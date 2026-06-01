Financial Times: Танкерите от световния "сенчест флот" са бомба със закъснител

1 Юни, 2026 05:34, обновена 1 Юни, 2026 05:39 1 068 7

  • кораби-
  • сенчест флот-
  • екология

Повечето от тях са стари и корозирали, потенциална екологична катастрофа е напълно реална, смятат експерти

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Повечето от танкерите в световния "сенчестия флот", подложени на санкции, са стари, корозирали плавателни съдове, което драстично увеличава риска от разливи на петрол и заплашва с голяма екологична катастрофа, каза пред Financial Times Анил Шарма, изпълнителен директор на международната консултантска фирма GMS Partnership.

„Поне една трета от тях трябва да бъдат бракувани, може би повече. Честно казано, бих казал, че са повече от половината“, каза той. Шарма отбеляза, че екологичната катастрофа, която може да се случи, е сравнима с разлива през 1979 г., при който в морето изтекоха над 2 милиона барела петрол.

Най-големият разлив на петрол през 1979 г. се случи на 3 юни на сондажната платформа Ixtoc I в Мексиканския залив. Инцидент доведе до неизправност на сондаж и петролът се разливаше неконтролируемо в океана в продължение на 9,5 месеца. Между 460 000 и 480 000 тона петрол попаднаха във водата. Течът бе напълно овладян едва през 1980 г.

Според Clarksons, скритата флотилия се състои от приблизително 1 800 кораба, от които приблизително 1 500 са танкери за петрол и продукти. Много от тях са на над 20 години и състоянието им е застрашено поради корозия и остарели системи. Собствениците на тези кораби удължават експлоатационния им живот благодарение на доходоносната търговия на фона на кризата в Персийския залив, а санкциите блокират законните пътища за рециклиране, пише вестникът.

„Това е бомба със закъснител и всички в корабоплавателната индустрия го знаят. Тези кораби са незастраховани, лошо поддържани и с лош екипаж – предстоят инцидент“, каза Александър Саверис, изпълнителен директор на CMB Tech.


  • 1 Бгг

    6 0 Отговор
    Миленчо, послушна мисирка си. Каквото ти наредят преписваш го.

    Коментиран от #3

    05:55 01.06.2026

  • 7 Домусгемия

    2 0 Отговор
    Също и танкерите, които плават под флаговете на разни индиански държави, за да могат собствениците им да укриват данъци.

    06:11 01.06.2026