Европейската комисия: Няма миграционна вълна заради войната в Иран

Не виждаме миграционни движения за напускане на Иран, по-скоро има напускащи Техеран, каза днес еврокомисарят по вътрешните работи Магнус Брунер пред журналисти преди началото на заседанието на Съвета на ЕС в Брюксел. На него европейските вътрешни министри ще обсъдят обстановката със сигурността след последните събития в Близкия изток, пише БТА.
Не виждаме движение към Европа или съседни на Иран страни, добави еврокомисарят. Той отбеляза, че ситуацията се променя всекидневно. По неговите думи трябва да има готовност по въпросите на миграцията и сигурността заради възможните последици за Европа.
Брунер съобщи, че въвеждането на системата за изцяло автоматизирано преминаване на външните граници на ЕС върви много добре. Той отчете, че в първите месеци от прилагането на промените вече са направени 30 милиона регистрации на чужденци и са издадени 17 хиляди отказа за влизане заради фалшиви документи.
1 1488
13:21 05.03.2026
2 Затваряйте границите
13:21 05.03.2026
3 Шегобиец
13:22 05.03.2026
4 ООрана държава
13:22 05.03.2026
5 Няма кой
13:23 05.03.2026
6 Руснаци масово бягат от Иран
Затова атакуваха Азербайджан!
Коментиран от #10
13:23 05.03.2026
7 Сталин
13:23 05.03.2026
8 Феникс
Коментиран от #11
13:23 05.03.2026
9 БАЦЕ ЕООД
13:26 05.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 По скоро
До коментар #8 от "Феникс":Ще има желаещи по оста България до Пакистан ..
Там държава където с 5 евро си плащаш храната за деня
Европа при продължителна война в близкия изток е капитулирала най зависима е от енерго ресурси предстоят фалити и бесилки грабене на магазини престрелки с правоохрянителните органи палеж изнасилвания и тотален хаус.Бог да ви пази!
13:28 05.03.2026
12 Теслатъ
13:29 05.03.2026
13 Атина Палада
13:38 05.03.2026
14 Ердоган
Коментиран от #15
13:44 05.03.2026
15 По вероятно
До коментар #14 от "Ердоган":Е в Америка да избухне гражданска война от идващата хиперинфлацията отколкото аятоласите да загубят контрол над Персия
13:47 05.03.2026
16 иранците не са страхливци и нямат
14:28 05.03.2026