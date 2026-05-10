Иран подготвя нови оръжия при повторна атака от САЩ

Иран е подготвил „неочаквани опции“ за САЩ в случай на повторно нападение срещу Ислямската република, включително ново оборудване и оръжия, според иранския военен говорител Мохамад Акраминия.

„Ако САЩ допуснат грешка отново и атакуват страната ни, със сигурност ще се изправят пред неочаквани опции.

Те ще включват по-усъвършенствано и ново оборудване, нови методи за водене на война и, най-важното, нови райони“, каза Акраминия в интервю за информационната агенция IRNA.

Ако конфликтът се разшири в тези нови райони, Техеран ще може да „изненапа врага“, тъй като Вашингтон няма да може да предвиди подобно развитие, твърди иранският военен говорител.