Техеран: Вашингтон загуби войната и не постигна нито една от целите си

Съединените щати не успяха да постигнат нито една от целите си и претърпяха поражение в резултат на атаката си срещу Иран, заяви Мохамад Акраминия, говорител на армията на Ислямската република.

„Ако искаме да направим оценка, трябва да отбележим, че врагът не успя да постигне нито една от предварително определените си цели и претърпя поражение в тази война“, каза той в интервю за информационната агенция IRNA.

Акраминия добави, че действията на САЩ в региона само „засилиха единството и сплотеността в Иран“.

Съединените щати и Израел започнаха война срещу Иран на 28 февруари.

На 7 април президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви двуседмично взаимно прекратяване на огъня с Ислямската република.

На 11 април Техеран и Вашингтон проведоха разговори в Исламабад, но двете страни не успяха да постигнат споразумение за дългосрочно уреждане на конфликта поради редица различия.

На 21 април президентът на САЩ обяви намерението си да удължи прекратяването на огъня с Иран. Според иранската държавна телевизия Техеран не възнамерява да признае едностранното удължаване на прекратяването на огъня от Вашингтон и ще действа в съответствие със собствените си интереси.