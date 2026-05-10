Техеран: Вашингтон загуби войната и не постигна нито една от целите си

10 Май, 2026 10:39, обновена 10 Май, 2026 10:43 1 038 40

Действията на САЩ в региона само „засилиха единството и сплотеността в Иран“, заяви говорител на военните

Техеран: Вашингтон загуби войната и не постигна нито една от целите си
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати не успяха да постигнат нито една от целите си и претърпяха поражение в резултат на атаката си срещу Иран, заяви Мохамад Акраминия, говорител на армията на Ислямската република.

„Ако искаме да направим оценка, трябва да отбележим, че врагът не успя да постигне нито една от предварително определените си цели и претърпя поражение в тази война“, каза той в интервю за информационната агенция IRNA.

Акраминия добави, че действията на САЩ в региона само „засилиха единството и сплотеността в Иран“.

Съединените щати и Израел започнаха война срещу Иран на 28 февруари.

На 7 април президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви двуседмично взаимно прекратяване на огъня с Ислямската република.

На 11 април Техеран и Вашингтон проведоха разговори в Исламабад, но двете страни не успяха да постигнат споразумение за дългосрочно уреждане на конфликта поради редица различия.

На 21 април президентът на САЩ обяви намерението си да удължи прекратяването на огъня с Иран. Според иранската държавна телевизия Техеран не възнамерява да признае едностранното удължаване на прекратяването на огъня от Вашингтон и ще действа в съответствие със собствените си интереси.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Хи хи

    22 5 Отговор
    Абе ние щяхме да помогнем на САЩ с нашите ф-ки, обаче бяха счупени и не можаха да излетят !!!

    10:50 10.05.2026

  • 2 САЩисан русофил

    3 8 Отговор
    Плача,братските халифата и русия вперьод

    10:50 10.05.2026

  • 3 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    2 19 Отговор
    Ко ша правят сега аятоласите
    Нема мърдане, иначе боли.

    10:52 10.05.2026

  • 4 Дивергент

    13 2 Отговор
    В заглавието би трябвало да фигурира думата “ обявените”си цели. Необявената цел я постигна.

    Коментиран от #6

    10:53 10.05.2026

  • 5 Цялата тази радост

    18 3 Отговор
    дължим на флоридските селяни от фамилия Тръмп и техните бакалски сметки да си напълнят гушите покрай войната, без да се интересуват от света.

    Ако Тръмп имаше поне ,алко стратегически качества на истински политик и президент, никога нямаше да започне войната, преди да е осигурил алтернативи на Ормуз.

    10:56 10.05.2026

  • 6 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    3 20 Отговор

    До коментар #4 от "Дивергент":

    Това е истинската цел.
    Не дадат ли урана, аятоласите бел ден нема да видят

    Коментиран от #17, #22, #25, #28

    10:57 10.05.2026

  • 7 Това го разправям от три месеца-

    16 1 Отговор
    ей така , с лодки и катерчета, с гранатомети, малки ракетки и снарядчета Иран ЩЕ ДЪРЖИ ОРМУЗ ЗАТВОРЕН , колкото си иска и напук на голямата армада на Тръмп от другата страна, в Оманския залив и Арабско море.

    Целият свят разбра, само Рижавия и аматьорите му не разбраха.

    А трябваше с това да почнат, преди да водят война!

    10:58 10.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Да ама Президента Доналд

    2 3 Отговор
    Тръмп мисли че държи всички карти на масата.❤️🇺🇸🤔

    Коментиран от #12, #18

    11:01 10.05.2026

  • 10 Факти

    5 16 Отговор
    Една от целите беше аятолаха и тя беше постигната още първия ден. Голямата цел беше да ви върнат ядрената програма в миналото и тя също е постигната. Смяна на режима никога не е била цел. Това е работа на иранския народ и никой няма да си жертва войниците за да го освобождава. Тактиката на Тръмп е винаги да иска много повече, отколкото реално цели да получи. Така той създава илюзията за компромис и консенсус. Иран беше разбомбен и върнат в миналото. Целта е постигната. Каквото Тръмп изчопли отгоре е бонус.

    11:02 10.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    5 11 Отговор

    До коментар #9 от "Да ама Президента Доналд":

    Тапата в залива остава.
    Давайте урана иначе ви почвам пак.

    Коментиран от #19

    11:05 10.05.2026

  • 13 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 12 Отговор

    До коментар #8 от "Днес имаме илюстрация на всичко:":

    Сто китайски кораба блокирани в залива.
    Техеран не може.да ги прекара през блокадата.
    Уж са едно с китайците.
    САЩ не дават.

    Коментиран от #16, #20, #30

    11:08 10.05.2026

  • 14 Иранците и те се изхвърлят

    5 10 Отговор
    и удрят г@з в тавана!

    Армията на САЩ постигна много от целите си, най- вече иранската ядрена програма е трайно запушена.
    Основни ирански военни обекти са разрушени.
    Обогатеният уран е заровен дълбоко и Иран няма достъп до него.

    Сега въпросът е дали Тръмп ще заповяда на тежката авиация да бомбардира Иран!
    Ако това се случи, Иранще пострада жестоко, жертвите ще са много.

    Тъй че иранците да не дърпат дявола за опашката, а да внимават, да не прекаляват!

    Но те имат ГЕОГРАФСКО предимство, което се нарича Ормузки проток и което променя всичко.
    Имат и добро стратегическо мислене, от което Тръмп и шайката му са напълно лишени.

    Така че, правилно е да се каже- Вашингтон НЕ СПЕЧЕЛИ войната!

    11:09 10.05.2026

  • 15 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    2 10 Отговор
    Биби ша ви подхваща, ако не дадете урана.

    Коментиран от #31

    11:10 10.05.2026

  • 16 Китай няма да остане без нефт и газ.

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    така че - какво точно казваш?

    Никой няма да остане без нефт и газ по света.
    Тези 20 % , които Персийският залив осигурява, могат да бъдат компенсирани.

    Въпросът е на КАКВА ЦЕНА! С всички последици.

    Колко пъти да ти обясняваме това де, напъни е малко!

    11:12 10.05.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    НЕ уранът е истинската цел❗
    Това вече го знаят и децата❗
    А ти надмина и Гьобелс, той дори не е знаел,
    че една лъжа може да се пропагандира чрез няколко ника❗

    11:12 10.05.2026

  • 18 Ключовата дума тук е

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Да ама Президента Доналд":

    МИСЛИ.

    Само си мисли!

    11:15 10.05.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    ТръНп успя да ЗАТВОРИ ЗАТВОРЕНИЯ воден път❗ И поне виж, че не е залив❗
    А ти надмина и Гьобелс, той дори не е знаел,
    че една лъжа може да се пропагандира чрез няколко ника❗

    11:15 10.05.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    А ти надмина и Гьобелс, той дори не е знаел,
    че една лъжа може да се пропагандира чрез няколко ника❗

    11:16 10.05.2026

  • 21 Бог да го прости

    3 4 Отговор
    Чък Норис, ако беше жив, щеше да ги оправи персите.

    11:17 10.05.2026

  • 22 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    Приключени сте ч@фути...

    11:18 10.05.2026

  • 23 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    4 7 Отговор
    За кво е на аятоласите.
    Бомба ша ми правят.
    На Хизбула ша я дават.
    Света да плащат.

    11:21 10.05.2026

  • 24 има ли купейки

    3 5 Отговор
    Тръмп е победител във Виетнам, само копейките може да си мислите, че няма да победи и Иран!

    Коментиран от #32

    11:21 10.05.2026

  • 25 шорошко еврейче-гейче ,

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    Кога и вие жидята си дадете атомните бомби тогава може да скимтитеи и Иран да си даде урана.

    11:21 10.05.2026

  • 26 стоян георгиев

    1 5 Отговор
    Рижавия клоун избран благодарение на руските пари и лъжи се унижи като никой американски президент преди него.за това когато комуняга ви каже колко е хубав даден кандидат да знаете че ви лъже!

    Коментиран от #33, #36

    11:21 10.05.2026

  • 27 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 5 Отговор
    Държа стотина китайски корабчета в залива.
    СИ да не да сърди, че мога да ги гушна.

    Коментиран от #34, #35

    11:23 10.05.2026

  • 28 оня с коня

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    По-вероятно да го изпратят хиперзвуково на и$paeл, тъкмо ще се заличи този mpъceн ген от планетата.

    11:25 10.05.2026

  • 29 Единственият печеливш е Израел.

    2 2 Отговор
    Голямата цел на Израел от десетилетия е никоя арабска държава в БИ да няма ядрено оръжие.

    Тази цел те преследваха упорито през годините по всякакви начини- ликвидираха арабските ядрени учени, саботираха доставките на техника още в пристанищата, взривяваха инсталации и центрофуги още при строежа им, бомбардираха ядрени капацитети в други държави.

    Иран стигнаха най- близо до целта и това беше кошмара на Израел!

    Ядрените способности на Иран са върнати в начален стадий днес. Израел имат пряка полза от Тръмп. Те не зависят от Залива за газ и нефт. Кризата удря тях, както всики други държави, но това е нищо, сравнено с голямата цел.

    11:27 10.05.2026

  • 30 оня под коня

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Не са 100 китайските кораби, 10 000 са.

    11:29 10.05.2026

  • 31 Бибиту е зает,

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    брои си пръстите и с двата си пеленгатора се ослушва за Фатах 2.

    11:32 10.05.2026

  • 32 шекелка

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "има ли купейки":

    шекелките победихте цялата вселена.

    11:35 10.05.2026

  • 33 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "стоян георгиев":

    И зеления клоун е избран с еврейски пари и мошенгии.

    11:37 10.05.2026

  • 34 Вова императора

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    държи 30% от ycpaiнi.

    11:39 10.05.2026

  • 35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    В кой залив бре, че не ти е ясно и на теб самия❗ В Американския залив ли🤔❗

    11:41 10.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ППДБ/ЛГБТ

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    След операцията вече няма долни кълба.

    11:50 10.05.2026

  • 38 1234

    1 1 Отговор
    Мисирката милен пак разпространява дезинформация. Бай Дончо чуваш ли ги кво приказват, що ги жалиш аятоласите.

    Коментиран от #39

    11:51 10.05.2026

  • 39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "1234":

    Що ги жали ли 🤔
    Щото му свършиха Томахавките❗
    През февруари Пентагонът обяви, че е подписал седемгодишен договор с Raytheon за увеличаване на производството на "Томахоук", тъй като запасите му са изчерпани заради войната с Иран.❗
    А в Персия има още много пясък🤔

    11:55 10.05.2026

  • 40 Оракула от Делфи

    2 0 Отговор
    Тръмп никога не бил фокусиран за водене на война срещу Иран или
    Венецуела,
    ЗА НЕГО Е ИНТЕРЕСНО ДА "ИЗЦЕДИ" БОРСАТА за собствена сметка !
    Всичко друго е "пълнеж" от празни приказки!!!

    12:06 10.05.2026

