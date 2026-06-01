Сомалийски пирати отвлякоха петролен танкер на пакистански бизнесмен

1 Юни, 2026 05:42, обновена 1 Юни, 2026 05:48 893 2

  • пирати-
  • сомалия-
  • танкер-
  • отвличане

Избягващите конфликтната зона в Персийския залив плавателни съдове са изложени на риск с по-дълги маршрути близо до Африка

Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сомалийски пирати са отвлекли петролен танкер край североизточното крайбрежие на Сомалия, предаде радио Dalsan, позовавайки се на местни власти и Британската морска търговска служба (UKMTO).

Според тях корабът е бил отвлечен в сряда в района на Путланд, докато е бил на път за сомалийската столица Могадишу от пристанището Бербера. UKMTO съобщи, че неизвестни нападатели са се качили на борда на танкера и са поели контрола.

Според Dalsan танкерът принадлежи на пакистански бизнесмен и е превозвал гориво. Точният брой на членовете на екипажа на борда и тяхната националност са неизвестни и е започнато разследване на инцидента.

Никоя група не е поела публично отговорност за отвличането.

В края на април UKMTO съобщи, че неизвестни нападатели са отвлекли товарен кораб на 11 километра от Сомалия. Впоследствие, близо до град Гаракад, той е бил пренасочен в териториални води.

В началото на май неидентифицирани въоръжени лица отвлякоха петролния танкер M/T EUREKA край бреговете на Йемен и го отклониха в Аденския залив, насочвайки се към сомалийския бряг. На следващия ден капитанът на товарен кораб, плаващ близо до бреговете на Иран, съобщи за нападение от няколко малки кораба.

Според CNN сомалийското пиратство отново е във възход, тъй като войната в Иран принуждава търговските кораби, избягващи зоната на конфликта, да избират по-дълги маршрути около Африка.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 гумата

    0 0 Отговор
    Само децата не знаят да си носят картечници и автоматични оръжия.

    06:58 01.06.2026