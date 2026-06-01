Новини
Свят »
Беларус »
Минск: Западът открито се готви за война до 2030 г. Основните му врагове са Русия и Беларус

Минск: Западът открито се готви за война до 2030 г. Основните му врагове са Русия и Беларус

1 Юни, 2026 05:22, обновена 1 Юни, 2026 05:28 1 156 25

  • беларус-
  • война-
  • русия-
  • запад-
  • европа

Това мнение изрази Александър Волфович, секретар на Беларуския съвет за сигурност

Минск: Западът открито се готви за война до 2030 г. Основните му врагове са Русия и Беларус - 1
Александър Волфович, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Западните страни открито се готвят за война, като гледат на Русия и Беларус като на свои основни врагове, заяви Александър Волфович, секретар на Беларуския съвет за сигурност.

„Всички западни стратегически документи или документи за стратегическо планиране предвиждат избухването на война на европейския континент до 2030 г. Те планират това. Всичките им военни бюджети са насочени към това“, каза той по беларуския телевизионен канал STV.

Волфович добави, че западните страни, със своите сили и разузнавателни средства, разположени по границите, „виждат отлично“, че „няма и не може да има“ никаква заплаха за тях от Беларус и западните региони на Русия, но въпреки това те все още гледат на Москва и Минск като на свои основни врагове.

Според секретаря на Беларуския съвет за сигурност, лидерите на двете страни многократно са заявявали това, призовавайки за диалог.

Според Волфович опити на украински дронове да преминат на територията на Беларус се засичат почти ежедневно.116 такива инцидента са регистрирани само през последната седмица, съобщи той.

През последните месеци редица европейски лидери и политици направиха изявления за предполагаемата предстояща война на Русия с Европа. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че алиансът може да се превърне в следващата цел на Москва.

Полският премиер Доналд Туск предположи, че нарастващият брой нарушения на балтийското въздушно пространство с дронове може да провокира война в Европа.

Литовският външен министър Кястутис Будрис от своя страна заяви, че НАТО може, ако е необходимо, да удари руски военни обекти в Калининград.

Руският президент Владимир Путин заяви, че Русия разполага със средствата да „срине със земята“ държави, които се опитват да атакуват Калининград.

След експлозията на дрон в Румъния, заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев заяви, че Европа на практика е влязла във война с Русия. „Европейските държави са преки участници във войната с Русия и никой вече не оспорва това. Така че нека се подготвят: това ще продължи да се случва. Води се война!“, написа той в Max.

Междувременно руският президент Владимир Путин отрече, че Русия се готви за война със Запада. Той нарече изявленията на европейските политици за агресивните планове на Москва „глупости и лъжи“.


Беларус
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ето ви ушанка.

    11 11 Отговор
    😅😅😅😅

    Коментиран от #3

    05:32 01.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Вижда се

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ето ви ушанка.":

    от каскети ! 🤠

    05:41 01.06.2026

  • 4 Няма да мине номера

    22 6 Отговор
    Нито един евроджендър няма да се бие за полудели олигарси. Урсулите да заминават да видим колко ще изкарат на първа линия в окопа.

    Коментиран от #5, #13

    05:41 01.06.2026

  • 5 Дронаджия от Старобилск

    11 15 Отговор

    До коментар #4 от "Няма да мине номера":

    Преживяемоста на руски новобранец на фронта е средно 12 дни.

    Коментиран от #21

    05:46 01.06.2026

  • 6 Умрел руснак

    8 10 Отговор
    Западът ще дойде да ви открадне картофите.

    05:53 01.06.2026

  • 7 Никой

    16 2 Отговор
    Хитлер е тръгнал също.

    Коментиран от #10

    05:54 01.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хм...

    9 13 Отговор
    Нормално е Европа да се готви, никой не вярва на расия вече. Но съм объркан, за каква война говори Медведев? Това не беше ли 3-дневна СВО?

    06:01 01.06.2026

  • 10 Някой си

    5 9 Отговор

    До коментар #7 от "Никой":

    Той и Путлер беше тръгнал.

    06:02 01.06.2026

  • 11 Ахъм

    7 3 Отговор

    До коментар #8 от "Готов за бой":

    А ако те атакуват руснаците, ще застанеш на Дунав с цветя ли?

    Коментиран от #18, #19

    06:04 01.06.2026

  • 12 ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕННОСТИ

    18 4 Отговор
    ТОЙ ЧИЧКО АДОЛФ СИ ПОВЯРВА ЧЕ ЩЕ ПРИКЛЮЧИ КРЕМЪЛ И ЮРУШ И НА 20км. ПРЕДИ МОСКВА ГО СПЪНАХА И БРАТУШКИТЕ СЕ КАЧИХА НА РАЙСТАГА СЪС ЗНАМЕ.

    06:04 01.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Европа ще си го получи

    13 4 Отговор
    Моляяяя??? Смешката Европа не може себе си да спаси от енергийна криза и мигранти, тръгнали световна война да водят?! Ще се окажат в небрано лозе като Тръмп в Персийския залив ХАХАХАХАХАХА

    06:08 01.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Отказват да мрат бе

    9 5 Отговор

    До коментар #13 от "Хм...":

    По скоро на другаря Зеленски нещо не се получава. Вече набира 60 годишни а даже те бягат през окопа и на страната на Русия. Да си дезертьор е въпрос на живот и смърт в Украйна.

    06:15 01.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Българин

    4 7 Отговор
    Този ватняк гледа като че ли току що си ми го натресъл.

    06:19 01.06.2026

  • 21 СРАМ.

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Дронаджия от Старобилск":

    Само скот може злобно да иронизира сЪС смърта на децата в Старобелс.Засрами се.

    06:31 01.06.2026

  • 22 неизбежност

    6 3 Отговор
    И на бабичките им стана вече кристално ясно, че НАТО ще нападне Русия и Беларус съвсем скоро Въпросът е какво правим ние България и ще бъдем ли въвлечени насилствено в това безумие.

    06:32 01.06.2026

  • 23 Стига да множите лъжи.

    1 3 Отговор
    Часто употребяваната лъжа за "3 дни" е нищо зруго, освен глупава измислица.Фразата, че Русия може да превземе Киев за 3 дни или 72 часа, прозвуча в началото на февруари 2022 г. от бившия председател на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ генерал Марк Мили.

    06:54 01.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Аууу

    0 0 Отговор
    Вие сте врагове на европа .Руската мафия унищожи източнитр европейски държави то не беше шпиони руски квартири .Ушанките нападнаха Украйна сега се жалват.

    07:31 01.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания