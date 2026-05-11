Новини
Свят »
Китай »
В Китай очакват Доналд Тръмп на 13 май за тридневно посещение

В Китай очакват Доналд Тръмп на 13 май за тридневно посещение

11 Май, 2026 05:31, обновена 11 Май, 2026 05:42 572 2

  • китай-
  • сащ-
  • си дзинпин-
  • доналд тръмп-
  • визита

Вашингтон приема, че споразумението за редкоземни метали с Пекин остава в сила

В Китай очакват Доналд Тръмп на 13 май за тридневно посещение - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще направи държавно посещение в Китай тази седмица, съобщи китайското външно министерство.

„По покана на китайския президент Си Дзинпин, президентът на САЩ Доналд Тръмп ще направи държавно посещение в Китай от 13 до 15 май“, се казва в изявление на външното министерство.

Съединените щати приемат, че споразумението за редкоземни метали с Китай остава в сила, съобщи Ройтерс, позовавайки се на висш служител на американската администрация.

„То остава в сила; не е предвидено да изтече“, цитира агенцията служител на администрацията. Той добави, че разговорите за удължаване на споразумението продължават и администрацията „ще обяви потенциално удължаване в подходящ момент“.

Според Ройтерс, президентът на САЩ Доналд Тръмп възнамерява да обсъди войната срещу Иран, двустранната търговия, Тайван и други ключови въпроси с китайския президент Си Дзинпин по време на посещението си в Китай. Междувременно заместник-прессекретарят на Белия дом Анна Кели, цитирана от кореспондента на NewsNation Хана Бранд в платформата за социални медии X, отбеляза, че американският лидер възнамерява да се съсредоточи върху „ребалансирането на икономическите отношения“ с Пекин по време на посещението си в Китай.

На 9 октомври 2025 г. Министерството на търговията на Китай публикува два документа за затягане на контрола върху износа на редкоземни метали и свързани с тях технологии. На 10 октомври президентът на САЩ обяви, че Съединените щати ще наложат допълнителни 100% мита върху китайски продукти, както и контрол върху износа на софтуер, считано от 1 ноември или по-рано. Той също така предупреди за възможни ограничения върху доставките на други стоки в Китай, предимно части за самолети.

На 30 октомври, след среща със Си Дзинпин, Тръмп обяви, че Китай се е съгласил да продължи да доставя на САЩ редкоземни метали безпрепятствено.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иво

    2 0 Отговор
    Това означава че отношенията между щатите и Китай ще се влошат, защото там където е рижавия хаир няма.

    06:20 11.05.2026

  • 2 Охоооо

    0 0 Отговор
    Сега на бай Дончо ще му охладят мераците!

    07:00 11.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания