Западните страни открито се готвят за война, като гледат на Русия и Беларус като на свои основни врагове, заяви Александър Волфович, секретар на Беларуския съвет за сигурност.

„Всички западни стратегически документи или документи за стратегическо планиране предвиждат избухването на война на европейския континент до 2030 г. Те планират това. Всичките им военни бюджети са насочени към това“, каза той по беларуския телевизионен канал STV.

Волфович добави, че западните страни, със своите сили и разузнавателни средства, разположени по границите, „виждат отлично“, че „няма и не може да има“ никаква заплаха за тях от Беларус и западните региони на Русия, но въпреки това те все още гледат на Москва и Минск като на свои основни врагове.

Според секретаря на Беларуския съвет за сигурност, лидерите на двете страни многократно са заявявали това, призовавайки за диалог.

Според Волфович опити на украински дронове да преминат на територията на Беларус се засичат почти ежедневно.116 такива инцидента са регистрирани само през последната седмица, съобщи той.

През последните месеци редица европейски лидери и политици направиха изявления за предполагаемата предстояща война на Русия с Европа. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че алиансът може да се превърне в следващата цел на Москва.

Полският премиер Доналд Туск предположи, че нарастващият брой нарушения на балтийското въздушно пространство с дронове може да провокира война в Европа.

Литовският външен министър Кястутис Будрис от своя страна заяви, че НАТО може, ако е необходимо, да удари руски военни обекти в Калининград.

Руският президент Владимир Путин заяви, че Русия разполага със средствата да „срине със земята“ държави, които се опитват да атакуват Калининград.

След експлозията на дрон в Румъния, заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев заяви, че Европа на практика е влязла във война с Русия. „Европейските държави са преки участници във войната с Русия и никой вече не оспорва това. Така че нека се подготвят: това ще продължи да се случва. Води се война!“, написа той в Max.

Междувременно руският президент Владимир Путин отрече, че Русия се готви за война със Запада. Той нарече изявленията на европейските политици за агресивните планове на Москва „глупости и лъжи“.