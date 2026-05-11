Петима цивилни в три общини са ранени при атаки с дронове на украинските въоръжени сили срещу Белгородска област, съобщи областният управител Вячеслав Гладков.
„Информация за последствията се изяснява“, написа той в платформата Max.
Непълнолетен, получил баротравма в село Варваровка, Белгородска област, е хоспитализиран в регионалната детска болница.
Междувременно мъж, пострадал в село Новая Таволжанка, е потърсил лечение в Шебекинската болница. Диагностициран е с нараняване от минен взрив и рана на окото. Оттам е транспортиран и войник от специализираното доброволческо поделение „Орлан“ с баротравма. Жител на Шебекино с подобно нараняване е откаран за лечение в Белгород.
По-късно жена от село Глотово е откарана в Грайворонската районна болница с нараняване от мина и шрапнелна рана в окото.
При нападението са повредени автомобили, търговски обект, частни домове и апартаменти. В село Дорогощ в Грайворонски район е изгоряла сграда в селскостопанско предприятие.
В Новая Таволжанка е съборен електропровод, оставяйки част от селото временно без ток. Аварийните служби ще започнат ремонтни дейности след одобрение от Министерството на отбраната.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Абе помниге ли таваришчи как до 2025г Запада не даваше да се бомби руска територия и как някак неусетно това стана ежедневие ? Русия безропотно преглътна и този горчив хап и гък не казва. Пълна Капитулация ☝️
06:39 11.05.2026
До коментар #1 от "Хахо":Където и пълното безусловно изтегляне от окупираната украинска земя. Га рушняците се изтеглят, тогаз ще има примирие !!!
