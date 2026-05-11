CNN: САЩ са увеличили разузнавателните полети край бреговете на Куба

11 Май, 2026 05:19, обновена 11 Май, 2026 05:29 562 2

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските военни значително увеличиха броя на разузнавателните полети край бреговете на Куба, предаде CNN, позовавайки се на източници.

Според новинарската агенция, от 4 февруари насам американските военновъздушни сили и военноморски сили са извършили най-малко 25 полета край бреговете на острова, повечето от тях близо до Хавана и Сантяго де Куба.

Американските военни са използвали предимно самолет за морско наблюдение P-8A Poseidon за тези мисии. Освен това полети са били извършени от разузнавателен самолет RC-135V Rivet Joint и дронове MQ-4C Triton.

На 5 март президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон възнамерява да работи по разработването на бъдещ курс на действие по отношение на Куба след приключване на военната операция срещу Иран.

Преди това той многократно е твърдял, че правителството и икономиката на Куба са близо до колапс, след като Венецуела е прекъснала доставките на петрол за островната държава под натиск от САЩ.

На 27 февруари Тръмп обяви, че Съединените щати могат да „установят приятелски контрол над Куба“.

На 13 март кубинският президент Мигел Диас-Канел обяви, че Хавана и Вашингтон са провели разговори, насочени към намиране на решения, основани на диалог, на двустранните разногласия.

Междувременно, както Axios съобщи през февруари, позовавайки се на източници, държавният секретар на САЩ Марко Рубио тайно е обсъждал бъдещето на острова с внука на Раул Кастро, Раул Гилермо Родригес Кастро.


  • 1 Доналд Дък, кандидат за нобелова награда

    5 0 Отговор
    Адашко пак си търси боя. Ще стане смешен отново.

    05:40 11.05.2026

  • 2 дрХаус

    3 0 Отговор
    Ако и тука ги ошамарят надявам се да се кротнат.Вече почвам да мисля че са хванали луда крава вирусът имам предвид който е мутирал и вече засяга и хора по точно кравари.

    06:41 11.05.2026