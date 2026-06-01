Минск: Западът открито се готви за война до 2030 г. Основните му врагове са Русия и Беларус

Западните страни открито се готвят за война, като гледат на Русия и Беларус като на свои основни врагове, заяви Александър Волфович, секретар на Беларуския съвет за сигурност.
„Всички западни стратегически документи или документи за стратегическо планиране предвиждат избухването на война на европейския континент до 2030 г. Те планират това. Всичките им военни бюджети са насочени към това“, каза той по беларуския телевизионен канал STV.
Волфович добави, че западните страни, със своите сили и разузнавателни средства, разположени по границите, „виждат отлично“, че „няма и не може да има“ никаква заплаха за тях от Беларус и западните региони на Русия, но въпреки това те все още гледат на Москва и Минск като на свои основни врагове.
Според секретаря на Беларуския съвет за сигурност, лидерите на двете страни многократно са заявявали това, призовавайки за диалог.
Според Волфович опити на украински дронове да преминат на територията на Беларус се засичат почти ежедневно.116 такива инцидента са регистрирани само през последната седмица, съобщи той.
През последните месеци редица европейски лидери и политици направиха изявления за предполагаемата предстояща война на Русия с Европа. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че алиансът може да се превърне в следващата цел на Москва.
Полският премиер Доналд Туск предположи, че нарастващият брой нарушения на балтийското въздушно пространство с дронове може да провокира война в Европа.
Литовският външен министър Кястутис Будрис от своя страна заяви, че НАТО може, ако е необходимо, да удари руски военни обекти в Калининград.
Руският президент Владимир Путин заяви, че Русия разполага със средствата да „срине със земята“ държави, които се опитват да атакуват Калининград.
След експлозията на дрон в Румъния, заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев заяви, че Европа на практика е влязла във война с Русия. „Европейските държави са преки участници във войната с Русия и никой вече не оспорва това. Така че нека се подготвят: това ще продължи да се случва. Води се война!“, написа той в Max.
Междувременно руският президент Владимир Путин отрече, че Русия се готви за война със Запада. Той нарече изявленията на европейските политици за агресивните планове на Москва „глупости и лъжи“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ето ви ушанка.
Коментиран от #3
05:32 01.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Вижда се
До коментар #1 от "Ето ви ушанка.":от каскети ! 🤠
05:41 01.06.2026
4 Няма да мине номера
Коментиран от #5, #13
05:41 01.06.2026
5 Дронаджия от Старобилск
До коментар #4 от "Няма да мине номера":Преживяемоста на руски новобранец на фронта е средно 12 дни.
Коментиран от #21
05:46 01.06.2026
6 Умрел руснак
05:53 01.06.2026
7 Никой
Коментиран от #10
05:54 01.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хм...
06:01 01.06.2026
10 Някой си
До коментар #7 от "Никой":Той и Путлер беше тръгнал.
06:02 01.06.2026
11 Ахъм
До коментар #8 от "Готов за бой":А ако те атакуват руснаците, ще застанеш на Дунав с цветя ли?
Коментиран от #18, #19
06:04 01.06.2026
12 ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕННОСТИ
06:04 01.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Европа ще си го получи
06:08 01.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Отказват да мрат бе
До коментар #13 от "Хм...":По скоро на другаря Зеленски нещо не се получава. Вече набира 60 годишни а даже те бягат през окопа и на страната на Русия. Да си дезертьор е въпрос на живот и смърт в Украйна.
06:15 01.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Българин
06:19 01.06.2026
21 СРАМ.
До коментар #5 от "Дронаджия от Старобилск":Само скот може злобно да иронизира сЪС смърта на децата в Старобелс.Засрами се.
06:31 01.06.2026
22 неизбежност
06:32 01.06.2026
23 Стига да множите лъжи.
06:54 01.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Аууу
07:31 01.06.2026