас от 1300 тона, забранената употреба продължи и мащабът на програмата остава неясен.

Международна работна група, подкрепена от САЩ, Германия, Великобритания, Канада и Франция, наред с други, ще проследи всички останали елементи от програмата и ще ги унищожи под надзора на Организацията за забрана на химическите оръжия, заяви в интервю сирийският посланик в ООН Ибрахим Олаби.

Според експерти от ОЗХО трябва да бъдат инспектирани до 100 обекта в Сирия, за да се определи какви токсични боеприпаси са останали и как трябва да бъдат унищожени.

Това ще изисква продължителна и скъпоструваща операция, за да се предотврати разпространението на оръжия за масово унищожение в регион, обхванат от конфликти и политически вълнения.

Разширяващата се война на САЩ и Израел срещу Иран и по-широките регионални опасения за сигурността ще направят времето за провеждане на мисията несигурно, но това я прави още по-необходима, за да се предотврати бъдещо използване, казват официални лица.

"Не знаем какво е останало. Това беше тайна програма", казва Олаби. "Сирия трябва да се заеме с това да открие тези обекти и след това да ги обяви."

Дипломатически източник, който говори при условие за анонимност, за да обсъди деликатния въпрос, казва, че 100-те обекта могат да бъдат всичко - от военни бази до лаборатории или офиси.

"Вероятно ще отнеме много месеци, ако не години, за да се свърши това, и, разбира се, настоящата ситуация в Близкия изток не помага на процеса да напредне към действителното унищожаване на остатъците от програмата за химически оръжия на Асад", казва източникът.


Сирия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце ЕООД

    14 0 Отговор
    Айде измислете нещо ново де...

    Коментиран от #3

    09:24 19.03.2026

  • 2 Сорос

    15 0 Отговор
    Честито ви еврейско окупационно правителство(т.нар. "демокрация").

    09:25 19.03.2026

  • 3 Ще унищожи ли?

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Баце ЕООД":

    Тук ще развъртят пак едни пари за федофилски НПО. Може да има и даренения - около 70-80 хил. евро.

    09:29 19.03.2026

  • 4 Някой

    7 0 Отговор
    Немският зарин го произвеждаше Ал Нусра дето сега управлява там. Един такъв бе осъден в Турция.
    А измислиците за химическите оръжия са напълно разобличени. Част от видеата снимани по Ирак и Египет.

    09:35 19.03.2026

  • 5 Демек,

    7 0 Отговор
    химически оръжия има. И къде са, първо трябва да ги открият, а тях ги нямаааааааааа. Ама да си оправдаем миналите недомислици. Същото като при Саддам Хюсеин.

    09:36 19.03.2026

  • 6 Глупост

    5 0 Отговор
    Никога в Сирия не имало такива елементи.

    09:36 19.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 сирия е най глупавата страна

    5 0 Отговор
    ислямската идил я порутиха за 15 години . сега демокрация . а те са ислямисти . бради . никой не ходи там . бежанците не се връщат . асад ги изгонил . мигранти . професия мигрант .

    09:50 19.03.2026

  • 9 и ко?Сорос се оказа прав, а Путлер лъжец

    0 4 Отговор
    Нали нямали химически оръжия. Нали не ползвали в Идлиб и Алепо. Ква срана тя? Пак разкриха лъжите на джуджето. Те щото лъже са му толкова късички краката.

    09:56 19.03.2026

  • 10 любопитен

    0 0 Отговор
    Ееей епруветката на Колин Пауъл още ли я пазите?

    10:37 19.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания