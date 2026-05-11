  Тема: Украйна

Петима цивилни руснаци пострадаха при украинско нападение над Белгородска област

11 Май, 2026 04:11, обновена 11 Май, 2026 04:14 637 5

При нападението са повредени автомобили, търговски обект, частни домове и апартаменти

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Петима цивилни в три общини са ранени при атаки с дронове на украинските въоръжени сили срещу Белгородска област, съобщи областният управител Вячеслав Гладков.

„Информация за последствията се изяснява“, написа той в платформата Max.

Непълнолетен, получил баротравма в село Варваровка, Белгородска област, е хоспитализиран в регионалната детска болница.

Междувременно мъж, пострадал в село Новая Таволжанка, е потърсил лечение в Шебекинската болница. Диагностициран е с нараняване от минен взрив и рана на окото. Оттам е транспортиран и войник от специализираното доброволческо поделение „Орлан“ с баротравма. Жител на Шебекино с подобно нараняване е откаран за лечение в Белгород.

По-късно жена от село Глотово е откарана в Грайворонската районна болница с нараняване от мина и шрапнелна рана в окото.

При нападението са повредени автомобили, търговски обект, частни домове и апартаменти. В село Дорогощ в Грайворонски район е изгоряла сграда в селскостопанско предприятие.

В Новая Таволжанка е съборен електропровод, оставяйки част от селото временно без ток. Аварийните служби ще започнат ремонтни дейности след одобрение от Министерството на отбраната.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахо

    3 2 Отговор
    И къде е премирието?

    Коментиран от #5

    05:00 11.05.2026

  • 2 Факрус

    5 3 Отговор
    Абе, пуснаха ли тока в белгород? Ами Интернет?

    05:49 11.05.2026

  • 3 Факрус

    3 2 Отговор
    Абе прайда в московията много набързо го притупаха! Да не би двойника на товариш ичкин да е бил болен?

    05:59 11.05.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    3 0 Отговор
    Да не са гласували за меня.
    Абе помниге ли таваришчи как до 2025г Запада не даваше да се бомби руска територия и как някак неусетно това стана ежедневие ? Русия безропотно преглътна и този горчив хап и гък не казва. Пълна Капитулация ☝️

    06:39 11.05.2026

  • 5 Руснак без крак...

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хахо":

    Където и пълното безусловно изтегляне от окупираната украинска земя. Га рушняците се изтеглят, тогаз ще има примирие !!!

    06:43 11.05.2026

