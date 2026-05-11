Тръмп благодари на Лукашенко "за партньорството и приятелството"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп благодари на президента Александър Лукашенко за партньорството му в публикация в Truth Social.
Той изрази благодарност за освобождаването на няколко затворници в Беларус - трима полски граждани и двама молдовски граждани - в края на април. Тръмп заяви, че освобождаването е станало възможно благодарение на усилията на неговия специален пратеник Джон Коала. Той подчерта, че полският президент Карол Навроцки се е обърнал към него миналия септември с молба да осигури освобождаването на полския журналист и активист Анджей Почобут.
„Днес Почобут е свободен благодарение на нашите усилия“, каза Тръмп, подчертавайки, че Съединените щати „изпълняват ангажиментите си към нашите съюзници и приятели“.
Тръмп благодари на Лукашенко „за неговото сътрудничество и приятелство“.
Почобут се завърна в Полша в края на април 2026 г. в резултат на размяна на затворници пет на пет на полско-беларуската граница. Почобут, беларуски гражданин, беше задържан на 25 март 2021 г. Две години по-късно съд в Гродно го осъди на осем години затвор по обвинения в подбуждане към омраза и действия, насочени към накърняване на националната сигурност. Полша и международни организации за правата на човека нарекоха присъдата политически мотивирана.
честен ционист
09:19 11.05.2026
Сталин
- Henry Kissinger
"Да бъдеш враг на САЩ може да бъде опасно.Да бъдеш техен приятел е фатално."
- Хенри Кисинджър
09:21 11.05.2026
Светът се управлява
09:22 11.05.2026
Българин
09:23 11.05.2026
Лукашенко и Путлер доживотно президенти
Лукашенко е приятел на всички американски президенти от Буш старши насам.
това да си начело на властта е нещо болезнено.
09:31 11.05.2026
Бг дракон 🐉
09:36 11.05.2026
Размишления
09:40 11.05.2026
Така е
До коментар #3 от "Светът се управлява":Кукуряци колкото щеш ама кукуряк с власт вече е страшно.
10:04 11.05.2026
Смях в залата!
10:09 11.05.2026
хмммм
10:11 11.05.2026
По точно
До коментар #1 от "честен ционист":Най-големите приятели на Тръмп са Путин и Лукашенко. Само тях признава. Ненавижда европейските лидери.
10:58 11.05.2026