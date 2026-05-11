Петима цивилни руснаци пострадаха при украинско нападение над Белгородска област

Петима цивилни в три общини са ранени при атаки с дронове на украинските въоръжени сили срещу Белгородска област, съобщи областният управител Вячеслав Гладков.

„Информация за последствията се изяснява“, написа той в платформата Max.

Още новини от Украйна

Непълнолетен, получил баротравма в село Варваровка, Белгородска област, е хоспитализиран в регионалната детска болница.

Междувременно мъж, пострадал в село Новая Таволжанка, е потърсил лечение в Шебекинската болница. Диагностициран е с нараняване от минен взрив и рана на окото. Оттам е транспортиран и войник от специализираното доброволческо поделение „Орлан“ с баротравма. Жител на Шебекино с подобно нараняване е откаран за лечение в Белгород.

По-късно жена от село Глотово е откарана в Грайворонската районна болница с нараняване от мина и шрапнелна рана в окото.

При нападението са повредени автомобили, търговски обект, частни домове и апартаменти. В село Дорогощ в Грайворонски район е изгоряла сграда в селскостопанско предприятие.

В Новая Таволжанка е съборен електропровод, оставяйки част от селото временно без ток. Аварийните служби ще започнат ремонтни дейности след одобрение от Министерството на отбраната.