Президентът на САЩ Доналд Тръмп благодари на президента Александър Лукашенко за партньорството му в публикация в Truth Social.

Той изрази благодарност за освобождаването на няколко затворници в Беларус - трима полски граждани и двама молдовски граждани - в края на април. Тръмп заяви, че освобождаването е станало възможно благодарение на усилията на неговия специален пратеник Джон Коала. Той подчерта, че полският президент Карол Навроцки се е обърнал към него миналия септември с молба да осигури освобождаването на полския журналист и активист Анджей Почобут.

„Днес Почобут е свободен благодарение на нашите усилия“, каза Тръмп, подчертавайки, че Съединените щати „изпълняват ангажиментите си към нашите съюзници и приятели“.

Тръмп благодари на Лукашенко „за неговото сътрудничество и приятелство“.

Почобут се завърна в Полша в края на април 2026 г. в резултат на размяна на затворници пет на пет на полско-беларуската граница. Почобут, беларуски гражданин, беше задържан на 25 март 2021 г. Две години по-късно съд в Гродно го осъди на осем години затвор по обвинения в подбуждане към омраза и действия, насочени към накърняване на националната сигурност. Полша и международни организации за правата на човека нарекоха присъдата политически мотивирана.