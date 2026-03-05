Новини
Европейската комисия: Няма миграционна вълна заради войната в Иран
  Тема: Кризата с бежанците

5 Март, 2026 13:19 597 16

  • магнус брунер-
  • бежанци-
  • иран-
  • европейска комисия-
  • средиземно море-
  • сирия

Според еврокомисарят по вътрешните работи Магнус Брунер трябва да има готовност по въпросите на миграцията и сигурността заради възможните последици за Европа

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Не виждаме миграционни движения за напускане на Иран, по-скоро има напускащи Техеран, каза днес еврокомисарят по вътрешните работи Магнус Брунер пред журналисти преди началото на заседанието на Съвета на ЕС в Брюксел. На него европейските вътрешни министри ще обсъдят обстановката със сигурността след последните събития в Близкия изток, пише БТА.

Не виждаме движение към Европа или съседни на Иран страни, добави еврокомисарят. Той отбеляза, че ситуацията се променя всекидневно. По неговите думи трябва да има готовност по въпросите на миграцията и сигурността заради възможните последици за Европа.

Брунер съобщи, че въвеждането на системата за изцяло автоматизирано преминаване на външните граници на ЕС върви много добре. Той отчете, че в първите месеци от прилагането на промените вече са направени 30 милиона регистрации на чужденци и са издадени 17 хиляди отказа за влизане заради фалшиви документи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    4 1 Отговор
    сички сме тука

    13:21 05.03.2026

  • 2 Затваряйте границите

    5 0 Отговор
    И не ги пускайте, събирайте по адреси всички които са вече тук и ги връщайте.

    13:21 05.03.2026

  • 3 Шегобиец

    8 0 Отговор
    Няма бе, няма! Никой не пап ли към турската граница в момента. Пийте по една ракия.

    13:22 05.03.2026

  • 4 ООрана държава

    7 0 Отговор
    Ще дойдат споко, урсулата и на тях ще започне да раздава от нашите пари

    13:22 05.03.2026

  • 5 Няма кой

    7 0 Отговор
    Да тръгва към Европата и най закъсълите козари от изтока разбраха че там не ги чака нищо добро тежко и горко на гражданите на ЕС голямо финансово дране ги чака идните седмици цените на всичко ще полудеят идните седмици и месеци

    13:23 05.03.2026

  • 6 Руснаци масово бягат от Иран

    3 5 Отговор
    Струпаха се на границата с Азербайджан!
    Затова атакуваха Азербайджан!

    Коментиран от #10

    13:23 05.03.2026

  • 7 Сталин

    4 1 Отговор
    Великите перси не са страхливи кучета като шабесгоите да бягат ,те се бият до последно с тия кошерни терористи

    13:23 05.03.2026

  • 8 Феникс

    5 0 Отговор
    А всекидневни полети от Пакистан за България има ли ?

    Коментиран от #11

    13:23 05.03.2026

  • 9 БАЦЕ ЕООД

    3 0 Отговор
    най-корумпираната , некадърна комисия ли казва така?

    13:26 05.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 По скоро

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Феникс":

    Ще има желаещи по оста България до Пакистан ..

    Там държава където с 5 евро си плащаш храната за деня


    Европа при продължителна война в близкия изток е капитулирала най зависима е от енерго ресурси предстоят фалити и бесилки грабене на магазини престрелки с правоохрянителните органи палеж изнасилвания и тотален хаус.Бог да ви пази!

    13:28 05.03.2026

  • 12 Теслатъ

    4 0 Отговор
    Иранската младеж е една от най-образованите в света, те са Перси, а не араби!

    13:29 05.03.2026

  • 13 Атина Палада

    2 0 Отговор
    Естествено,че няма да има..Луди за тоя катун ЕС нема..Кой е луд да дойде в такъв катун.

    13:38 05.03.2026

  • 14 Ердоган

    0 0 Отговор
    Народа на Иран осъзнава, че до още две седмици ще е свободен затова стоят пък и САЩ стреля само по военни цели, не като Раша. Иран и те ще празнуват на 3-ти Март началото на Освобождението.

    Коментиран от #15

    13:44 05.03.2026

  • 15 По вероятно

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ердоган":

    Е в Америка да избухне гражданска война от идващата хиперинфлацията отколкото аятоласите да загубят контрол над Персия

    13:47 05.03.2026

  • 16 иранците не са страхливци и нямат

    0 0 Отговор
    никакво намерение да бягат , а приготвят бесилки за всеки чужд войник , който стъпи на иранска земя и правилно

    14:28 05.03.2026

