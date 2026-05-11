В Китай очакват Доналд Тръмп на 13 май за тридневно посещение

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще направи държавно посещение в Китай тази седмица, съобщи китайското външно министерство.

„По покана на китайския президент Си Дзинпин, президентът на САЩ Доналд Тръмп ще направи държавно посещение в Китай от 13 до 15 май“, се казва в изявление на външното министерство.

Съединените щати приемат, че споразумението за редкоземни метали с Китай остава в сила, съобщи Ройтерс, позовавайки се на висш служител на американската администрация.

„То остава в сила; не е предвидено да изтече“, цитира агенцията служител на администрацията. Той добави, че разговорите за удължаване на споразумението продължават и администрацията „ще обяви потенциално удължаване в подходящ момент“.

Според Ройтерс, президентът на САЩ Доналд Тръмп възнамерява да обсъди войната срещу Иран, двустранната търговия, Тайван и други ключови въпроси с китайския президент Си Дзинпин по време на посещението си в Китай. Междувременно заместник-прессекретарят на Белия дом Анна Кели, цитирана от кореспондента на NewsNation Хана Бранд в платформата за социални медии X, отбеляза, че американският лидер възнамерява да се съсредоточи върху „ребалансирането на икономическите отношения“ с Пекин по време на посещението си в Китай.

На 9 октомври 2025 г. Министерството на търговията на Китай публикува два документа за затягане на контрола върху износа на редкоземни метали и свързани с тях технологии. На 10 октомври президентът на САЩ обяви, че Съединените щати ще наложат допълнителни 100% мита върху китайски продукти, както и контрол върху износа на софтуер, считано от 1 ноември или по-рано. Той също така предупреди за възможни ограничения върху доставките на други стоки в Китай, предимно части за самолети.

На 30 октомври, след среща със Си Дзинпин, Тръмп обяви, че Китай се е съгласил да продължи да доставя на САЩ редкоземни метали безпрепятствено.