Тръмп благодари на Лукашенко "за партньорството и приятелството"

11 Май, 2026 09:13, обновена 11 Май, 2026 09:19 1 040 13

Американският президент отбеляза, че беларуският му колега е съдействал за освобождаването на няколко затворници

Тръмп благодари на Лукашенко "за партньорството и приятелството"
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп благодари на президента Александър Лукашенко за партньорството му в публикация в Truth Social.

Той изрази благодарност за освобождаването на няколко затворници в Беларус - трима полски граждани и двама молдовски граждани - в края на април. Тръмп заяви, че освобождаването е станало възможно благодарение на усилията на неговия специален пратеник Джон Коала. Той подчерта, че полският президент Карол Навроцки се е обърнал към него миналия септември с молба да осигури освобождаването на полския журналист и активист Анджей Почобут.

„Днес Почобут е свободен благодарение на нашите усилия“, каза Тръмп, подчертавайки, че Съединените щати „изпълняват ангажиментите си към нашите съюзници и приятели“.

Тръмп благодари на Лукашенко „за неговото сътрудничество и приятелство“.

Почобут се завърна в Полша в края на април 2026 г. в резултат на размяна на затворници пет на пет на полско-беларуската граница. Почобут, беларуски гражданин, беше задържан на 25 март 2021 г. Две години по-късно съд в Гродно го осъди на осем години затвор по обвинения в подбуждане към омраза и действия, насочени към накърняване на националната сигурност. Полша и международни организации за правата на човека нарекоха присъдата политически мотивирана.


  • 1 честен ционист

    4 3 Отговор
    Лукашенко е приятел на всички американски президенти от Буш старши насам.

    Коментиран от #6, #13

    09:19 11.05.2026

  • 2 Сталин

    13 5 Отговор
    To be an enemy of the United States can be dangerous. To be it’s friend is fatal.”

    - Henry Kissinger

    "Да бъдеш враг на САЩ може да бъде опасно.Да бъдеш техен приятел е фатално."

    - Хенри Кисинджър

    09:21 11.05.2026

  • 3 Светът се управлява

    9 1 Отговор
    от кукундрелници!

    Коментиран от #10

    09:22 11.05.2026

  • 4 Българин

    5 0 Отговор
    Не са го освободили!!! В статията ясно пише ,че бил разменен.

    09:23 11.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Лукашенко и Путлер доживотно президенти

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    честен ционист
    02ОТГОВОР
    Лукашенко е приятел на всички американски президенти от Буш старши насам.
    -;-
    това да си начело на властта е нещо болезнено.

    09:31 11.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бг дракон 🐉

    5 2 Отговор
    Снимката кефи яко! Тръмпи го питал, как и той да стане президент доживот (наръчник на диктатора). За той са първи другари и авери!

    09:36 11.05.2026

  • 9 Размишления

    3 0 Отговор
    САЩ да не са закъсали за американски агенти че толкова дерзаят да освобождават заловените.Сигурно работата е станала по рискова и американските агенти буквално си рискуват кожата да налагат американските интереси по света за някой друг цент.Предполагам в Беларус няма да посмеят да стъпят отново че там ги тричат такива като тях.

    09:40 11.05.2026

  • 10 Така е

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Светът се управлява":

    Кукуряци колкото щеш ама кукуряк с власт вече е страшно.

    10:04 11.05.2026

  • 11 Смях в залата!

    3 2 Отговор
    Без думи!

    10:09 11.05.2026

  • 12 хмммм

    2 3 Отговор
    Какво му благодариш на тоя изпушил комунист вместо да го сриташ?

    10:11 11.05.2026

  • 13 По точно

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Най-големите приятели на Тръмп са Путин и Лукашенко. Само тях признава. Ненавижда европейските лидери.

    10:58 11.05.2026

